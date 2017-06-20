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Мясо самоходное Печатать E-mail
Понедельник, 19 Июнь 2017

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. ВОЗВРАЩЕНИЕ

В дежурную часть МО МВД России «Уярский» от местной жительницы поступило сообщение о том, что неустановленные лица совершили забой коровы недалеко от д. Верхняя-Есауловка Манского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в г. Железногорске. Злоумышленник, украл с поля корову с целью последующей реализации мяса в г. Красноярске. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Следственным отделом МО МВД России «Уярский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

24.мвд.рф.

Гуляющее на природе без присмотра мясо, то есть деньги, это понятно. Непонятно, почему этот гражданин в родном городе на роль Робин Гуда не подписался. Тут бы ему ещё и многочисленные благодарности от народа поступили. Глядишь, в суде бы зачлось.

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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю установили, что преимущественно в ночное время неустановленные лица похищали автомобили японского производства во дворах жилых домов с целью дальнейшей продажи по поддельным документам. От действий, совершенных обвиняемыми, в общей сложности пострадали 17 человек. Ущерб, причиненный автовладельцам, составил более 10,5 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали подозреваемых. Ими оказались двое 48 и 33-летних жителя г. Железногорска. Мужчинам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также наложен арест на их имущество. Законным владельцам возвращено 10 автомобилей на сумму более 5,1 миллионов рублей. Ущерб, причиненный другим пострадавшим, будет возмещен в порядке гражданского судопроизводства. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом.

24.мвд.рф.

СТУЧИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

«На всей территории Красноярского края по прежнему среди наркозависимых лиц пользуется спросом наркотик, изготавливаемых дикорастущих наркосодержащих растений, в частности конопли. В целях осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения проводится оперативно-профилактическая операция «Мак». В 2017 году выявлено и уничтожено как химическим так и механическим способом на территории ЗАТО г. Железногорск 14 очагов растительного наркотика площадью около 7 гектаров.

ОПО «Мак» будет проводится в период с  13 июня по 30 сентября.

Дополнительно информируем жителей города, которые являются собственниками (пользователями) земельных участков о том, что в соответствии со статьей 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», в том числе дикорастущей конопли, мака, установлена административная ответственность, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей».

ОХОТА НА ДОРОГАХ

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ЧТОБ ЛЕЖАЛА ХОРОШО. НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница 1956 года рождения с сообщением о том, что неизвестный похитил у нее дипломат с документами и сумку, в которой находились личные вещи и денежные средства, а также сотовый телефон. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции женщина пояснила, что переходя дорогу, споткнулась и упала, молодой человек предложил ей свою помощь и проводил до подъезда, а когда женщина стала открывать дверь злоумышленник выхватил у нее сумки и скрылся.

Полицейскими была составлена ориентировка на подозреваемого и передана всем наружным нарядам. Через час сотрудниками уголовного розыска 18-летний злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Часть имущества было возвращена владелице. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 4 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО. ЗАКУСЫВАТЬ НАДО

Ноутбук стоимостью в 16.000 рублей исчез из квартиры 55-летнего аборигена. Вскоре выяснилось, разумеется, что дядечко напилсо в компании знакомых и уснул. А один из гостей счёт такое развитие подарком судьбы и воспользовался моментом. Правда, особой пользы 26-летний судимый безработный от озарения своего не поимел, т.к. был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и добычу вернули хозяину.

По тарифу такой уход по-английски оценивается в два года принудительного отдыха.

 
 
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