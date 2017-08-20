Лёд тронулся. И где-то там, во льдах, пять лет плюхается 176 школа. ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЛИНИЮ ТЕРМИНАТОРА Трудно, практически невозможно быть оптимистом в Нашгороде. И я не шучу, поверьте. Безо всякой задней мысли ваш корреспондент намеревался назвать сегодняшнее сообщение о проекте железногорской Мариинской гимназии хорошей новостью. Чем хотите могу поклясться. Но потом прочитал до конца крошечную заметочку в муниципальной газете и понял, что чуть не свалял дурака. Уж если даже бюджетные журнализды... Впрочем, давайте по порядку. «Мариинке в Железногорске выделят миллионы, - пишет сегодня «ГиГ» На сайте Серого дома никакой информации об этом традиционно нет, что довольно странно. Возвращение к жизни пять лет назад опустевшего здания должно было наполнить души чиновников небывалым счастьем, но не наполнило почему-то. Возможно, они тоже что-то нехорошее подозревают, как и бюджетное издание? - В проекте краевого бюджета на 2018 год предусмотрено финансирование капитального ремонта железногорской Мариинской гимназии (бывшая школа 99) в размере 102 миллиона рублей. Об этом говорится в письме заместителя губернатора Красноярского края Виктора Томенко. Отметим, в 2015-м проект краевого бюджета уже предусматривал на открытие гимназии 96 миллионов рублей, однако финансирование так и не было открыто». Блямс! Последним предложением весь позитивный пафос новости убит практически до смерти. Действительно, всё так и было. Устоявшаяся практика экстренного затыкание дыр в краевом бюджете уже принесла один раз в жертву обстоятельствам заколючинский прожект, и нет никакой гарантии, что ситуация не повторится вновь. Напомню: прямо сейчас региональное «правительство» проводит очередные аукционы, дабы занять у банков ещё 11 млрд рублей и хоть как-то свести концы с концами при имеющемся госдолге в почти 94 миллиарда. Лично я в такой ситуации и десятки не поставил бы на запуск ремонта здания будущей Мариинки в будущем году. Сколько вскроется более важных и спешных статей расхода, нежели железногорская благотворительность, не возьмётся сейчас предсказать никто. И, как видите, это прекрасно понимают в окрестностях Серого дома. Вы спросите, а кто же тогда радуется сегодняшним новостям? О, это действительно интересно. Ликует и швыряет в воздух чепчики и лифчики «Сегодняшняя газета», извините за вынужденную тавтологию. С подачи депутата Ильи Банникова она напоминает, сколько усилий вложил в проект лично дорогой товарищ Медведев В.В. (спойлер: много, но заметных материальных следов они не оставили, увы). Впрочем, лёгкая тень сомнений блуждает и здесь. «Конечно, это только первый этап, - указывает то ли владелец, то ли не владелец охранного предприятия «Барс». - Необходимо отстоять эти средства на этот раз, как это не произошло год назад». Не спрашивайте, пожалуйста, как именно собирается младший Банников воевать с краевым «министерством» финансов, если заколючинские депутаты не смогли остановить даже распродажу муниципальных аптек. Тут мы явно имеем дело с технологией, описанной еще в античном мире. Если дельце выгорит, все заслуги мы припишем себе. Если нет — ну что ж, не судьба, значит. Боги были против... Любопытно также, что в организации «Северный крест», патронирующей кадетские корпуса и Мариинские гимназии Красноярского края, информация о планируемом выделении дополнительных средств для Железногорска и Шарыпова появилась ещё вчера . Само же письмо краевого «правительства» датировано вообще вторым августа. За это время, согласитесь, целый праздник можно было организовать с прыжками через костёр, сжиганием чучела Барака Обамы и раздачей блинов на лопате. Чем не повод господину гауляйтеру выйти в люди и рассказать, что жена его решила похудеть? Однако своевременно известить ширнармассы о том, что «лёд тронулся» (депутат Банников с лёгкостью заимствует обороты речи у более известного предшественника) у наших героев отчего-то не получилось. Видимо, согласовывали в Сером доме количество поясных поклонов «молодому и энергичному» номер два. *** По сложившейся традиции — справочка по истории вопроса. «Существеннейшей частью проекта железногорского обокластера служит донельзя пафосная идея развития в ЗАТО какой-то невыразимо прекрасной образовательной структуры. Прямо с детсадовского горшка маленьких аборигенов начнут готовить в инженеры-инноваторы, и стоит им только вырасти, как проклятая Силиконовая Долина будет посрамлена. А высокая цель оправдывает любые средства. Закрываются в городе школы одна за другой? Не беда, ещё много осталось. Садики объединяются по голливудскому принципу «Должен остаться только один»? Не страшно. Колхозы ведь тоже почти победили индивидуальное крестьянское хозяйство. Филиалы ВУЗов вприпрыжку бегут из бывшего Соцгорода? Плевать. А мы присовокупим к федеральному университету университет опорный и получим в сумме опорно-двигательный! Почему нет? Главное ведь в этой игре день простоять да ночь продержаться. Дембель неизбежен, но дожидаться его всё-таки лучше в насиженном кресле, а не на бирже труда... Классической иллюстрацией к данной теме служит здание бывшей сто семьдесят шестой школы, глядящее слепыми глазами на пробегающих мимо детишек. Почему