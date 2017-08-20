Криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В квартире на пр. Курчатова задержан мужчина 1987 года рождения, у которого изъято синтетическое наркотическое вещество массой 32,946 граммов. В отношении ранее судимого неработающего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ Разыскивается без вести пропавший житель ЗАТО Иванов Александр Сергеевич 1972 года рождения. Ещё 25 июля в дежурную часть обратились его родственники и пояснили, что сын около семи часов вечера ушёл с садового участка в товариществе №15 и больше его никто не видел. Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост около 164 см, волосы тёмно-русые, средней длины, глаза голубые. Был одет: белая футболка, серая кофта-толстовка с длинными рукавами и белой надписью на спине, белые брюки, синие кроссовки с белыми полосками по бокам. Особые приметы: на носу родинка. ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ, СЛАВА БОГУ Технологическая революция пришла, наконец, в Нашгород. Хотя и удалённым способом, видимо. Восьмого августа в офисе почты России в Доме связи странно повёл себя один из компьютеров. «Путем внедрения вируса в программное обеспечение была совершена попытка хищения свыше 700 тысяч рублей, - говорит замначальника горУВД Евгений Шурпик. - Перевод Росбанк в размере более 500 тысяч рублей удалось приостановить, они будут возвращены. Но 150 тысяч ушли. Сейчас компьютер изъят, проводится его исследование. Уже известно, что использовались IP адреса, которые зарегистрированы во Франции, Германии, Испании». По словам Шурпика, сотрудники почтового отделения «остались после работы, возможно, чтобы подвести финансовые итоги и примерно в 20:30 через включенный компьютер произошел взлом программного обеспечения. Если бы хакерская атака произошла днем, то сотрудники бы обнаружили перевод денег очень быстро. Вечером включенный компьютер какое-то время оставался без присмотра. Это позволило взломать программное обеспечение Почты России. Версия, что кто-то из сотрудников железногорского почтового отделения был связан с хакерами отрабатывается тоже. «Это сложное преступление, которое очень тяжело раскрывается, поэтому результаты будут позже», - предупреждает Шурпик. УФПС Красноярского края подчёркивает, со своей стороны, что факт хищения был выявлен службой информационной безопасности предприятия. Все документы и информационные носители были переданы в правоохранительные органы. В ходе проведения следственных мероприятий УФПС Красноярского края оказывало все необходимое содействие. Подобного рода правонарушения не приводят к сбоям в оказании услуг пользователям почтовой связи. НЕПРИЯТНО, ЗАТО ЧЕСТНО «Железногорск накрыла волна мошенничеств, совершённых с использованием телефона и интернета, вынуждены признать в полимилции. Только за одну неделю следственный отдел УМВД возбудил 4 уголовных дела по этому поводу. А всего с начала года злоумышленники похитили у 44 жителей города около 3 миллионов рублей. Как сообщила заместитель начальника следственного отдела Евгения Бердюгина, с тремя видами мошенничества следователи столкнулись впервые. Пострадал мужчина, заинтересовавшись заработком, который предлагался в сети. По условиям работы нужно было выехать за рубеж. Чтобы приобрести транспортную визу и оформить все необходимые документы, доверчивый железногорец перечислил деньги на указанные счета. После этого сайт был заблокирован. Во втором эпизоде мошенники похитили все средства с банковского счета пенсионерки. Ее внук решил заработать хорошие деньги, которые предлагались за перегон автомобиля из одного населенного пункта в другой. Объявление он нашел в интернете. Работодательница предложила перевести деньги на его банковскую карту, а также пообещала взять на себя расходы на бензин. Мужчина сообщил данные карты своей бабушки. Мошенница позвонила пенсионерке, и та, ничего не подозревая, продиктовала код. Пострадала от злоумышленников и горожанка, решившая оформить банковский кредит через интернет. Ей предложили оформить страховку в 10 тысяч рублей и, получив деньги, удалили сайт... - Общая сумма ущерба от действий интернет-мошенников составляет 2 миллиона 770 тысяч рублей, - рассказала Евгения Бердюгина, - раскрыть эти преступления практически нереально, буквально по каждому делу мы заходим в тупик. В июле следователи и оперативники выезжали в командировку в Челябинскую область, откуда