Между прочим, настоящий день рождения Нашгорода - сегодня. БАБКИНА НАДЕЖДА НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА 14 августа 1950 года Никита Козел забил таки первый колышек. Не берусь судить, случайно это совпало или кто-то нарочно подгадал, а только концерт в Нашгороде народной артистки России Надежды «Попал Под Хоровод» Бабкиной в рамках фольклорного фестиваля «Енисейский экспресс» угодил на действительно праздничную дату. По этому случаю власти закрывают с 7:00 до 22:00 проезд по улице 22 партсъезда, а мадам Бабкина уверяет: «Подмётки рвать будут все!» Возможно, это как-то взаимосвязано. БУРЖУЙСКАЯ ЭКОЛОГИЯ На Горно-химическом комбинате считают, что вы должны это знать. «Новая версия международного экологического стандарта ISO 14001:2015 должна заменить версию 2004 года, сообщает пресс-служба предприятия. - Основные мероприятия по ее внедрению должны быть завершены до конца года. Принципиальным отличием нового стандарта является его рискоориентированный подход. При оценке необходимо учесть потребности всех заинтересованных сторон, в число которых входят федеральные органы власти, госкорпорация «Росатом», потребители, поставщики, работники предприятия». Эх, Федю Марьясова опять не посчитали, черти атомные. «ГОНЦОВ» СТАНЕТ БОЛЬШЕ «Звёздная фирма» запускает в производство три новых аппарата. Малые спутники персональной связи «Гонец-М» №№33, 34 и 35 потребовались ГК «Роскосмос» и предназначены для поддержания орбитальной группировки многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М». Гарантированный срок их активного существования — 5 лет. СРАЗУ ПОСЛЕ АЧИНСКА В рейтинге развития физкультуры и спорта в крае Нашгород стал третьим. Чествование прошло 10 августа в красноярском концертном зале с патриотическим названием «Гранд Холл Сибирь», железногорскую делегацию возглавлял, естественно, г-н Чебурашкин. По итогам прошлого года лучшим стал Зеленогорск, второе место досталось Ачинску. Наши шворцмены полагают, что это достижение: С МИРУ ПО НИТКЕ Профсоюзы приглашают поддержать акцию «Молодёжного центра». Для разнообразия помощь на сей раз требуется не беженцам с Донбасса и не спецназу в Сирии. Речь идёт о детях Нашгорода, «оказавшихся в сложной жизненной ситуации». Их нужно собрать в школу. «Ребятишкам из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также школьникам, находящимся в социально опасном положении» государство денежек не нашло, так что соберитесь давайте. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОМПАРК! Нами руководят либо сумасшедшие, либо сплошь мошенники. Рейтинг губернаторов-инноваторов представил на днях фонд «Петербургская политика». Виктор Толоконский в нём расположился, благодаря следующему заявлению: «В ЗАТО "Железногорск" практически сложился высокотехнологичный кластер, связанный с атомной промышленностью и космическими технологиями. Здесь запущен в эксплуатацию промышленный парк». Странно, что ни врачи, ни следователи совершенно не обращают внимания на такой живописный казус. КТО НЕ СПРЯЧЕТСЯ, САМ ВИНОВАТ Запамятовал я: конкурс на лучшее бомбоубежище прошёл на ГХК. «Второй год подряд, - не скрывают гордости на предприятии, - первое место достаётся убежищу №730-24, расположенному на ИХЗ. Оно рассчитано на 120 человек и отвечает абсолютно всем требованиям, предъявляемым к подобным сооружениям. Теперь данный объект примет участие в городском конкурсе подобных сооружений, а в случае успеха будет представлять Железногорск на уровне края». Глазам не верю, чес-слово. ГОРА С ПЛЕЧ, БУКВАЛЬНО Массовых увольнений в Подгорном не будет. Будут полумассовые. Директор Центра занятости населения недавно предупреждал, что на Химзаводе готовится сокращение сразу трёхсот сотрудников. Но на днях Иван Чуприна на муниципальной планёрке внёс оптимистические коррективы в свой прогноз. Уволят не триста, а всего сто пятьдесят человек. Причём почти половина из них — пенсионеры. Им деньги вообще не нужны, как известно. СТРОИТЕЛИ ЕСТЬ, ПРОСТО ОНИ СТЕСНЯЮТСЯ Текущий начальник ГУВС-9 замечен на профессиональном празднике. Дело было девятого числа, на