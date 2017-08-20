|Полиграф. Дьявол и детали
|Sunday, 13 August 2017
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Почему директору "Пентара" не вручили золотой ключик?
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
«В рамках федеральной целевой программы в Клинической больнице № 51 завершено строительство Центра экстренной медицинской помощи, 4 августа состоялось его торжественное открытие.
Данный Центр предназначен для оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим на предприятиях. Центр построен в соответствии современным требованиям, располагает санитарным пропускником, где будет проводится санитарная обработка и дозиметрический контроль, с последующим распределением пострадавших в зависимости от характера поражения. В Центре имеются все необходимые помещения, в том числе экспресс-лаборатория, процедурные, перевязочные, операционная, помещения для оказания хирургической помощи. Работа Центра будет организована при взаимодействии Клинической больницы № 51, Межрегионального управления № 51, Центра гигиены и эпидемиологии № 51 и Горно-химического комбината.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФМБА России Максим Васильевич Забелин, глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Викторович Медведев, главный специалист по ГО и ЧС ФМБА России Борис Владимирович Баранкин, представители Администрации ЗАТО г.Железногорск и градообразующих предприятий, начальник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Александр Владимирович Макаров, коллеги из организаций подведомственных ФМБА России, краевые гости, сотрудники Клинической больницы № 51. Почетное право разрезать красную ленту предоставили заместителю руководителя ФМБА России М.В. Забелину, главе ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведеву, заместителю генерального директора ГХК И.Г. Куксину, главному врачу КБ №51 А.И. Ломакину. Представитель строительной компании вручил главному врачу Клинической больницы № 51 символический ключ от здания Центра.
С приветственным словом к присутствующим обратились главный врач КБ №51 А.И. Ломакин и глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев. Выступающие отметили особую важность и необходимость данного объекта для оказания помощи пострадавшим при возникновении внештатной ситуации на предприятии. В сопровождении заместителя главного врача КБ № 51 Трикман Ольги Павловны гости осмотрели помещения Центра.
Новый объект системы здравоохранения возведен в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2015 года». Центр построен на базе незавершенного лабораторного корпуса, который числился в долгостроях более 20 лет. Строители возвели Центр за три года с небольшим. Медучреждение предназначено для оказания скорой и специализированной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, сотрудникам промышленных предприятий города. Центр построен в соответствии современным требованиям, оснащен передовым оборудованием.
- Открытие Центра экстренной медицинской помощи – очередной и важный этап развития больничного городка. В распоряжении врачей появилось новое современное оборудование, которое позволит повысить качество оказания медуслуг в разы, - отметил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев. - Но будем надеяться, что горожане будут обращаться в учреждения здравоохранения как можно реже и только по обыденным поводам – поставить прививку своему малышу, пройти ежегодный медосмотр, или же по очень радостным – рождение ребенка.
Заместитель руководителя ФМБА России Максим Забелин также подчеркнул особую значимость и важность данного объекта:
- В юбилейный для ФМБА России год – осенью агентство отметит 70 лет со дня основания – открытие железногорского центра – большое событие, - прокомментировал Максим Олегович. - И на сегодняшний день в структуре ФМБА это единственный современный стационар, который отвечает всем современным требованиям и оснащен по последнему слову техники. У нового медучреждения хороший потенциал, который будет способствовать развитию системы здравоохранения Железногорска.
После официального завершения строительства объекта остается пройти последний этап – лицензирование: вся необходимая документация для этого уже подготовлена.
Один из подрядчиков недавно открытого в Железногорске Центра экстренной медицинской помощи пожаловался на то, что с ним до сих пор не рассчитались. Об этом написал в Фейсбуке Сергей Таврин, директор строительной фирмы "Пентар": "Открыть открыли,а с подрядчиком,который построил этот Центр, до сих пор не расчихались, уже больше года!!!" Кроме того, Таврин написал, что его даже не пригласили на торжественное открытие медицинского учреждения.
Р.S.
Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФМБА России Максимом Забелиным и генеральным директором Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борисом Баранкиным. Центральной темой разговора стали планы развития железногорской медицины.
- Все, что связано со здоровьем, требует взвешенного и детально проработанного подхода, поэтому вопросы по развитию и модернизации железногорской больницы решаем поступательно и сообща. Так, в начале лета состоялся большой разговор о мерах по повышению качества медицинского обслуживания железногорцев. Вопросы городского здравоохранения обсуждались с участием представителей ФМБА, госкорпорации «Росатом», градообразующих предприятий, профсоюзов, руководства Клинической больницы №51. Между сторонами были достигнуты определенные договоренности, - отметил Вадим Медведев. – И результатом такой планомерной и всесторонней работы является, в частности, тот факт, что в городе за три с небольшим года завершено строительство крупного медицинского объекта - Центра экстренной медицины.
Р.Р.S.
Сначала рисуется картина, задача которой заинтриговать, но ни в коем случае не выдать смысл происходящего. Более того, в нарисованной картине пока нет места смешному, ситуация до поры до времени не должна вызывать понимания, что кто-то уже «попал» или скоро «попадет». И вот финальная фраза. В этот момент происходит кристаллизация. Картина, ранее видимая только частично, или видимая неправильно, открывается полностью. В этой открывшейся картине кто-то обязательно оказывается в нелепом положении. Переданная штрихами финальной фразы открывшаяся масштабная картина вызывает эмоцию «красиво», а возникшая нелепость эмоцию «смешно». Этот коктейль мы и называем юмором.
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