несколько раз звонили мошенники. И именно там зарегистрирована банковская карта, на которую переводились деньги. Поездка закончилась безрезультатно. Карта принадлежала гражданину, который отдал ее незнакомцу «попользоваться на часок» за небольшое вознаграждение. Адреса абонентов, на чьи имена зарегистрированы телефонные номера, установить не удалось, их вообще не существует в природе». КАК ПОБЕДИТЬ ЖАРУ (И БЕДНОСТЬ) Восьмого августа в милиполицию обратился продавец торгового павильона, из которого исчезли деньги и восемь кило мороженого. Злоумышленник проник в киоск, взломав защитные шторки окна, но радоваться жизни ему довелось недолго. Уголовный розыск вычислил сладкоежку. Тридцатилетний абориген вину полностью признал, был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и может рассчитывать на пять лет вынужденных каникул по статье «Кража». ХУЖЕ ТАТАРИНА «В строительном магазине две женщины покупали крепление для зеркала и заодно решили приобрести рабочий телефон продавца. Очень просим вернуть симку, телефон оставьте себе», - предлагает торговая точка, но при этом палит клиентов по полной программе. Причём на двух женщин они как-то не очень тянут: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА - 2 Муниципальная газета разжигает: «Вечером 8 августа возле дома № 6 по улице Лесной Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла телесные повреждения своей малолетней дочери. Она пинала лежащего на асфальте ребенка. Наносила удары по лицу, голове и туловищу. Затем затащила ребенка в подъезд, где продолжала наносить удары. К счастью подоспели неравнодушные очевидцы, которые пресекли действия этого чудовища... - Вечером 8 августа в дежурную часть полиции из Подгорного позвонил мужчина, - рассказали в пресс-службе УМВД. – Он сообщил, что жительница поселка избивает свою дочь. По словам бабушки, которая дала потом объяснения сотрудникам полиции, мать всего лишь ударила дочь по губам за то, что та «слишком много говорила лишнего». Девочку 2010 года рождения направили на медицинский осмотр. Зафиксировано, что у ребенка ссадина локтя и ушиб губы. Но как же «удары по лицу, туловищу и голове», о которых сообщал очевидец? Мы позвонили автору предложенной новости. «Я видела эту ужасную сцену собственными глазам, - утверждает жительница Подгорного. – Позвала на помощь прохожих, и они оттащили женщину от ребенка. У девочки на лбу был виден свежий синяк, на лице и локтях — кровь». Как объяснила читательница, дожидаться приезда полиции она не стала, поэтому, что произошло дальше, не знает. Не знакома она и с семьей малышки, но фамилия ее матери ей известна – поселок ведь маленький. - Семья в списке неблагополучных не числится, - сказали в полиции. - Если проверка покажет, что мать действительно нанесла ребенку телесные повреждения, то семью поставят на учет». Крепкая девочка попалась, чо. Её били ногами, и только ссадина на локте и ушиб губы??? ОХОТА НА ДОРОГАХ *** *** *** *** СПАТЬ СПОКОЙНО НЕ БУДЕТЕ? С 14 по 18 августа в Нашгороде проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Полимилиция вместе с судебными приставами будет искать правонарушителей, не оплативших в срок административные штрафы. Если у вас есть свободное время и лишние деньги, рекомендую попасть в облаву, ибо по закону наказание — либо двойного размера повторный штраф, либо пятнадцать суток ареста и опять таки необходимость закрыть долг. ШОУ МАСТ, И БЕЗ НИКАКИХ! «Сотрудники полиции присоединились к акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», посвященной Дню физкультурника. Также полицейские посетили двор, в котором местные жители устроили праздник, посвященный Дню физкультурника и с удовольствием приняли участие в спортивном мероприятии», - утверждается в пресс-релизе. И даже фоточка приложена. Правда, я лично пока не смог определить, что именно предлагает делать эта милая полицайка с кольцами-кастетом на ручке. Зато в следующем дацзыбао всё ясно и понятно: «В соответствии с законом Красноярского края с 1 мая по 30 сентября подросткам запрещено находиться в общественных местах с 23:00 часов до 6:00 часов утра без сопровождения родителей или законных представителей. С начала года сотрудниками полиции во время проведения профилактических рейдов и обеспечения правопорядка выявлено 17 детей, нарушивших «комендантское время» ( отсюда ). Практически уверен: в милых развлекательных ночных заведениях типа « Торнадо » несовершеннолетних никто не ищет. Достаточно фотографии во «ВК» посмотреть...