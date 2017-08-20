Железногорск

Сенсация-сенсация! В Железногорске пострадала пенсионерка! ДЕСЯТЬ СТАРУШЕК — РУБЛЬ «Пенсионерка выпала из маршрутки!», - взорвались сенсационной новостью электронные СМИ. Железногорская пенсионерка, да. Больше же такого нигде случиться не могло... «В Железногорске на ул. Курчатова пенсионерка не смогла удержаться за поручни и выпала из автобуса №11. Женщина упала на проезжую часть со стороны остановки и ударилась ногой. Инцидент произошел в четверг, 17 августа, около 8 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. На вид потерпевшей около 70 лет. По словам очевидцев, при движении автобуса она зацепилась за ступеньку ногой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Травмы женщины оказались несерьезными, поэтому после осмотра врачи сразу отпустили ее домой. Другие свидетели, напротив, сообщили, что пенсионерка резко побежала к выходу, когда маршрутка начала отходить от остановки. Именно это, по мнению пассажиров, и стало причиной трагедии. В ГИБДД отметили, что при движении автобуса водитель не закрыл дверь. Это является нарушением ПДД. Другие подробности аварии сейчас выясняются» ( отсюда ). «Автобус тащил за собой выпавшую из двери пожилую пассажирку. 70-летняя жительница Железногорска выпала из открытой двери во время движения. В пресс-службе ГИБДД подтвердили, что сегодня утром, около 9:00, им сообщили о травмировании пожилой женщины в районе ул. Крупской в Железногорске. Очевидцы пояснили, что пенсионерка сама спровоцировала происшествие. «Женщина сидела до последнего. Когда автобус уже начал отъезжать, вдруг опомнилась и рванула к выходу. Выйти не совсем успела. Закрывающаяся дверь прищемила ей руку. Автобус немного протащил ее по земле. Пострадала нога, но ходить она может», — рассказали жители Железногорска» ( отсюда ). Раздвигаем рамки события до общероссийских, чтоб не мелочиться и два раза не вставать: «Омские бабушки стали падать в транспорте намеренно, чтобы получать от перевозчиков через суд компенсацию морального вреда. Так, в 2017 году 100 тыс. рублей лишился индивидуальный предприниматель Фазыл Залялитдинов. Аналогичную сумму через суд взыскали с индивидуального предпринимателя Сергея Ситникова. Перевозчики обеспокоены тем, что появились группы адвокатов, которые зарабатывают тем, что ищут тех, кто получил травмы в транспорте, чтобы затем представлять их интересы в суде. Владельцы маршрутных такси вынуждены платить не только страховку, которая является обязательной, но и компенсацию морального вреда» ( отсюда ). Отличный способ борьбы с кризисом. «Окодемия стартапофф» одобряет. Р.S. А это уже штучка в «Будни города Жо» явно. Надо бы собраться с силами и повертеть глобус Россиюшки в ближайшие дни. Сезонные обострения стартовали досрочно в этом году. «Ранним утром 17-го августа на улице Курчатова был зарегистрирован серьезный инцидент, участниками которого стал водитель общественного транспорт No11 и пенсионерка. К месту происшествия в оперативном порядке были направлены сотрудники правоохранительных органов и медики. Журналистам нашего сайта подтвердили информацию в пресс—центре Главного Управления ГИБДД МВД России по Курской области, о том, что на территории Железногорска пострадала пассажирка автобуса. Пострадавшая упала прямо на проезжую часть и сильно ударилась ногой. Это произошло в момент, когда женщина выходила из автобуса, а водитель начал движение».