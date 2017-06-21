 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Говорящие Головы arrow Сам дурак. Диплом покажи сперва  
Wednesday, 21 June 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Сам дурак. Диплом покажи сперва Печатать E-mail
Tuesday, 20 June 2017

От иностранных агентов в ЗАТО не протолкнуться. От агента.

АТОМНЫЙ КЛУБ ЭКСПЕРТОВ. ТАНЦЫ НА СТОЛАХ

Честно сказать, я просто устал от этих клоунов. И с одной, и с другой стороны. Но коли взялся за гуж…

Давеча в Нашгород приезжал очередной начальник НОРАО и от визита его осталось двоякое ощущение. Во-первых, достойного оппонента наконец получил на федеральном уровне Русский Богатырь Федя Марьясов, и это есть хорошо. Столичный дядечка имеет соответствующую профессиональную подготовку (см. ниже) и явно готов её использовать ради того, чтобы срочно ликвидировать неприятную приставку и.о. в своём нынешнем звании. Приоритетность Нашгорода в планах г-на Игина проявляется даже в том хотя бы, что назначение его состоялось 11 мая, а уже менее, чем через месяц, он в красках лично разъяснял железным горцам, какую змеюку пригрели они на груди в лице внештатного автора «СГ-26».

Image

Кратенький митинг, учиненный Игиным в коридорах Серого дома, - а точнее, презентация данной акции на «Канале 12», - заставили «Уран-Батор» отложить видео в сторонку и обождать реакции из другого окопчика. Благо, там во всяческом разжигании тоже непосредственно заинтересованы, ибо за четыре прошедших года душераздирающая петиция отца Фёдора так и не набрала даже 84.000 подписантов по всему цивилизованному миру. То есть, вяловато как-то Люди Русские встают на бой с Корпорацией Ада. Может, запуганы кровавой гэбнёй и её сказками про повсеместные заговоры и диверсии агентов влияния Госдепа и «Вестингауза»? Это ведь тоже наш постоянный и любимый жанр.

«Огульные обвинения!», - возмущается, в частности, г-н Игинми, словно забывая, что и его собственные умопостроения отнюдь не на документальной базе держатся, несмотря на очень-очень прозрачные намёки. Марьясова-то судить собираются не за шпионаж и не за подрыв составов с отработавшим ядерным топливом, напомню, а за банальное разжигание. Ну, так за это почти любого интернет-пейсателя сегодня на правилку подтянуть можно. Равно как и самого Игина свободно можно было бы пригласить на процесс по диффамации, если бы он предусмотрительно не ограничил себя в поимённом перечислении врагов народа, а также конкретных источников финансирования их корыстных интересов. Школа, йомть.

Короче, вот вам запись ударного фрагмента пресловутого выступления как бы насяльника из «Камеди клаба» и примерно столь же адекватное марьясовское алаверды отставному бойцу невидимого фронта – или всё же прикомандированному сотруднику действующего резерва, неожиданно сделавшему стремительную карьеру на безрыбье? Кто их там разберёт…

«По Железногорскому ТВ (самому независимому, замечательному, правдивому и объективному местному телевидению) выдали на гора сюжет с монологом новоиспечённого И.О. директора заклятого друга всех добрых и вменяемых людей - ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". И.О. директора ФГУП "НО РАО" на голубом глазу пытается убедить жителей Железногорска, что они в трещиноватых гнейсах желают просто чего-то поковыряться, чтобы затем (может быть!) построить могильник на Новой Земле или, чем чёрт не шутит, - ещё где-нибудь. Ну разве это не красавцы?! Лицо и слова патриотические, глаза честные.

Если кто ещё не понял смысла фигуры речи, то можно провести незатейливую аналогию: товарищ фактически говорит: погуляю с вашей девушкой, попользую её от души, но вы не волнуйтесь, моё уродливое потомство родит другая. После такого искреннего выступления товарища в самое время поинтересоваться его биографией. Встречайте! Игорь Игин родился 15 марта 1961 года. В 1984 году окончил Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева по специальности «Двигатели летательных аппаратов». Проходил службу в органах государственной безопасности.

Тут, разумеется, возникает простой вопрос: если у тебя самого нет базового образования по ядерной физике, чего же ты тогда умничаешь перед камерой и пытаешься отыскать в чужом глазу соринку? Согласитесь, как-то некрасиво для бывшего офицера. К сожалению, офицеры бывают разные. Но это не всё, смотрим на биографию товарища дальше.

В 1999 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». Занимал руководящие должности: в ОАО «Самараэнерго» и ОАО «Мосэнерго», работал заместителем генерального директора ФГУП «Завод имени Я.М. Свердлова», первым заместителем генерального директора ОАО «Серпуховской завод «Металлист», директором Департамента контрольно-ревизионной деятельности – заместителем главного контролера Госкорпорации «Росатом». Награжден государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами Госкорпорации «Росатом.

Ну наконец-то, хоть что-то ядерное промелькнуло в биографии этого замечательного человека! "Заместитель главного контролёра" - это, конечно, круто. Особенно в корпорации, пронизанной коррупцией сверху до низу. И вот теперь, с такой замечательной, но весьма странной биографией, этот товарищ, видимо, считает себя большим экспертом в вопросах захоронения РАО и легко раздаёт ярлыки тем, кто с ним не согласен».

***

Ужжасно хочется дожить до того светлого дня, граждане, когда все эти эксперты сойдутся на ратном поле и насмерть забьют друг друга профильными дипломами и ютубовскими лайками. Я б ради такого зрелища даже тотализатор организовал, честное слово. С приемлемыми ставками.

Ну сделайте уже, наконец, сообща Одно Большое Общее Дело, а?

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
событий нет

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить