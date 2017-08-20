|Хэппи энд для бедных
|Tuesday, 15 August 2017
|
МП "ГЖКУ" начало доделывать ремонт на Свердлова, 18.
После окрика краевой прокуратуры покатилась, кажется, под горку неприлично затянувшаяся история «капитального ремонта» на жилом доме по адресу: ул. Свердлова, 18. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Прощай, «АмилоН».
И здравствуй, «АмилоН-2»?
К истории вопроса:
|< Пред.
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами