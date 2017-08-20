Знак "Адидас" на ноге у него. Больше не знают о нём ничего. ЗНАК «АДИДАС» НА НОГЕ У НЕГО. БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЮТ О НЁМ НИЧЕГО На девятом квартале обнаружен ничейный мальчик. Совсем-совсем ничейный. «13 августа в дежурную часть полиции обратились двое местных жителей и сообщили, что в районе магазина «Тасти» по улице Толстого в п. Первомайском ими был обнаружен малолетний ребенок. Рассказать о себе и родителях мальчик не смог. Ребенку на вид 3-4 года, рост около 100 см, одет в голубую майку с надписью: «Junior Skiper», шорты синего цвета с надписью «Адидас», кеды зеленого цвета. Сотрудниками полиции ребенок помещен в детскую больницу. На данный момент стражи порядка занимаются поиском его родителей. Просим всех, кому известны личности или местонахождение родителей ребенка, сообщить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а, или по телефону 8(3919)74-58-58 или 02». 24.мвд.рф . UPD. Увидев фотографию мальчика, местная жительница сообщила стражам порядка, что узнала в нем соседского ребенка. В ходе проверки информации сотрудники полиции установили местонахождение матери несовершеннолетнего. 25-летняя женщина пояснила, что накануне отвела сына к своей матери и направилась в гости. Однако бабушка ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего он остался без присмотра и самостоятельно ушел из дома. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Ранее данная семья на учете в ПДН не состояла. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей сотрудниками по делам несовершеннолетних составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения к ответственности женщины по статье 1.4 Закона Красноярского края за нахождение ее несовершеннолетнего сына в общественном месте без сопровождения родителей. 24.мвд.рф .