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Страна Оления. Место без закона Печатать E-mail
Tuesday, 20 June 2017

Запущенные социальные болезни сами не проходят, учтите.

СТРАНА ОЛЕНИЯ. МЕСТО БЕЗ ЗАКОНА

Затрудняюсь сказать, чем именно заняты городские власти и правоохранители, но проблема махновских парковок в сферу их внимания не входит точно.

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Нашему проекту уже больше года и совершенно очевидно, что ситуация не просто ухудшается. «Делай добро» написано на машинке с первого фото, преспокойно стоящей на газоне. Все прочие автовладельцы тоже ничего особенного в своём поведении не усматривают, очевидно.

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Мы умышленно берём в основном картинки из социальных сетей. Если их по-прежнему размещают с соответствующими комментариями, под которыми неизменно разгорается стандартный холивар, то это значит, что привыкания не происходит. Проблема просто вызревает для перехода на качественно новый уровень.

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Ситуация властями упущена полностью. Разворачивать её взад придётся либо суровыми, поистине драконовскими мерами, либо начнётся однажды малая гражданская войнушка между обладателями железных коней и безлошадными населением Нашгорода, коему они просто мешают жить. Яйца и гондоны с водой покажутся тогда детскими шалостями – чем они, строго говоря, и являются.

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Бонусом – заметка из корпоративного издания Горно-химического комбината. Случайно попалась она на глаза в сети, но очень к месту здесь будет. Запретики со шлагбаумами не очень впечатляли публику, оказывается. Пришлось изгонять нечистых из рая. Ну, так ведь это специально огороженные парковки ГХК. А с улиц и дворов куда нарушителей выгонять будем? Сразу в озере топить?

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Тотальный характер овладевшего бывшим Соцгородом пох*изма не заметен лишь тем, кто не хочет видеть нашего общего, коллективного сползания к первобытной анархии. Что ж, до поры. до времени закрытые глаза помогут сохранять спокойствие. Но тем сильнее и неприятней окажется последующий сюрприз…

 
 
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