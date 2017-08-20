Почему директору "Пентара" не вручили золотой ключик? ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ «В рамках федеральной целевой программы в Клинической больнице № 51 завершено строительство Центра экстренной медицинской помощи, 4 августа состоялось его торжественное открытие. Данный Центр предназначен для оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим на предприятиях. Центр построен в соответствии современным требованиям, располагает санитарным пропускником, где будет проводится санитарная обработка и дозиметрический контроль, с последующим распределением пострадавших в зависимости от характера поражения. В Центре имеются все необходимые помещения, в том числе экспресс-лаборатория, процедурные, перевязочные, операционная, помещения для оказания хирургической помощи. Работа Центра будет организована при взаимодействии Клинической больницы № 51, Межрегионального управления № 51, Центра гигиены и эпидемиологии № 51 и Горно-химического комбината. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФМБА России Максим Васильевич Забелин, глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Викторович Медведев, главный специалист по ГО и ЧС ФМБА России Борис Владимирович Баранкин, представители Администрации ЗАТО г.Железногорск и градообразующих предприятий, начальник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Александр Владимирович Макаров, коллеги из организаций подведомственных ФМБА России, краевые гости, сотрудники Клинической больницы № 51. Почетное право разрезать красную ленту предоставили заместителю руководителя ФМБА России М.В. Забелину, главе ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведеву, заместителю генерального директора ГХК И.Г. Куксину, главному врачу КБ №51 А.И. Ломакину. Представитель строительной компании вручил главному врачу Клинической больницы № 51 символический ключ от здания Центра. С приветственным словом к присутствующим обратились главный врач КБ №51 А.И. Ломакин и глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев. Выступающие отметили особую важность и необходимость данного объекта для оказания помощи пострадавшим при возникновении внештатной ситуации на предприятии. В сопровождении заместителя главного врача КБ № 51 Трикман Ольги Павловны гости осмотрели помещения Центра. kb51.ru . Новый объект системы здравоохранения возведен в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2015 года». Центр построен на базе незавершенного лабораторного корпуса, который числился в долгостроях более 20 лет. Строители возвели Центр за три года с небольшим. Медучреждение предназначено для оказания скорой и специализированной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, сотрудникам промышленных предприятий города. Центр построен в соответствии современным требованиям, оснащен передовым оборудованием. - Открытие Центра экстренной медицинской помощи – очередной и важный этап развития больничного городка. В распоряжении врачей появилось новое современное оборудование, которое позволит повысить качество оказания медуслуг в разы, - отметил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев. - Но будем надеяться, что горожане будут обращаться в учреждения здравоохранения как можно реже и только по обыденным поводам – поставить прививку своему малышу, пройти ежегодный медосмотр, или же по очень радостным – рождение ребенка. Заместитель руководителя ФМБА России Максим Забелин также подчеркнул особую значимость и важность данного объекта: - В юбилейный для ФМБА России год – осенью агентство отметит 70 лет со дня основания – открытие железногорского центра – большое событие, - прокомментировал Максим Олегович. - И на сегодняшний день в структуре ФМБА это единственный современный стационар, который отвечает всем современным требованиям и оснащен по последнему слову техники. У нового медучреждения хороший потенциал, который будет способствовать развитию системы здравоохранения Железногорска. После официального завершения строительства объекта остается пройти последний этап – лицензирование: вся необходимая документация для этого уже подготовлена. admk26.ru . Один из подрядчиков недавно открытого в Железногорске Центра экстренной медицинской помощи пожаловался на то, что с ним до сих пор не рассчитались. Об этом написал в Фейсбуке Сергей Таврин, директор строительной фирмы "Пентар": "Открыть открыли,а с подрядчиком,который построил этот Центр, до сих пор не расчихались, уже больше года!!!" Кроме того, Таврин написал, что его даже не пригласили на торжественное открытие медицинского учреждения. vk.com/gig_26 . Р.S. Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФМБА России Максимом Забелиным и генеральным директором Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борисом Баранкиным. Центральной темой разговора стали планы развития железногорской медицины. - Все, что связано со здоровьем, требует взвешенного и детально проработанного подхода, поэтому вопросы по развитию и модернизации железногорской больницы решаем поступательно и сообща. Так, в начале лета состоялся большой разговор о мерах по повышению качества медицинского обслуживания железногорцев. Вопросы городского здравоохранения обсуждались с участием представителей ФМБА, госкорпорации «Росатом», градообразующих предприятий, профсоюзов, руководства Клинической больницы №51. Между сторонами были достигнуты определенные договоренности, - отметил Вадим Медведев. – И результатом такой планомерной и всесторонней работы является, в частности, тот факт, что в городе за три с небольшим года завершено строительство крупного медицинского объекта - Центра экстренной медицины. admk26.ru . Р.Р.S. Сначала рисуется картина, задача которой заинтриговать, но ни в коем случае не выдать смысл происходящего. Более того, в нарисованной картине пока нет места смешному, ситуация до поры до времени не должна вызывать понимания, что кто-то уже «попал» или скоро «попадет». И вот финальная фраза. В этот момент происходит кристаллизация. Картина, ранее видимая только частично, или видимая неправильно, открывается полностью. В этой открывшейся картине кто-то обязательно оказывается в нелепом положении. Переданная штрихами финальной фразы открывшаяся масштабная картина вызывает эмоцию «красиво», а возникшая нелепость эмоцию «смешно». Этот коктейль мы и называем юмором. aboutbrain.ru .