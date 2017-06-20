|Почётный Боливар
|Понедельник, 19 Июнь 2017
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Зачем всё-таки Николаю Тестоедову понадобилcя этот цирк?
ПОЧЁТНЫЙ БОЛИВАР НА ДОРОГЕ К ЗВЁЗДАМ
Это даже не смешно, дорогие мои. Миленькая традиция развешивать блестящие цацки по поводу и без повода в полной мере возродилась в бывшем Соцгороде.
Институт почётных горожан был инкорпорирован к нам в 1979 году, на излёте брежневской стабильности. Естественно, первым получил это звание профильный министр Ефим Славский. Тем не менее, партийным бонзам прививать символическую общественную признательность начали лишь в 1982-м, а руководителей градообразующих предприятий в массовом порядке обращать в официально титулованный почёт советская власть так и не сподобилась. В восемьдесят четвёртом звание присуждено было академику Решетнёву, в восемьдесят седьмом – генералу Штефану, а потом карачун обнял страну, и традиция пресеклась аж до 1997 года.
За очень-очень редкими исключениями новые почётные граждане ЗАТО эпохи победившего капитализма сплошь представляли собой осколки руководящей заколючинской элиты. Впрочем, систематической процедуру награждения назвать было нельзя. Звание, скорее, вручалось от случая к случаю, а при т.н. честной власти против планового воспроизводства списочной численности почётных горожан открыто выступали даже депутаты от «Единой России». Радикально переменилась ситуация лишь после того, как ширнармассы получили в качестве пастыря отставного губернаторского полпреда Вадима Медведева. Активно заменяя реальную работу треском барабанов и громом литавр, г-н Чебурашкин верно смекнул, что правильно сервированное зрелище при случае может заменить хлеб тупоголовому стаду.
И стало так. На очевидную и гарантированную девальвацию звания им было плевать. Оно и понятно. Как знать: сегодня ты голосуешь за соседскую кукушку, а завтра она тебе алаверды прочирикает. И вот уже вы оба не мелкие проходимцы эпохи Большого Распила, а уважаемые люди, типа советского завсклада УРСа или товароведа в «Скороходе». «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету», - привычный такой междусобойчик, верно?
Натуральным чудом вознесённый в гендиректорское кресло на волне очередной реструктуризации Николай Тестоедов грамотно включился в медведевские пиар-акции ещё летом 2010 года, так что давно вправе был претендовать на взаимное признание своих заслуг перед партией и правительством (тут надо бы кавычки поставить, но лень). Тринадцатого июня сессия Совета депутатов утвердила генерального директора в новом статусе, а в Сером доме постарались подготовить справочку, которая вразумила бы электорат – за что именно. Но получилось не очень, по-моему. Куда более внятным был комментарий депутата Шаранова о том, что претендент сильно переживает. Здраво оценивая свои заслуги, надо полагать…
«Николай Алексеевич Тестоедов родился 29 ноября 1951 года в г. Омутнинске Кировской области. В 1974 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «производство летательных аппаратов». Доктор технических наук, профессор кафедры космических аппаратов Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва, член-корреспондент Российской академии наук, лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (2002 и 2013 гг.), заслуженный деятель науки РФ. Трудится на космической фирме с 1974 года. Руководителем АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» является с 2006 года».
Ещё раз возвращаясь к спичу заместителя главного врача Клинической больницы №51, мы просто обязаны вот на каком моменте отдельно остановиться. Бывшее НПО ПМ сегодня является акционерным обществом. То есть, и формально, и по существу главной и единственной целью предприятия можно считать получение прибыли. С этой задачей оно будто бы справляется. В прошлогоднем интервью новый почётный житель Нашгорода заверял: «Если в 2005 году объем производства составил 3,2 миллиарда рублей, то в прошлом году он составил 17 миллиардов рублей, а в 2020 прогнозируется 35 миллиардов рублей. Причем это сценарий минимальный».
Любопытно, что минимализм этот, с удовольствием подхваченный начальственными заколючинскими медиками, нашёл довольно странное отражение в недавних рассуждениях о жизни и перспективах «решетнёвской фирмы» со стороны тестоедовского зама по финананасам Дмитрия Матроницкого. «Говорят, у вас впереди сокращение персонала. В чем тогда развитие?», - поинтересовалась у него журналистка. «Да, недавно генеральный директор издал такой приказ, идея простая: мы смотрим загрузку и думаем, как повысить эффективность. Тут два пути - увеличить заказ или оптимизировать численность. Думаю, что речь идет не о сокращениях, а об оптимизации численности, исходя из занятости подразделений. Это тоже развитие».
Давеча мне прислали один из приказов новоиспечённого почётного гражданина. Он крайне интересен, посмотрите, но логика его кристально ясна. Чтобы не вылететь в трубу, предприятие должно сокращать издержки. Есть мнение, что последний визит министра обороны на «ИСС» проходил под неформальным лозунгом «Долой старпёров с корабля современности!». Как мы уже выяснили, в 2015 году заметный рост (до 702 млн рублей) чистой прибыли «звёздной фирмы» объяснялся одним только снижением «прочих расходов», а вовсе не какими-то технологическими либо маркетинговыми прорывами. В прежнем ключе все процессы развиваются и сейчас, стало быть. И это само по себе очень о многом способно сказать.
Ужасно жаль, что я вам не могу изложить в подробностях историю появления этой бумаги (она даже не ДСП, заметили?) в почте «Уран-Батора». В замечательно демократической и тотально правовой стране, что выстроил из разобранной Россиюшки за семнадцать лет подполковник ФСБ, верховный приоритет закона проявляется настолько мощно, что сотрудники АО «ИСС» мелкой дрожью дрожат при одной только мысли о возможном гневе Любимого Руководителя. Особенно в период оптимизации штатного расписания. В свете грядущего вручения Николаю Алексеевичу значка почётного гражданина ЗАТО Железногорск данное обстоятельство приобретает дополнительные морально-этические нюансы. Можно ли считать благодетелем человека, который топит в ведре неудачных щенков? Проще скажу. Понятно, что потерять часть во всех смыслах выгоднее, нежели утратить целое, коль скоро речь действительно идёт о выживании предприятия. Ничто не мешало ведь на войне давать самые высокие награды генералам, преспокойно устилавшим гекатомбами солдатских трупов матушку-землю?
Одно лишь корябает душу: войны-то сегодня вроде нет. Массовые расстрелы не требуются как будто. И уж точно нет ни малейшей необходимости покрывать бравурными маршами глухой ропот персонала бывшего НПО ПМ, коему отныне к пинку под зад не прилагаются никакие компенсационные поцелуйчики. Хм. Если уж «звёздной фирме» в самом деле необходимо ужать расходы, священную битву за дензнаки можно было бы преотлично начать со Светланы Башковой и её маленького
Словом, санитары леса лесу нужны, разумеется, но взахлёб расхваливать их вовсе не обязательно. Тем более, не спросясь у народа, навешивать на них золочёные медальки.
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