Как выплывает в суровых водах кризиса "партия жуликов и воров". Золото партии власти. Кто платит "Единой России" ЦИК обнародовал отчет политических партий о финансировании за прошлый год. Самой богатой, естественно, оказалась «Единая Россия». На ее счета поступило более 8 млрд рублей. От кого эти деньги? И на что их тратят? Шувалов обхохочется На днях глава думского комитета по транспорту и строительству единоросс Евгений Москвичев не исключил, что после принятия закона о реновации в Москве парламент инициирует снос хрущевок уже по всей России. Эта инициатива подозрительно совпала с тем, что крупнейшим спонсором «Единой России» среди юридических лиц стала Томская домостроительная компания (ТДСК), которая бросила в партийную кубышку 45 млн рублей. Правда 1 млн 700 тысяч фирме демонстративно вернули (по закону больше 43,3 млн от одной фирмы партиям получать нельзя), но сам факт такого внушительного первоначального взноса поставил ТДСК на первое место в списке частных финансистов власти. А кто партии платит, тот ее фракцию и танцует – разве не логично? ТДСК – крупнейший строительный холдинг Сибири. Его возглавляет томский депутат Александр Шпетер, и за последние несколько лет компания заработала около 3 млрд рублей на госконтрактах по расселению из ветхого жилья. «Нам показали сегодня квартиры 20 м2, – сказал как-то первый вице-премьер Игорь Шувалов. – Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье». Шувалов еще не читал госконтракты, которые без конкурса получает главный спонсор «Единой России». Он бы вообще обхохотался. Предмет одного такого контракта – «благоустроенная квартира в кирпичном, или панельном, или монолитном доме общей площадью не менее 12,7 кв. м». Дальше такая же, но «общей площадью не менее 10,9 кв. м». И даже (моя любимая) общей площадью «не менее 7,8 кв. м». И это не жилой, а именно общей площадью: коридор, комната, кухня, санузел – всё на пятачке 2,8 х 2,8 метра. Благоустроенная квартира, конечно. Зато стоит около миллиона рублей. Правда, уже из подписанных соглашений следует, что расселяют счастливых новоселов все-таки в шикарные «шуваловские» 20-метровки. Это, конечно, утешительней, чем 7,8 м2, но все-таки гораздо меньше хрущевской однушки. Зато застройщику – прибыль. Представьте, если это начинание да не только на Москву – на всю страну распространить. На такую реновацию никаких 45 миллионов спонсорского взноса не жалко. Как хорошо быть Генераловым А вот о самом щедром индивидуальном спонсоре «Единой России» СМИ написали просто: «некий Михаил Генералов». Согласно отчету, в 2016 году Генералов пожертвовал партии власти сразу 5 млн рублей. Это тоже больше максимально допустимой суммы для физических лиц, поэтому 700 тысяч спонсору вернули, но главное ведь – сделать красивый жест. Официально о Михаиле Петровиче Генералове в отчете сообщается лишь, что он москвич 1977 года рождения. И всё. Дальше – полная неизвестность. В списке «Форбс» олигарха с таким именем нет. Мало того, на это ФИО в России вообще не зарегистрирована ни одна фирма. Даже ИП такого в стране не существует. На руководящих бизнес-должностях Генералов тоже не значится. В общем, простой российский работяга. Или вообще безработный. Просто накопил. И все, что нажито непосильным трудом, пожертвовал любимой партии. Даже закрадывается подозрение: а был ли спонсор? И есть ли вообще такой человек? Тем более что с его данными не идентифицируется ни одна страничка в соцсетях. Sobesednik.ru выяснил: есть. Правда, карьеру подпольного миллионера этот Генералов начинал не на Рублевке, как может показаться из его щедрости, а в столичном районе Новопеределкино (не то чтобы трущобы городские, но спальный аппендикс на самой окраине старой Москвы). Отец его долгое время работал во вневедомственной охране УВД ЦАО, а старшая сестра после окончания вуза устроилась в медцентр Управделами президента. При этом сам Михаил был связан с ЗАО «Инженерный центр», которое осваивает солидные дорожные бюджеты в разных городах страны. – Он там вроде водителем работал, Москву убирал, – рассказала Sobesednik.ru Елена Леденева, предприниматель из Тульской области. – Но на суде его адвокат показал нам справку, что он безработный и что у него ничего вообще нет. Он ведь нам несколько лет назад «Газель» всю разворотил и заплатил только 7 тысяч, а еще 49 тысяч мы так и не дождались. По словам Леденевой, в том ДТП погибла мать Генералова, которая сидела с ним рядом, а его тетя попала в больницу: – Потом на суде они всё свалили на мать, будто бы она сказала, что на дороге, что ли, собачка и надо ее объехать. Что это она отвлекла внимание Миши и из-за нее он выехал на встречку. А с матери теперь, понятно, спроса нет. Хотя я думаю, его просто на льду на скорости завертело. При этом в больницу попал еще водитель «четверки», которая ехала за нами, ему потом операцию делали на голове, и ему тоже компенсацию не захотели платить. Нам сразу дали понять, что правды добиваться бесполезно, потому что отец Миши – милиционер. Я даже в Москву ездила, но денег за разбитую «Газель» так и не получила. Зато неимущий Михаил Генералов после смертельного ДТП пересел в «Мерседес», потом в «Ауди» и продолжал, по данным ГИБДД, регулярно нарушать правила. Чем он занимается сейчас, чьи деньги и за что он перечислил «Единой России», выяснить у лихача не удалось (записанный на его имя номер телефона оказался «не зарегистрирован в сети»). На то, чтобы расплатиться за свои ошибки, средств у него не нашлось, а вот на партию власти – пожалуйста. «Арт Шоу» будет продолжаться При этом «Единая Россия» не только берет деньги от частников, она их им еще и сама платит. Ну там на печать листовок, на баннеры, оргтехнику и т.п. Гознак и Почту России мы в расчет не берем – это компании с госучастием. А вот среди коммерческих структур на первом месте среди получателей партийных миллионов оказалось ООО «Арт Шоу Центр», которое организует корпоративные мероприятия «под ключ». Разумеется, не бесплатно. Одна партийная тусовка – 30 млн рублей. Другая тусовка – еще 28 млн с лишним. Третья и четвертая – еще по 10 млн. Пятая – 4,5 млн... На меньшее шоумены не размениваются. Если прибавить к этой сумме больше 20 млн, полученных от «Единой России» персонально Ильей Соломиным, который в прошлом году возглавлял «Центр», выходит больше 100 млн рублей за партийные посиделки. Поскольку до Соломина гендиректором компании был Артур Очеретный, чью фамилию сегодня носит бывшая жена Владимира Путина, можно не сомневаться, что и в этом году «Арт Шоу Центр» маст гоу он. Все ведь логично. И среди тех, кто жертвует деньги «Единой России», и среди тех, кому жертвует их она, случайных людей вообще очень мало. Да и те – не рядовые, а Генераловы. Цифра 4.270.284 рубля стоит самый дорогой автомобиль «Единой России». Речь идет об авто с номером А305МР77 (номера серии АМР закреплены за федеральными чиновниками). Эти номера сначала видели на Mercedes-Benz S-klasse, потом – на Lexus LS460, затем – на BMW 7. В 2003 году «Мерседес» с похожим номером попал в сводку ДТП, причем участником аварии тогда записали Клигина В.Н. Если поменять в фамилии первую букву, получится Владимир Плигин, который на момент происшествия только баллотировался в депутаты Госдумы от ЕР. А всего у партии насчитывается 107 авто на общую сумму 94,7 млн рублей. Кстати: В общей сложности в 2016 году казна «Единой России» пополнилась на 8,2 млрд руб., причем 3,6 млрд из этой суммы партии выделило государство. Остальное добавили 619 юридических лиц и не менее 581 – физических (точное число граждан в отчете не указано). Почти миллиард из этой суммы «Единая Россия» потратила на саморекламу и более 600 млн – на содержание руководства. sobesednik. *** В Липецком районном суде начался суд над членом «Единой России». Депутата Добровского райсовета Дмитрия Губарева обвиняют в хищении из областного и федерального бюджетов 3 миллионов 957 тысяч рублей, которые он якобы потратил на приобретение у воронежского ООО «Эрудит» 108 телок симментальской породы. Уголовное дело руководителя ООО «Липовка» родилось с подачи бывшего депутата Добровского райсовета Юрия Сухотерина в добровский отдел полиции. Заметим, что Сухотерин обратил внимание правоохранительных органов на неблаговидные деяния Дмитрия Губарева еще осенью 2013 года, но уголовное дело в отношении «единоросса» по части четвертой статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») полицейские возбудили только летом 2015 года, а в суд оно попало в 2017-м. Следователи решили, что руководитель ООО «Липовка» незаконно получил из федерального и регионального бюджетов почти 4 миллиона рублей за приобретенное им на бумаге маточное стадо. Сотрудники полиции акцентировали внимание на том, что Дмитрий Губарев ввел в заблуждение начальника отдела господдержки предприятий АПК областного управления сельского хозяйства Романа Донских, который дал ход представленным ему липовым документам, свидетельствующим, что в сентябре 2012 года предприниматель купил у воронежского ООО «Эрудит» 108 голов коров симментальской породы. Кривая дорожка, на которую встал липовый животновод Губарев, полицейскими описывается так. ИФНС №12 по Воронежской области установила, что по указанному адресу ООО «Эрудит» не значится. Управление ветеринарии по Липецкой области разрешения на ввоз скота из Воронежской области ООО «Липовка» не выдавало. В поселке Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области, откуда в Борисовку по железной дороге будто бы отправили коров, по данным воронежской полиции, никогда не было фирмы