Заколючинский директор Пенсионного фонда разъясняет.

«КАК НАПИШЕМ, ТАК И БУДЕТ»

Константин Синьковский и газета «Город и горожане» спасают российскую экономику от паникёров.

Ни малейшего преувеличения нету в этих словах, между прочим. «Руководитель местного управления Пенсионного фонда на муниципальной планерке заявил, что в 2017-м железногорцы стали на 20% реже обращаться за материнским капиталом, - говорится в заметке от 17 августа. - Этим он опроверг информацию некоторых российских СМИ, которые сообщили о снижении спроса на материнский семейный капитал в два, а то и четыре раза».

ЭТИМ ОН ОПРОВЕРГ, понятно вам? Статистика по Железногорску начисто опровергает общероссийские тенденции! Жаль, что никто в стране не знает, как ловко и своевременно видный заколючинский «Офицер России» поставил на место клеветников и паникёров. То-то смеху было бы. И слёз...

Откуда вообще на муниципальной планёрке взялась данная тема, понять не так-то просто. Нельзя сказать, чтобы федеральная лента новостей перенасыщена была сообщениями о крахе программы материнского капитала. Несколько региональных сайтов в этом смысле погоды уж точно не делают. Вольтижировка цифрами, к тому же, налицо такая у них, что просто диву даёшься. Сравните:

«За первую половину 2017 года в России было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала. Это всего лишь 23% от аналогичного показателя прошлого года. Такие данные фигурируют в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета» ( отсюда ).

«С начала 2017 года в России выдано 352 500 сертификатов на получение материнского капитала. Это на 23% меньше, чем за январь – июнь 2016 года, когда выдали 433 550 сертификатов» ( отсюда ).

Не знаю, кто из журнализдов краше в этом эпизоде: искатели сенсаций, не владеющие началами арифметики, или местечковые геополитики, убеждённые в том, что солнце утром встаёт исключительно по их команде. И те, и другие равно хороши, очевидно. «Не читайте перед обедом советских газет» (с).