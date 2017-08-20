|Здравствуй, осень
|Monday, 14 August 2017
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Записки фенолога. Прогноз от МП "Гортеплоэнерго".
Не знаю, как у вас, а у нас в первом микрорайоне самой верной приметой смены времён года является яма, которую МП "Гортеплоэнерго" систематически раскапывает за 38-м домом по пр. Курчатова. Это даже не традиция или обычай. Это ЗАКОН ПРИРОДЫ.
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