Поскреби любого националиста и обязательно найдёшь Гитлера. Организация объединенных наци Участники факельного марша в Шарлоттсвилле, закончившегося массовыми беспорядками, скандировали: «Россия — наш друг!». А заблокированный в США интернет-сайт the Daily Stormer едва не обрел «крышу» в российской доменной зоне. После этого американские СМИ всерьез заинтересовались связями американских неонацистов, сторонников превосходства белой расы, ку-клукс-клановцев с Россией и российскими идеологами консерватизма, вхожими в коридоры власти. Воспы и евразийцы Ричард Спенсер — один из организаторов маршей в Шарлоттсвилле, идеолог «супрематизма» (теории превосходства белой расы), основатель Института национальной политики еще в мае провел факельное шествие в защиту памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который городской совет постановил убрать — в свете общенациональной кампании по демонтажу памятников лидеров Конфедерации Юга в Гражданской войне 1861—65 гг. Генерал Ли был достойным человеком, даровавшим свободу своим рабам, и блестящим полководцем. Недаром в начале войны президент Линкольн предложил ему возглавить сухопутные войска Севера. Но Ли, родившийся в Вирджинии, присягнул своему штату и повел за собой армии мятежного Юга. Сегодня в США идет кампания по демонтажу памятников, реликвий и знамен конфедератов из публичных мест: парков, улиц, прилавков магазинов. Ричард Спенсер заявляет, что Россия — «единственная держава в мире, где у власти белые». В мае и теперь в августе люди Спенсера, выйдя на улицы, скандировали: «Россия — наш друг!» и «Евреи нас не заменят!». Спенсер, отмечает издание Newsweek, тесно связан с Александром Дугиным, которого журнал называет «русским ультранационалистом» и бывшим советником Сергея Нарышкина, в прошлом — спикера Госдумы, одного из лидеров «Единой России», в 2016 году занявшим пост директора Службы внешней разведки РФ. Дугин в своих работах называет православную Россию «оплотом» в борьбе против «декадентских сил либерального Запада». Таким образом, у американских ультрас и российских евразийцев (скрытых и открытых) оказался общий враг. Типичные «воспы» (W.A.S.P. — аббревиатура «белый англо-саксонский протестант), похоже, живут по принципу «враг моего врага — мой друг». Три года назад идеолог американских «альтернативных правых» Спенсер пригласил Дугина — российского философа, профессора МГУ (и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений факультета социологии) на международную конференцию ультраправых в Венгрию, однако присутствие в международном санкционном «черном списке» не позволило профессору прибыть на форум, который позже разогнала венгерская полиция. После этого, отмечают СМИ, статьи Дугина, которого западные журналисты прозвали «идеологом Кремля», были напечатаны в интернет-журнале Radix и на сайте Спенсера AltRight.com. В свою очередь, Спенсер печатался у «евразийца» Дугина в журнале «Катехон». А переводила статьи Дугина на английский бывшая русская жена Спенсера Нина Куприянова, выступающая в западных изданиях под именем Nina Byzantina. В своих статьях она поет осанну президенту России и ругает западную прессу. Куприянова выступала и в качестве эксперта в эфире RT (Russia today). Мелькает на этом телеканале и сам Спенсер — например, комментирует события в Сирии, поддерживает Башара Асада. Еще один фанат Путина — участник марша в Шарлоттсвилле, основатель «Традиционной рабочей партии» Мэтью Хэймбах. В интервью изданию Business Insider он заявил: «Я действительно считаю, что Россия сейчас является лидером свободного мира. Путин поддерживает националистов по всей планете и создает антиглобалистский альянс, поощряя традиционные ценности и самоопределение». Два года назад основатель маргинальной партии провел марш своих сторонников, на котором флаги южной конфедерации соседствовали с российским триколором и знаменем «Новороссии». На собрании, посвященном учреждению «Традиционной Рабочей партии», по скайпу к собравшимся обратился все тот же Александр Дугин. Бывший «великий магистр» Ку-Клукс-Клана Дэвид Дюк, объявивший протест ультраправых в Шарлоттсвилле «поворотным пунктом» американской истории, называет Россию «ключом к выживанию белой расы». Дюк одно время жил в Москве. Как сообщают американские СМИ, он снимал квартиру вместе с лидером американских неонацистов Престоном Уиггинтоном, который организовал в A&M College при университете Техаса веб-семинары, правильно — А. Дугина. Сразу после событий в Шарлоттсвилле руководство колледжа запретило проведение марша неонацистов под руководством Спенсера на территории студенческого кампуса. Любопытно, что в России бывший магистр ККК продвигал свою книгу The Ultimate Supremacism: My