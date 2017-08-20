Депутат Герасин объявил апокалипсис, но на него никто не явился. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК Новейшая история Красноярска-26. Апокалиптический август 2007-го. Елена Парфёнова, «Новости. Железногорск»: «Нужно хорошо плавать, тогда можно, как говорится, выйти сухим из воды». «Стройкомплекс НПО ПМ» отказался доделывать дом на Ленинградском. «Неожиданно долго обсуждали депутаты решение о присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО». Фамилия бывшего директора Химзавода в Подгорном Леонида Подсохина молодому поколению железногорцев, вероятно, более известна в связи с торговой системой «Алпи» и «Сибирской губернией». Что поделать - времена меняются». Дмитрий Полянский стал чемпионом мира по триатлону в командной гонке. После жалоб населения на шум и антисанитарию отозвано разрешение на право размещения летнего кафе в районе «детского городка ГАИ» в парке. «Спецстрой» вручил по 5.000 рублей семьям, в которых в День строителя родились дети. Арбитражный суд обязал ангарскую фирму «Катализ» вернуть Железногорску деньги за не поставленный МП «ГТЭ» адсорбент. Подписан приказ Генпрокурора России о переводе Сергея Сурина в Ленинский район Красноярска. Спровоцировало прощание коротенькое выступление вашего корреспондента на сессии горсовета))) Расчёт субсидий *1 для отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг передан управлению социальной защиты населения. Как следствие, в Сбербанке начали собираться огромные очереди. Кинотеатр «Космос» принял 100-тысячного зрителя. Чиновники планируют установить в одном из детских садов бойлер . Чисто как эксперимент в непредсказуемых сибирских условиях. Всего же на проект выделят 2 млн рублей. Анатолий Ухоботов, начальник местного отдела ГИБДД: «Единственное здесь просто сегодня у нас неудобство – это с эвакуатором, то есть не всегда мы можем его эвакуировать, то есть он находится, поэтому есть такие трудности». 2,7 тысячи человек стоят на учёте у психиатров в ЗАТО. Директором Парка культуры и отдыха назначена Ирина Кислова. Горно-химический комбинат передал более тысячи книг в библиотеку Большого Балчуга. В деревне проживает чуть более ста человек. Сергей Кириенко поздравил Геннадия Баховцева с 60-летием. Представитель губернатора Вадим Медведев передал главе города почётную грамоту Федерального агентства по атомной энергии «За большой личный вклад в развитие ЗАТО Железногорск». 1.495 аборигенов обратились в Центр занятости населения с начала года. Статус безработного получили 829 и трудоустроены 1.889 человек. Николай Головко, местный депутат-коммунист: «За рубль можно купить свободу. За рубль можно купить право на жизнь. За рубль можно купить жену, проститутку, машину, прокурора, милиционера!» Британские спонсоры из партнёрства «Атомные города» проводят в Красноярске-26 ревизию десяти инвестиционных проектов. «До миллиона долларов англичане готовы вкладывать», - уверяют в «Информ-Экспрессе». Серый дом не поддержал предложение МП «ПАТП» о продаже билетов на междугородный автобус по паспорту. Какой простор для террористов открывается! В Школе космонавтики проходит, я извиняюсь за тавтологию, Международная школа космонавтики. Один из преподавателей — японец. Куда органы смотрят? «Звездная фирма» презентовала учебную материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Конверсия, надо полагать. Проект ремонта плотины на дамбе городского озера не прошёл государственную экспертизу. Экспертам показалось, что в нём заложены «избыточные решения». Проще говоря, проект требуется удешевить. Суд распорядился произвести доплаты 38 врачам-педиатрам ЦМСЧ-51. Каждому полагается, в среднем, по 33.000 рублей. Поэтому, видимо, решение не выполняется. «Национальный проект», ёпрст. В Красноярске-26 началось оборудование пешеходных переходов и входов в магазины пандусами для инвалидных колясок. «Акция» депутата Александра Герасина по отзыву мэра *2 заканчивается. Собрано 2.520 подписей. Татьяна Доставалова, редактор «Канала 12»: «Не исключена возможность, что Баховцев всё же уйдёт сам». В Бархатове открывается картинг-центр «Форсаж». Технический директор – железногорский гонщик Дмитрий Осин. Среди гостей замечен ещё один видный гонщик, вице-губернатор Сергей Сокол. В Нашгороде с начала года зарегистрировано 1.255 аварий (в аналогичном периоде 2006-го их было лишь 1.041). 36 нетрезвых водителей угодили в ДТП (47). 