Сортировка и переработка бытового мусора - путь к процветанию. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БИЗНЕС-АНГЕЛ Если сортировка и переработка мусора — путь к процветанию, тогда понятно, почему у нас дела не идут. Как известно, помимо дорог с депутатами и капремонтов с тепловым тарифом имеется у ЗАТО Железногорск ещё парочка насущных твердокаменных проблем. Духовитых таких, хорошо выдержанных. Первая называется инновационным ядерно-космическим кластером. Вторая — полигоном твёрдых бытовых отходов. Если бы местные власти относились к капиталовложениям в первую, как относятся ко второй, мы бы вообще ничего не слыхали о кластерах и промпарках, но зато и не краснели бы ежедневно, вспоминая про столь блистательный облом. С другой стороны, если бы Серый дом вложил в модернизацию полигона столько бабла, сколько зарыто в болото возле ИСС и ГХК, заколючинская свалка давным-давно получила бы заветную лицензию и старшие товарищи прекратили бы предлагать нам увозить мусор в другие города на сортировку и переработку. А вместе два этих медведика в одной ямке никак не помещаются, короче говоря. И вот «Уран-Батор» в рамках программы насильственной позитивизации действительности предлагает проект, который не разрешит, конечно же, обе вонючие проблемы Нашгорода разом, но положит, по крайней мере, твёрдое начало их разрешению. Идея, как всегда, буквально валялась под ногами. Если вам доводилось хоть раз путешествовать по ЗАТО пешим порядком после восьми и до девяти часов утра, вы наверняка сами догадались, о чём идёт речь. Да-да, о грамотном и всестороннем использовании человеческого капитала. О симбиозе общества и технологической революции с последующим синергетическим эффектом на уровне форсайт-сессий. Коль скоро в бывшем Соцгороде всё равно наличествует некоторое количество энтузиастов, выполняющих в ежедневном режиме операции по рассортировке бытового мусора с выездом на место — и делают они это совершенно бесплатно, между прочим — то не пора ли отечественной банде новаторов разработать бизнес-план, получить под него бюджетное финансирование и водворить, наконец, стихийный (и не всегда внешне привлекательный) процесс в системное производственное русло? Много ли надо нашим бичам и бомжикам, сами подумайте. Яркий фирменный жилетик, копеечный. Яркую и прочную тару под бутылки, или что они там выбирают в ящиках из-под мусора. Чтоб менты не цеплялись. А сверху - централизованный механизированный пункт сбора вторсырья. Директор, бухгалтер, начальник службы безопасности и пресс-секретарь. И всё, пожалуй. А какая отдача будет, какой эффект! Скептики заметят, наверное, что на сегодня в ЗАТО маловато будет свободных специалистов по сортировке ТБО. Пусть так. На это мы ответим, что вдумчивая и плодотворная работа федерального правительства вкупе с региональными и местными властями по совместному развитию вставшей с колен державы в самом скором времени неумолимо и эффективно разрешит кадровый вопрос именно для данного проекта. Есть тут, конечно, ещё одна загвоздка пока что — сомнительные предложения о приёме на работу со стороны явно мошеннических структур, на которые отвлекается общественное внимание и которые способны, увы, оттянуть (пускай и временно) квалифицированные и энергичные кадры от нашей затеи. Но с этой бедой хорошо бы поработать правоохранительным органам и наловогой инспекции. Короче говоря, сейчас мы набросаем бизнес-планчик и в среду с утречка мы побежим занимать очередь за деньгами. Подходите прямо туда и друзей с родственниками приводите, умные и деятельные люди нам пригодятся. Р.S. О своевременности такого предложения говорит само время, между прочим. В соседнем Красноярске проблема всё чаще покидает свою резервацию, причём карающий меч закона бьёт сейчас именно по тем предприятиям, с которыми нам предлагалось взаимовыгодно сотрудничать на мусорной ниве. Бизнес у них определённо не идёт, тогда как в Железногорске мы будем иметь дело с людьми, по определению заточенными на успех и нацеленными исключительно на результат: «В 2017 году прекращена незаконная деятельность по размещению отходов в карьере мусоросортировочным заводом ООО «Чистый город». По представлению прокурора суд обязал общество произвести выемку и передачу несанкционированно размещённых отходов на полигон в объёме 6250 куб.м. и взыскал с ООО «Чистый город» почти 8 млн.руб. По аналогичным нарушениям в отношении ООО «Чистый город» и АО «Сибагропромстрой» прокуратурой предъявлены исковые требования на суммы 91 и 67 млн. руб.» ( отсюда ).