митинге у обелиска «Строителям города». В процессе пафосных речей и возложения цветов сделаны были несколько фото, и мы предполагаем, что на этом изображён как раз Максим Стахеев: Это не точно, но это не имеет никакого значения, если задуматься. Вот когда у предприятия появится хотя бы функционирующая страничка в интернете... БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ Молоко пока в магазинах лучше не покупать. И не в магазинах тоже. Краевое управление Россельхознадзора приостановило из-за несоответствия требованиям техрегламента Таможенного союза по микробиологическим показателям действие деклараций о соответствии на молоко питьевое пастеризованное, сметану и кефир некоего производителя, работающего на территории Нашгорода. Что это за контора, не уточняется, так что я бы не рисковал на вашем месте. ФЕМИДА НОН-СТОП Стало скучно на работе? Ступайте в суд и развлекитесь. На уходящей неделе в трудовых спорах лидировал снова Горно-химический комбинат. Граждане Афанасьев и Романовский выясняли взаимоотношения с Изотопно-химическим заводом, мадам Солдетенкова с ООО «РМЗ ГХК», а гр. Зубрицкий с предприятием в целом. Некая М.В.Михайлова бодалась с работодателем в лице МП «ГЖКУ». Прокурор ЗАТО отстаивал в суде права семейства Тарариных перед краевым «министерством» образования. МКУ «УЗИС» требовало кредитные (?) денежки с О.А.Михайловской, а предприниматель Солощенко — с В.Г.Ганжи. АРИФМЕТИКА ДЛЯ БЕДНЫХ Двадцать четыре плюс одиннадцать будет семьдесят три. Серый дом с гордостью извещает: «В 2017 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Железногорске и посёлке Подгорный будет выполнен ремонт 73 дворов. На сегодняшний день ремонт завершен на территории 24 дворов, работы идут по 11 адресам». Все прочие ещё не начинались, видимо. ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В СУДОВОДИТЕЛИ? Век живи — век учись. Это я о программе Сибирской академии МЧС. Оказывается, полторы сотни спасателей, коих мы традиционно считаем пожарниками, прошли в этом сезоне подготовку судоводителей маломерных судов в тамошнем институте развития. Обучение включало трёхнедельный теоретический курс и неделю практических занятий. Между прочим, пройти такую подготовку может любой желающий. ЧЁРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ХАРКЕВИЧА Региональные антимонопольщики проверят МП «ГЖКУ». Сразу три жалобы ООО «СэмГолд» на организатора электронного аукциона «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий» должно рассмотреть 14 августа краевое УФАС. Несостоявшийся подрядчик считает, что документация конкурса составлена была с нарушением требований закона о контрактной системе. А «Уран-Батор» терзается сомнениями: это действительно три разных дела или просто клавиатуру заело в антимонопольной службе? БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Межрегиональное управление ФМБА России №51 рапортует. За неделю медицинская статистика Красноярска-26 пополнилась десятью случаями острых кишечных инфекций (в том числе заболели четверо ребятишек), четырьмя вирусными гепатитами «С», хроническим ВГВ и острым вирусным гепатитом. Четыре человека в бывшем Соцгороде подхватили вшей (трое детей пострадали). Восьмерых покусали животные (двое детей). Девятьсот восемь случаев присасывания клещей зафиксировано с начала сезона, что на 73% больше, чем в прошлом году. Два человека заболели вирусным энцефалитом, трое — боррелиозом. *** Десять человек родилось и одиннадцать умерло в ЗАТО Железногорск за семь дней. UPD. Каким-то загадочным образом вывалился фрагмент текста: Плановая проверка МАУ ДО ДООЦ «Взлёт» выявила нарушения санитарного законодательства по хранению и размещению уборочного инвентаря, дезинфицирующих средств и по организации питьевого режима. Аналогичное мероприятие на ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» установило, что ртутьсодержащие лампы хранятся не в герметичных контейнерах; не составлены списки групп риска, подлежащих вакцинации против клещевого энцефалита и т.д. В обоих случаях «решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ».