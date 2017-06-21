Конституция Конституцией, а руководящий зуд куда девать? Добродетель цензора Новую атаку государства на свободу интернета ограничивает лишь некомпетентность чиновников. Дума рассматривает несколько новых репрессивных законопроектов, направленных на ограничение свободы информации в интернете. Государство намерено поставить под контроль рынок мессенджеров, пользователи которых теперь будут обязаны предоставлять свои идентификационные данные, обязать провайдеров автоматически блокировать так называемые зеркала уже запрещенных в России сайтов, а самое главное — запретить средства обхода блокировок, такие как VPN и Tor. Отдельные одиозные депутаты вроде Виталия Милонова к тому же предлагают окончательное решение вопроса о свободном интернете за счет «выхода в Сеть по паспорту», но от его инициатив пока отмахиваются даже в профильном Думском комитете. На этом фоне разгорелся скандал вокруг созданной несколько лет назад системы блокировок сайтов. Оказалось, что чиновники Роскомнадзора не предусмотрели, что используемая ими технология цензуры может легко использоваться против добросовестных сайтов, включая правительственные, за счет подмены IP-адресов, связанных с доменными именами из «черного списка». Накануне «Прямой линии с президентом В.В. Путиным» Роскомнадзору пришлось даже рассылать панические письма, в которых без каких-либо законных оснований от провайдеров требовалось не блокировать IP-адреса «добросовестных сайтов». Ирония ситуации заключается в том, что система контроля над интернетом, разработанная Роскомнадзором, работает настолько некорректно, что ведомству приходится для защиты от нее разрабатывать собственный «белый список». Нет причин ожидать, что новые методы цензуры окажутся более эффективными. Судя по всему, нас ждут мессенджеры и VPN, которые существуют в «серой зоне» российского права — по закону их нужно будет запрещать, но это будет технически невозможно. Пострадать сразу могут мелкие игроки, которыми в Роскомнадзоре отчитаются о проделанной работе. Точно так же сегодня крупные социальные сети, такие как Facebook и Twitter, не исполняют закона о переносе серверов с личными данными пользователей в российскую юрисдикцию, но их не блокируют. Зато заблокирована сеть профессиональных контактов LinkedIn, популярная в мире, но относительно невостребованная в России. О блокировках Роскомнадзора Александр Литреев, основатель «Студии Александра Литреева» по разработке сайтов и мобильных приложений: — Роскомнадзор вносит в свой реестр запрещенных страниц доменные имена: vk.com, yandex.ru и так далее. К каждому доменному имени привязаны IP-адреса. Они указывают, к какому компьютеру в Сети будет обращаться ваш компьютер, если вы введете в адресную строку определенное доменное имя. Домены продаются сроком на год, поэтому периодически некоторые из них, в том числе внесенные в «черный список», освобождаются. Любой желающий может приобрести заблокированный домен и привязать его к любому IP-адресу. Таким образом, IP-адреса вполне добросовестных ресурсов становятся недоступными для значительной части пользователей Рунета. Эта проблема известна с 2014 года, но раньше ее никогда не обсуждали в широких кругах. В этот раз все началось с того, что какой-то обиженный Роскомнадзором владелец заблокированного домена привязал его к IP-адресам Telegram, из-за чего многие пользователи испытали сложности с доступом к мессенджеру. В IT-сообществе началось разбирательство. Когда мы выяснили, что произошло, я написал об этом в своем канале в том же Telegram. Это подтолкнуло каких-то интернет-активистов и ненавистников Роскомнадзора использовать эту уязвимость. В результате на некоторое время оказались недоступны Instagram, Facebook, Google и другие сайты. Сам я к блокировкам не имею никакого отношения. Все, что произошло, — это вина исключительно Роскомнадзора, который не предусмотрел такое развитие событий. Поставляемая ведомством система автоматизированных блокировок АС «Ревизор», которую использует большинство операторов связи, оказалась технически недоработана. Более того, Роскомнадзор никак не