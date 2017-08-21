Если что у нас и движется хорошо, так это ликвидация банков. Переполох в Промсвязьбанке Почему братья Ананьевы больше всех испугались разоблачений аналитиков «Альфа-капитала». Из новейшей банковской истории известно, что громче всех оправдывается тот банкир, чьи дела особенно плохи. Не успели информагентства опубликовать предупреждение аналитиков «Альфа-капитала» о серьезных проблемах в четырех крупнейших частных кредитных учреждениях, как «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых выступил с длинной и путанной «ответкой», в которой сумбурно заголосил о своей якобы успешности и отсутствии проблем. Эти неуклюжие оправдания сами по себе стали ярким подтверждением того, что «Промсвязьбанк» действительно находится в шаге от пропасти. Эксперты известного банковского портала еще до нынешнего предупреждения «Альфа-капитала» послали четкий сигнал о том, что банк Ананьевых с высокой долей вероятности обречен на скорый отзыв лицензии. О чем говорить, если выданные кредиты многократно превышают собственный капитал, при этом объем просроченных кредитов растет как на дрожжах? Впрочем, это еще «цветочки». Стоит заглянуть в подноготную «Промсвязьбанка» — и окажется, что этот банк до сих пор держится на плаву лишь по какому-то недоразумению. Согласно статистике, «Промсвязьбанк» занимает 9 место в рейтинге крупнейших кредитных учреждений с активами в размере 1356,6 млрд рублей. Но при этом его доля в активах российской банковской системы составляет всего 1,71 процента. Иными словами, системная значимость у банка умеренная. Будет ли государство его спасать в случае краха — большой вопрос. Согласно отчётности «Промсвязьбанка», просроченными значатся кредиты на сумму 96,19 млрд рублей, что равно 11,3% от всех выданных кредитов. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по банковской системе РФ. Если же к просроченным кредитам добавить ещё кредиты обесцененные, но не просроченные, то общая сумма плохих кредитов будет равна 170,37 млрд рублей, что составляет 20,0% от всех кредитов. Резерв под обесценение плохих кредитов банк сформировал в сумме 68,099 млрд рублей, что составляет 8% от суммы выданных кредитов. Это меньше, чем в среднем по российской банковской системе. Это и меньше, чем просроченных кредитов в «Промсвязьбанке». Это даже меньше, чем сумма не обслуживаемых кредитов (включают в себя кредиты, имеющие просроченную сумму основного долга или/и процентов сроком более чем 90 дней), которых было 72,702 млрд рублей. Каким отраслям банк выдавал кредиты? На первом месте идёт недвижимость (176,932 млрд рублей, или 20,8% от всех кредитов до вычета резервов), на втором месте – торговля (124,41 млрд рублей, или 14,6%), на третьем месте – нефтегазовая промышленность (54,936 млрд рублей, или 6,5%), на четвёртом месте – финансы (29,07 млрд рублей, или 3,4%). Суммарно, это 385,348 млрд рублей, или 45,3% от всех кредитов. Как говорят аналитики, это очень плохо. Все четыре отрасли крайне зависимы от конъюнктуры, особенно недвижимость. Она, как правило, «ложится» первой, а «встаёт» последней. Теперь понятно, почему качество кредитов у банка хуже, чем в среднем по рынку. В случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры ситуация в «Промсвязьбанке» начнёт стремительно ухудшаться, что, собственно, уже и происходит! Кто-то может сказать, что для такого ухудшения нет причин, что Россия вышла из кризиса. Да, формально, вышла. Путём бумажных ухищрений «Росстата», страна, якобы, уже два квартала подряд демонстрирует рост экономики. Наивные могут продолжать верить «Росстату» и дальше. Да даже если и вышла. Плюс 0,3% в четвёртом квартале прошлого года, и плюс 0,5% первом квартале нынешнего года – это всё в пределах статистической погрешности. Это всё тешит самолюбие президента РФ и окружающих его подхалимов. Но не более того... Есть, правда, ещё один момент. ЦБ, наконец, надоело смотреть, как санаторы цинично пользуются тем, что спасаемые ими от банкротства банки могут на законных основаниях нарушать все нормативы. Как именно пользуются этой лазейкой в законодательстве санаторы? Они отдают свои проблемные активы спасаемому банку, тем самым, улучшая свой собственный баланс. А то, что одновременно ухудшается баланс спасаемого банка, санаторов нисколько не волнует. Как говорится, «Только бизнес, ничего личного» и «Каждый сам за себя». При чём здесь «Промсвязьбанк»? А при том, что он в июле 2015 года был утверждён инвестором для санации «Автовазбанка» (АВБ). Автор этого текста тщательно пытался найти в отчётности следы того, как циничный «Промсвязьбанк» оптом и в розницу сгружает свои плохие активы в «Автовазбанк». Нашёл лишь 23,604 млрд рублей кредитов от первого второму. Вроде, не много. Проблема лишь в том, что, по данным некоторых СМИ, в реальности, якобы, «Промсвязьбанк» передал «Автовазбанку» более 100 млрд рублей кредитов. При этом, эти СМИ ссылаются на отчётность АВБ. Однако, в