Awakening on the Jewish Question (Высший супрематизм: мое пробуждение в еврейском вопросе). По данным Антидиффамационной лиги (международная организация с крупнейшим филиалом в США), противостоящей антисемитизму, книга Дюка в 2001 году продавалась в главном фойе Государственной Думы по цене, эквивалентной двум долларам США (по курсу 16-летней давности). Злоключения американского интернет-штурмовика Первая поправка к конституции США гарантирует американскому обществу свободу слова, исповедания и собраний. Именно запрет для Конгресса преследовать журналистские издания объясняет свободу, с которой действуют на территории США многие СМИ, откровенно враждебные этой стране. Чрезвычайно редки случаи, когда издания все-таки блокируются, но при этом не закрываются. Сразу после событий в Шарлоттсвилле, уже в воскресенье, сайт «белых супрематистов» The Daily Stormer был отключен интернет-хостером GoDaddy, а затем его отказались распространять и в Google. Причина — основатель сайта Эдрю Эглин опубликовал статью, в которой издевался над погибшей в Шарлоттсвилле 32-летней женщиной, выступившей против марша ультраправых. В среду Энглин написал, что его сайт был закрыт «жирными евреями», которые утверждали, будто он подстрекает к терроризму, «высмеивая толстую шлюху, по которой проехался автомобиль». Речь идет о Хизер Хейер, смерть которой так потрясла Америку, что марши против действий неонацистов прошли по всей стране (заодно досталось и памятникам конфедератов). Напомню, женщина погибла и еще 19 человек получили ранения, когда в толпу въехал на машине сторонник превосходства белой расы Джеймс Филдс-мл., специально прибывший в Вирджинию из Огайо на марши ультравых. Энглин (в прошлом он вел блог «Тотальный фашизм») написал, чтобы Трамп «призвал своего настоящего друга» Владимира Путина разрешить размещение сайта The Daily Stormer на российских серверах. Любопытно, что заблокированный во вторник в США экстремистский сайт действительно в среду утром появился под российским доменом dailystormer.ru. Впрочем, сайт лишился российской прописки менее чем через день после перехода в зону ru., сообщил провайдер RU-CENTER. Представитель регистратора рассказал, что к ним обратился Роскомнадзор и «потребовал рассмотреть возможность» блокировки The Daily Stormer. Официально Роскомнадзор заявляет, что сайт был заблокирован, так как возбуждает «расовую, национальную и иные виды социальной розни». Справедливости ради, надо заметить, что сайт dailystormer.ru не был доступен и до блокировки в России. Это связывают с тем, что от поддержки ресурса отказался сервис Cloudflare, который защищал его от хакерских атак. В США злоключения сайта не закончились. Первоначально статью Энглина с оскорблением погибшей женщины распространили 65 тысяч пользователей Facebook. Теперь модераторы интернет-ресурса удаляют ссылки, если они не сопровождаются словами осуждения автора. А что Трамп? Президент, комментируя события в Шарлоттсвилле, сначала возложил вину на «все стороны». На следующий день, столкнувшись с мощной волной критики, назвал расизм «злом», а затем… снова сказал, что «виноваты обе стороны». Президент США перепостил твит популярного среди ультраправых блогера Джека Пособиека, автора книги «Граждане за Трампа». Тот возмущался, что в Чикаго за минувшие выходные было убито девять человек и это — в отличие от событий в Шарлоттсвилле — «никого не волнует». Что хотел сказать президент, печатая этот пост? После Шарлоттсвилля в знак протеста совет по промышленности при президенте покинули еще три человека: глава фирмы-производителя одежды Under Armour Кевин Планк, руководитель фармацевтической компании Merck Кеннет Фрейзер и глава Intel Брайан Кржанич. Напомню, что ранее в этом году совет покинули руководители Tesla Илон Маск, Disney Боб Айгер и Uber Трэвис Каланик. Трамп обещал «легко найти всем замену». Вновь Россия фигурирует в очередном американском скандале Ультраправые маргиналы, до того известные только в узких кругах, попали на обложки газет и в шпигели теленовостей. И, как оказалось, все они в восхищении от России. Как пишет в своем блоге бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США (где также работал Эд Сноуден) Джон Шиндлер, «несмотря на то, что в нашей стране всегда были сторонники превосходства белой расы, Россия дала им новую направленность и энергию, а также предоставила готовое мировоззрение. В этот мир входит белый национализм, который презирает Соединенные Штаты как декадентское и многорасовое общество». «Россия — наш друг» — отличный лозунг. Но кто его в США сейчас скандирует? novayagazeta. *** Факельное шествие и беспорядки, которые произошли 11 и 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле, остаются