проконсультировал операторов о том, как правильно осуществлять блокировки. Это нужно делать не DNS-резолвингом, как сейчас, то есть не по доменным именам, а точечно — по конкретным IP-адресам ресурсов. Теперь Роскомнадзор то ли в панике, то ли в истерике выпускает странные постановления о «белых списках» — «сайтах, которые не надо блокировать, даже если мы просим вас заблокировать их». Это что-то неописуемое с юридической точки зрения, ни в каких нормативно-правовых актах понятия «запрет блокировки» вообще нет. Недавно руководитель ведомства Жаров опубликовал пресс-релиз о том, что решение проблемы он видит в создании нового закона, который определит порядок блокировки: провайдеры должны будут использовать оборудование для DPI (технология глубокой фильтрации трафика. — А. Х.). Проблема в том, что такое оборудование стоит нереальных денег. Ввести этот закон — значит убить половину российских провайдеров, потому что им это будет не по карману. Вычищать реестр вручную, удаляя оттуда освободившиеся домены, Роскомнадзор тоже не сможет: это потребует огромного объема человеческих ресурсов. О запрете VPN Михаил Лисневский, руководитель регионального развития кибербезопасности компании Softline: — Запрет VPN реализуем технологически, но вряд ли возможен в современных реалиях. Что такое VPN? По сути, это туннель, через который передаются данные. Стенки этого туннеля для провайдера непрозрачны. Другими словами, провайдер не может знать, какого рода данные находятся внутри туннеля, поэтому отфильтровать конкретный трафик (скажем, трафик мессенджеров или трафик крупнейших социальных сетей) нереально. Можно лишь запретить VPN-туннели в целом: так поступают все компании, которые серьезно относятся к информационной безопасности. Такой маневр реализуется с помощью межсетевых экранов. По аналогии: можно запретить VPN на уровне провайдеров услуг интернета. Но такой запрет сделает беззащитными корпорации и государственные структуры, для которых VPN — обычный инструмент для обеспечения информационной безопасности. Лишить возможности использовать VPN — это сделать их беззащитными перед киберпреступниками. О контроле над мессенджерами Артем Козлюк, руководитель проекта «Роскомсвобода»: — Владельцев мессенджеров хотят обязать заключать договоры с операторами сотовых сетей, в которых будут указываться персональные данные пользователей с привязкой к номеру мобильного телефона. Как это будет реализовано на практике — пока непонятно, представители отрасли неоднократно заявляла об абсурдности этой инициативы. Во-первых, есть мессенджеры, которые в принципе не обязывают вас регистрироваться через телефон. Во-вторых, часть мессенджеров позиционируют себя как защищенные, а значит, они никогда не пойдут на передачу персональных данных пользователей третьим лицам, иначе пропадает смысл их существования. Я считаю, что этот законопроект носит лоббистский характер: он защищает интересы операторов сотовых сетей. Во всем мире сотовые операторы давно хотят подчинить себе мессенджеры, так как считают, что они паразитируют на их инфраструктуре, отбирают клиентов и ничего не дают взамен. Если закон будет принят, то операторы смогут нарушать принцип «сетевого нейтралитета», то есть давать приоритет определенным видам трафика, делать использование мессенджеров платным и так далее. Если какой-то сервис не подчинится требованиям власти, то его заблокируют. Это делается так же, как и с сайтами: Роскомнадзор вносит в свой реестр технические домены и IP-адреса мессенджеров. Можно попробовать договориться с Apple Store и Google Play, чтобы приложения были исключены из российских магазинов. Если сервис крупный, как, допустим, Facebook или Telegram, то Роскомнадзор пытается решить проблему кулуарно, автоматическая блокировка не применяется. Но с менее известными сайтами разговор короткий. Даже крупнейшая сеть деловых контактов в мире LinkedIn, у который и в России был не один миллион пользователей, была заблокирована на раз-два. Сейчас на территории России недоступен ряд мессенджеров, в том числе широко известные Line, Zella и BlackBerry Messenger. В целом это не мешает их работе: если владельцы и пользователи готовы технически противодействовать