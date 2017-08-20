Давненько мы в фонтан у ЗАГСа не заглядывали. Насчёт того, что лето закончилось, это я сильно погорячился, конечно. Судя по состоянию фонтана у ЗАГСа купально-пляжный сезон в Нашгороде ещё в самом разгаре. А раз так, разрешите внести одно стратегическое гигиеническое предложение. Уж коль скоро плюхаться в декоративном водоёме теперь можно и собачкам, я бы всё-таки просил власти с утречка хлорировать там воду. Ежедневно. Дети всё-таки. Подхватят ещё сифак какой-нибудь и облажаемся опять на весь свет... *** *** *** ***