Патернализм в России - это стоять на коленях и вымаливать еды. СРАЧКА И БОЛЯЧКА ПОНОС И ЗОЛОТУХА. ПОДТВЕРЖЕДНИЕ ДИАГНОЗА Жители Красноярского края отправили Путину на «прямую линию» больше всех СМС-обращений и телефонных звонков, по данным «Мегафона, свыше пяти тысяч . Кажется, губернатор Толоконский в роли волшебника-благодетеля их чем-то не устраивает… ХОГВАРТС. ТРЕТИЙ КУРС История трусливо умалчивает о том, какую часть жалоб сформировали железные горцы. И это очень жаль. Вы только вспомните, какие ужасы происходили у нас относительно недавно. Закрытие молочной кухни и конноспортивной школы. Переход на круглогодичную оплату за тепло. Назначение мэрского водителя начальником детских дошкольных учреждений. И так далее, и тому подобное. Чистый холокост! Шутки шутками, а лидером в «Твиттере», например, стало предложение некоего красноярца отменить снос хрущёвок в Москве, где ему не очень-то рады, и перенос проекта в город на Енисее. Легко представить, какой фурор произвела бы на Россию история капремонта на Свердлова, 18. В пальцах президента ещё достаточно магии, чтобы одним щелчком прекратить земное существование таких градообразующих китов, как Вадим Пешков или Сергей Медведев. А так… А так единственным светлым пятном в многочасовой пресс-конференции Путина за номером пятнадцать стала для меня, например, труднообъяснимая инновация. На огромный экран в студии организаторы шоу стали выводить те самые интернет-вопросы (см.) без предварительной редактуры. Получилось очень живенько. Есть даже мнение, что таким нехитрым способом телевизионщики попытались вернуть себе оппозиционно настроенную аудиторию, которая демонстративно забила в последние годы на просмотр зомбоящичка. Судя по реакции в социальных сетях, это им отчасти удалось. Восторг публики не зашкаливал, конечно, но явный всплеск интереса к «прямой линии» продемонстрировал. Задним числом. Бывший кремлёвский любимчик, политолог Глеб Павловский уверяет, что россияне увидели смерть жанра, ибо Путин не ответил почти ни на один вопрос. Можно подумать, раньше эта система работала как-то иначе. Чепуха! Просто в этот раз исполнитель главной роли не особенно и старался делать вид, будто представление ему интересно. Если главной (и единственной) составляющей общения с народом являются бесконечные просьбы денег и «разобраться», это любому надоест однажды. А самый умный рано или поздно вынужден будет задуматься о том, есть ли в этой чудесной стране вообще какое-то государство. И стоит ли дальше сидеть на троне, изображая гибрид Ильи Пророка с волшебником из голубого вертолёта, если только в этом и заключается весь цимес современной шапки Монохама. Путин приказывает реальности оптимизироваться. Реальность злостно посылает его в пешее сексуальное путешествие. И сделать с нею традиционно ничего нельзя, даром что многие предшественники-геополитики предпринимали в аналогичных ситуациях самые радикальные меры. Один руководитель приказал высечь море, например. И не помогло, представьте себе! Приходится рассказывать сказки. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА Практически сразу после прессухи въедливые комментаторы занялись любимым делом – поиском косяков в путинской фактуре. И охота снова выдалась успешной. - У нас средний уровень заработной платы, если не переводить гривну в рубли и назад, а от доллара плясать, - уверял страну президент, - примерно 540 долларов в месяц. Столько же было и на Украине, это где-то 450-460 долларов. У нас сейчас не ахти как, но всё-таки подросло, на апрель этого года – 624 доллара, а на Украине 251 стала. Относительно зарплаты «у хохлов» президентские спичрайтеры не подкачали. По данным украинского минфина, в довоенном декабре средняя зарплата действительно составляла там 3.619 гривен или около $452. В этом апреле - приблизительно 6.659 гр. ($256). А вот в России… В апреле, по данным Росстата, средняя зарплата у нас была равна 39.253 рублям (чуть меньше 680 баксов). Тогда как в декабре 2013-го она составляла 29.940 рублей или, по тогдашнему курсу, около $915. Переводить её в доллары явно не стоило, согласитесь. Но тогда вообще исчез бы всякий смысл долгоиграющей темы «Чё там у хохлов?» Так называемые майские указы Путина должны были вселить оптимизм и уверенность в избирателей, несколько обескураженных сольным проездом президентского кортежа по пустой Москве в 2012 году. Вместо этого они здорово подкосили экономику регионов и страны в целом. По оценкам агентства «Standard& Poor’s», четверть регионов России скоро окажутся на грани банкротства. Данные Академии народного хозяйства и госслужбы показывают, что даже в большинстве успешных регионов население всё равно балансирует на грани выживания. Более чем в 60% субъектов РФ доля домохозяйств, которым денег хватает только на еду или не хватает даже на неё, превышает 20%. «В первом квартале более 40% регионов столкнулись