блокировкам, то сервисы остаются доступными. В каких-то случаях пользователю поможет обычный VPN, а иногда все делает сам разработчик, внедряя новые инструменты обхода блокировок. novayagazeta. *** «Каждый добропорядочный человек должен пользоваться VPN» Российский IT-бизнес объяснил депутатам, почему запретить средства обхода блокировок в интернете не получится. В Госдуме обсудили законопроект о запрете средств обхода блокировок с представителями интернет-индустрии. На расширенном заседании Комитета по информационной политике встретились глава Роскомнадзора Александр Жаров, депутаты, представители крупнейших российских провайдеров, поисковиков и даже сервисов для анонимного доступа в интернет. Многие из собравшихся озабочены грядущим ужесточением государственного контроля над интернетом. Глава Роскомнадзора на их соображения ответить не смог, так как покинул зал вскоре после начала дискуссии, оставив своего заместителя Вадима Субботина. Впрочем, последний тоже никак не отреагировал на реплики представителей отрасли. «Новая» публикует самые интересные высказывания. Сергей Мальянов, директор по работе с органами государственной власти «Вымпелкома» — Сначала был принят 149-й закон («Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — «Новая»), где есть запреты на ту или иную информацию. Потом появились блокировки на эту информацию с ответственностью как владельцев ресурсов, так и блокировщиков. Теперь появились блокировки на блокировки — мы взяли уже тройной интеграл. Не исключено, что появится и четвертая итерация: блокировки на блокировки на те блокировки, которые не были заблокированы. И этим самым мы существенно усложнили и закон, и деятельность всех, кого он регулирует. Мы фактически закрываем весь интернет. Если вы помните, сеть развивалась как свободная сеть на стандартных протоколах, которые сегодня используются. Сегодня мы пытаемся этот фундамент подточить, чтобы построить свое здание. Может, иной фундамент нужен? Вопрос даже не в тех потерях, которые понесут операторы связи, владельцы ресурсов, поисковики. Вопрос в том, решает ли этот законопроект ту цель, которую перед собой ставили разработчики? На мой взгляд, не решает. Чувствуется, что отвечать в конце концов за все будут операторы связи, которые к этому не имеют никакого отношения. Илья Сачков, генеральный директор Group-IB (предотвращение киберпреступлений) — Террористы, люди, распространяющие детскую порнографию, компьютерные преступники, безусловно, про этот закон слышали, и сейчас на хакерских форумах обсуждается, как технически он будет проводиться в жизнь. И мы должны понимать, что на момент принятия закона преступники уже будут его очень легко обходить. Нужно заниматься научно-исследовательской деятельностью и отслеживать тех людей и те группировки, которые, вне зависимости от законодательства, смогут за несколько недель, за несколько дней усовершенствовать свою техническую инфраструктуру и закон начнут обходить, для них это вопрос нескольких долларов. Именно эти люди несут для общества опасность, и именно против этих людей методы блокировки абсолютно неэффективны, как мы видели в случае с распространением наркотиков, которые просто стали распространять в теневом интернете с доставкой на дом. Нужно заниматься образованием в школах и университетах: большинство населения не знает, что такое VPN и что такое анонимайзер. Каждый обычный, добропорядочный человек, который пользуется публичными сетями, должен пользоваться VPN-сервисами как средством личной компьютерной гигиены и безопасности. Если вы с мобильного телефона в публичном месте пользуетесь открытым вай-фаем, у вас есть риск потерять свои персональные данные, столкнуться с компьютерным преступлением — могу показать еще сто вещей, которые могут с вами произойти. И, конечно, такой сервис должен фильтровать те сайты, которые законодательно запрещены. Закон нужно дорабатывать и применять, но это не должно быть в отрыве от образования, правоприменения и понимания того, каким будет интернет через десять лет. Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС — У нас есть понимание, что со злом надо бороться, но не надо создавать новое зло, тем более — для тех, кто участвует в этой борьбе. Широкие формулировки этого закона могут создавать угрозу для нашей транспортной сети, которой формально могут коснуться [новые] ограничительные меры, а также для VPN-бизнеса, который мы в настоящее время развиваем, и потенциал которого для рынка оценивается в 50 млрд рублей в год. По некоторым оценкам, [по новому закону] мы должны будем ограничивать в том числе и программное обеспечение, которое распространяется через Google Play и Apple Store. Тогда логично будет их блокировать и встает вопрос, будет ли нашим клиентам доступно обновление ПО на их гаджетах. Если миллионы абонентов будут лишены такой возможности, то, наверное, это не очень хорошо. Вся мировая таблица маршрутизации интернета, то есть, все сети, из которых он состоит, содержит примерно 634 тысячи маршрутов. Из них с территории Российской Федерации проходит за рубеж около 39 тысяч маршрутов. При этом система фильтрации контента производит в Российской Федерации дополнительно 59 тысяч маршрутов. По нашим оценкам, для фильтрации уже задействовано в полтора раза больше оборудования, нежели на весь Рунет. Каждый новый закон ограничительного характера эту нагрузку увеличивает. Мы выполняем ограничительные меры уже в большей степени, чем выполняем свои прямые обязанности. Затраты, продиктованные уже принятыми [государственными] решениями, все растут, а состояние рынка мы все знаем. Леонид Евдокимов, разработчик, Открытая обсерватория сетевых помех, Tor Project — Мы изучаем, как технически реализованы и внедрены, с точки зрения пользователей, блокировки в различных странах, и как они дают сбой. В августе прошлого года в Египте магистральные провайдеры пытались взять под контроль шифрованный трафик. Там наблюдались большие проблемы с работой http-сайтов, но это не самая интересная проблема. Самое интересное, что один из топ-50 сайтов Египта при заходе на него с вероятностью 10% перенаправлял клиента на вредоносную рекламу. На одной из конференций выяснилось, что оборудование для фильтрации взломали злоумышленники. То есть, безопасность этого оборудования не была обеспечена должным образом. Данный законопроект совершенно не рассматривает риски, которые он несет для критической инфраструктуры Рунета. Буквально пару недель назад мы наблюдали, как из-за особенностей реализации реестра запрещенных сайтов у разных провайдеров оказались недоступны разные ресурсы. Возможно, шума было больше, чем проблем в реальности: я попытался сделать какие-то свои измерения — аномалии я наблюдал только в 20% случаев. Тем не менее одно это небольшое хулиганство было заметно на московской точке обмена трафиком, которая потеряла порядка 7—10% трафика в один из выходных дней. Я общался с представителями провайдеров и мне говорили, что сейчас фильтруется от 0,5% до 1% всего трафика. Если мы хотим фильтровать 100%, то количество необходимого оборудования увеличивается в сотню раз: там где был один сервер, появляется несколько стоек, там где была стойка, появляется новый машинный зал. Это железо, это электричество, это люди. Если пользователь пойдет на VPN-сервис и с помощью него подключится к другому VPN-сервису, второй не сможет определять, что этот пользователь из России, и включать для него список блокировок. Даже если все VPN-сервисы в этой цепочке будут сотрудничать, они не будут иметь технической возможности, чтобы реализовывать блокировки. Сергей Гребенников, директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) — Преступления совершаются не в интернете, а в офлайне, а интернет служит только способом. Необходимо преступников ловить в офлайне. Запреты, которые предлагается внести, приведут к тому, что разовьется Даркнет, то есть, мы продолжаем бороться с ветряными мельницами. При этом иностранные VPN-сервисы, к сожалению, не будут регулироваться этим законом, и российские потеряют конкурентное преимущество, что очень и очень плохо. Хочу напомнить, что половина жителей Крыма сейчас пользуется VPN-сервисами, потому что очень многие сайты им недоступны в связи с санкциями, и введение этого закона может на какое-то время оставить жителей Крыма без сервисов, которыми они привыкли пользоваться в ежедневном формате. novayagazeta.