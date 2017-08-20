Жилищное строительство достигло в ЗАТО небывалых высот. ЗАВЕЩАНИЕ КАССАНДРЫ Был в совке такой переводной анекдот про уход старого чаёвника Мойши в лучший из миров: «Евреи! Не жалейте заварки...» Очень может быть, что я изрядно достал читателя своими рассуждениями о том, что среднестатистический железный горец совершенно утратил чувство самосохранения, а полноценным гражданином свободной и богатой страны никогда себя и не ощущал — за полным отсутствием таковой. Но что прикажете делать? Практически любая тема так или иначе выводит нас на этот скользкий ледок. Люди берут кредиты, не читая договора — и теряют квартиры. Люди разговаривают по телефону с некими банкирами — и отдают им за просто так сотни тысяч рублей. Люди идут на выборы и... Эх, не будем о грустном! Буквально десятого числа ваш корреспондент, прочитавши парочку отчётов о визите* в Нашгород господина Козупицы, заместителя краевого «министра» строительства и ЖКХ, осторожно высказал предположение о том, что региональный фонд жилищного строительства, обжёгшись на проекте «социального» дома на Ленинградском, 26, постарается подтянуть в список дольщиков тех железных горцев, что ожидают от фирмы «Енисей» окончания возведения другого здания, на Ленинградском, 18. И что «Енисей» и Александр Богородский в этой схеме перестают быть нужными краевым и местным властям, т.к. на два дома покупателей заветных квадратных метров в ЗАТО явно не хватит. Это были чистой воды предположения, прошу отметить, но предположения, основанные на фактах. В частности, с июня месяца все строительные совещания в бывшем Красноярске-26 призваны были успокоить дольщиков Ленинградского-18 и поднапрячь владельцев жилья на Ленинградском-26. Причём на первом объекте работы хоть как-то ведутся, а со второго субподрядчик, красноярская фирма «Культбытстрой» как ушла в первый день лета, так и не возвращается, жалуясь на огромные долги генподрядчика. Чиновники с депутатами то и дело уверяют, что некие договорённости с «Культбытстроем» достигнуты и стройка вот-вот возобновится, однако воз и ныне там. - Любые возникающие сложности мы решаем вместе, - раненым бумерангом курлычет где-то на заднем плане г-н Чебурашкин. - Так принято в Железногорске. Это наша жизненная позиция. Поэтому к решению ситуации, которая сложилась вокруг строительства дома на Ленинградском, мы прикладываем общие усилия: города, градообразующих предприятий, и, конечно же, при активном участии краевых структур. Сейчас главное - обеспечить людей жильём. Как? Решаем. Взвешиваем все возможные приемлемые варианты. «По мнению Сергея Козупицы есть два варианта: привлекать другие строительные компании или воздействовать на застройщика», - наивно палит явочную квартиру городское радио. При этом самый простой и максимально логичный способ выхода из кризиса всей этой развесёлой кампании отчего-то в голову не приходит: взять и выплатить «Культбытстрою» задолженность. Чего бы проще, казалось? Отдай фактическому исполнителю работ собранные с народа и федеральной казны денежки, и крайне неприятный для краевых властей ахтунг мгновенно уйдёт в песок. Чик — и нету скандала. Но нет, именно такой путь наш конгломерат аферистов совершенно не устраивает. Как это «отдай деньги»? А для чего тогда мы вообще весь этот проект замутили? Для нищих молодых семей, что ли? Ой, не смешите мои портянки... «Людям пообещали, что строительство продолжится с 15 июля, уже месяц прошел - а работа стоит, даже отделочников не видать, - читаем в социальных сетях. - В прошлую среду мы имели счастье пообщаться с замминистра строительства и архитектуры края Сергеем Козупицей. Он заверил, что соглашения достигнуты, кредитная линия под строительство выделена и работы вот-вот начнутся. Чтобы уточнить, когда это произойдет, мы позвонили сегодня субподрядчику, из-за долгов перед которым (190 млн), собственно и была остановлена стройка. Однако, ничего ободряющего в Культбытстрое нам так и не сказали. Долг чуть сократился (из личных средств генподрядчика - миллионов на 20-30), но не настолько, чтобы работы снова стартовали. Разговоры о кредитной линии здесь скорее - выдача желаемого замминистром за действительное. Пока банки своего согласия на выделение средств не давали. И не факт, что дадут - с Фондом они связываться не особо хотят. Что характерно, нам сообщили, что на этапе проектирования дома, городская администрация планировала выкупить квартир на 70 миллионов под социальные нужды ЗАТО. Однако, этих денег тоже не поступало - если бы они пришли, было бы уже проще решить проблему. Бригада, которая строила дом от "Культбытстроя" частью ушла в отпуск без содержания, частью уволилась. По нашей информации, отделочники тоже со стройки вышли из-за долгов и пока возвращаться не собираются. Какой выход видят из ситуации строители? Во-первых, нужно понять, планирует ли администрация вкладывать вышеупомянутые 70 млн в строительство. Во-вторых, решением могло бы стать расширение списка потенциальных жильцов социального дома. Сейчас слишком много ограничений, не все желающие могут войти в программу. Если бы их допустили - необходимую сумму можно было бы собрать. Что делать? Идти в мэрию, обращаться к депутатам ЗС, министру и губернатору. Сейчас от президента РФ спущено распоряжение разбираться с обманутыми дольщиками. Так что письмо президенту тоже лишним не будет. Культбытстрой готов зайти на стройку хоть сейчас и говорит, что при проплате дом можно было бы заселить уже после Нового года. Но для этого администрации и всем причастным нужно хоть немного шевелиться» ( отсюда ). Нельзя сказать, что вложившиеся в строительную аферу собственными денежками железные горцы совершенно не пытаются как-то выгрести из трясины. Нет, пытаются. Но делается это так разрозненно и настолько медленно, что просто диву даёшься. После двух с половиной месяцев самого разудалого вранья со стороны властей только единицы поняли, с кем имеют дело. И... жалуются на мелких местных жуликов крупным жуликам наверху. На более резкие и массовые (а значит, и более эффективные) действия аборигены то ли не готовы, то ли не способны, даже защищая свой собственный карман. Надежда на доброго барина умереть никак не может в головах бывших советских людей. И по этому поводу мне вспомнился один исчерпывающий анекдот производства «Уран-Батора»: - Предположим, вам отрезали голову. Ваши действия? * «Посетил с визитом». Посетил без визита...