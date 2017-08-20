Железногорск

Эксгибиционизм - это страшная сила. Особенно к выборам. Мужчины снимают рубашки ради фото, как у Путина Красноярцы решили присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, который запустил основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Цель акции — выложить в соцсети фото, которое отсылает к образу президента России, оголившему свой торс во время отдыха в тайге. Присоединившиеся к флешмобу выкладывают свои фотографии в социальной сети Instagram с тегом #PutinShirtlessChallenge. При этом нельзя использовать фотошоп и обработку фотографий. Всего в соцсети Instagram уже больше 2 тысяч участников. Один из первых среди красноярцев присоединился к флешмобу Александр из Железногорска. Многие участники флешмоба отнеслись к затее с юмором и выкладывают фото с обвисшими животами. Красноярцы без стеснения публикуют фото из сауны. Девушкам участвовать не запрещали, поэтому они решили не отставать от мужчин. ngs24.ru . Р.S. Что-то надо было здесь написать, разумеется, но если вы живёте в мире, где красуются во дворе вот такие милые ужасы, то и потрёпанный жизнью эксгибиционист из Кремля способен прокатить за няшку. Другое дело — женщинки. Оставшись без конкурсов красоты, Нашгород много потерял (как бы мы к ним ни относились). Кто бы взялся в ЗАТО за их возрождение, а? Семь грехов снялось бы с любого, ей-богу. Это дельфин. А внизу — какбэ кактус и, я полагаю, яйцо динозавтра. И ещё был у меня вопрос по типу "Если все будут прыгать с десятого этажа вниз головой...", но он автоматически уходит в отвал. Времена изменились.