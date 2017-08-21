|Прости, медведь. Плакаю
|Sunday, 20 August 2017
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Нашего человека ничто не оторвёт от любимого дела. Даже понос.
ПРОСТИ, МЕДВЕДЬ. ПЛАКАЮ
Пускай мы никогда не будем жить, как люди, но зато у нас не скучно. Собственно, это напрямую взаимосвязано.
«Решение, принятое врио губернатора Томской области 18 августа, шокировало жителей и гостей региона, - пишет «Комсомольская правда», – ежегодный фестиваль «Праздник топора» в самый разгар мероприятий необходимо было закрыть из-за того, что не было ясна причина массового отравления.
Напомним, 15 августа в сельском парке «Околица» состоялось техническое открытие ежегодного конкурса плотников, в этом году на соревнования прибыли мастера из 22 стран мира. В первый же день участники почувствовали себя плохо. В течение суток на рвоту, расстройство кишечника и температуру пожаловались почти 130 человек, 34 участника были госпитализированы с предположительным диагнозом отравление. Среди пострадавших - двое детей и двое иностранцев (мастера из Монголии и Белоруссии).
В этот же день предприятие, кормившее плотников, прекратило работу. По факту предоставления некачественных услуг было возбуждено уголовное дело. По последним данным, стационарное лечение в медсанчасти № 2, 3-й горбольнице Томска и клиниках СибГМУ продолжают 23 человека. Как сообщила заместитель начальника областного департамента здравоохранения Ольга Иванникова, за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы еще два человека с подозрением на острую кишечную инфекцию, какую стало известно позже.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач Томской области Виктор Пилипенко проинформировал членов комиссии, организованной для проведения расследования в «Околице», о результатах медицинского осмотра и лабораторного обследования сотрудников ООО «Аккурат». По его словам, в анализах сотрудников предприятия обнаружен генетический материал шигеллы — возбудителя дизентерии. При этом бактериологические исследования отобранного сырья, готовых блюд, смывов с объектов окружающей среды продолжаются.
19 августа в закрытом режиме прошла церемония подведения итогов. Победителей от имени главы региона Сергея Жвачкина поздравил вице-губернатор Андрей Кнорр. В номинации «Парковая скульптура» победителями признаны Илья Польский (Московская область), Владислав Пряжеников и Михаил Соболев (Железногорск, Красноярский край), Николай Гетьман (Московская область), Андрей Кошелев (Железногорск, Красноярский край) /.../ Отметим, на следующей неделе, после санитарной обработки парка, деревянные скульптуры смогут увидеть все желающие» (отсюда).
Рыдаю, правда.
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