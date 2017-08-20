Тому кризис не помеха, кто танцует и поёт за "Единую Россию". ХАЛЯВА ПО ПРЕДОПЛАТЕ Тому кризис не помеха, кто танцует и поёт за "Единую Россию". Финансово тяжёлые времена мгновенно отделяют людей умных и инициативных от человекоподобного гумуса. Едва стало понятно, что мировой экономический кризис всё-таки заглянул в Россию, несмотря на заверения кремлёвских чудотворцев, наиболее дальновидная часть публики стала поудобнее устраиваться возле государственного бюджета с вёдрами и черпаками. Строго говоря, они и раньше от него не отходили слишком далеко, но тут настала пора блеснуть креативом. Народный артист Чечни и депутат Мосгордумы от ПЖИВ Надежда Бабкина хоть и представляет собой чистейшей воды попсу, но при желании может быть отнесена как к фольклорному, так и патриотическому направлению отечественной эстрады. В мирные времена это давало небольшой, но приятный бонус, а в кризисные стало основой благополучия. Соберёшь ли ты стадион или дворец культуры где-нибудь в Замкадье, это ещё вопрос. Коммерческие концерты штука непредсказуемая. А вот бюджетный чёс... «Бабкина известна как руководитель ансамбля "Русская песня", - поясняет «губернаторский» телеканал «Енисей-Регион» - Также она автор фестиваля-марафона "Песни России", который в этом году присоединился к краевому проекту "Енисейский экспресс". До 20 августа артисты под руководством Бабкиной проедут по краю и познакомят зрителей с уникальной, самобытной и многонациональной культурой нашей страны». Уникальщина и самобытность продемонстрированы были сегодня железным горцам на площади Ленина в ходе двухчасового сборного концерта.«На уличной сцене выступят ансамбль "Русская песня" под управлением Надежды Бабкиной, ансамбль "Айланыс" (г. Абакан), ансамбль казачьей песни "Криница" (Краснодарский край), театр танца "Сибирский калейдоскоп" (г. Кемерово), хоровые коллективы Железногорска, а также мастер горлового пения Альбина Дягтерева (Якутия)», - заблаговременно предупредил аборигенов Серый дом. Народ его услышал, как видите. Между прочим, если онлайн-камеру со здания городской администрации перевесить на Дом-С-Часами, а по пути подключить функцию воспроизводства звука, то все концерты на площади Ленина можно будет смотреть, не выходя из дома. Запишите рацпредложение за мной, пожалуйста. Как водится, ощущения публики разделились ровно напополам. Одни были в полном восторге от пения 37-летнего супруга* 67-летней Надежды Бабкиной, отчётливо понимая, что на халяву жаловаться грех. Другие демонстрировали вечный заколючинский скепсис людей, повидавших возле Дворца культуры группу «Кар-мэн» и Владимира Кузьмина. Впрочем, они тоже сбивалсь то и дело на экономику акции. «Бабкина была в самом-самом начале, - пишет, например, в социальных сетях один из интернет-активистов. - Толкнула речь про русь-матушку, пару раз взвизгнула во время выступления своего коллектива да и была такова. Или вы хотели что бы она на бесплатном концерте вам глотку рвала три часа?» Посмотрите, кстати, комментарии — там всё очень живописно. Ваш корреспондент уже собрался было лезть в поисковик и выяснять, кто именно оплатил квасной чёс Бабкиной и Ко по Красноярскому краю, но тут выяснилось, что «Информ-Экспресс» ответ на данный вопрос зафиксировал непосредственно от участников шоу. «Проект партии «Единая Россия» при поддержке министерства культуры!» - громко неслось со сцены в этот вечер. Хм. Кто бы сомневался-то? Министерство культуры — это государственный бюджет, сиречь ваши налоги. Никак не халява, извините. Другое дело, что бабки эти могли пустить на войну в Сирии, но предпочли за год до президентских «выборов» кинуть электорату немного зрелищ, раз уж с хлебом получается не очень. Так что жрите и не кочевряжьтесь, граждане. Берите пример с вечно зелёных девочек городского радио: «Энергия русской силы. Чистота звука и душевные ноты. Тексты песен о нас, о наших предках, о наших корнях. Кто забыл свои истоки — погиб... Интервью с Надеждой Георгиевной Бабкиной - локомотивом мощного движения, сохранения народной культуры, слушайте по городскому радио и читайте в нашем паблике. Ох, как все-таки непросто, оказывается, сохранить свою же культуру в своей стране...» Ой-ой, интрига, блин. Жиды попсятине мешают, очевидно. Укрофашисты и кровавый Госдеп. Всякие там «Голоса» из зомбоящичка, которые в последнее время представляют ощутимую конкуренцию старпёрам, окучивая в праздники регионы по линии ГК «Росатом». Тесновато стало у бюджетной кормушки, товарищи. Даже патриотизм не всегда помогает... * Евгений Гор является сыном Натальи Горшечковой, одной из помощниц президента РФ, уверяет wikipedia.org . Чужие не ходят даже в хороводах, да.