Этика поглощения Ещё одним средством массовой информации стало меньше в России. «Торговаться с ним я не мог — это неэтично между друзьями» Григорий Березкин рассказал о покупке РБК у Прохорова. По словам бизнесмена, он рассчитывает, что совладельцами медиахолдинга вместе с ним станут сами журналисты. «Михаил занял жесткую переговорную позицию по цене, я же четко представлял диапазон, в рамках которого готов был заплатить. Он не торопился продавать – я не спешил покупать», — заявил он, отвечая на вопрос о том, почему сделка затянулась. По словам бизнесмена, сначала он планировал купить Forbes, «такой РБК меньшего масштаба». Однако это ему сделать не удалось, а около года назад Березкину стало ясно, что Прохоров намерен продать РБК. «Но торговаться с ним я не мог – это неэтично между друзьями», — подчеркивает владелец ЕСН. После этого организацией сделки занялся ВТБ, «который нашел комфортные условия для обоих», добавил он. Сумму сделки предприниматель раскрывать не стал, но отметил, что стороны «договорились на комфортных условиях». Говоря о будущем медиахолдинга, Березкин заявил, что менять руководство компании не планирует, и по его требованию ни одного журналиста не увольняли. На вопрос о том, как он будет отвечать «уважаемым людям на то, что журналисты РБК опять написали нехорошую историю про «Роснефть», бизнесмен пошутил, что будет, как Прохоров, ходить без мобильного телефона: «Возьму и торжественно утоплю телефон в Москве-реке». Тем не менее бизнесмен отметил, что «жизнь – это цепочка переговоров и компромиссов» и «любую новость можно написать позитивно». По мнению предпринимателя, через некоторое время РБК придет к тому, что акционерами тематических блоков в СМИ или даже всего холдинга будут люди, которые там работают. «Наравне со мной будут совладельцами. Такое будущее я вижу», — пояснил он. Среди планов владельца ЕСН касательно нового актива – создание собственной радиостанции РБК. Он также не исключил, что в РБК появится раздел о науке, «потому что следующий экономический бум в мире будет не IT, это будет биохимия». «Через 30 лет потребление информации кардинально изменится. Это будет не бумага или сайт, и даже не чтение, это будет таблетка по утрам», — заключил Березкин. Переговоры о продаже РБК активизировались этой весной. Как указывали источники vc.ru и подтверждал источник Forbes, причиной давления на холдинг стало освещение протестных акций, а главным инициатором продажи медиахолдинга называли замглавы администрации президента России Алексея Громова. Сам Березкин говорит, что ни разу не обсуждал с ним сделку по продаже РБК. 16 июня группа ЕСН закрыла сделку по покупке 65% акций и долговых обязательств ПАО «РБК» у группы «Онэксим». forbes. *** «Быть в тренде» Как устроен бизнес «идейного бизнесмена» Григория Березкина и зачем ему медиа. О новом хозяине холдинга РБК, владельце группе ЕСН, 50-летнем москвиче Григории Березкине рассказывают разное: якобы у него много недругов среди бизнесменов и, наоборот, – покровителей среди высшего руководства России. Но в ответ на прямые вопросы об отношениях с Березкиным чиновники говорят, что плотно общаются со многими заметными бизнесменами, а предприниматели его хвалят. «Слухи тиражировать не хочу, а личные впечатления о нем у меня вполне приличные», – рассказывает один бизнесмен, которого причисляют к ближнему кругу первых лиц государства. Бизнесом Березкин занимается с конца 80-х, и в первый же составленный Forbes список богатейших россиян в 2004 г. вошел с состоянием в $830 млн. Их он заработал на торговле нефтью и электроэнергией. В 2017 г. бизнесмен занимает в рейтинге 125-ю позицию с теми же $800 млн. «Он любит стабильность, значительная часть команды с ним работает с середины 90-х», – объясняет один из его давних сотрудников. Даже московский офис группа ЕСН не меняла почти четверть века – все это время он располагается в четырехэтажном здании напротив Белого дома, на месте выкупленного и реконструированного детского сада. К шефу наверх поднимаются по лестнице, где выставлены разнообразные экспонаты из коллекции Березкина. На первом этаже – плакаты «Светлой памяти Рочдельцев» и «Слава советской науке», на втором – один из первых экземпляров автомобиля Benz, на следующем – огромная скульптура «Цунами», еще выше – витрина с античными шлемами. Группа ЕСН Березкина владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт», поставляющего электроэнергию РЖД, контролирует «Русэнергоресурс», поставляющий электроэнергию для «Транснефти». Сейчас Березкин инвестирует в телекоммуникации, IT, но больше всего внимания привлекают его планы в медиабизнесе. Бизнесмен давно им интересуется: группа ЕСН с 2007 г. контролирует «Комсомольскую правду», с 2008 г. вместе с правительством Москвы выпускает российскую версию газеты Metro. В пятницу, 16 июня, структура Березкина купила 65% акций РБК. «Скорость развития, например, IT-бизнеса в разы выше, чем нефтяного. Ты отстаешь. Самый простой способ сократить дистанцию, уплотнить время – через медиа. Это полезная связь с реальностью, необходимая пуповина, соединяющая тебя с миром. Все поглощают информацию. Если ты в этой цепочке стоишь ближе к центру процесса, то вокруг тебя ее больше», – увлеченно рассказывает Березкин. Сам он согласился беседовать с «Ведомостями» только о медиа. О том, как бизнесмен сделал состояние, рассказали его знакомые и партнеры. Бизнес по запросам У Березкина был короткий путь до больших денег, на пути к ним он в по-настоящему скандальных историях не успел засветиться, отмечает его давний знакомый. Про Березкина говорят, что он со всеми крупными бизнесменами в хороших отношениях – особенно с бывшими и нынешними бизнес-партнерами Романом Абрамовичем, Александром Мамутом, Владимиром Потаниным, Михаилом Прохоровым. Знакомый Березкина объясняет, что тот бизнесменов из бюро правления РСПП знает с 1994–1995 гг. – все примерно одного возраста, в одно время начинали, в одних банках и на одних совещаниях встречались. Налаживать хорошие отношения с коллегами по списку Forbes Березкину помогал и спорт. Бизнесмен с детства катается на горных лыжах, во взрослом возрасте увлекся водными видами спорта и ралли. Так, с продавцом РБК Михаилом Прохоровым Березкин несколько раз встречались на горнолыжных склонах, рассказал общий знакомый бизнесменов. А потом воднолыжный клуб Березкина «Альфа» в Строгине приютил Прохорова, когда тот после раздела активов с бывшим партнером – Владимиром Потаниным не смог кататься на аквабайке в клубе на подмосковной реке Истре. Бизнесмены давно знакомы, можно сказать, что они дружат, подтверждает человек из окружения Прохорова. При этом у Березкина хорошие отношения и с Потаниным, говорят знакомые бизнесменов. Сам Потанин не стал комментировать отношения с Березкиным. «Стали бы они заниматься общими проектами, если были бы неприятны друг другу?» – спрашивает знакомый Потанина. В конце 2016 г. «Интеррос» Потанина и ЕСН Березкина создали фонд для инвестиций в майнинговые проекты CIS Natural Resources Fund. Это первый «партнерский» проект Потанина после «развода» с Прохоровым. Этой зимой фонд объявил о покупке у «Норникеля» почти 40% в Быстринском ГОКе. Научный подход В молодости Березкин был уверен, что свяжет жизнь с наукой и продолжит семейную династию, рассказывают друзья семьи. Его отец, профессор Виктор Березкин, – один из самых известных хромотографистов в России. Окончив химфак МГУ с красным дипломом, Березкин-младший работал в университете, писал диссертацию на кафедре нефтехимии. Бизнес начался незапланированно, рассказывает знакомый Березкина. Зимой 1989 г. в семью пришла «открытка» на автомобиль – т. е., подошла очередь на право его покупки. Денег не было, от машины хотели отказаться, да мечтавший о ней Березкин не дал. Он решил заработать деньги до июля, когда автомобиль нужно было забрать. Березкин вместе с двумя университетскими товарищами зарегистрировал кооператив и начал делать IT-системы для нефтеперерабатывающих заводов на Урале и в Сибири. Товарищи отвечали за техническую часть проекта, он сам – за организаторскую. Предпринимательство Березкину понравилось. «Наука – очень интересный мир, но он замкнутый, не социальный, а бизнес – очень социальный процесс: общение с людьми, командировки в дальние края, вызов, азарт. В этом есть дух экспедиции, который он любит», – говорит один из институтских друзей Березкина, вспоминая, как они студентами объездили с геологическими и химическими экспедициями Урал, Камчатку, Дальний Восток. Какое-то время Березкин совмещал науку и бизнес. Он пробовал себя в разных проектах. Например, вместе с несколькими партнерами, в том числе с Мамутом и Владимиром Груздевым, в 1992 г. они создали торговый кооператив «Славянка», позже превратившийся в сеть «Седьмой континент». Потом он продал долю Груздеву, оставшись и с ним, и с Мамутом в хороших отношениях. Березкин – надежный друг и товарищ, отзывается о нем Груздев. Кабельное дело В одной из поездок внимание Березкина привлек склад огромных катушек с кабелем. Специалисты объяснили, что на них подвешивается насос в нефтяных скважинах и с кабелем большие проблемы. На многих промыслах добыча ограничивалась тем, что в случае обрыва кабель нечем было заменить. Березкин выяснил, что в стране нет ни достаточного количества меди (во времена СССР она производилась в основном в республиках Средней Азии и Закавказья), ни оборудования для переработки старого кабеля. И решил вложить заработанные на IT деньги в создание такого производства. Поставил на заводе «Сибкабель» в Томске шведское оборудование, начал собирать по всей стране бухты старого кабеля и производить из него новый. На кабеле сколотил состояние не один Березкин. Похожую историю о первом миллионе рассказывал Виктор Вексельберг, чье состояние Forbes оценивает в $12,4 млрд. В интервью изданию бизнесмен вспоминал, что вместе с друзьями разработал оборудование, позволявшее извлекать медную жилу из кабеля, и продавал ее на экспорт. «Это был фантастический по доходности бизнес: себестоимость меди, полученной таким способом, составляла $300 за тонну, а за границей эту тонну можно было продать по $2300», – вспоминал бизнесмен. Благодаря поставкам кабеля Березкин перезнакомился со всеми нефтяниками страны. За поставки те расплачивались нефтью. Так Березкин стал нефтетрейдером. Трейдер и нефтяник Тогда все зарубежные поставки оплачивались через месяц после отгрузки, а Березкину удалось организовать первые в стране контракты по предэкспортному финансированию: об этом в 1995 г. он договорился с несколькими зарубежными банками, в том числе с United Oversease Bank (позже UBS), вспоминает его знакомый. Вскоре из трейдера Березкин превратился в нефтяника. Он положил глаз на «Коминефть». Принадлежащая в то время государству и Республике Коми компания работала в одном из самых перспективных нефтегазоносных регионов страны – Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и добывала около 3 млн т в год; имела статус спецэкспортера. У нее было много недостатков, но одно огромное преимущество – она была расположена в европейской части страны, близко к рынкам сбыта. Бизнесмен сначала стал одним из топ-менеджеров «Коминефти», а в 1997 г. – и ее совладельцем: 38% во время приватизации выиграла его «Евросевернефть» (позже она стала называться ЕСН) за $3,9 млн и обязательство инвестировать в регион $19 млн. Структуры Березкина продолжали скупать акции «Коминефти» и к 1999 г. собрали почти 70% компании. В середине 1990-х гг. Березкин познакомился с Романом Абрамовичем, вспоминали беседовавшие с «Ведомостями» нефтяники. А его компания экспортировала нефть «Сибнефти». Весной 1997 г. управляющая «Коминефтью» компания «КомиТЭК» даже участвовала в конкурсе на покупку контрольного пакета «Сибнефти», выставленного на продажу государством. Структура Березкина сделала это по просьбе Абрамовича, чтобы обеспечить конкуренцию на торгах, рассказывал «Ведомостям» человек, работавший тогда на Березкина, и менеджер Абрамовича. У «КомиТЭКа» был собственный интерес к активу, компания нуждалась в лицензиях на перспективные месторождения, которые были у «Сибнефти», возражает сейчас знакомый Березкина. Торги выиграла компания Абрамовича и его партнеров. К 1998 г. добыча «Коминефти» превысила 6 млн т, а в следующем году компания была продана «Лукойлу». Человек, в то время работавший с «Лукойлом», говорит, что сделка была вынужденной. По его данным, на продавца давили разными способами – например, из-за случившегося еще в 1994 г. разлива нефти под Усинском, до сих пор считающегося одним из самых больших в истории, вспоминает один из бывших партнеров «Коминефти». Причина в другом, уверяет знакомый Березкина. Развитие «Коминефти» ограничивалось тем, что все лицензии на разработку в Тимано-Печорской провинции были приватизированы «Лукойлом». А необходимая «Лукойлу» инфраструктура принадлежала «КомиТЭКу». Было понятно, что стратегически важно объединить две компании, и после долгих и изнурительных переговоров стороны договорились о сделке – акционеры «Коминефти» стали акционерами «Лукойла», говорит собеседник «Ведомостей». «Лукойл» в своей отчетности указывал, что приобретение «Коминефти» обошлось ему в $619 млн. Березкин постепенно продал свою долю. Энергетик-реформатор В 2000 г. команда Березкина была структурирована в отдельную управляющую компанию ЕСН. Бизнесмен решил принять участие в начинающейся реформе РАО «ЕЭС России». Он встретился с предправления энергохолдинга Анатолием Чубайсом и заявил о готовности взять в управление любую региональную энергосистему. Чубайс предложил «Колэнерго» и ЕСН подписала договор на три года, говорит знакомый Березкина. Как Березкин знакомился со всеми важными людьми? Никакой интриги – через приемную договаривался о встрече, уверяет человек из его окружения. «Нас никто не знакомил, Березкин пришел ко мне в 2000 г. с предложением взять в управление любую из АО-энерго», – подтвердил «Ведомостям» Чубайс. Предложение было принято потому, что тот четко понимал, что хочет, и предметно разбирался в вопросе, объясняет бывший руководитель РАО ЕЭС. У «КомиТЭКа» были свои электростанции. «Нам в тот момент очень нужна была такая история, чтобы встряхнуть всех и показать, что компанией может управлять не только профессиональный энергетик. Да, это был прецедент. И были определенные риски. Но они не оправдались», – вспоминает Чубайс. «У него было широкое видение возможностей, и многое из того, что они делали впервые в «Колэнерго», потом было использовано в других АО-энерго (вертикально-интегрированные региональные энергосистемы. – «Ведомости»)», – хвалит бизнесмена Чубайс. «Колэнерго» была одной из самых проблемных компаний, хуже только на Дальнем Востоке, вспоминает Чубайс. Ее собирался банкротить «Росэнергоатом» за огромные долги. Собираемость платежей была плачевная, продолжает Чубайс. Люди не платили, потому что понимали, что отключить в полярную ночь свет и тепло ни у кого рука не поднимется. Задачей компании Березкина было выведение компании из предбанкротного состояния, решение проблемы неплатежей и реструктуризация. Правление РАО все задачи признало исполненными. Березкин принес на энергетический рынок много новаторских идей, резюмирует Чубайс. «Колэнерго» при нем вышла на зарубежный рынок – в Норвегию и Финляндию. Из этого и родился сбытовой бизнес: вскоре Березкин зарегистрировал первую энергосбытовую компанию. Бизнесмен впервые подписал договор с потребителем – Кандалакшским алюминиевым заводом Вексельберга – с формулой цены, привязанной к котировкам алюминия на Лондонской бирже, хвалит Березкина Чубайс. Он напоминает, что бизнесмен же привел в отрасль первых иностранцев – крупнейшую итальянскую энергокомпанию Enel. Партнеры построили Северо-Западную ТЭЦ в Санкт-Петербурге. В 2006 г. Enel купила 49,5% в «Русэнергосбыте» – сбытовой компании Березкина. Дальше Enel самостоятельно развивалась в России, вложив 5,5 млрд евро в приобретение контроля над ОГК-5. Для ЕСН это было слишком дорого, объяснял раньше Березкин «Ведомостям» свое неучастие в этой сделке. Кроме всего прочего Березкин до лета 2008 г., когда РАО было упразднено, входил в совет директоров как крупнейший после государства акционер, рассказывает Чубайс. Березкин собрал 10,5% акций холдинга, но продал их «Газпрому». С предправления госкомпании Березкин знаком с 2002 г. Еще тогда он предложил скупать акции РАО ЕЭС, чтобы потом в ходе реформы электроэнергетики обменять их на активы и снабжать газовую монополию дешевым электричеством, рассказывал ранее «Ведомостям» бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов. Менеджеры «Газпрома» считали, что Алексею Миллеру Березкина посоветовал принять нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев, в то время возглавлявший администрацию президента. Березкин это отрицал. С осени 2003 г. «дочки» газовой монополии стали закупать энергию, начав с $500 млн за первый год, не у региональных энергокомпаний, а на оптовом рынке через «Русэнергосбыт» Березкина. Акции РАО ЕЭС Березкин покупал для себя, а не для «Газпрома», уверяет сейчас один из его менеджеров. «В целом было понимание, что на наш пакет можно получить около 20% генерации в стране. Мы поняли, что такая «штанга» может быть по силам лишь крупному стратегу – им стал «Газпром», который впоследствии выкупил наш пакет акций», – говорит собеседник «Ведомостей». Параллельно монополия скупала доли в «дочках» реформируемого РАО ЕЭС. Так был создан «Газпром энергохолдинг» – одна из крупнейших генерирующих компаний в России. С «Газпрома» на РЖД К 2007 г. «Газпром» сам стал заниматься энергосбытом. Для Березкина это не стало ударом. Ведь еще за несколько лет до этого он предложил услуги другому крупного клиенту – РЖД. Кто помог? Знакомый Березкина уверяет, что опять же обо всем удалось договориться через приемную Геннадия Фадеева – министра путей сообщения в 1992–2003 гг., первого президента РЖД. На все встречи Березкин приходит с хорошей презентацией и умеет четко объяснить преимущества своего предложения, объясняет знакомый бизнесмена. Так было и на этот раз. Фадееву он показал презентацию о переходе к закупкам электроэнергии на оптовом рынке из 20 склеенных листов. В ней описывалось 172 шага, которые необходимо сделать для этого. Березкин разложил ее на весь стол Фадеева. Тот был настолько впечатлен, что какое-то время называл Березкина прозвищем «172 шага», вспоминает один из сотрудников бизнесмена. В 2004 г. его «Русэнергосбыт» без конкурса получил контракт на поставки энергии РЖД. И поставляет ее до сих пор. На одном из совещаний Фадеев познакомил Березкина с будущим президентом РЖД, а тогда своим первым замом – Владимиром Якуниным. «Мы познакомились вскоре после моего назначения первым заместителем министра путей сообщения (оно состоялось в 2002 г. – «Ведомости»)», – передал «Ведомостям» Якунин, работавший президентом РЖД в 2005–2015 гг., а сейчас возглавляющий попечительский совета исследовательского института «Диалог цивилизаций». Про отношения Якунина и Березкина говорят разное. Несколько лет назад несколько работающих с РЖД подрядчиков называли Березкина «человеком Якунина», но сейчас близкие к ним люди описывают отношения как «напряженные». Издание «Медуза» писало, что Березкин и Якунин окончательно поссорились из-за некой недвижимости. Якобы Якунин просил главу ЕСН «выполнить деликатную просьбу: на свои деньги купить недвижимость для «одной особы». Березкин якобы просьбу выполнил, но сообщил о ней структурам, близким к ФСБ, которые собирали на Якунина компромат. Это вымысел, утверждает Якунин. Опровергает эту версию и представитель Березкина. «У нас не было каких-то близких отношений, однако я немного знаю его семью. Несколько раз мы общались неформально, в семейном кругу. Это крепкая и хорошая семья. Его супруга вызывала у нас с женой чувство искренней симпатии», – рассказывает Якунин. С Березкиным он в итоге действительно не поладил. Напряженность возникла по работе, объясняет экс-глава РЖД. Березкина волновали прежде всего собственные интересы. Якунин утверждает, что возражал против идеи Березкина купить РЖД акции ТГК-14 – единственного поставщика электроэнергии в Забайкальском крае и Бурятии. Он не считал эту сделку выгодной. Но Березкин сыграл «значительную роль» в принятии решения о покупке советом директоров РЖД и правительством, отмечает Якунин. СП РЖД и ЕСН получило сначала контроль над ТГК-14, что обошлось ему почти в 5 млрд руб., а позже довело свою долю в генерирующей компании почти до 84%. В 2012 г. РЖД выкупила долю Березкина в ТГК-14, хотя всего годом ранее собиралась продать свою. Но не получила на то правительственной директивы. Изменившиеся рыночные обстоятельства со временем сделали невыгодным для РЖД и договор на поставку электроэнергии, рассказывает Якунин, после чего он сам и правление РЖД пытались настоять на их пересмотре. «Обе стороны в конечном итоге двигались в сторону компромисса, отношения с Березкиным всегда оставались вполне цивилизованными. Несмотря на то что мы разошлись во мнениях по принципиальным вопросам развития РЖД, после моей отставки он мне позвонил и высказал общие пожелания в новой жизни. Не вижу причин, по которым мы не могли бы созвониться», – передал «Ведомостям» Якунин. Березкин с 2010 г. постоянно избирается в совет директоров РЖД. Он считает эту деятельность крайне важной, у чиновников часто просто физически не хватает времени погружаться во все детали и потому аргументированная позиция независимых директоров может сыграть решающие роль, объясняет его знакомый. Ставка на новое Многие из проектов Березкина рождаются так: он предлагал хорошую идею, что-то нужное в правильный момент и выполнял свои обещания, говорит один из близких знакомых бизнесмена. Так родился и Уярский нефтеналивной терминал, запущенный группой ЕСН в 2005 г. Россия подписала межправительственное соглашение по поставкам нефти Китаю, при этом инфраструктуры для его реализации не хватало – ни путей, ни терминала. ЕСН взяла на себя смелость все построить и все между всеми согласовать, говорит знакомый Березкина. Терминал в Уяре был построен за девять месяцев. В 2015 г. структуры Березкина стали совладельцами финской компании Jolla, созданной выходцами из Nokia. Эта компания разрабатывает смартфоны и планшеты на базе ОС Sailfish. «Мир быстро меняется. Если еще 10 лет назад в списке самых богатых людей мира было девять нефтяников, то в этом году нефтяник остался один, остальные айтишники», – делится один из сотрудников Березкина. ЕСН начала заниматься разными IT-проектами и, как говорит бизнесмен, для расширения кругозора наняла BCG – «с ее консультантами мы как в школе сидели, и они нам рассказывали про IT-индустрию». Кроме того, Березкин с командой ездил несколько раз на World Mobail Сongress в Барселоне, чтобы почувствовать тренды, смотрел и на китайский опыт. К идее купить Jolla подтолкнул разговор с владельцем Alibaba Джеком Ма и его сотрудниками на Петербургском экономическом форуме, уверяет собеседник «Ведомостей». Оказалось, его крайне мощная система имеет несколько слабых мест. Он среди прочего продает за год несколько десятков миллионов смартфонов и хочет, чтобы на каждом была одна иконка – Alibaba. И чтобы владелец все делал – и билеты покупал и вещи, через Alibaba. А там стоит иконка Google, разработчика ОС Android. И лицензионное соглашение с Google не дает производителю телефона возможность вставить другую иконку. Тогда стало понятно, что большое количество людей испытывают ограничения в развитии из-за дуополии операционных систем, объясняет собеседник «Ведомостей». «Разработка ОС с нуля – это колоссальные деньги и время, в России ничего подобного нет. Оставалась только Nokia, потратившая на это время и деньги, но забросившая проект», – объясняет сотрудник Березкина выбор Jolla. Структуры ЕСН приобрели акции компании наравне с пулом международных инвесторов из разных стран, в частности Китая, Италии, Польши, Финляндии и Казахстана, но постепенно довели свою долю до контрольной и сейчас отвечают за развитие компании. На основе Sailfish будет создаваться мобильная национальная операционная система – Jolla выиграла это право на конкурсе Минкомсвязи. Смартфоны, на которые установлена ОС Sailfish, теперь будет закупать «Почта России». Один из игроков российского IT-рынка считает, что инвестиции в проект структур ЕСН могут составлять $10–20 млн. Представитель Березкина говорит о десятках миллионов долларов. У Березкина много нужных для бизнесмена качеств, но важнейшие его суперспособности – умение не допускать конфликтов и быть на хорошем счету у властей, отзывается о нем один из бывших партнеров. «У меня сложилось мнение, что Березкин, в принципе, неконфликтный человек. И поиск компромисса – один из элементов его бизнес-стратегии», – говорит Чубайс. «Григорий Викторович человек, несомненно, неординарный, обладающий отличными организаторскими способностями, очень расчетливый, умеющий влиять на людей и их использовать», – считает Якунин. «Главное – он человек, который хорошо понимает правила. Если ему надо их нарушить, он сначала пойдет и получит разрешение у кого надо», – отзывается о Березкине высокопоставленный чиновник. scandaly. *** РБК приводит заявление гендиректора холдинга Николая Молибога: «Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики. Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере». «На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», — цитируются в сообщении слова Березкина. О том, что Березкин принципиально договорился о покупке РБК, стало известно в середине апреля. Бизнесмен рассчитывал, что сделка будет подписана еще до майских праздников, говорили тогда «Ведомостям» двое его знакомых. Но в итоге подписание затянулось. К концу апреля стороны договорились по финансовым параметрам сделки, в том числе и вопросу долга, утверждают два собеседника «Ведомостей», близкие к обеим сторонам переговоров. У медиахолдинга большой долг — на конец 2016 г. он составлял 14,9 млрд руб. Львиная доля этой суммы – долг РБК перед «Онэксимом». Подписание затянулось, поскольку стороны до последнего торговались по вопросам, связанным с тем, кто — покупатель или продавец — будет, в частности, нести финансовую ответственность, если «Роснефти» все же удастся отсудить у РБК 3,2 млрд руб. за нанесение ущерба деловой репутации. Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку. Представитель ВТБ это не комментировал. Прохорова вынуждают продать РБК, говорил собеседник «Ведомостей», близкий к «Онэксиму». Знакомый Березкина, напротив, уверен что Прохорова никто не принуждает продавать РБК: бизнесмен сам понимает, насколько этот актив стал для него неудобен. Бизнесмен и прежде был готов выйти из актива – прошлой весной руководители нескольких медиахолдингов рассказывали, что получили предложения о покупке РБК, но тогда, по словам двух собеседников «Ведомостей», Прохоров был намерен получить «хорошую цену» – не менее $250 млн. Уже тогда организатором сделки был готов выступить ВТБ – группа подыскивала покупателей, знает один из собеседников «Ведомостей». Но в апреле 2016 г. ФСБ и ФНС провели обыски и выемку документов в головном офисе группы Прохорова «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях (но не в РБК) в связи «с возможным уклонением от налогов». Источники, близкие к Прохорову, связали обыски с тем, что чиновники недовольны независимостью редакционной политики изданий РБК и их расследованиями, в том числе о семье президента России Владимира Путина. После обысков любые потенциальные покупатели и ВТБ отказались от переговоров по покупке РБК, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к холдингу. Давление чиновников привело к тому, что в прошлом мае РБК покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской. "Ведомости" .











