Куда велено будет увозить железногорские ТБО на сей раз? МУСОРНЫЙ ВЕТЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ Тактика выжженной земли суть единственный правильный способ народа с властью. Все другие идеи – от лукавого. Проблеме сбора и хранения твёрдых бытовых отходов в Нашгороде немало лет, но приемлемых принципиальных решений для неё по-прежнему не находится. Ещё в бытность мою депутатом честной Ю.Г.Латушкин рассказывал как-то публике, что один заколючинский полигон ТБО не имеет нужных документов, но работает. А другой документы имеет, но не работает. Бяда! С тех пор, всякий раз когда ситуация с лицензированием главной городской свалки хоть немного обострялась, на поверхность выплывали самые дикие планы реноваций. Краевые чиновники однажды продавили дивной красоты план, по которому железногорскому муниципалитету подарены были мусоровозы, а тот в ответ обязывался вывозить ТБО то ли на переработку, то ли на захоронение в… краевой центр! Чуть более известной ширнармассам стала сага с организацией полигона в Новом пути, почти под окнами жилых домов. Да и то исключительно из-за резкой реакции тамошних жителей на бомбический этот подарочек. Перепуганные чиновники отступили тогда, но не потому, что расстались со своими планами, а всего лишь по упомянутой выше причине – сезонному снижению градуса в схематозе. Более или менее подробные хроники данных процессов можно посмотреть здесь . Уже не раз и не два, тем не менее, убеждался «Уран-Батор» (и других по мере сил пытался убедить тож), что единственным работающим, а главное – перспективным способом общения с властями в спорных ситуациях является потребительский терроризм радикализм. Проще говоря, отечественный чиновник откажется от вкусного (в финансовых раскладках) замысла только в одном случае – если такого чиновника больше не будет. Я не о взрыве бомбы в служебном кабинете говорю, конечно же, хотя и такая методика отлично подошла бы. Нет чиновника – нет проблемы, вот в чём фокус. Преемник сгоревшего (хотя бы фигурально) на работе мелкого отца народов вынужден будет вести себя осторожнее и сто раз подумает, прежде чем наступать на старые грабли, поджидающие его посреди минного поля. То есть, хочешь отвадить грызунов от своих грядок – напугай их так, чтобы они навсегда забыли дорогу в твой огород. А иначе… Показываем работу безотходного завода по утилизации мусора В Красноярском крае появится одна из самых передовых систем переработки мусора. Практически все виды отходов обретут вторую жизнь, а оставшиеся будут утилизироваться и складироваться согласно мировым экологическим стандартам. Тонны мусора со всего Красноярска поступают сюда ежедневно. Культуру сортировки бытовых отходов у нас в городе пока привить не удалось, поэтому этим занимается мусоросортировочный завод «Экоресурса». Задача — отделить те материалы, которые можно использовать повторно: полиэтилен, бумага, картон, чёрные металлы и так далее. В конце производственной линии получаются вот такие брикеты. К сожалению, сейчас большая их часть продаётся за пределы края, однако в ближайшее время на территории региона появится свой комбинат, который сможет сделать из них вторсырьё или даже готовую продукцию. Технопарк «Волчья грива» станет одним из самых прогрессивных в стране и расположится на границе Красноярска и Емельяновского района. Комбинат будет работать по принципу одного окна: с одной стороны завозят отходы, с другой выходит готовая продукция. Всё остальное утилизироваться, обезвреживаться или складироваться. Первая очередь заработает уже в этом году, а полностью «Волчья грива» будет готова к Универсиаде. «Вне зависимости от того, какие сегодня отходы будут образовываться на территории Красноярска, они будут заходить на данный объект», — поясняет генеральный директор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелёв. В крае уже разработана и утверждена территориальная схема санитарной очистки края. Она предусматривает строительство современных полигонов, и предприятий по переработке и сортировке мусора, а так же борьбу с незаконными свалками. Это важная экологическая задача. «Это не только Красноярск, это и Канск, и Лесосибирск. Сейчас ведутся переговоры по Сосновоборску, Железногорску . Уже построены похожие объекты в Шарыпово, ведутся переговоры по Ачинску», — говорит начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии Юлия Гуменюк. В целом программа рассчитана до 2035 года. trk7.ru . *** Согласитесь, сложновато понять из слов чиновницы, о чём именно «ведутся переговоры». То ли снова о вывозе железногорских ТБО в соседний Красноярск, то ли о строительстве нового полигона для ЗАТО. Знакомство с соответствующими планами краевого «правительства» ясности не прибавляет. Зато история вопроса, мягко скажем, настораживает. Почитайте. Ей-богу, оно того стоит. «С 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон № 404-ФЗ от 29.10.2015, вносящий