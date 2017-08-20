Помните такое чудесное слово: "Биркование"? Нет? Э-эх... БЫЧКИ В ТОМАТЕ КОМПЛЕКТЕ Мы опять прославились на весь Красноярский край, поздравляю. Мууу, то есть - мяу. Сегодня в семь вечера нашу эстафету безбрежной любви к животным подхватил «губернаторский» телеканал «Енисей-Регион». «Бесхозные коровы захватили поселок под Железногорском, - открыл он глаза зрителям. - В Первомайском коровы гуляют сами по себе, почти как в Индии. Они везде — щипают травку во дворах, лежат на дорогах и перекрывают проходы для пешеходов». ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕЕВНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ: "Раньше вообще около подъезда. Двери железной не было, выходишь - они там лежат стадами, за домом лежат стадами. Везде вот эти какашки. В подъезде даже и то. И дети ходят. Пастуха пусть нанимают и платят. А как еще?". Эльвира – молодая мама. Говорит, спокойно на детской площадке не погуляешь. Приходится постоянно убегать от копытных. Потому что они ничего не боятся и подходят к песочнице, где играют малыши. ЭЛЬВИРА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ: "Меня лично это смущает, меня это напрягает. К коровам лично ничего плохого не испытываю, а вот к их владельцам, которые не несут ответственности абсолютно. Он ведь гуляют и по проезжей части, что может быть опасно и для них в том числе, ну и здесь". Особенно опасно становится, когда молодые бычки начинают гоняться друг за другом и бодаться. Уже даже есть несколько пострадавших от такого неконтролируемого выпаса скота. Например, Амине Галеевой копытные помяли крыло автомобиля. АМИНА ГАЛЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ: "Мы услышали, как звук сигнализации сработал. Начали смотреть в окно - быки бегали прямо возле машины и машину задели, помяли крыло, пошли по следующим машинам". Видео с прогулками бычков возле авто и фото повреждений женщина отнесла в полицию. Там пообещали найти хозяина. Но завести административное дело на владельца просто невозможно. ВИКТОР АРХИПОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ МУ МВД РОССИИ ПО ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК: "Состава преступления и административного правонарушения здесь нет. Это можно расценивать, как несчастный случай или форс-мажор. Потому что мы крупный рогатый скот к ответственности не привлечем. Хозяин каких либо мер, действий не предпринимал, чтобы его корова повредила эту автомашину. Здесь абсолютно претензий к хозяину не предъявишь". По словам полицейских, чтобы возместить ущерб, необходимо обратиться в суд. И это единственный шанс. Уже осенью проблемой намерены заняться местные депутаты. Они собираются изменить нормативные акты, тогда таких нерадивых хозяев животных можно будет наказывать. Это коснется также владельцев собак, которые выпускают своих питомцев на самостоятельные прогулки». enisey.tv . Уже осенью, понятно вам? Этой осенью, вот гадом буду. Предыдущие стопиццот обещаний — это была чисто подготовительная работа, но теперь-то непременно грянет! Июль 2016 года: *** Октябрь 2013 года: отсюда . *** Сентябрь 2012 года: И так далее, и тому подобное, не будем перегружать трафик без нужды. Понятно же, что и нынешнее депутатское мычание закончится ничем. Загнать корову в стойло — это вам не Крым у соседнего государства оттяпать. Тут думать надо.