отчётности самого «Промсвязьбанка» ничего подобного не прослеживается. Все это позволяет скептически отнестись к достоверности отчётности «Промсвязьбанка». И ещё более грустные размышления о его реальном финансовом положении. Если на самом деле плохие кредиты «Промсвязьбанка» на 100 млрд рублей больше, чем это отражено в отчётности, то тогда просрочка составит не 11,3%, а 23,1%, а все плохие кредиты составят не 20,0%, а 31,8%. И это уже гораздо печальней. Кстати, аудитор банка никаких особых мнений в своём заключении писать не стал. То есть, никаких художественных талантов по рисованию отчётности у бухгалтерии банка не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Косвенным свидетельством того, что в банке не всё так хорошо, как кажется, является информация о том, что группа, как бы, ни с того, ни с сего, решила продать свою «главную недвижимость» – бизнес-центр «Арбат, 1» (по крайней мере, так её обозвали на «Форуме банковских аналитиков»). На форуме было сделано предположение, что владельцы банка собирают ликвидность. Для чего? Предположений высказано не было. Если подытожить, то реальное финансовое положение банка остаётся неизвестным в связи с появившимися сомнениями в достоверности отчётности «Промсвязьбанка». Если же закрыть глаза на возможную недостоверность, то положение банка явно хуже, чем в среднем по российской банковской системе, и имеет большие риски дальнейшего значительного ухудшения при осложнении внешней конъюнктуры. Но и это не все. Выясняется, что в умении нарисовать себе «бумажный» доход мало какое финансовое учреждение страны сможет сравниться с «Промсвязьбанком» Дмитрия и Алексея Ананьевых. Банкиры научились показывать прекрасные финансовые результаты за счет переоценки «липовых» залогов. Когда СМИ сообщили о том, что Промсвязьбанк в прошлом году получил прибыль более чем в 12 млрд рублей, это удивило аналитиков. Ведь почти целый год банк работал с убытками. «Из-за специфики отчетности по РСБУ мы вынуждены были держать резервы по ряду клиентов, фактически не относящихся к проблемным. Например, по одному заемщику, который полностью погасил кредит в IV квартале, банк распустил резервы примерно на 1,5 млрд рублей. Это был крупный клиент из строительной области», – заявили в ПСБ. Промсвязьбанк прирастил свои активы во многом благодаря разовой операции. Засекреченный девелопер взял в банке кредит, а в залог за него внес 117 участков земли в Московской области. Ананьевы решили переоценить стоимость залога. И она внезапно выросла почти в 5 раз! В итоге доходность банка составила за один только квартал более 8 млрд рублей. Как предположили эксперты, переоценка могла быть фальсифицированной. Увеличить стоимость залоговой земли можно с помощью мзды профильным государственным службам. Также требуется простимулировать ревизоров Центробанка, чтобы они не задавали лишних вопросов про дутые миллиарды. В первом полугодии Промсвязьбанк отработал с огромными убытками. Из-за этих результатов кредитная организация сократила штат своих сотрудников на 10%. Из банка ушли многие влиятельные клиенты. В частности, вклады забрали дирижер Валерий Гергиев и знаменитый врач-кардиолог Лео Бокерия. Проблему Промсвязьбанка пыталось решить государство. В позапрошлом году банк был докапитализирован почти 30 млрд рублей через облигации федерального займа. Но по итогам 2015 года чистый убыток ПСБ все равно составил почти 16,5 млрд рублей. Ананьевы быстро нашли виноватых и уволили своих лучших топ-менеджеров: руководителя юридического блока Татьяну Кузьмину, руководителя блока IT Алексея Леушева, курировавшего корпоративный блок Владимира Яшина. Ранее братья Ананьевы поглотили банк «Возрождение». Он принадлежал Дмитрию Орлову и его семье. После того, как он умер, «Возрождение» пытался заполучить Абсолют-банк. Но Ананьевы, выкупив 20% акций у авторитетного бизнесмена Отара Маргании, сразу стали мажоритарными акционерами. После этого пошла атака и на ближайших родственников покойного основателя «Возрождения». Они каким-то образом вынудили уступить уже 25% дочь Орлова — Татьяну. Имея такой актив, Ананьевы стали полноправными владельцами. В итоге за год правления братьев банк был полностью разорен. ПСБ оскандалился и с массовой скупкой земель у подмосковных аграриев. Схема покупок была однообразной, но от этого не менее эффективной. В хозяйства приезжали дяди на дорогих машинах, доставали мешок денег и кэшем покупали земли вместе с их владельцами. Тех, кто сопротивлялся, Ананьевы устраняли. Покупая часть паев колхозников, собирали общее собрание и на правах крупных собственников ставили вопрос о 10-кратном увеличении уставного капитала. Понятно, что у остальных пайщиков таких денег просто не было. И тогда Ананьевы укрупняли уставный капитал, а хозяйство захватывали. Остается открытым вопрос — не из этих ли земельных активов нашлись те самые 117 земельных участков, которые были заложены банку по 20% оценочной цены? В общем, с бизнесом братьев Ананьевых еще предстоит разбираться компетентным органам. Но, скорее всего, это произойдет уже после того, как банк падет, погребя под своими руинами десятки тысяч вкладчиков и не успевших унести ноги кредиторов. polytika.ru . *** «Пылесос» Набиуллиной За последние четыре года лицензий лишились 362 банка. ЦБ России своим приказом с 17 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Русский инвестиционный альянс» («Риабанк»). Если регулятор продолжит лишать российские банки лицензий тем же темпом, что за первые семь месяцев текущего года, то к концу 2017 года их в России может остаться меньше 500 банков. «Риабанк» имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества», - сообщила в четверг пресс-служба Банка России. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату кредитной организацией собственных средств. При этом ее бизнес-модель не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг. Вместо этого банк был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж. Регулятор трижды применял в отношении «Риабанка» меры надзорного реагирования, вводя ограничения на привлечение вкладов населения. Но руководители и собственники банка не предпринимали мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение лишить банк лицензии. В «Риабанк» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. По величине активов по состоянию на 1 августа 2017 года «Риабанк» занимал 334 место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. Это означает, что вкладчики банка могут рассчитывать на получение страхового возмещения в размере 100% остатка средств (но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика). С крупными закончили, с мелкими — нет Всего с начала года были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у 43 российских банков, следует из информации на сайте регулятора. В том числе у четырех — в августе 2017 года. Все они не входили в число 400 крупнейших российских банков. Последним крупным банком, у которого ЦБ отозвал лицензию, стал банк «Югра», занимавший по величине активов 29 место в банковской системе страны. Крайняя мера воздействия была применена в отношении кредитной организации, основным собственником которой является миллиардер Алексей Хотин, 28 июля 2017 года. Сразу после этого — 2 августа — первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин прокомментировал возможность новых отзывов лицензий у кредитных организаций. Он заявил, что процесс оздоровления российского банковского сектора все еще продолжается. Но подчеркнул, что в ЦБ в обозримом будущем не ждут отзыва лицензий у крупных, значимых банков. В отношении отзыва лицензии у небольших банков, не выполняющих, по его терминологии, «общественно значимой функции финансовых посредников в экономике», не был столь категоричен. «Слабые банки еще сохранились, но — используя медицинскую терминологию — их болезни диагностированы, и мы вместе с их собственниками проводим необходимое лечение», — сказал Тулин. И выразил уверенность, что это лечение будет эффективным, благодаря использованию нового механизма финансового оздоровления за счет дополнительных инвестиций в капитал ослабленных банков. «Сохранность сбережений будет обеспечена, а окрепшие банки получат возможность наращивать кредитование экономики», — подчеркнул первый зампред ЦБ России. Уже после этого были отозваны лицензии еще у трех некрупных банков. Статистика Набиуллиной Общее количество банков с лицензией по состоянию на 17 августа 2017 года составило 533. Если процесс лишения банков лицензий продолжится средним для текущего года темпом, то к 1 января 2018 году их может остаться в стране меньше 500 (1 января 2017 года их в России было 575). Семь лет назад количество российских банков, обладающих банковской лицензией, превышало отметку в 1000 (по состоянию на 1 января 2010 года их было 1007). 24 июня 2013 года пост председателя Банка России заняла Эльвира Набиуллина. К тому моменту в России банковскую деятельность осуществляли 894 банка. Если за первые шесть месяцев 2013 года лицензий лишились три банка, то за полгода после прихода Набиуллиной в ЦБ - 35. В 2014 году лицензии были отозваны у 76 банков. В 2015-м у 102 банков. В 2016-м у 106. Всего за четыре года руководства Набиуллиной Центробанком, таким образом, лицензий лишились 362 банка (без учета небанковских кредитных организаций). В апреле 2017 года глава ЦБ Набиуллина заявила в своем выступлении на Forbes club, что регулятор не против небольших банков и вообще никогда не выступал за то, чтобы количество банков уменьшить. Но, по ее словам, «бизнес-модель малых банков сейчас не может конкурировать с бизнес-моделью крупных» и малым банкам нужна бизнес-модель, которая позволит им выживать. «А не так что их бизнес-модель основана на высоких ставках по депозитам, когда они «пылесосят» вклады населения, а потом вкладываются в рискованные проекты, потому что надо отбить эти ставки. И в худшем случае — занимаются выводом активов», — пояснила Набиуллина. «К сожалению, это не редкая практика», — признала она. forbes.