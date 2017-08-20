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Я вам песенку спою про пять минут Печатать E-mail
Saturday, 19 August 2017

Развитие медицины достигло в ЗАТО небывалых высот.

ПОЛИГРАФ. ПЕСЕНКА ПРО ПЯТЬ МИНУТ

Заколючинская медицина — в надёжных руках. Одна рука лежит на горле, другая — на кошельке.

Хорошй рассказ пишет себя сам, я извиняюсь. «Глава ЗАТО обсудил планы по развитию КБ-51 с руководством ФМБА России, - сообщили нам седьмого числа в Сером доме. - Вадим Медведев провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФМБА России Максимом Забелиным и генеральным директором Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борисом Баранкиным. Центральной темой разговора стали планы развития железногорской медицины. В обсуждении приняли участие также заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Владимир Фомаиди и главный врач клинической больницы №51 ФМБА России ЗАТО г.Железногорск Александр Ломакин.

- Все, что связано со здоровьем, требует взвешенного и детально проработанного подхода, поэтому вопросы по развитию и модернизации железногорской больницы решаем поступательно и сообща. Так, в начале лета состоялся большой разговор о мерах по повышению качества медицинского обслуживания железногорцев. Вопросы городского здравоохранения обсуждались с участием представителей ФМБА, госкорпорации «Росатом», градообразующих предприятий, профсоюзов, руководства Клинической больницы №51. Между сторонами были достигнуты определенные договоренности, - отметил Глава ЗАТО г.Железногорск. – И результатом такой планомерной и всесторонней работы является, в частности, тот факт, что в городе за три с небольшим года завершено строительство крупного медицинского объекта - Центра экстренной медицины.

Помимо этого, на финишной прямой ремонт женской консультации. В активной стадии – ряд текущих ремонтов в разных отделениях КБ-51. Обновляется и коллектив больницы. Так, в этом году приняты на работу детский невролог, терапевт, педиатр, два хирурга, три средних медработника. Решается вопрос с организацией пунктов продажи льготных лекарств в отдаленных районах города» (отсюда).

Ужасно хочется поинтересоваться, каким именно чудесным образом взвешенное и детальное совещание «в начале лета» повлияло на ход строительства, начатого три года тому назад, но ладно, не буду издеваться над идиотиками. Поскольку рубрика наша именуется «полиграфом», слово мы представим другой стороне — конечным получателям «медицинской услуги». Не в том смысле конечным, что они все перемрут прежде, чем «молодой и энергичный» номер два разовьёт состояние дел в Клинической больнице до хоть сколько-нибудь приличного состояния. А в том смысле, что основная масса железных горцев не имеет возможности заходить к врачу по предварительному звонку Александра Ломакина, а вынуждена на собственном опыте испытывать все прелести очередной реформы, выстроенной на шаткой основе катящейся под откос государственной экономики.

Обратите внимание: жалоба написана в муниципальную газету. Очная ставка, типа:

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История Железногорска
20.08.1949
к пристани Додоново на пароходе "Мария Ульянова" прибыл первый отряд военных строителей в количестве 800 человек – батальон из "хозяйства Теплицкого" из города Глазова

20.08.1982
принят в эксплуатацию монумент Победы

20.08.1999
в п. Додоново установлен памятный камень (на месте высадки в 1949 году первостроителей)

20.08.2010
состоялось освящение крестов и куполов строящегося храма Воскресения Христова в поселке Подгорном

по материалам библиотеки им.Горького
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