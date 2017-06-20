Зачем всё-таки Николаю Тестоедову понадобилcя этот цирк? ПОЧЁТНЫЙ БОЛИВАР НА ДОРОГЕ К ЗВЁЗДАМ Это даже не смешно, дорогие мои. Миленькая традиция развешивать блестящие цацки по поводу и без повода в полной мере возродилась в бывшем Соцгороде. Институт почётных горожан был инкорпорирован к нам в 1979 году, на излёте брежневской стабильности. Естественно, первым получил это звание профильный министр Ефим Славский. Тем не менее, партийным бонзам прививать символическую общественную признательность начали лишь в 1982-м, а руководителей градообразующих предприятий в массовом порядке обращать в официально титулованный почёт советская власть так и не сподобилась. В восемьдесят четвёртом звание присуждено было академику Решетнёву, в восемьдесят седьмом – генералу Штефану, а потом карачун обнял страну, и традиция пресеклась аж до 1997 года. За очень-очень редкими исключениями новые почётные граждане ЗАТО эпохи победившего капитализма сплошь представляли собой осколки руководящей заколючинской элиты. Впрочем, систематической процедуру награждения назвать было нельзя. Звание, скорее, вручалось от случая к случаю, а при т.н. честной власти против планового воспроизводства списочной численности почётных горожан открыто выступали даже депутаты от «Единой России». Радикально переменилась ситуация лишь после того, как ширнармассы получили в качестве пастыря отставного губернаторского полпреда Вадима Медведева. Активно заменяя реальную работу треском барабанов и громом литавр, г-н Чебурашкин верно смекнул, что правильно сервированное зрелище при случае может заменить хлеб тупоголовому стаду. И стало так. На очевидную и гарантированную девальвацию звания им было плевать. Оно и понятно. Как знать: сегодня ты голосуешь за соседскую кукушку, а завтра она тебе алаверды прочирикает. И вот уже вы оба не мелкие проходимцы эпохи Большого Распила, а уважаемые люди, типа советского завсклада УРСа или товароведа в «Скороходе». «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету», - привычный такой междусобойчик, верно? Натуральным чудом вознесённый в гендиректорское кресло на волне очередной реструктуризации Николай Тестоедов грамотно включился в медведевские пиар-акции ещё летом 2010 года, так что давно вправе был претендовать на взаимное признание своих заслуг перед партией и правительством (тут надо бы кавычки поставить, но лень). Тринадцатого июня сессия Совета депутатов утвердила генерального директора в новом статусе, а в Сером доме постарались подготовить справочку, которая вразумила бы электорат – за что именно. Но получилось не очень, по-моему. Куда более внятным был комментарий депутата Шаранова о том, что претендент сильно переживает. Здраво оценивая свои заслуги, надо полагать… «Николай Алексеевич Тестоедов родился 29 ноября 1951 года в г. Омутнинске Кировской области. В 1974 году окончил Ленинградский механический институт по специальности «производство летательных аппаратов». Доктор технических наук, профессор кафедры космических аппаратов Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнёва, член-корреспондент Российской академии наук, лауреат премий Правительства РФ в области науки и техники (2002 и 2013 гг.), заслуженный деятель науки РФ. Трудится на космической фирме с 1974 года. Руководителем АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» является с 2006 года». Ещё раз возвращаясь к спичу заместителя главного врача Клинической больницы №51, мы просто обязаны вот на каком моменте отдельно остановиться. Бывшее НПО ПМ сегодня является акционерным обществом. То есть, и формально, и по существу главной и единственной целью предприятия можно считать получение прибыли. С этой задачей оно будто бы справляется. В прошлогоднем интервью новый почётный житель Нашгорода заверял: «Если в 2005 году объем производства составил 3,2 миллиарда рублей, то в прошлом году он составил 17 миллиардов рублей, а в 2020 прогнозируется 35 миллиардов рублей. Причем это сценарий минимальный». Любопытно, что минимализм этот, с удовольствием подхваченный начальственными заколючинскими медиками, нашёл довольно странное отражение в недавних рассуждениях о жизни и перспективах «решетнёвской фирмы» со стороны тестоедовского зама по финананасам Дмитрия Матроницкого. «Говорят, у вас впереди сокращение персонала. В чем тогда развитие?», - поинтересовалась у него журналистка. «Да, недавно генеральный директор издал такой приказ, идея простая: мы смотрим загрузку и думаем, как повысить эффективность. Тут два пути - увеличить заказ или оптимизировать численность. Думаю, что речь идет не о сокращениях, а об оптимизации численности, исходя из занятости подразделений. Это тоже развитие». Давеча мне прислали один из приказов новоиспечённого почётного гражданина. Он крайне интересен, посмотрите, но логика его кристально ясна. Чтобы не вылететь в трубу, предприятие должно сокращать издержки. Есть мнение, что последний визит министра обороны на «ИСС» проходил под неформальным лозунгом «Долой старпёров с корабля современности!». Как мы уже выяснили, в 2015 году заметный рост (до 702 млн рублей) чистой прибыли «звёздной фирмы» объяснялся одним только снижением «прочих расходов», а вовсе не какими-то технологическими либо маркетинговыми прорывами. В прежнем ключе все процессы развиваются и сейчас, стало быть. И это само по себе очень о многом способно сказать. Ужасно жаль, что я вам не могу изложить в подробностях историю появления этой бумаги (она даже не ДСП, заметили?) в почте «Уран-Батора». В замечательно демократической и тотально правовой стране, что выстроил из разобранной Россиюшки за семнадцать лет подполковник ФСБ, верховный приоритет закона проявляется настолько мощно, что сотрудники АО «ИСС» мелкой дрожью дрожат при одной только мысли о возможном гневе Любимого Руководителя. Особенно в период оптимизации штатного расписания. В свете грядущего вручения Николаю Алексеевичу значка почётного гражданина ЗАТО Железногорск данное обстоятельство приобретает дополнительные морально-этические нюансы. Можно ли считать благодетелем человека, который топит в ведре неудачных щенков? Проще скажу. Понятно, что потерять часть во всех смыслах выгоднее, нежели утратить целое, коль скоро речь действительно идёт о выживании предприятия. Ничто не мешало ведь на войне давать самые высокие награды генералам, преспокойно устилавшим гекатомбами солдатских трупов матушку-землю? Одно лишь корябает душу: войны-то сегодня вроде нет. Массовые расстрелы не требуются как будто. И уж точно нет ни малейшей необходимости покрывать бравурными маршами глухой ропот персонала бывшего НПО ПМ, коему отныне к пинку под зад не прилагаются никакие компенсационные поцелуйчики. Хм. Если уж «звёздной фирме» в самом деле необходимо ужать расходы, священную битву за дензнаки можно было бы преотлично начать со Светланы Башковой и её маленького персонального огородика семейного космического бизнеса. Какое воодушевление охватило бы градообразующее предприятие, словами не передать. Хотя полумиллиардные судебные иски за срыв контрактных сроков навряд ли удастся компенсировать одними заградотрядами, это тоже понятно. Словом, санитары леса лесу нужны, разумеется, но взахлёб расхваливать их вовсе не обязательно. Тем более, не спросясь у народа, навешивать на них золочёные медальки.