изменения в ряд законодательных актов, касающихся защиты окружающей среды и утилизации твердых бытовых отходов. Основное внимание прессы в этом ФЗ приковало то, что вывоз твердых бытовых отходов в 2016 году перестанет относиться к жилищной услуге, а станет одной из коммунальных услуг. До 1 января 2017 года органы исполнительной власти каждого из субъектов федерации должны провести конкурс, на котором должен быть выбран Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть, речь идет о неком юридическом лице, которое на десять лет получает статус Регионального оператора, и только оно имеет право на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. Как только власти субъекта федерации утвердят программу и выберут оператора, у жителей региона появится еще одна строчка в платежке - плата за вывоз твердых коммунальных отходов. Согласно информации, размещенной Минстроем в прессе, данная плата будет исчисляться исходя из количества проживающих в квартире». nkgkh.ru . Чтоб вы понимали, о какой горе бабломусора идёт речь. 20 февраля 2014 года «Презентовал кластерный подход в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в Красноярске и прилегающих территориях руководитель некоммерческого партнерства «Красноярская ассоциация рециклинга» Сергей Васин. По его словам, такой подход уже давно назрел. Сегодня на территории Березовского района зафиксировано 7 несанкционированных свалок, в Емельяновском районе — 31, в ЗАТО Железногорск — 2, в Красноярске — 27, в Сухобузимском районе — 52. Непростая ситуация и с полигонами бытовых отходов. Год окончания эксплуатации полигона ОАО «Автоспецбаза» истекает в 2016 году, в Железногорске — уже в этом году. Сегодня необходимы политическая воля и решение органов власти о целесообразности и необходимости создания оператора по обращению с ТБО. Нужно сформировать в Красноярске и прилегающих территориях эффективную систему сбора, транспортировки, переработки и размещения твердых бытовых отходов. Требуется гарантированное поступление ТБО на мусоросортировочные комплексы. За год следует обеспечить возврат в товарный и промышленный оборот более 120 тыс. тонн вторичного сырья, извлекаемого из ТБО, и дополнительные поступления в консолидированный бюджет края в размере 80 млн рублей, в том числе в бюджеты муниципальных образований — 40 млн рублей. «В данной ситуации мы четко понимаем, что в бюджете Красноярска и края нет денег на решение проблемы твердых бытовых отходов, — говорит председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский. — Инвесторы готовы вкладывать деньги в сортировку, переработку отходов, если Законодательное Собрание и Правительство края со своей стороны предпримут определенные шаги для компаний, которые займутся этим делом, и им будут предоставлены налоговые льготы на имущество. И будет наконец принят закон края о том, что нельзя вывозить мусор на свалки, а надо сначала отправлять его на сортировку». sobranie.info . *** 27 ноября 2014 года «Упор сделан на межмуниципальное сотрудничество и строительство объектов межмуниципального характера. Потоки выстроены по технологическим зонам, которые включают в себя несколько муниципальных образований. Логистика и схема расположения полигонов, перегрузочных и перерабатывающих мощностей выстроена с учетом экономической целесообразности транспортировки, переработки и захоронения отходов при условии сохранения действующих тарифов для населения. С учетом достаточно напряженной ситуации с консолидированным бюджетом региона финансирования на все объекты не хватит. Поэтому предлагается сделать упор на развитие институтов государственно-частного партнерства. Если муниципальное предприятие не готово заниматься отходами в соответствии с требованиями комплексной стратегии, то надо позволить, чтобы туда зашел бизнес. Прямого бюджетного финансирования на строительство объектов не будет. Оно предполагается только в рамках частичной компенсации понесенных затрат организациям, осуществляющим обработку и переработку отходов. Возможно, на определенный период и транспортным организациям, осуществляющим вывоз отходов (до тех пор, пока население не приучится оплачивать данные услуги)». sobranie.info . *** 4 июня 2015 года «Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, изменения коснутся и института лицензирования: транспортные и управляющие компании не будут иметь возможности собирать, обрабатывать и утилизировать мусор без лицензии. Вводится институт регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, который должен будет организовать всю схему: от сбора отходов до их санкционированного и законного размещения на полигоне. «С 2016 года у муниципалитетов останутся полномочия по организации сбора отходов, совместно с региональным оператором они будут определять места для размещения контейнеров, площадок временного накопления, а также контролировать, качественно ли региональный оператор работает и выполняет свои функции», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии края Елена Вавилова. До конца 2015 года будет принят закон, регламентирующий систему обращения с отходами в регионе». 