Железногорск

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По щучьему велению Печатать E-mail
Thursday, 17 August 2017

Эксгибиционизм - это страшная сила. Особенно к выборам.

Мужчины снимают рубашки ради фото, как у Путина

Красноярцы решили присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, который запустил основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

Цель акции — выложить в соцсети фото, которое отсылает к образу президента России, оголившему свой торс во время отдыха в тайге. Присоединившиеся к флешмобу выкладывают свои фотографии в социальной сети Instagram с тегом #PutinShirtlessChallenge. При этом нельзя использовать фотошоп и обработку фотографий. Всего в соцсети Instagram уже больше 2 тысяч участников. Один из первых среди красноярцев присоединился к флешмобу Александр из Железногорска.

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Многие участники флешмоба отнеслись к затее с юмором и выкладывают фото с обвисшими животами. Красноярцы без стеснения публикуют фото из сауны. Девушкам участвовать не запрещали, поэтому они решили не отставать от мужчин.

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ngs24.ru.

Р.S. Что-то надо было здесь написать, разумеется, но если вы живёте в мире, где красуются во дворе вот такие милые ужасы, то и потрёпанный жизнью эксгибиционист из Кремля способен прокатить за няшку. Другое дело — женщинки. Оставшись без конкурсов красоты, Нашгород много потерял (как бы мы к ним ни относились). Кто бы взялся в ЗАТО за их возрождение, а? Семь грехов снялось бы с любого, ей-богу.

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Это дельфин. А внизу — какбэ кактус и, я полагаю, яйцо динозавтра.

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И ещё был у меня вопрос по типу "Если все будут прыгать с десятого этажа вниз головой...", но он автоматически уходит в отвал. Времена изменились.
 
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История Железногорска
20.08.1949
к пристани Додоново на пароходе "Мария Ульянова" прибыл первый отряд военных строителей в количестве 800 человек – батальон из "хозяйства Теплицкого" из города Глазова

20.08.1982
принят в эксплуатацию монумент Победы

20.08.1999
в п. Додоново установлен памятный камень (на месте высадки в 1949 году первостроителей)

20.08.2010
состоялось освящение крестов и куполов строящегося храма Воскресения Христова в поселке Подгорном

по материалам библиотеки им.Горького
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