Запущенные социальные болезни сами не проходят, учтите.

СТРАНА ОЛЕНИЯ. МЕСТО БЕЗ ЗАКОНА

Затрудняюсь сказать, чем именно заняты городские власти и правоохранители, но проблема махновских парковок в сферу их внимания не входит точно.

Нашему проекту уже больше года и совершенно очевидно, что ситуация не просто ухудшается. «Делай добро» написано на машинке с первого фото, преспокойно стоящей на газоне. Все прочие автовладельцы тоже ничего особенного в своём поведении не усматривают, очевидно.

Мы умышленно берём в основном картинки из социальных сетей. Если их по-прежнему размещают с соответствующими комментариями, под которыми неизменно разгорается стандартный холивар, то это значит, что привыкания не происходит. Проблема просто вызревает для перехода на качественно новый уровень.

Ситуация властями упущена полностью. Разворачивать её взад придётся либо суровыми, поистине драконовскими мерами, либо начнётся однажды малая гражданская войнушка между обладателями железных коней и безлошадными населением Нашгорода, коему они просто мешают жить. Яйца и гондоны с водой покажутся тогда детскими шалостями – чем они, строго говоря, и являются.

Бонусом – заметка из корпоративного издания Горно-химического комбината. Случайно попалась она на глаза в сети, но очень к месту здесь будет. Запретики со шлагбаумами не очень впечатляли публику, оказывается. Пришлось изгонять нечистых из рая. Ну, так ведь это специально огороженные парковки ГХК. А с улиц и дворов куда нарушителей выгонять будем? Сразу в озере топить?

Тотальный характер овладевшего бывшим Соцгородом пох*изма не заметен лишь тем, кто не хочет видеть нашего общего, коллективного сползания к первобытной анархии. Что ж, до поры. до времени закрытые глаза помогут сохранять спокойствие. Но тем сильнее и неприятней окажется последующий сюрприз…