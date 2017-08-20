Записки фенолога. Прогноз от МП "Гортеплоэнерго". Не знаю, как у вас, а у нас в первом микрорайоне самой верной приметой смены времён года является яма, которую МП "Гортеплоэнерго" систематически раскапывает за 38-м домом по пр. Курчатова. Это даже не традиция или обычай. Это ЗАКОН ПРИРОДЫ.