От иностранных агентов в ЗАТО не протолкнуться. От агента. АТОМНЫЙ КЛУБ ЭКСПЕРТОВ. ТАНЦЫ НА СТОЛАХ Честно сказать, я просто устал от этих клоунов. И с одной, и с другой стороны. Но коли взялся за гуж… Давеча в Нашгород приезжал очередной начальник НОРАО и от визита его осталось двоякое ощущение. Во-первых, достойного оппонента наконец получил на федеральном уровне Русский Богатырь Федя Марьясов, и это есть хорошо. Столичный дядечка имеет соответствующую профессиональную подготовку (см. ниже) и явно готов её использовать ради того, чтобы срочно ликвидировать неприятную приставку и.о. в своём нынешнем звании. Приоритетность Нашгорода в планах г-на Игина проявляется даже в том хотя бы, что назначение его состоялось 11 мая, а уже менее, чем через месяц, он в красках лично разъяснял железным горцам, какую змеюку пригрели они на груди в лице внештатного автора «СГ-26». Кратенький митинг, учиненный Игиным в коридорах Серого дома, - а точнее, презентация данной акции на «Канале 12», - заставили «Уран-Батор» отложить видео в сторонку и обождать реакции из другого окопчика. Благо, там во всяческом разжигании тоже непосредственно заинтересованы, ибо за четыре прошедших года душераздирающая петиция отца Фёдора так и не набрала даже 84.000 подписантов по всему цивилизованному миру. То есть, вяловато как-то Люди Русские встают на бой с Корпорацией Ада. Может, запуганы кровавой гэбнёй и её сказками про повсеместные заговоры и диверсии агентов влияния Госдепа и «Вестингауза»? Это ведь тоже наш постоянный и любимый жанр. «Огульные обвинения!», - возмущается, в частности, г-н Игинми, словно забывая, что и его собственные умопостроения отнюдь не на документальной базе держатся, несмотря на очень-очень прозрачные намёки. Марьясова-то судить собираются не за шпионаж и не за подрыв составов с отработавшим ядерным топливом, напомню, а за банальное разжигание. Ну, так за это почти любого интернет-пейсателя сегодня на правилку подтянуть можно. Равно как и самого Игина свободно можно было бы пригласить на процесс по диффамации, если бы он предусмотрительно не ограничил себя в поимённом перечислении врагов народа, а также конкретных источников финансирования их корыстных интересов. Школа, йомть. Короче, вот вам запись ударного фрагмента пресловутого выступления как бы насяльника из «Камеди клаба» и примерно столь же адекватное марьясовское алаверды отставному бойцу невидимого фронта – или всё же прикомандированному сотруднику действующего резерва, неожиданно сделавшему стремительную карьеру на безрыбье? Кто их там разберёт… «По Железногорскому ТВ (самому независимому, замечательному, правдивому и объективному местному телевидению) выдали на гора сюжет с монологом новоиспечённого И.О. директора заклятого друга всех добрых и вменяемых людей - ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". И.О. директора ФГУП "НО РАО" на голубом глазу пытается убедить жителей Железногорска, что они в трещиноватых гнейсах желают просто чего-то поковыряться, чтобы затем (может быть!) построить могильник на Новой Земле или, чем чёрт не шутит, - ещё где-нибудь. Ну разве это не красавцы?! Лицо и слова патриотические, глаза честные. Если кто ещё не понял смысла фигуры речи, то можно провести незатейливую аналогию: товарищ фактически говорит: погуляю с вашей девушкой, попользую её от души, но вы не волнуйтесь, моё уродливое потомство родит другая. После такого искреннего выступления товарища в самое время поинтересоваться его биографией. Встречайте! Игорь Игин родился 15 марта 1961 года. В 1984 году окончил Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева по специальности «Двигатели летательных аппаратов». Проходил службу в органах государственной безопасности. Тут, разумеется, возникает простой вопрос: если у тебя самого нет базового образования по ядерной физике, чего же ты тогда умничаешь перед камерой и пытаешься отыскать в чужом глазу соринку? Согласитесь, как-то некрасиво для бывшего офицера. К сожалению, офицеры бывают разные. Но это не всё, смотрим на биографию товарища дальше. В 1999 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». Занимал руководящие должности: в ОАО «Самараэнерго» и ОАО «Мосэнерго», работал заместителем генерального директора ФГУП «Завод имени Я.М. Свердлова», первым заместителем генерального директора ОАО «Серпуховской завод «Металлист», директором Департамента контрольно-ревизионной деятельности – заместителем главного контролера Госкорпорации «Росатом». Награжден государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Госкорпорации «Росатом. Ну наконец-то, хоть что-то ядерное промелькнуло в биографии этого замечательного человека! "Заместитель главного контролёра" - это, конечно, круто. Особенно в корпорации, пронизанной коррупцией сверху до низу. И вот теперь, с такой замечательной, но весьма странной биографией, этот товарищ, видимо, считает себя большим экспертом в вопросах захоронения РАО и легко раздаёт ярлыки тем, кто с ним не согласен». *** Ужжасно хочется дожить до того светлого дня, граждане, когда все эти эксперты сойдутся на ратном поле и насмерть забьют друг друга профильными дипломами и ютубовскими лайками. Я б ради такого зрелища даже тотализатор организовал, честное слово. С приемлемыми ставками. Ну сделайте уже, наконец, сообща Одно Большое Общее Дело, а?