Окодемия стартапофф. Магию молитвы - в промышленный парк! ОКОДЕМИЯ СТАРТАПОФФ. В ЛЕВОЙ РУЦЕ БОЖЬЕЙ Почему в промышленном парке ЗАТО Железногорск до сих пор не обосновались попы, уму непостижимо. Возвращение России в сферу влияния церкви проявляется самыми невероятными штуками. На днях портал pravoslavie.fm выдал на-гора, например, потрясающей силы интервью с депутатом Госдумы от Красноярского края Виктором Зубаревым. Там говорится, в частности: «Никаких особенных событий, какой-то явной точки отсчёта, предшествующей моему воцерковлению, не было. Была череда вроде бы случайностей (которые на самом деле не случайны), встреч, разговоров. Мне было около 30 лет, я занимался предпринимательством. Жил обычной жизнью, о высоких материях не задумывался. Однажды беседовал с Сергеем Задереевым, который в то время был председателем Краевого союза писателей, он рассказал о знакомом священнике из Железногорска. И я спросил Сергея: “Интересно, как живут священники? Тот в ответ предложил съездить к отцу Анатолию в гости, чтобы самому увидеть, что и как. Мы поехали на службу к батюшке, тогда ещё не было храма, служба шла в вагончике. После службы отец Анатолий пригласил нас к себе домой, о многом говорили, общались с его семьёй. А на обратном пути в Красноярск я неожиданно заблудился. Заехал куда-то, закипел двигатель. Вышел из машины, нервничаю. И жена вдруг попробовала помолиться, чтобы нам найти верную дорогу. Потихоньку пришло спокойствие, выехали из тупика. Такой вот был небольшой сигнал свыше». Только полный идиот не способен понять такого намёка, согласитесь. И тем более странно в современных условиях, что столь простой и эффективный механизм совершенно не используется в инновационном ядерно-космическом кластере. Да что кластер? Перманентный затык с территорией опережающего развития и программой поддержки моногородов возможно решить, оказывается, обычными молитвами. Ну, может, свечек только придётся поставить чуть больше, чем обычно. Но ведь и их производство отлично впишется в «резиденты» промышленного парка! Очень удобно и экономично было бы... Увы, банда новаторов пока предпочитает работать по старинке. А намёки свыше всё множатся и множатся. Достаточно вспомнить громы небесные, которые покарали пять лет тому назад богомерзкую электронную начинку западного авто, на котором почему-то предпочитает ездить г-н Чебурашкин. На бытовом уровне железные горцы все выгоды прямого сотрудничества с высшими силами расчухали давным-давно и бонусы от него неуклонно учитывают в планировании жизни и семейного благополучия. Это ведь так несложно. Надо только чуть-чуть обождать. Чудесное возвращение Утерянную икону Николая Чудотворца вернули Барабановской церкви. В железногорском соборе Михаила Архангела произошла передача иконы Николая Чудотворца, утерянной в годы воинствующего атеизма из церкви святой Параскевы в деревне Барабаново. Почти сто лет назад деревенскую церковь разрушили и разграбили местные жители, а святыни увезли в неизвестном направлении. Одну из них - икону святителя Николая Чудотворца в металлическом окладе - обнаружили в Железногорске. Нашел святую реликвию железногорец Виктор Головинкин при разборе разрушенного деревянного дома на улице Комсомольской. Икона была спрятана между двумя брусьями. Находку мужчина отнес в железногорский храм, где она хранилась почти три года, пока не удалось установить, откуда родом этот образ. Отец Анатолий Кизюн - настоятель собора Михаила Архангела - передал икону священнику, древлехранителю Красноярской епархии Алексею Язеву. Священник подчеркнул, что это - чудо, свидетелями которого мы все являемся. - Икона изрядно выцвела, лик святого Николая едва просматривается. Возраст реликвии точно неизвестен, но предположительно - 19 век. Требуется серьезная реставрация изображения и оклада, которая займет много времени, после чего православная реликвия будет установлена в церкви Святой Параскевы Пятницы в Барабанове. Икона вернулась «домой», когда храм возрождается, и это чудо. vk.com . Аборигены отлично знают, на кого и за какие заслуги упала три года назад божия милость, а для иногородних гостей «Уран-Батора» позвольте представить справочку. Вот какую историю рассказывал, например, «Коммерсантъ» в 2004 году : «Вблизи промышленной зоны железногорского Горно-химического комбината были задержаны трое мужчин, занимавшихся фото- и видеосъемкой местности. Как сообщил начальник криминальной милиции Железногорска Виктор Головинкин, двое из задержанных оказались сотрудниками сотового оператора «Мегафон». Снимавшие обследовали площадку для последующей установки антенного оборудования. Тем не менее, господин Головинкин подчеркнул, что никакого предварительного согласования ни с властями, ни с правоохранительными органами Железногорска не проводилось. Проникнуть на территорию ЗАТО сотрудникам «Мегафона» удалось при помощи «проводника» — железногорца. Им оказался старший лейтенант 290-го спасательного отряда МЧС. По всей видимости, именно он провел красноярцев через дыру в городской зоне. Он же перегнал их машину на территорию закрытого города через контрольно-пропускной пункт». Разгон руководства заколючинской милиции (см. т.н. «дело чёрных полковников») персонально на Головинкине напрямую не отразился, однако и его карьеру в органах подкосил. Уже при нынешнем директоре Горно-химического комбината отставник трудоустроен был в управление железнодорожного транспорта, где регулярно огорчал работников повышенными требованиями по части производственной дисциплины , Когда именно Головинкина попросили из ООО « УЖТ » и куда он после этого делся , ваш корреспондент проглядел, честно сказать. Но в любом случае произошло это не менее пяти лет назад, а по итогам 2015-го супруг директрисы МКУ «Центр общественных связей» показал доход в 945 тысяч при наличии семейных ценностей в виде земельного участка (2.377 кв.м.), дома (239,1 кв.м.), квартиры (97,6), гараж (53,3) и автомобилей «Ниссан-Икс-Трейл», «Toйота-Спринтер» и «Тойота-Королла». То есть, господь наш не оставляет верного сына своего бесконечною благостию своей и вне руководящего кресла. Чего нельзя, увы, сказать об интернет-проекте заколючинского собора Михаила Архангела. Сейчас он снова в строю , но буквально на выходных выглядел вот так: Всё-таки недостаточно усилий железногорская общественность прилагает к синхронизации своих усилий по пошаговому инновационному шаганию с верховной инстанцией. То ли на авось надеются, то ли другой патрон у них, с рожками? Негоже так, православные. Негоже.