65 человек пострадали (68). В оздоровительном лагере «Горный» отравились пирогами дети из красноярского о/л «Солнечный». Американские и российские компании отчитались об итогах первого года возведения Железногорской ТЭЦ... фотовыставкой. Заколючинское ТВ добавляет: «Анатолий Ромашов вот уже более 10 лет курирует строительство». А «Уран-Батор» резюмирует: «На одном из заседаний почётный гражданин ЗАТО Сергей Павлович Кучин обмолвился, что первый документ, связанный с решением о строительстве Сосновоборской ТЭЦ, датирован аж 1973 годом». Бойцы в/ч 3377 спасли на Енисее троих тонущих рыбаков. По заверениям медиков, уровень обеспеченности льготными лекарствами в ЗАТО составляет 99,7% от необходимого. Правда, чернобылец Сергей Проскуряков говорит, что цифра эта – дутая. Серый дом погасил долг перед Горно-химическим комбинатом за поставленное тепло. «Откуда главе удалось выкроить средства, остаётся неизвестным», - морщит лобик телезвезда Стасик Катунин. Чуть погодя вспыхивает шумный скандал по поводу не выполненного ремонта инфраструктуры окрестных посёлков, переданных ГХК в ведение муниципалитета. Власти считают, что Пётр Гаврилов свою часть обязательств не выполнил. В лагере «Горный» проходят VII Всероссийские соревнования кинологических расчетов МЧС. Единственный в ЗАТО пожарный подъёмник, достающий до десятого этажа, всё-таки сломался. Елена Суханова, «Информ-Экспресс»: «Здесь - как на минном поле. Того и гляди, упадёт кирпич на голову». Весь автотранспорт, оставленный на территории школьных дворов, должен быть эвакуирован, заявил начальник управления обеспечения общественного порядка ГУВД по краю. Террористы же! Суд по уголовному делу «генерала» Кияева назначен на 27 августа. Его обвиняют в мошенничестве на 84 млн рублей. Рекорд, однако. Железногорским чернобыльцам выплатят долгов на 11,3 млн рублей. 243 человека вынуждены были отстаивать свои права в суде. Для справки: в ЗАТО проживают 298 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, из которых 81 – на инвалидности. Краевые власти распорядились увеличить стоимость проезда в автобусах до восьми рублей. Ещё три случая ВИЧ зарегистрированы в ЗАТО (мужчина и две беременные женщины). Итого – сорок девять. Саша Герасин вещает: «Вам нужно прописать… что действительно будет прописано и я думаю, что на это будут искать средства, чтобы выделялись средства, потому что закладываются большие средства у нас в бюджете». «Звездная фирма» представляет Красноярский край на VIII Международном авиационно-космическом салоне в Подмосковье с чучелом аппарата «ГЛОНАСС-К». Главбуху ГХК Вере Сунчугашевой присвоено звание «Лучший бухгалтер России-2006». Награждение планируется в Колонном зале Дома союзов. В Детской школе искусств наконец начат капитальный ремонт. Телевизионные деятели искусств последовательно называют фирму-подрядчика «Аверсом», «Арисом» и «Ардисом». Депутат Госдумы Вера Оськина («Единая Россия»): «Есть пенсионеры, довольные всем, типа моей мамы. Правда, её уже нет в живых». Суд апелляционный инстанции признал торги по продаже здания муниципального хлебозавода предпринимательнице Лецковник Л.К. (читай: Бривкальну А.К.) незаконными. Часы с видами города и почётную грамоту вручили инспектору УФМС Виктору Городищеву за мастерство, мужество и самоотверженность, проявленные во время несения службы в «горячей точке». «Подружка из детского дома позвала 13-летнюю Анастасию в д. Шивера. Разновозрастные друзья пригласили девчонок отдохнуть у Енисея. Вернувшаяся Настя рассказала, что на протоке она была изнасилована». Генеральный директор НПО ПМ на «МАКСе» рассказал о разработках «звездной фирмы» лично тов. Путину В.В. Сдан в эксплуатацию деловой центр «Европа». Талантами бывшего катаргинского юриста Дмитрия Козырева восторгаются вице-мэр Юрий Латушкин и два милиционера, Сергей Бруданин и Андрей Лоренц. В «Новостях. Железногорск» рекламируется «народный академик, который лечит онкологию». Как? Прицепляя кедровые пластинки на мобильники, чтобы «снизить излучение». ГХК намерен скинуть муниципалитету содержание озера в Новом пути. Цена подарка - 5 млн рублей в год. Вице-мэр Владимир Шалагинов подал в суд на депутата Герасина за клевету. Тот гордо отвечает: «Я нисколько не жалею тем, что действительно занимаюсь этим вопросом». Какие люди были в Нашгороде в своё время, эх! Какие задачи решали... Продолжение следует. *1 «Руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО Железногорск Красноярского края от 26.04.2007 N 25-154Р "О приведении в соответствие с нормативными требованиями периода оплаты за отопление в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета в ЗАТО Железногорск", постановляю: Управлению городского хозяйства обеспечить компенсацию выпадающих доходов /.../ следующим управляющим организациям и организациям коммунального комплекса: - муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Городское жилищно-коммунальное управление" в размере 72.353,500 тыс. руб.; - муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство" в размере 7.445,000 тыс. рублей; - муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" в размере 1.065,0 тыс. рублей; - Общество с ограниченной ответственностью "Креол Энергетик" в размере 112,5 тыс. рублей; - Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" в размере 75,0 тыс. рублей... Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Ю.Г.ЛАТУШКИН». *2 «Очень скоро выяснилось, что до референдума «по отзыву» дело не дойдёт. В установленный законом срок Герасин ничего конкретного сделать не смог. Пришлось дважды продлевать процедуру и трижды переписывать само «обращение». Зато достаточно прозрачно успел обозначить борец с коррупционерами личные приоритеты: «Действительно, до Баховцева городом управлял Катаргин Андрей Васильевич. Действительно, у него были минусы. Какой бы он ни был, он принимал решения. Он принимал быстро решения и говорил это в кратчайшие сроки. И человек этот готов был брать на себя ответственность» ( отсюда ).