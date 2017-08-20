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"Как напишем, так и будет" Печатать E-mail
Friday, 18 August 2017

Заколючинский директор Пенсионного фонда разъясняет.

«КАК НАПИШЕМ, ТАК И БУДЕТ»

Константин Синьковский и газета «Город и горожане» спасают российскую экономику от паникёров.

Ни малейшего преувеличения нету в этих словах, между прочим. «Руководитель местного управления Пенсионного фонда на муниципальной планерке заявил, что в 2017-м железногорцы стали на 20% реже обращаться за материнским капиталом, - говорится в заметке от 17 августа. - Этим он опроверг информацию некоторых российских СМИ, которые сообщили о снижении спроса на материнский семейный капитал в два, а то и четыре раза».

ЭТИМ ОН ОПРОВЕРГ, понятно вам? Статистика по Железногорску начисто опровергает общероссийские тенденции! Жаль, что никто в стране не знает, как ловко и своевременно видный заколючинский «Офицер России» поставил на место клеветников и паникёров. То-то смеху было бы. И слёз...

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Откуда вообще на муниципальной планёрке взялась данная тема, понять не так-то просто. Нельзя сказать, чтобы федеральная лента новостей перенасыщена была сообщениями о крахе программы материнского капитала. Несколько региональных сайтов в этом смысле погоды уж точно не делают. Вольтижировка цифрами, к тому же, налицо такая у них, что просто диву даёшься. Сравните:

«За первую половину 2017 года в России было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Это всего лишь 23% от аналогичного показателя прошлого года. Такие данные фигурируют в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета» (отсюда).

«С начала 2017 года в России выдано 352 500 сертификатов на получение материнского капитала. Это на 23% меньше, чем за январь – июнь 2016 года, когда выдали 433 550 сертификатов» (отсюда).

Не знаю, кто из журнализдов краше в этом эпизоде: искатели сенсаций, не владеющие началами арифметики, или местечковые геополитики, убеждённые в том, что солнце утром встаёт исключительно по их команде. И те, и другие равно хороши, очевидно. «Не читайте перед обедом советских газет» (с).

Хотя всё равно интересно, куда мамашки в таком количестве подевались на четвёртом году Крымнаша?
 
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История Железногорска
20.08.1949
к пристани Додоново на пароходе "Мария Ульянова" прибыл первый отряд военных строителей в количестве 800 человек – батальон из "хозяйства Теплицкого" из города Глазова

20.08.1982
принят в эксплуатацию монумент Победы

20.08.1999
в п. Додоново установлен памятный камень (на месте высадки в 1949 году первостроителей)

20.08.2010
состоялось освящение крестов и куполов строящегося храма Воскресения Христова в поселке Подгорном

по материалам библиотеки им.Горького
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