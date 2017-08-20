Пока живут на свете дураки, бомбить бюджет будет выгодно. ВЕРХОМ НА «ПОБЕДЕ» Пока живут на свете дураки, мошенникам нет никакой нужды переквалифицироваться даже в управдомы. На днях ваш покорный слуга наткнулся в интернетах на мобилизующую и вдохновляющую заметку о том, как правильно вырастить из детишек касту инженеров и конструкторов в стремительно меняющемся мире. Если кто вдруг позабыл, такую задачу уже лет пять как решает заколючинская власть, но речь сейчас не о ней, а о педагогах. Лично мне всегда интересно было, почему балету, условно говоря, учат у нас безногие специалисты, а бизнес-тренерами работают граждане, не заработавшие самостоятельно ни копеечки. «Все мальчишки любят возиться с железками, а любимой игрушкой у многих становится папин ящик с инструментами и разнообразные конструкторы, - говорится в заметке, написание которой почти наверняка простимулировано было бюджетными денежками. - В краевом Дворце пионеров навыки обращения с инструментами решили развивать в лаборатории прототипирования, где детям всерьез предлагают задуматься о профессии инженера и заняться техническим творчеством. Например, воспитанник из Железногорска разработал модель аэросаней на базе кузова автомобиля «Победа», на фрезерном станке сделал матрицу и собрал макет». На первый взгляд, никакого отторжения сей рекламный опус вызывать не должен, правда? Мальчик ведь не анашу в подвале курит и не сиськи-письки во «ВКонтактике» постит, а ездит за тридевять земель в краевой центр, чтобы там предаться любимой забаве с железками и прочим инновационным прототипированием. Наверное, папин ящик с инструментами давно показал дно, а инженерные гены требуют выхода. Но если присмотреться, мы обнаруживаем здесь ровно ту же самую схему, что много-много лет назад описана была у Николая Лескова в «Левше»*. Помните? В руки деревенскому самородку попал изящный и сложный импортный гаджет с приказом непременно превзойти проклятых англичан. И тот не находит ничего лучшего, кроме как подковать наноробота, совершенно его таким образом испортив. Уточняю мысль. Если наш мальчик сам придумал аэросани на базе ветхозаветной «Победы», то почему старшие товарищи не подсказали ему, что он занимается, извините, модернизацией деревянного сортира в конце второго десятилетия двадцать первого века? Они замерли в непереносимом умилении и утратили на время всякую связь с реальностью? Или всё-таки прототипичикам из «дворца пионеров» совершенно наплевать на практическую часть их работы, а главное им — чтобы кружки и лаборатории не пустовали, а для отчётов всегда имелись под рукой пять-десять красивеньких моделек? Ещё лапидарней спрошу: вся эта структура профессиональных инноваторов заточена на результат или на процесс с его приятными маленькими бонусами в виде гарантированного рабочего места и достойной заработной платы? А чтобы вам не казалось, что разговор этот оторван от реальности, давайте вместе прочитаем свеженькую новость из мира инноваторов рангом покрупнее. Она хранится в разделе «Время развития» на сайте press-line.ru : «В Железногорске планируют реализовать в тестовом режиме проект «Открытый транспортный процессинг». Это оплата общественного транспорта любым удобным способом — наличными, банковскими картами, предоплаченными пластиковыми карточками, проездными, с помощью мобильных приложений. Презентация проекта состоялась в городской администрации 15 августа. — Такая система позволяет в режиме онлайн анализировать пассажирообразование – где заходит пассажир, где выходит и с какой вероятностью. На основании этого мы считаем перевозочную экономику. Похожая система есть в Москве, а по городам России систем такого уровня нет нигде, — рассказал о проекте директор «Инфоком» Дмитрий Вилков. Эффективность проекта проанализируют на базе муниципального перевозчика – МП ПАТП. На следующей неделе запустят один автобус по Железногорску, где в тестовом режиме будет опробована данная система. «Мы продолжаем развивать в городе интеллектуальные технологии. Думаю, это дополнительные возможности даст Железногорску», — отметил глава города Вадим Медведев». Как и в случае с дедушкиной «Победой», идея эта на первый взгляд особого отторжения вроде бы не вызывает, если не считать дежурных сомнений, связанных с профессиональным балаболом из Серого дома, да загадочной Вероятностью Выхода Пассажира Из Автобуса, которую заколючинскому муниципалитету - кровь из носу - необходимо срочненько вычислить. Но давайте плясать от печки. Давайте загоним в поисковик продвинутого инноватора Дмитрия Вилкова и его предприятие. Слава богу, поиски не будут долгими. Знакомые всё лица. Ноябрь 2015 года: «После безвременно покинувшей свой пост Ольги Рухуллаевой, краевого «министра» инвестиций и инноваций, её полномочия по говорению сказок вслух перешли к зампреду регионального «правительства» Наталье Рязанцевой. В октябре дама отчитывалась перед депутатами по поводу работы т.