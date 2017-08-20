Обновлением Нерезиновой занимаются сугубые профессионалы. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены Кто зарабатывает на строительстве домов для жителей пятиэтажек. Московские власти готовились к новой программе по сносу жилых домов и переселению их жителей последние несколько лет. В частности, новостройки для будущих переселенцев начали возводить еще до того, как прошло голосование по программе реновации, — на их проектирование и строительство городской бюджет уже потратил более 70 миллиардов рублей. Спецкор «Медузы» Иван Голунов внимательно изучил тех, кто получил эти деньги, и обнаружил среди них многочисленных знакомых и бывших партнеров вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, а также других интересных людей. «Социальный муравейник» и его создатели Правительство Москвы готовилось к запуску новой программы сноса домов и переселения их жителей последние четыре года — а дома для будущих переселенцев начали строиться еще до того, как программа реновации была объявлена. С октября 2016-го по февраль 2017-го городские власти провели 51 конкурс — и выбрали подрядчиков для строительства жилых домов в микрорайонах, которые позже включили в программу. В большинстве случаев адреса новостроек совпадают с предложениями по домам для переселенцев, разработанными ранее по заказу мэрии; в апреле 2017 года, когда голосование по программе реновации еще даже не начиналось, главы некоторых управ уже называли эти адреса будущим предположительным переселенцам. Конкурсы, в которых выбирали подрядчиков, проводило принадлежащее городу «Управление гражданского строительства» (УГС), созданноев 2011 году по инициативе вице-мэра Марата Хуснуллина. Именно эта компания отвечает за социальные объекты и жилье, которое возводится за счет государства. Весной 2017-го источники «Медузы» в правительстве Москвы сообщали, что Фонд содействия реновации будет создан именно на базе «УГС», однако в конце июля глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что после создания фонда, который займется домами для переселенцев, «УГС» продолжит строить социальные объекты и жилье для очередников. Тем не менее к тому времени предприятие уже провело несколько десятков тендеров, в которых были выбраны проектировщики и строители новых домов в районах, где теперь проходит реновация. В общей сложности на возведение 78 новых домов для переселенцев государство уже выделило 70,4 миллиарда рублей. Все эти дома есть в списке стартовых площадок для домов, строящихся по программе реновации, который опубликовали «Ведомости» 14 августа. Крупнейший проект «УГС» на данный момент — район Некрасовка рядом с Люберцами, застроенный панельными домами максимально допустимой этажности (24 этажа) и находящийся неподалеку от мусоросжигательного завода и люберецких очистных сооружений. Местные жители называют Некрасовку «социальным муравейником»; «категорически» не нравится она и самому Хуснуллину — вице-мэр даже рассказывал, что центральную часть района в итоге решили не застраивать по исходному плану, а превратить в парк. Другой знаковый проект «УГС» — новый район из 11 жилых домов на месте складов «РЖД» в конце Коровинского шоссе. Проектировать и строить его должна была компания «Терра Аури», получившаяна конкурсе, в котором она была единственным участником, контракт в размере 6,7 миллиарда рублей; впрочем, поскольку своих строительных мощностей у компании нет, сами работы в итоге выполняли субподрядчики. Собственно говоря, «Терра Аури» в 2012–2015 годах получила от «УГС» контрактов более чем на 29 миллиардов рублей — и исправно нанимала для их выполнения другие компании. Основателем и единственным владельцем «Терры Аури» в 2009 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», являлся Андрей Белюченко (более свежих данных «Медузе» найти не удалось). Тот же Белюченко в 2011–2014 годах, когда «Терра Аури» получала крупные госзаказы, возглавлял «УГС»; сам он утверждал, что до перехода на работу в мэрию продал свой бизнес гендиректору «Терры Аури». После того как в ноябре 2014-го Белюченко ушел из «УГС», «Терра Аури» перестала получать подряды от предприятия — в 2016-м ее выручка сократилась в шесть раз. После Белюченко «УГС» возглавил заслуженный строитель Татарстана Дамир Газизов, старый знакомый вице-мэра Хуснуллина: когда тот в 2000-х возглавлял министерство строительства Татарстана, Газизов работал начальником управления капитального строительства и реконструкции Казани, где отвечал за подготовку города к празднованию тысячелетия и к Универсиаде. Покинул госслужбу Газизов в 2006 году — вскоре после того, как против него было возбуждено уголовное дело: по версии следствия, чиновник отдал подряд на реконструкцию центрального казанского стадиона компании своего приятеля, которая, в свою очередь, похитила 500 тысяч рублей, выделенных на установку лифта. Через несколько лет дело закрыли, поскольку следствие не смогло установить «лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности». Газизов после этого стал совладельцем строительной компании «ГСС Инжиниринг» — а в 2014 году снова начал работать с Хуснуллиным, но теперь уже в качестве главы московского «УГС». Вице-мэр и земляки Газизов не единственный задействованный в программе реновации знакомый вице-мэра Хуснуллина — другим принадлежат компании, которые будут строить дома для переселенцев. Так, 3,3 миллиарда рублей на строительство четырех домов в районах Котловка и Северное Измайлово получила промышленно-строительная компания «Фарватер». На ее сайте указано, что она участвует в нескольких крупных проектах, которые курирует стройкомплекс правительства Москвы: реконструкции стадиона «Лужники» и театра «Геликон-опера», создании парка «Зарядье» и строительстве жилых домов в Кунцево для переселенцев по предыдущей программе сноса пятиэтажек. Не менее активен «Фарватер» в Татарстане: согласно сайту, компания возводила объекты в Иннополисе и в особой экономической зоне «Алабуга», а также занималась нефтеперерабатывающим заводом «Танеко». Почти все эти проекты, однако, были закончены еще до ноября 2014 года, когда была зарегистрирована компания «Фарватер». При этом сразу несколько менеджеров среднего звена компании, как следуетиз их резюме, до 2014-го работали в структурах «ГСС Инжиниринг», которой тогда владел Дамир Газизов. «ГСС Инжиниринг», в частности, участвовала в возведении олимпийских объектов (например, сочинского стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие зимних Игр 2014 года) и даже открывала бутик-отель в Красной Поляне в партнерстве с дизайнером Денисом Симачевым, потратив на это 2,5 миллиарда рублей, большую часть из которых составляли кредиты. Это и погубило компанию — в сентябре 2014 года один из ее кредиторов, «Газпромбанк», начал процедуру банкротства «ГСС Инжиниринг» (ее общая задолженность составила 1,3 миллиарда рублей). Какая часть имущества и сотрудников компании перешла в «Фарватер», неизвестно. Еще один давний знакомый Марата Хуснуллина — Рашид Нуруллин, выросший в одном городе с вице-мэром (татарском райцентре Чистополь). В конце 1990-х он работал старшим менеджером в торгово-промышленной фирме «Ак Барс», которую тогда возглавлял Хуснуллин; затем оба были заместителями гендиректора в госкомпании «Татэнерго». После того как Хуснуллин стал министром строительства Татарстана, Нуруллин работал в местном главном инвестиционно-строительном управлении, которое курирует социальные объекты и бюджетное жилье в республике («УГС» фактически является его московским аналогом). Сейчас Нуруллин возглавляет совет директоров компании «Ай Пи Групп», которая работает в Москве с 2013 года: например, она строила новую мечеть около метро «Проспект Мира», а в последние годы проектирует жилые дома по заказу «УГС». «Ай Пи Групп» будет строить два «стартовых» дома на юго-западе Москвы для переселенцев по программе реновации — сумма контракта составила 1,82 миллиарда рублей; также компания