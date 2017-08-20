КА "Благовест" приступил к работе и назван "Космосом 2520". *** Космический аппарат военного назначения, запущенный 17 августа с Байконура, принят на управление наземными средствами Минобороны России. С аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы спутника функционируют нормально. «После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер Космос-2520», — отметили в военном ведомстве. Состоявшийся 17 августа пуск стал юбилейным, 100-м, для ракеты тяжелого класса «Протон-М», которая используется с 2001 года, и 414-м пуском в летной истории ракет «Протон» (всех модификаций, начиная с 1965 года). По данным из открытых источников, выведенный на орбиту космический аппарат является тяжелым спутником связи «Благовест». Разработкой КА занимается российская компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» на базе спутниковой платформы Экспресс-200 (Ekspress-2000). Что касается полезной нагрузки, то ею должна была раннее заниматься компания Thales Alenia Space. Так было до тех пор, пока импортозамещение не коснулось космической отрасли. Через некоторое время появилась информация, что полезную нагрузку в частности антенный комплекс и волноводы отечественного производства предоставит ОАО ИСС. Выведенный на орбиту «Благовест» - первый спутник серии. Всего их будет по меньшей мере четыре. vg-news.ru . *** Между прочим, в майском интервью 2016 года гендиректор АО «ИСС» Николай Тестоедов говорил, что первый «Благовест» («спутник прямой ретрансляции, который должен работать в интересах министерства обороны по открытым каналам») готовится к выводу на орбиту тогда же, в 2016-м. «Он у нас на финишной стадии, и запуск его будет определяться даже не нами, а готовностью средств выведения. Второй и третий спутник мы готовы запустить в следующем году, а четвертый — в I квартале 2018 г. По состоянию работ, планы вполне реальные». Очень хорошее было интервью, без дураков, особенно по части импортозасмущения. Напрямую, конечно, Тестоедов на проблемы не жаловался, но прочитывались они на раз. Политкорректность — не его конёк, очевидно. К тому же напомню, что именно в 2016 году «звёздную фирму» ждал практически двойной провал по выручке. Сами смотрите, впрочем: Как компания переживает кризис в экономике? За десять лет, с 2005 по 2015 год, мы увеличили объем производства спутников приблизительно в десять раз. В последние три года у нас произошла стабилизация объема реализуемых заказов. Это и не хорошо, и не плохо. Просто, такой сегодня рынок... Одновременно стабилизировалась численность коллектива. Ни один человек у нас не сокращается... У нас сегодня такое регулируемое равновесие в заказах и занятости. Сколько космических аппаратов производства ИСС запущено на орбиту в 2015 году? В 2015 году на орбиту отправились восемь наших космических аппаратов. Это меньше, чем в 2014 году, когда были запущены 14 наших аппаратов. Но при этом к 1 января 2016 г. на предприятии находились «в боевой готовности» девять космических аппаратов «Глонасс-М» и еще четыре готовых спутника иного назначения, ожидающих запуска. Поэтому показатель пусков не всегда является определяющим. Каковы планы по производству и запуску спутников? Мы продолжаем работать над навигационными аппаратами нового поколения «Глонасс-К», но к запуску в 2016 году они еще не будут готовы. Планируемый пуск первых аппаратов –— это конец 2017 — начало 2018 года. Пока мы будем поддерживать группировку теми восемью аппаратами предыдущего поколения «Глонасс-М», которые находятся на заводе в готовом к пуску состоянии. Новая ФКП-2025 предусматривает запуск спутников связи на внебюджетные средства. Как в этой новой схеме будет работать ИСС? Мы обязательно будем участвовать во всех конкурсах госпредприятия «Космическая связь» и других российских операторов. ИСС — единственная фирма в России, у которой значимая, огромная локализация производства составных частей космического аппарата. Остальные участники действуют по классической схеме: они рассказывают о том, как купят на Западе то-то и то-то. Де-факто при таких проектах происходит просто финансирование западных спутникостроителей. Спутники какого класса и назначения находятся в производстве ИСС? Мы сейчас делаем четыре тяжелых телекоммуникационных спутника системы передачи данных. Это спутники серии «Благовест». Они предназначены для прямой ретрансляции в интересах Минобороны. Там нет ничего секретного. Просто огромные объемы социальный и иной информации проходят по линии министерства обороны... Продолжаем единственно правильную в сегодняшних условиях линию, когда нашу ракетно-космическую промышленность останавливают санкциями, запретами на поставку современной электронной компонентной базы. У нас более половины электронных компонентов — импортного производства . Поэтому министерством обороны и «Роскосмосом» принято, считаю, абсолютно правильное решение продолжить линейку современных аппаратов , восполняя существующие группировки. Но параллельно на базе разрабатываемых российских или мировых доступных электронных компонентов идет разработка спутников нового поколения . Да, есть некая задержка в новом продукте, но грамотное решение о продлении действующих группировок ситуацию абсолютно удерживает. Какие задачи ИСС решает в части импортозамещения? Головной компанией в отрасли в части радиационностойкой электронной компонентной базы для спутников являются «Российские космические системы» (РКС). Этой компанией проведена огромная работа по унификации различных типономиналов электрорадиоизделий, закупаемых за рубежом. Список из шести тысяч изделий «сжали» до тысячи. Выделили из этой тысячи критичные 150, которые, в первую очередь, заказываются Минпромторгу по программе импортозамещения. Это те компоненты, которые определяют характеристики аппаратов , их уровень, живучесть, обеспечивают 15 лет функционирования на орбите и т. д. Точно так же мы работаем по унификации спутников. Естественно, мы не производим электрорадиоизделия. Мы работаем на уровне унификации приборов, включая импортные, которые частично покупали. Сегодня практически вся наша спутниковая платформа, модуль служебных систем состоят из российских приборов. У нас большая программа по созданию собственных приборов полезной нагрузки. Частично мы это делаем сами, частично это будут делать компании, такие как «РКС», которые специализируются на производстве приборов, частично мы используем возможности нашего совместного с Thales Alenia Space предприятия . Точно так же, как «РКС» планирует работы по импортозамещению бортовой аппаратуры в рамках совместного предприятия с Airbus. Западные ограничения на поставку нам космической электроники сказались на реализации производственных программ ИСС? Некоторые проекты задерживаются в связи с заменой комплектующих и необходимостью проведения в связи с этим дополнительных испытаний. Но ни одна орбитальная группировка и ни одна национальная задача, в первую очередь в области безопасности, от западных санкций не пострадали. Отчасти благодаря тому, что, как я уже говорил, на ряде орбитальных группировок продлено производство прежних спутников. Как работает совместное предприятие ИСС и Thales Alenia Space? После оптимистичного старта три года назад, когда мы подписали в присутствии президента России это соглашение, появились непредвиденные трудности. В том числе из-за санкций. Мы потеряли год на то, чтобы приспособиться к новым условиям. Дальше. Мы планировали организовать производство СП на землях и в зданиях Российской академии наук. Но, к сожалению, попали под реформирование РАН и мораторий на использование имущества академии. Поэтому мы пришли к варианту, который соответствует малому или среднему предпринимательству... Кроме того, СП остается «окном» и интерфейсом для взаимодействия с западными партнерами, в том числе по поставке приборов . Оно должно иметь ряд льгот и преференций, по крайней мере по упрощению оформления сделок. *** «Зелен виноград», - так следовало бы автору назвать это интервью. Но тогда за него никто бы не заплатил. А так — гордая и технологически развитая Россия продолжает вздыхать о «довоенном» времени и торжественно надувать щёки с грустным видом. Что ж, печально, что мы опять вернулись в прежнее болото. Обратите внимание: у ролика про запуск «Благовеста» испанские титры, не английские даже...