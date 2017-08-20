20.08.1949 к пристани Додоново на пароходе "Мария Ульянова" прибыл первый отряд военных строителей в количестве 800 человек – батальон из "хозяйства Теплицкого" из города Глазова

20.08.1982 принят в эксплуатацию монумент Победы

20.08.1999 в п. Додоново установлен памятный камень (на месте высадки в 1949 году первостроителей)

20.08.2010 состоялось освящение крестов и куполов строящегося храма Воскресения Христова в поселке Подгорном

по материалам библиотеки им.Горького