её обязательно нужно было придушить? Официальная версия толкует о плохой демографии, слабом педагогическом коллективе и – на сладкое – той самой реформе, благодаря которой мы лет через двадцать всех шутя за пояс заткнём. А неофициальная шепчет: знаешь, чем школа отличается от муниципальных аптек? Все они оказались не нужны временщикам во власти, но на аптеки изначально имелся правильный покупатель, а школа стала разменной картой в давно забытой игре... Тучи над школой №176 сгустились сразу после появления в Сером доме двуглавой власти Вадима Медведева и Сергея Пешкова. Школу съели под дружные аплодисменты директорского корпуса, очень рассчитывавшего в момент очередной оптимизации поправить свои собственные дела за счёт павшего собрата. Официально, впрочем, ничего такого никто не говорил, конечно же. У всех на устах была Мариинка. «Сити-менеджер» попервости в отношении ликвидации школы высказывался довольно осторожно. Мы, мол, исключительно во благо. Мы - чтоб никому не повредить только. Хотя педагогам ясно дали понять: ищите другую работу, лавочка закрывается. Прекрасно понимая, что доучиваться их детям придётся где-то в другом месте, родители начали заблаговременно готовить пути для отступления, что дополнительным камнем повисло на шее утопающего. Юридический процесс передачи школьного здания в ведение Красноярского края стартовал в 2012 году. Дата появления в старых стенах импортозамещающей Мариинской гимназии отнесена была на два года вперёд с трогательным уточнением «если всё срастётся». И первого сентября 2012-го школа на Школьной двери свои не открыла впервые за долгую историю. Дальше, как принято, начался бардак, суматошные поиски «инвесторов» и бесконечные обещания про «вот-вот». Сперва г-н Чебурашкин сгонял в Москву, перетёр с кем надо, и вскоре электорат обрадовали: капремонт оплатит бывший Минсредмаш, за счёт дополнительных налоговых отчислений. Но тут нежданно-негаданно в два с лишним раза подскочил тепловой тариф, и перераспределяемые средства пришлось отдать ОАО «Железногорская ТЭЦ». То есть, самому же Сергею Кириенко. В августе 2013-го эхо понесло по пыльным школьным коридорам пылкие клятвы замглавы администрации Владимира Фомаиди: «Основное здание гимназии распахнёт двери 1 сентября 2014 года. Вся проектно-сметная документация уже готова*. До 1 сентября 2015 года завершится реконструкция бывшего детского сада, там разместится интернат на 100 мест». Увы, «по ряду объективных и субъективных причин, средств для проведения реконструкции зданий в бюджет 2014 года не заложено», - пришлось вздохнуть нашим мечтателям уже четыре месяца спустя. А следующей весной трясти бюджетную пальму принялся бывший соратник Лебедя Игорь Захаров. Он прозрачно намекнул, что краевое «правительство» не намерено финансировать капитальный ремонт в ЗАТО Железногорск и в 2015 году. Общественность забурлила. Под самый Новый год, впрочем, чиновники всё же внесли в проект регионального бюджета 96 млн рублей на создание учебного корпуса, плюс формирование дортуара пипиньерок из бывшего детского садика. «Реконструкция начнётся в следующем году, сообщили в пресс-службе администрации Железногорска». Но это было бы слишком просто, как вы понимаете. Новая реальность уверенно шагала по России. Краевой казне поручено было взять шефство над одним из крымских районов. Шашка секвестра свистела так интенсивно, что Вадим Медведев в апреле 2016-го вынужден был признать, что денег на ремонт снова нет, и будут ли – неизвестно. Слабые надежды оптимисты возлагали на корректировки бюджета. Но 19 октября комитет Заксобрания по культуре, образованию и спорту констатировал сокращение школьных расходов на 700 миллионов с копейками. Представители фракции ЛДПР поинтересовались, что будет с запланированными работами в Железногорске. «В условиях сокращения доходов приходится экономить», - пояснили в «министерстве». Бывшая 176-я уверенно разменяла пятый год безвременья. Содержание её камнем висит на кадетском корпусе. Очень по-хозяйски. Очень по-реформаторски». uranbator. Р.S. «Правительство Красноярского края совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" прорабатывают вопрос о создании в Железногорске детского технопарка. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства края Наталья Рязанцева в ходе своей рабочей поездки в Железногорск. Проект планируют реализовать на базе Станции юных техников уже в 2018 году. «Детский технопарк - это методологическая площадка для запуска совершенно нового качества дополнительного образования в сфере научно-технического творчества и проектной деятельности в высокотехнологических сегментах, - отметила Наталья Рязанцева. - Железногорск славен своей системой образования, особой интеллектуальной средой - все это является серьезным основанием для того, чтобы в Железногорске создать технопарк». Скажите мне, граждане, вы действительно не видите, что они над вами тупо стебутся? Товарищ Мао с его доменными печами в каждом дворе не приходит ли вам на память, когда вы вспоминаете бездарно разворованные или закопанные в болотину возле ГХК бюджетные «инновационные» миллиарды? Жирный, издевательский хохот мошенников из кабинетов краевого «правительства» и родного Серого дома в самом деле не доносится до вас? Ну, тогда я умываю руки, извините. * ПСД наверняка надо уже переделывать.