с названием «Эрудит». Опрошенный директор «Эрудита» Пунтус сообщил правоохранителям, что его фирма - фиктивная. Скотник и ветврач ООО «Липовка» пояснили, что породистых коров у них отродясь не было. Но это еще не все. Свою скотоводческую деятельность депутат райсовета Губарев вел в селе Борисовка Добровского района. Для содержания стада и хранения кормов он задействовал три фермы и металлический ангар 90-х годов постройки, по документам бесхозяйных. Кстати, вопросом, на каком, собственно, основании, коммерсант занимает помещения, которые могли бы приносить доход дотационному на 56% бюджету Борисовского сельского поселения, заинтересовался все тот же Юрий Сухотерин, его депутат. С подачи Сухотерина прокурор района обратился с иском в Липецкий районный суд о признании незаконными бездействия Борисовской сельской администрации и ее понуждении к принятии на учет бесхозяйных ферм и ангара. В апреле 2013 года суд согласился с истцом, обязав сельскую администрацию в течении трех месяцев обратиться в управление Росреестра по Липецкой области о принятии на учет трех крытых шифером кирпичных строений и железного ангара. Но Дмитрий Губарев делает ход конем: через год, в мае 2014 года, продает эти помещения и право аренды на земельный участок в 41,6 тысяч кв.м. жителю Липецка Алексею Болдыреву. Заметьте, депутат толкает даже не бесхозяйное имущество, которое выдал за свое, а уже чужое, которое принадлежит администрации Борисовского сельского поселения. Он продает все скопом за 240 тысяч рублей, в то время как только балансовая стоимость земли и строений составляет 13 миллионов. gorod48.ru . *** Санкт-Петербургский городской суд продлил до 20 июня срок домашнего ареста бывшему депутату городского Законодательного собрания Светлане Нестеровой, обвиняемой в хищении 4,5 миллиона рублей. По версии следствия, в период с июня 2013 года по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение денежных средств, выделенных из бюджета Петербурга в качестве субсидии на возмещение затрат по выполнению социальных программ для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями. Она привлекла к совершению преступления двух своих помощников — Веру Шишкину и Татьяну Китову, а также свою знакомую — директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову. Как следует из материалов дела, в соответствии с указаниями Нестеровой, Шишкина, Китова и Гасанова предоставили в комитет по социальной политике Петербурга, являющимся главным распорядителем денежных субсидий, недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг. В результате, по данным ведомства, соучастницы совершили хищение денежных средств в сумме более 4,5 миллиона рублей. Нестерова была задержана 21 июня прошлого года. Её членство в партии "Единая Россия" было приостановлено. Китова, Шишкина и Гасанова признали себя виновными. Их дела были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке. Все трое приговорены Красногвардейским районным судом к четырем годам лишения свободы условно за пособничество в мошенничестве. rapsinews.ru . *** Членство в партии "Единая Россия" заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки в виде недвижимости на 1 млн рублей, временно приостановлено, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального исполнительного комитета партии. Как сообщалось, В.Зубков был задержан 6 июня по подозрению в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, в 2015 году В.Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. По словам защиты В.Зубкова, вменяемая ему взятка - это гараж стоимостью максимум 500 тыс. рублей. interfax-russia.ru . *** «Я бы с радостью покинул этот серпентарий единомышленников, в который превратилась Смоленская областная дума и смоленское региональное отделение «Единой России», — так прокомментировал слухи о своем уходе из партии и парламента депутат Сергей Щебетков. Напомним, 20 апреля мы со ссылкой на местные СМИ сообщали о том, что Щебеткова якобы задержали за пьяное вождение, а также о том, что его могут исключить из рядов ведущей российской политической организации. Народный избранник добавил, что его партия на Смоленщине сейчас «оказалась в состоянии унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла», так как педалирует тему ситуации с ним, оказывая давление и развернув фактическую травлю, но при этом закрывает глаза на деяния других членов и сторонников. Сергей Александрович объяснил, что он и ранее высказывался за то, что готов самостоятельно сдать мандат, и в 2016-м,и 2 годами ранее — однако этой идее тогда противился нынешний председатель облдумы и секретарь регионального отделения ЕР Игорь Ляхов (которого, к слову, жители райцентра подозревают в причастности к сомнительному расширению торговой сети). readovka.ru .