н. агентства науки и инновационного развития. Создано оно было нынешней весной и является куратором «КРИТБИ» и прочих новаторских банд. «В 2015 году агентство и подведомственные ему учреждения привлекут на развитие инновационной деятельности 274,2 млн. рублей из средств федерального бюджета и еще 48,1 млн. рублей из краевого, - пишет sobranie.info. - Названные суммы не слишком впечатлили депутатов, хотя сам факт привлечения таких средств, безусловно, говорит о том, что работа проделана большая. Но будут ли эти деньги эффективно использованы? В частности, у парламентариев возник вопрос к кандидатуре нового руководителя КРИТБИ: с 1 октября Николая Колпакова на этой должности сменил Дмитрий Вилков, бывший директор компании «Инфоком». Эта фирма известна красноярцам как оператор проекта платных парковок, организация которых, мягко говоря, вызвала вопросы. Может ли этот человек руководить развитием инноваций в крае, поинтересовались депутаты, и почему его назначение прошло вне конкурса? - Возможно, это назначение вполне законно, - пояснил Юрий Швыткин, - но хотелось бы понимать, почему выбор пал именно на него. Пока нам о Вилкове известно только то, что он хорошо играет на гитаре . В инновационную сферу края привлекаются большие финансы, и очень важно, кто ими управляет... «Арфы нет? Возьмите бубен!» (с). Если государственная лавочка тратит в год 80 миллионов рублей только на проведение раздольных пиар-акций типа КЭФа, то очевидно, что именно гитарист ею и должен руководить. Хотя лично я в данном случае поинтересовался бы для начала, куда и почему отчалил предыдущий директор, и отчего отъезд его так удачно совпал с погромным докладом Счётной палаты. «У нас в стране вошло в моду ругать инновационно-технологический процесс, - рассказывал Колпаков летом 2013 года. - Между тем инновации — это не торговля пирожками. Нельзя рассчитывать, что вот кинул миллионы — и оно само взрастет. Главный показатель эффективности работы бизнес-инкубатора в том, что к нам потянулись инвесторы. Резидентам есть что показать, два года работы начинают давать результаты. — Приведите примеры нескольких проектов, в которые вошли частные инвесторы. — Проект «Паркматика» по созданию автомобильных парковок. Частный инвестор вложился в него, даже отказавшись от уменьшения рисков со стороны государства. Проект развивается полностью на частные деньги». *** Март 2016 года: «Пока идиоты-эксперты взахлёб обсуждали, почему Россия ушла из Сирии, в Красноярском крае «правительство» национал-предателей и откровенных бандитов нанесло ещё один мощный удар по инновационному развитию региона. Вылетел с работы начальник агентства по науке и инновациям: «Согласно распоряжению губернатора, Сергей Шеремет уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Напомним, Шеремет возглавил агентство в апреле 2015 года». «И второй заход на инновации не задался», - ликуют в комментариях к заметке сотрудники Госдепа. «Фактически полгода работал, - вторят им в ЦРУ. - У Рязанцевой странная кадровая политика убрала со всех направлений профессионалов и понаставила людей как Шеремет, Вилков фактически пустое место». А далее подключилась пятая колонна, как всегда: - Там как я понял полный швах с Железногорским промпарком вот и нашли крайнего. - Золотой кадровый резерв собирается: на пилораме КРИТБИ сидит старший городской парковщик; всей наукой в крае рулит пацанчик двадцатилетний; есть ещё суперпуперпрожект Наноцентра на 500 млн. с уставняком в 10 т.р. и директором невидимкой. Годная многоходовочка, под сумасшедшие инновационные перспективы... ( отсюда ). *** Июнь 2017 года: «Серый дом посетили «представители банка Юлия Ярошенко и компании в области информационных технологий Дмитрий Вилков». Они предложили г-ну Чебурашкину проект пластиковой карты учащегося. Тот немедленно увидел в ней кучу плюсов. К примеру: «Наши дети будут в безопасности, у них никто не сможет отобрать деньги, выданные родителями на обед». «Уран-Батор» может лишь порадоваться тому, что Дмитрий Вячеславович Вилков, один из авторов системы платных парковок в краевом центре, не слишком задержался на посту исполнительного директора «КРИТБИ». Ну, и «решетнёвскую фирму» в лице главного инноватора Юрия