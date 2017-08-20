Ведите себя хорошо, лысые детишки. А то не получите хохоряшек. МАЗОХИЗМ ПО СОГЛАСОВАНИЮ Интересно, без систематических унижений и подачек железные горцы действительно не способны существовать? Ерунда какая-то. Каждый день вываливаются из прошлого возмутительнейшие сюжеты, не реагировать на которые «Уран-Батор» попросту не может. Из недавнего, но прочно забытого прошлого, прошу заметить. «Профсоюз Железногорска получил разъяснения по поводу знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности», - радует, например, сегодня аборигенов муниципальная газета. Опа, что там ещё у них? На сайте означенного профессионального союза ничего нет об этом нетривиальном событии. Ладно, читаем в «ГиГ»: «Неужели железногорцы, работники муниципальных предприятий и учреждений, могут остаться без нагрудного знака «Ветеран атомной энергетики и промышленности»? Такой проблемой озаботился председатель городских профсоюзов Василий Юрченко после выхода 1 августа 2017 года внутреннего распоряжения госкорпорации «Росатом» «О мерах по совершенствованию наградной системы Росатома». О ситуации он доложил на муниципальной планерке, ведь перечень из 39 муниципалов недавно «завернули». Наградная квота на муниципалов всегда составляла солидный процент от общего списка, который формировал город. Обладателями звания «Ветеран атомной энергетики и промышленности» могли стать не только те, кто работает на основном производстве, но и, например, воспитатели детских садов, медики и другие сотрудники муниципальных предприятий и учреждений. Знак помимо морального поощрения позволяет его обладателю в соответствии с законом «О ветеранах» оформить звание «Ветеран труда». А оно, в свою очередь, дает право на социальные льготы, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предусматриваются также другие существенные льготы. Территориальная профсоюзная организация Железногорска, которая, кстати, подчиняется Российскому профсоюзу работников атомной энергетики и промышленности, а также другие атомные ЗАТО обратились за разъяснениями в Москву. Когда верстался номер, Василий Юрченко сообщил: - Только что мы получили разъяснения от ЦК профсоюза. Судя по всему, прежняя практика формирования общего списка на награждение знаком остается. Однако появилась дополнительная процедура согласования персоналий не только органами местного самоуправления, но и в краевом правительстве. Такой закон вышел в 2016-м, но о нем мы узнали только сейчас. Надеюсь, что после прохождения всей процедуры согласования железногорцы получат награды». *** Чудесная история. По всем параметрам чудесная, начиная с первых же строк о нагрудном знаке, без которого настоящему железному горцу жизнь не в жизнь. Впрочем, поскольку речь на самом деле идёт о возможности снижения размера* квартплаты, а такой услугой не брезгуют даже наши почётные граждане, люди далеко не самые бедные, то пренебрежительно относиться к данной висюльке нам не следует. Вопрос в другом. Василий Юрченко не знал о том, что год назад краевое «правительство» вписало себя в условный совет директоров регионального филиала ГК «Росатом», дабы получить железный рычаг влияния на профсоюз. Может ли такое быть? Может, конечно, хотя звучит это довольно странно, соглашусь. О распоряжении по внутреннему нормативному акту, изданном в московском офисе госкорпорации, Юрченко узнал практически сразу, а из соседнего Красноярска новости до него не дошли за год, хотя они прямо осложняют главный и единственный функционал профсоюзных божков сегодня — раздачу хохоряшек электоральной массе. Ладно, пусть так. Но я ведь не зря упомянул выше более чем длительную историю про ветеранизацию аборигенов, не имеющих непосредственного отношения к ФГУП «ГХК». Дело в том, что значительно ранее налетел на аналогичную процедуру и едва не потонул от полученной пробоины независимый профсоюз ЦМСЧ-51. Достаточно припомнить, как там разворачивались события, чтобы понять, какого рода услуги потребуют от товарища Юрченко в аппарате гауляйтера Толоконского впредь, и почему Юрченко никак не сможет отказаться от такого предложения. Прошу к столу: «Как минимум, с 2003 года в медсанчасти имеет место форменный беспредел с награждением ведомственным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Людям, имеющим все основания получить данную награду, в отделе кадров говорят: ничего вам не светит, ибо состоите вы не в том профсоюзе. И ссылаются на Положение, утверждённое решением министерства РФ по атомной энергии и ЦК профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. В п. 3 упомянутого «Положения…» сказано, что атомным ветеранским знаком могут награждаться работники других отраслей народного хозяйства и даже иностранцы, если их вклад в общее дело был достаточно весом. Независимый профсоюз медиков полагает, что права его работников нарушаются. Валентина Лексикова убеждена, что существующая дискриминация имеет главной и единственной целью уничтожение её профсоюза. Без прямого указания начальника ЦМСЧ такое развитие событий было бы невозможно. В письме Лексиковой Геннадий Мельников сообщал примерно следующее. Департамент кадровой и социальной политики Минатома вместе с ЦК отраслевого профсоюза рассматривает-де представленные с мест кандидатуры и готовит проект приказа на подпись министру. В нашем случае москвичи заявили, что к независимому профсоюзу ЦМСЧ отношения не имеют. И, стало быть, согласовывать представленные наградные документы не правомочны. У государственного инспектора по труду Галины Аносовой на сей счёт - другая точка зрения: «Имеются все основания для представления работников ЦМСЧ-51 (независимо от принадлежности к профсоюзу) для награды их знаком ветерана». Дабы не погружать читателя в дебри юриспруденции, попробуем поразмышлять отвлечённо. Предположим, в ЦМСЧ уже 42 года работает, не покладая рук, некая сотрудница. Всеми уважаемый человек, специалист высокой квалификации. Но есть у неё одна беда – индивидуальная непереносимость публичного заседалова. В связи с чем наша гипотетическая героиня не имеет здоровья состоять ни в независимом профсоюзе ЦМСЧ, ни в профсоюзе «руководящем». Рядовая, так сказать, не охваченная сотрудница. Значит ли это, что она никогда не станет обладателем ветеранского знака? Совершеннейшая чушь! В Положении о знаке «Ветерана…» ничего не сказано о том, что награждаемый обязан числиться в профсоюзе работников атомной отрасли. Напротив – помните? – награждаемый может трудиться в иных сферах народного хозяйства. Он даже вправе вовсе не быть гражданином России. И кто тогда осчастливит его? Профсоюз неграждан Российской Федерации? Ведомственную награду Минатома вручает Минатом. А уж с кем там ему придёт в голову её согласовывать, зависит от каждой конкретной ситуации. Логично? Выходит, все отсылки г-на Мельникова к столичному ЦК по меньшей мере некорректны. К тому же и появился-то сей железный довод у начальника ЦМСЧ относительно недавно. До 2003 года он направлял в Москву единый список награждаемых, и проблем с ним не было. Это понятно: согласуется ведь не персона члена того или иного профсоюза. Согласование проходит кандидатура сотрудника медсанчасти, более четверти века отдавшего своей работе. И здесь всё просто. Вот вам специалист, чья квалификация и заслуги сомнения не вызывают. Вот запись в трудовой, определяющая стаж его работы в ЦМСЧ. Дальше можно руководящих лобиков не морщить. Отдай положенное и не греши. Чуть более элегантно выкрутились из ситуации в прокуратуре краевой. Они, конечно, тоже переадресовали Лексикову в суд, но при этом сообщили, что охраняют исключительно действующее в РФ законодательство. Тогда как вопрос присвоения атомного ветеранства никакими российскими законами-де не урегулирован. Есть, типа, в бывшем Минатоме какая-то бумаженция для внутреннего пользования. Однако всерьёз говорить о ней ни один нормальный прокурорский не станет» ( отсюда ). *** Таким образом, дорогие товарищи, отныне и вовеки веков любой претендент на нагрудный знак госкорпорации должен вести себя не просто хорошо, чтобы пройти необходимые согласования на муниципальном уровне, но дважды хорошо, дабы кандидатуру его не зарубили в крае. Вахтёров у кормушки стало ещё больше. Автоматическим ответом на любой взбырк территориальной организации профсоюзов ЗАТО Железногорск со стороны Виктора Толоконского может стать блокада решений о вручении ветеранского значка не кому-то конкретно, а целому списку. И такой расклад может иметь место, например, в самое ближайшее время, если «КРЭК» начнёт всё-таки разгонять МП «Гортеплоэнерго», а Юрченко не выскажет по этому поводу достаточно убедительного восторга. Логика тут простая и безотказная. Какое дело потенциальному заколючинскому льготнику по квартплате до увольнения каких-то там чумазых чертей в бывшей конторе Виктора Дранишникова? Правильно, никакого дела. Стало быть, отдай, профсоюз, положенную скидку и не греши! И впредь сиди тихо-тихо, не нарывайся, а то ведь возмущённые народные массы могут и о переизбрании персонально товарища Юрченко задуматься. На его место прямо сейчас много куда более политически грамотных бездельников отыщется. А так все будут довольны: и губернатор, и мэр, и даже пролетарии. Не все, разумеется, но всем ведь мил и не будешь? Зато значок какой красивый. И намордник в комплекте прилагается. И пластмассовая косточка... * Статистика уверяет, что не располагают на сегодня возможностью оплач ивать жилищно-коммунальные услуги в России около 27 процентов населения. Только чур никому. Это секрет.