одной из самых обсуждаемых тем как в США, так и по всему миру. В ходе протестов против сноса памятника генералу Роберту Ли американские «альтернативные правые» (альт-правые), которые долгое время существовали почти исключительно в интернете, впервые заявили о себе как о реальной политической силе. Вместе с ними в шествии участвовали их единомышленники со всей страны — в том числе неонацисты, расисты, члены «Ку-клукс-клана», антиправительственные ополченцы и прочие. «Медуза» отвечает на стыдные вопросы о том, какими бывают американские ультраправые. Сколько вообще в США неонацистов? В факельном шествии в Шарлотсвилле участвовали несколько тысяч человек — но далеко не все из них неонацисты. В США существует огромное количество ультраправых организаций и групп: от радикальных представителей консерваторов в Конгрессе до неонацистских и расистских объединений. Цель движения Unite the Right, которое выступило организатором факельного шествия, состоит как раз в объединении участников этих движений, а также всех сочувствующих. К ним относятся представители различных политических групп — совершенно необязательно это расисты или приверженцы нацистской идеологии (например — противники ограничения прав на свободное ношение оружия). К неонацистским в США относят любые организации и движения, открыто заявляющие о своей расистской ориентации (к примеру, организации сторонников идеи превосходства белой расы или антисемитские организации). Их принято описывать общим термином hate groups («группы ненависти»). По данным Южного центра правовой защиты бедноты, в США таких групп насчитывается несколько сотен (в 2016 году было 917, в рекордном 2011-м — больше тысячи). Самые известные из них — «Ку-клукс-клан» и Национал-социалистическое движение — могут насчитывать до нескольких тысяч членов по всей стране. «Ку-клукс-клан» все еще существует? Организация белых националистов, впервые созданная вскоре после окончания Гражданской войны в США, официально пережила два перерождения — «первый клан» просуществовал с 1865 по 1870 годы, «второй клан» — с 1915-го по 1944-й, «третий клан» формально существует с 1946-го. При этом во второй половине XX века «Ку-клукс-клан» отчасти посвятил себя борьбе с коммунистами, а сегодняшняя организация в принципе не является централизованным движением: к ней относят себя различные активисты, действующие преимущественно на юге США. Организация привлекает новых членов за счет ритуалов, таинственности и мистической атмосферы; ее деятельность в основном ограничивается собраниями и раздачей листовок с призывами к утверждению господства белой расы. Если членство в первых двух кланах исчислялось сотнями тысяч человек («второй клан» в 1920-е годы насчитывал несколько миллионов участников), то сейчас членами организации себя называют не больше шести тысяч (три тысячи по данным Антидиффамационной лиги, шесть тысяч по данным Южного центра правовой защиты бедноты). Альт-правые, нацисты, «Ку-клукс-клан», неоконфедераты — это одно и то же? Есть различия? Нет, конечно, это совершенно разные группы с отличной друг от друга идеологией. Начнем с альт-правых: по сути, это интернет-движение без каких-либо целей и четкой повестки, которое считает белых мужчин ущемленным классом, а также отвергает политкорректность и настаивает на абсолютной свободе слова. Выражается это по-разному: автор самого термина Ричард Спенсер пишет псевдонаучные статьи об историческом и биологическом оправдании идеи превосходства белой расы, а тролли с сайта 4chan рисуют мемы со свастиками и лягушонком Пепе. Неонацисты наиболее широко представлены в США «Национальным фронтом», куда входит правопреемница Американской нацистской партии под названием Национал-социалистическое движение. Цель неонацистов — установление в США режима, аналогичного Третьему рейху; идеологически они считают себя последователями Адольфа Гитлера. Неонацисты не скрывают своих убеждений и прямо говорят, что белая раса превосходит все остальные, но при этом отказываются считать себя «группой ненависти». Неоконфедераты расовых вопросов и вовсе особо не касаются, а настаивают, что проигравшая в Гражданской войне сторона — это благочестивые люди, которые воевали за справедливость, а не за сохранение рабовладения. Многие неоконфедераты настаивают, что афроамериканцы горячо поддерживали Конфедерацию и даже воевали на ее стороне (этот вопрос крайне спорный и с трудом поддается подтверждению или опровержению). В целом, неоконфедераты хотят, чтобы их предков, воевавших за Юг, не считали предателями и врагами, а их памятники не демонтировали. А что за вооруженные люди охраняли марш в Шарлотсвилле? Это так называемое ополчение — группы вооруженных людей, которые обычно