Вячеславовича Вилкова также позвольте поздравить. Чисто за компанию». *** Август 2017 года: «Инвестор платных парковок в центре Красноярска – компания «Инфоком» – приступил к отключению оборудования. Уже выведены из пользования 7 паркоматов, сегодня отключения продолжатся. Свои действия в компании мотивируют тем, что более не располагают финансовыми возможностями для содержания аппаратов. Информацию об отключении паркоматов ДЕЛА.ru подтвердил директор ООО «Инфоком» Дмитрий Вилков. Напомним, в начале августа инвесторы проекта направили письмо в администрацию города, в котором указали, что что расходы по проекту превышают доходы. В письме говорилось, что если до 25 августа решение проблем не будет найдено, платные парковки придется закрыть. Вилков пояснил, что «Инфоком» с начала лета предлагал администрации «приостановить этот проект или отложить его до каких-то событий, которые должны произойти, чтобы он нормально заработал». «Но никакого продвижения нет. В рамках нашего партнерства мы понимаем, что не можем содержать этот проект, поэтому 2 недели назад мы написали письмо в администрацию о том, что мы останавливаемся. Прошла неделя, и лишь сегодня мне поступил звонок с предложением еще раз посовещаться. Но мы уже 2 года совещаемся, а результатов не видим», – сказал Вилков. «У нас положение такое, что 25 числа мы уже не сможем финансировать этот проект. Там, где мы уже сейчас не можем его финансировать, ведутся отключения. Тут ситуация простая – вы не можете купить в магазине продуктов, если у вас нет денег. Так и здесь – мы не можем платить за электричество, не имея на это средств», – пояснил Вилков. Он отметил, что отключение паркоматов не отменяет действия закона края о штрафах за неоплату парковочных мест, и призвал автомобилистов платить с помощью смс-сообщений, терминалов «Платежки» или мобильного приложения. «Эти каналы оплаты пока работают, но не исключаю, что впоследствии будут отключены и они», – сказал Вилков. Напомним, что проект стартовал в апреле 2015 г. С инвестором был подписан договор с обязательством оборудовать парковочное пространство на улицах центральной части города от ул. Каратанова до ул. Профсоюзов в количестве 1,5 тысячи мест. Стоимость одного часа – 30 рублей. За первые 15 минут стоянки плата не взимается. Плата за пользование парковками взимается в рабочие дни с 8:00 до 18:00. В остальное время все стоянки в центральной части города работают бесплатно. Инициатором введения платных парковок в центре города является мэр Акбулатов» ( отсюда ). *** Ну, и теперь ещё раз — только со включёнными мозгами: «Оплатить проезд на общественном транспорте станет проще благодаря реализации в тестовом режиме проекта «Открытый транспортный процессинг». Презентация проекта состоялась в городской администрации. «Мы предлагаем сделать оплату на транспорте любыми способами, - рассказал директор ООО «Инфоком» Дмитрий Вилков.- Такая система позволяет в режиме онлайн анализировать пассажирообразование – где заходит пассажир, где выходит и с какой вероятностью. На основании этого мы считаем перевозочную экономику. Похожая система есть в Москве, а по городам России систем такого уровня нет нигде». Эффективность проекта проанализируют на базе муниципального перевозчика – МП ПАТП. Уже на следующей неделе в Железногорске запустят один автобус, где в тестовом режиме будет опробована данная система. «Мы продолжаем развивать в городе интеллектуальные технологии. Думаю, это дополнительные возможности даст Железногорску. Такое сотрудничество мы ведем по ряду направлений, - отметил Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев». Дополнительные возможности, ой-бой. В муниципальный сектор экономики ЗАТО за былые годы закачано было столько бабла, что обвалить его у наших маленьких крысюков не получается уже семь лет, хотя они стараются изо всех сил. Одна надежда - на интеллектуальные технологии. *** А теперь мораль. «Промышленный парк в ЗАТО г. Железногорск должен частично войти в строй в 2014 г. Предусматривается строительство комплекса производственно-технических объектов площадью более 96 тыс. кв.м, предназначенных для реализации высокотехнологичных бизнес-проектов. Стоимость проекта 11 млрд рублей». Это раз. «Субсидии на строительство промпарка: 2012 год – 82,9 млн рублей. 2013 год – 354,1 млн рублей. 2014 год – 505,7 млн рублей. 2015 год – 459,2 млн рублей. Итого: 1,403 млрд». Это два. А компота не будет. * Кстати, приколитесь и попробуйте погонять в поисковике слово «Левша». Бедный мастеровой, у которого «так глаз пристрелявши», совершенно вытеснен с авансцены боевичком про леворульного боксёра.