со спадом в сельском хозяйстве и секторе услуг, более 55% в строительстве, более 70% в розничной торговле», – отмечается в аналитическом докладе Института комплексных стратегических исследований. По предварительным данным Росстата, в четвертом квартале 2016 года за чертой бедности находилось около 10% населения, а в целом за год доля официально бедных в России составила 13,5%. Лидер Нации из Голубого Вертолёта видит картину немного по-другому, как мы уже установили. «Более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы», - заявил Путин. И подчеркнул, что в жировках опытного педагога и начинающего специалиста не должен наблюдаться разрыв в два-три раза. Конкретно жителям Иркутской волости сказано было, что равняться надо на тридцать тысяч «деревянных». За кадром осталась, естественно, реакция молодой учительницы с Ангары, которая жаловалась президенту, что ни разу не получала на руки больше шестнадцати тысяч. Зато в профсоюзе «Учитель» очень удивились: «Мы из самых разных регионов получаем информацию, что уменьшается или фактически отсутствует стимулирующая часть фонда оплаты труда. В ряде регионов либо уже сократились нормативы подушевого финансирования либо их собираются сокращать. Мы не знаем региона, где бы ситуация за последний год улучшилась». Пфф. Не знают они. Подумаешь! НА ЧЁМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ? Путин по-прежнему активно юзает сомнительный тезис о том, что темпы рождаемости в России выше, чем на прогнившем Западе. Если бы в стране были независимые СМИ, такие фантазии дорого бы обошлись Гаранту Конституции, ибо реальная картина, мягко скажем, немножечко иная. В профессиональном интернет-издании «Медвестник. Портал российского врача» в мае опубликована была статья «Рождаемость снижается быстрее, чем смертность». В ней говорилось : «По предварительным итогам 2016 года общее число рождений составило 1.893,3 тысяч — это на 50 тысяч меньше, чем было в 2015-м. Общий коэффициент рождаемости снизился с 13,3 до 12,9 рождений на 1.000 населения». В целом численность россиян снизилась по сравнению с 1999 годом со 147,2 до 146,8 млн человек. Немного? Да, цифры не выглядят катастрофично. Но, для сравнения – в проклятой Пендосии за тот же период население выросло на 46 миллионов. Что называется, ощутите разницу. Неспроста ведь отечественные силовики (по не слишком известному в стране распоряжению Путина, между прочим) разработали законопроект, который увеличивает нижний предел выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет. Предполагается, что произойдёт это после президентских выборов. А идея, к слову сказать, впервые озвучена была ещё до Крымнаша, в 2013 году. Т.е. сильно до эпизода тракторной атаки на вражеских гусей и помидоры. Кстати, о санкциях. Страстные надежды Кремля на замену Обамы Трампом также потерпели сокрушительнейшее фиаско. В американском Сенате на днях проголосовали за проект новых русофобских мер. Поэтому, когда Путин говорит о «восстановлении компетенции в электронике и машиностроении», необходимо помнить, что доля России на мировом рынке радиоэлектроники составляет 0,4%. И при этом 97% экспорта – продукция военного назначения! - Три квартала подряд наблюдается рост экономики, - полагает президент. - Скромный, тем не менее из квартала в квартал. В конце прошлого года, в четвертом квартале, – плюс 3%, в первом квартале этого года – плюс 5%, в апреле – уже 1,4%... Увы, Водитель Стерхов снова ошибается в цифрах и имеет в виду десятые доли процента. Да и то… По оценке «Внешэкономбанка», в первом квартале ВВП (валовый внутренний продукт, не президент) России снизился на 0,3%. Путин говорит, будто жилищное строительство наше демонстрирует резкий рывок. На самом деле даже в относительно благополучной Москве ввод жилья в годовом измерении сократился почти на 60%. И так далее, и тому подобное. Куда ярче всех этих цифр, однако, для любого железного горца должен звучать вопрос кассира в любом почти продовольственном магазине: «Вам пакет пробивать?». Процветающий город, вынужденный экономить на пакетах, навряд ли способен полностью убедить себя в нарастающем процветании. Для этого, собственно, и появляется регулярно на голубом экране Владимир Путин. А уж верить ему или не верить – суть личное дело каждого. Предполагается, что все мы взрослые люди и проживаем свои жизни самостоятельно. Уж не потому ли задача отправить отпрысков на ПМЖ за границу последние годы стала главенствующей в головах заколючинских родителей? Спорить с любимым вождём дураков нет, разумеется, но эвакуировать детей и внуков с тонущего корабля – дело святое. Уж не поэтому ли Путин за год до выборов не ответил на главный вопрос современности: сколько ещё он намеревается стоять у штурвала. К слову: а вы лично о чём бы хотели спросить Искателя Амфор покуда интернет ещё не запрещён полностью? "Али попросить об чём?" (с). P.S.