резко критикуют государство и считают себя настоящими защитниками конституции США. Ополченцы хорошо вооружены и подготовлены, они неоднократно участвовали в различных конфликтах местных жителей в американской глубинке с федеральными властями. Одна из таких организаций и охраняла марш в Шарлотсвилле. Впоследствии она выпустила заявление, в котором говорилось, что ополченцы исключительно защищали право граждан на свободу слова — и никоим образом не разделяют взглядов о превосходстве белой расы. Законы штата Виргиния, где находится Шарлотсвилль, позволяют открыто носить оружие; так что они были вооружены вполне легально. Американские националисты — только белые? Бывают ли черные радикалы? Конечно, бывают! Вспомнить хотя бы знаменитых «Черных пантер», которых директор ФБР Эдгар Гувер когда-то называл главной угрозой государству. «Черные пантеры» вдохновлялись идеями проповедника и политика Малкольма Икс, который призывал афроамериканцев отказаться от каких-либо отношений с белыми, пока не установится реальное равноправие. «Пантер» уже давно не существует, но у них множество преемников и духовных наследников. Движение «Black Lives Matter», возникшее на волне общественной реакции на полицейское насилие против чернокожих — самое известное из них. Его часто записывают в националистические организации, хотя это, как и альт-правые, не организация, а что-то вроде стихийного общественного движения. Среди активистов «Black Lives Matter» есть и черные националисты, но все-таки в массе своей это движение сторонников равноправия — разделяющее идеи, но не методы «Черных пантер». Аналогичные латиноамериканские организации также существуют, но значительной роли не играют. Латиноамериканцы, крупнейшее в США меньшинство, традиционно голосуют за демократов, а сторонников ультраправых взглядов все же больше среди республиканцев. Существуют крупные религиозные организации, объединяющие выходцев из Латинской Америки, однако они больше похожи на консервативные объединения, чем на националистические. Как неонацисты связаны с Трампом? Акций после прихода Трампа стало больше? Многие радикальные организации и приверженцы ультраправых взглядов считают, что Дональд Трамп исповедует и проповедует их взгляды. И в самом деле, его жесткие антииммиграционные инициативы, такие как строительство стены на границе с Мексикой и запрет на въезд жителям отдельных мусульманских стран, похожи на повестку ультраправых радикалов. Даже реакция Трампа на события в Шарлотсвилле (он высказался о недопустимости насилия со стороны неонацистов только спустя два дня, а потом и вовсе возложил вину за происшедшее на обе стороны, включая несуществующих «альт-левых») заставила многих в США задуматься, не поддерживает ли президент радикалов. Эта же реакция спровоцировала очередной вал критики в адрес Трампа, в том числе со стороны крупного бизнеса. Ведущие американские еженедельники обвинили президента в подъеме расизма. Сам Трамп утверждает, что ничего не имеет общего с расистами и не поддерживает ни альт-правых, ни неонацистов. Что касается подъема неонацистов в стране, точных данных об этом нет. Акции, подобные маршу в Шарлотсвилле, проходили в США и раньше, а сведений, которые подтверждали бы рост численности националистических и неонацистских организаций за последнее полугодие нет. Эффект, который произвело шествие в Виргинии, связан, во-первых, с его многочисленностью, и во-вторых, с человеческими жертвами — на второй день выступлений сторонник ультраправых въехал на автомобиле в участников антифашистской демонстрации, в результате погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Наконец, это был первый случай, когда альт-правые заявили о себе как о политической силе. Почему неонацистов и альт-правых не наказывают за человеконенавистнические идеи? Потому что в США не запрещены ни нацистская символика, ни высказывания, направленные на разжигание розни. Оскорбляя черных, евреев, мусульман или мигрантов, участники праворадикальных движений не нарушают никаких законов — максимум, они могут нарушать правила пользования интернет-сервисов, на площадке которых публикуют свои высказывания. На волне активизации неонацистов и ультраправых в американских медиа, тем не менее, все чаще можно встретить рассуждения о том, что толерантность не должна распространяться на человеконенавистнические идеи и высказывания. Однако с точки зрения законодательства США запрет на какие-либо высказывания противоречит конституции, и до сих пор суды отказывались наказывать американцев за оскорбления и ксенофобскую риторику. При условии, что свобода слова в США гарантируется первой поправкой к конституции, едва ли в ближайшем будущем эта ситуация изменится. meduza.io .