спроектировала четыре жилых дома на Судостроительной улице в Нагатино, куда в конце года должны переехать жители домов, поддержавших программу реновации. Еще одна татарская компания, «Алев групп», проектирует новые жилые дома для района Кузьминки, где в программу реновации попали более 200 пятиэтажек. Основали ее бывшие сотрудники «МД-Арх», который в 2000-х был одним из самых успешных строительных холдингов Татарстана, однако в 2013-м начал испытывать проблемы с заказами. В Москве «Алев групп» за последние несколько лет разрабатывала по заказу «УГС» проекты школ и детских садов — а также спроектировала18-этажные жилые дома в Кузьминках, куда в 2018 году должны переехать переселенцы из пятиэтажек. Оборонительные строители Строить два дома для переселенцев в Кузьминках — а также три «стартовых» дома программы реновации в Коньковои Лосиноостровском районе — будет малоизвестная Строительно-монтажная компания, которая получит на это 5,56 миллиарда рублей от мэрии. Ее владельцы и руководство часто меняются, но большинство из них связаны со строительными бизнесами в Татарстане — например, нынешний гендиректор СМК Михаил Вагайцев ранее был совладельцем другой девелоперской компании вместе с Маратом Кушаевым, выходцем из известной татарской строительной династии и бывшим топ-менеджером госкорпорации «Олимпстрой» (а также инициатором установки в Москве памятника барону Мюнхгаузену). В качестве своего адреса компания указывает обычный жилой дом в центре Москвы, а два мобильных телефона, указанных в регистрационных данных, были выключены на протяжении нескольких недель. Впрочем, в контракте с «УГС» компания указала другой номер телефона; если позвонить по нему, на другом конце провода сообщают, что это компания «Выбор строй монтаж». Компания со схожим названием — «Выбор строй проект» («ВСП») — чемпион по контрактам на строительство «стартовых» домов в районах программы реновации: она получит от государства почти 10 миллиардов рублей и строит дома в Останкино, Очаково, Измайлово и Богородском. Кроме того, в декабре 2016 года «ВСП» за 173,5 миллиона рублей купилау города строительную компанию «Мосотделстрой № 7», а вместе с ней — контракты на строительство трех домов для переселенцев в Бескудниково. При этом в одном из первых домов, который «ВСП» построил по заказу города — в Большом Тишинском переулке, — при проверке были обнаружены нарушения при заливке бетона, которые привели к образованию пустот в стенах. Владеют компанией, зарегистрированной в октябре 2015 года, некие Марина Оде и Андрей Смирнов. По адресу, где зарегистрирован «ВСП», прописаны еще десятки компаний, а его телефоны не указаны даже в контрактах с «УГС». Корреспондент «Медузы» обнаружил телефон компании на информационном щите строительной площадки на Щелковском шоссе. Мужчина, ответивший на телефонный звонок, попросил перезвонить в офис все той же компании «Выбор строй монтаж». Другой номер телефона указан на информационном щите дома для переселенцев, который «ВСП» строит в Очаково-Матвеевском. Он совпадает с номером, указанным Строительно-монтажной компанией при регистрации в Саморегулируемой организации строителей (СРО), — и по нему берут трубку представители «Выбор строй монтажа». Зарегистрирован «Выбор строй проект» в Красногорске. Два источника «Медузы» в стройкомплексе Москвы рассказали, что бенефициарами «ВСП» являются владельцы подмосковного застройщика «Выбор» — военные строители Вадим Писчик и Юрий Акулов. Раньше они работали в крупных госкомпаниях, созданных на базе главного военно-строительного управления Министерства обороны РФ; собственно, на базе подразделения одного из них — ГВСУ «Центр» — и был созданхолдинг «Выбор». Называлось это подразделение «СМУ № 1», а возглавлял его Юрий Акулов. В 2010 году компанию ликвидировали, ее последним гендиректором был нынешний совладелец «ВСП» Андрей Смирнов. Сейчас «Выбор» — один из крупнейших застройщиковв Одинцовском районе Московской области, а входящая в холдинг компания «Выбор строй монтаж» строит детские сады в Московской области и выигрывает тендеры, объявленные структурами ФСБ. Осенью 2014 года «Выбор строй монтаж», который возводил лабораторный нанотехнологический комплекс для МИФИ, обвинилив завышении строительной сметы на 84,5 миллиона рублей и обналичивании большей части этой суммы. Также компанию обвиняли в том, что она не платит зарплату строителям. Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись. Есть среди победителей тендеров на возведение домов для переселенцев и другие компании, созданные на базе бывших строительных управлений Минобороны или их сотрудниками. Так, два дома на 5-й Парковой улице строит «Регионпромстрой», президентом которого является Александр Косован — бывший замминистра обороны, бывший глава московского департамента строительства и нынешний советник вице-мэра Хуснуллина (принадлежит компания детям Косована). В 2014–2017 годах «Регионпромстрой» получил от «УГС» подрядов на 59,7 миллиарда рублей — в том числе на строительство жилых домов по предыдущей программе сноса пятиэтажек. Еще четыре дома для переселенцев строитвсе то же ГВСУ «Центр»: бывшее подразделение Минобороны было приватизировано в 2000-х годах, и сейчас его совет директоров возглавляет совладелец «СМП Банка» (и старый знакомый Владимира Путина) Борис Ротенберг; также компания работала субподрядчикомна контрактах, которые выигрывала у города компания «Терра Аури». Выходец из военно-строительных главков и Сергей Левкин, нынешний глава департамента градостроительной политики Москвы, в котором с конца 2013 года разрабатывалась новая программа реновации. До середины 2000-х Левкин возглавлял Военно-строительное управление города Москвы, подчиненное Минобороны (наряду с ГВСУ «Центр» оно было крупнейшим главком ведомства). В 2005-м, когда он покинул управление, часть его активов выделилась в самостоятельную организацию «Столичная инвестиционная компания», единственным владельцем которой является дочь Левкина Евгения. Она же возглавляетодин из отделов бюджетного учреждения «Мосстройинформ» — именно оно создавало шоу-рум программы реновации на ВДНХ, который в начале июля открывал мэр Москвы Сергей Собянин. В промежутке между структурами Минобороны и московским правительством Левкин познакомился с будущим вице-мэром Маратом Хуснуллиным. Тот как министр строительства Татарстана отвечал за строительство особой экономической зоны «Алабуга» — а Левкин, возглавивший госкомпанию «Особые экономические зоны», курировал ход работ. «У меня с ним сложились добрые, хорошие, человеческие отношения, — вспоминал Левкин позже. — Мы встречались во время его поездок в Москву, рассказывали друг другу о проектах и планах. Если я приезжал в Татарстан, мы также виделись. Наверное, несколько лет спустя он во мне что-то увидел, придя в московское правительство, и пригласил в команду». Когда в 2015 году Счетная палата России по поручению президента Владимира Путина проверяла «Особые экономические зоны», выяснилось, в частности, что, когда компанию возглавлял Левкин, она израсходовала 96 миллионов рублей на создание туристической зоны «Ворота Байкала» на участке, позже признанном непригодным для этих целей: как отмечали аудиторы, там просто-напросто было болото. В конце 2010 года Левкин начал работать главой московского департамента градостроительной политики. Вместе с ним в мэрию перешли и другие бывшие сотрудники «Особых экономических зон». Например, бывший главный бухгалтер компании Георгий Прангишвили возглавил ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» (УРИРУО). Эта организация также выиграла подряды на строительство домов для переселенцев по программе реновации, а затем передала их частным компаниям. В Нагатино три дома строитфирма «Внешстройимпорт» — бывшее подразделение «Особых экономических зон», приватизированная ее гендиректором, коллегойЛевкина по военно-строительному управлению Павлом Калининым. Тот же «Внешстройимпорт» строит и другие «стартовые» дома по программе реновации — общая сумма полученных компанией подрядов составляет 5,5 миллиарда рублей. Подряды на строительство домов в Можайском районе УРИРУО передала группе компаний «315 УНР» — у нее тоже есть свои контракты с «УГС» на дома для переселенцев на общую сумму в 5,82 миллиарда рублей. Эта компания, много занимавшаяся строительством коммерческого жилья в ближайшем Подмосковье, также выросла из структур Минобороны — ей владеют бывший начальник 615-го стройуправления ведомства полковник Владислав Завязкин и его заместитель Александр Нерсесян. Есть связи и между Завязкиным и Сергеем Левкиным. В 1996 году газета «Красная звезда» опубликовала материал о возведении школы в новом московском районе Жулебино, где, в частности, отмечалось: «Всего восемь месяцев велось строительство, но военных строителей — главного инженера „ВСУ“ полковника Сергея Левкина, подполковника Владислава Завязкина и многих их сослуживцев — здесь еще не раз вспомнят добрым словом». Адам Делимханов и другие Чуть более двух миллиардов рублей на строительство четырех домов в Головинском районе получит компания «Реалстройинвест-М». Как указано на сайте компании, ранее она специализировалась на возведении объектов по заказу ФСБ и Нацгвардии — в частности, пунктов базирования пограничных кораблей в Геленджике и Астрахани, некоего «объекта специального назначения» в Краснодаре, а также представительств ФСБ в Новосибирской, Тверской и Ульяновской областях — и в Чечне. Еще теснее связана с Чечней компания «Смарт менеджмент», которая строит два дома в Котловке (сумма контрактов — около 1,3 миллиарда рублей). Принадлежащая бизнесмену Саид-Магомеду Зубайраеву компания была создана два года назад и пока не построила ни одного здания. Сейчас она является инвестором двух мегапроектов в Грозном — крупнейшего на Северном Кавказе торгового центра «Грозный молл» и башни «Ахмат-Тауэр», которая должна стать самым высоким небоскребом Европы (стоимость — 66 миллиардов рублей). В Москве «Смарт менеджмент» работает впервые; на открытие московского офиса компании приехал депутат Госдумы Адам Делимханов, которого называют правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова. Еще одним крупным строителем домов для переселенцев по программе реновации является компания «Небоскреб ГБ» бизнесмена Бабека Гасанова и совладельца ювелирной сети «Яшма-Золото» Игоря Мавлянова. Она строит жилые дома в районах Проспект Вернадского, Алексеевский, Аэропорт и Марьина Роща; общая сумма контрактов превышает 3,7 миллиарда рублей. Есть у компании и собственные проекты — жилой квартал «Ново-Никольское» в Новой Москве и ЖК «Солнечный» в Раменском. Почти год назад строительство этих комплексов было приостановлено из-за конфликта между Гасановым и Мавляновым. Уже после того, как это произошло, «Небоскреб ГБ» получил новые подряды от города на строительство домов для бывших жителей пятиэтажек. Крупнейшим проектом для переселенцев по программе реновации станет 48-этажный дом в Мукомольном проезде рядом с Москва-Сити. Проектирует и строит его за почти 8,9 миллиарда рублей компания «Инвестпрофи», принадлежащая владельцам девелоперской компании Capital Group Павлу Тё и Эдуарду Берману. В последние годы компании Павла Тё пользуются расположением московских властей: за выполнениеработ по благоустройству в рамках проекта «Моя улица» они получили 18,1 миллиарда рублей, еще около 14 миллиардов мэрия потратилана выкуп помещений для подразделений мэрии в небоскребе «Око», построенном Capital Group. Есть среди строителей и компании, про которых неизвестно вообще ничего. Так, четыре дома на общую сумму более 2,7 миллиарда рублей построит компания «Строительные технологии», которая ранее занималась косметическим ремонтом офиса «УГС». Ни в ЕГРЮЛ, ни в контрактах компании с правительством Москвы не указаны ее телефоны. Единственный владелец и гендиректор «Строительных технологий» — житель Мордовии Андрей Козлов, ранее владевшийчастным охранным предприятием «Беркут». Зарегистрирован «Беркут» на территории нефтебазы в мордовском райцентре Ковылкино. meduza.io .