1line.info . *** 5 июля 2016 года "Каждому понятно, что возить мусор куда-то, да еще и перерабатывать, гораздо дороже, чем просто свалить его где-нибудь в кучу, как зачастую делается сегодня. Чтобы восполнить тот урон, который понесла экосреда от накопленных в регионе твердых бытовых отходов, необходимо 24 миллиарда рублей. Но это еще не всё. Для строительства в Красноярском крае объектов переработки ТБО, надо еще 19 миллиардов рублей... Ранее управляющие компании сами заключали договоры с организацией, которая вывозит мусор, и с ней рассчитывались, выставляя стоимость этой услуги жильцам по своему усмотрению. Сейчас можно ожидать, что региональные операторы смогут навести в этой области порядок: с них можно будет спрашивать за всю «цепочку», от сбора ТКО до транспортировки его на полигон. Так что будем надеяться на изменения к лучшему в этой сфере: заработает территориальная схема, появятся региональные операторы, которые по-хозяйски во всем разберутся". sgzt.com . *** 3 ноября 2016 года «По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии края Дмитрия Еханина, основным нововведением с 2017 года станет появление в крае регионального оператора, который непосредственно будет осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. Новая система по обращению с отходами также подразумевает перераспределение некоторых полномочий между органами государственной и муниципальной властей. В соответствии с законопроектом органы местного самоуправления предоставляют региональному оператору в пользование земельные участки и согласовывают места для организации сбора, накопления, размещения отходов и объектов обработки и утилизации ТКО…» krskstate.ru . *** 30 января 2017 года «Александр Симановский поинтересовался стоимостью приемки мусора. «Рынок диктует свои цены — 45 рублей за кубический метр, — ответил Евгений Шепелёв. — Для нас это очень низкая стоимость». Затем делегация переехала на левый берег, где располагается ООО «Чистый город». Несколько дней назад предприятие приостановило сортировку отходов. Как пояснил гендиректор ООО «Чистый город» Сержик Киракосян, у предприятия нет своего собственного полигона, а возить отходы на другие специализированные площадки невыгодно. За последние полгода компания, которая обслуживала левобережье Красноярска, каждый месяц несла убытки на сумму 5 млн рублей. Проектная стоимость полигона составляет порядка 200 млн рублей. «Предприятие не закрыто, оно приостановило работу, — подчеркнул Сержик Киракосян. — Как только будет решен вопрос с полигоном, на работу готовы вернуться 120 человек. Ежедневно мы можем перерабатывать 4 тыс. кубометров отходов». Александр Симановский: «Шесть лет назад была разработана краевая программа по обращению с отходами, но время заставляет нас менять региональное законодательство. Для того чтобы навести порядок с мусором в Красноярском крае, надо порядка 26 млрд рублей. В региональном бюджете таких денег нет. Единственный подход — заинтересовать инвестора (мусор — это реальный товар)». sobranie.info . *** 9 февраля 2017 года «С 2016 года субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов. Сейчас действуют переходный период, который завершится 1 января 2019 года. Красноярский природоохранный прокурор Роман Ткаченко привел любопытные цифры: «За год в нашем регионе образовывается порядка 360 млн тонн отходов производства и потребления. Основной их объем появляется при добыче полезных ископаемых. Это примерно 85 процентов. Доля предприятий и организаций Красноярска — 2 млн тонн». sobranie.info . Р.S. Отходы российские, острова Сейшельские Полигон твёрдых бытовых отходов «Кучино» — так официально называется балашихинская свалка — создан в далёком 1964 году в отработанном глиняном карьере. Сюда со всего Подмосковья и частично из Москвы вывозят бытовые отходы — то, что граждане выбрасывают в помойки. Полигон представляет собой плато, состоящее из спрессованного мусора, высотой метров 60. Над ним кружат стаи птиц, по мусору бродят собаки и крысы, а у подножия горы околачиваются бомжи. И это несмотря на то, что посторонним на территорию входить нельзя — там работает собственная служба безопасности. Росприроднадзор в 2015 году написал, что полигон ещё способен вместить в себя 1,7 миллиона тонн мусора. По оценкам экспертов, один человек в среднем в год выкидывает полтонны отходов. То есть примерно столько мусора выкинут 4 млн москвичей и жителей Подмосковья за год. Территория — 50 гектаров, это примерно 70 футбольных полей. Управляет этой горой мусора московское ЗАО «Заготовитель». Оно арендует землю, на которой стоит полигон, у администрации Балашихи. Так что и властям города помойка приносит доход. Согласно данным ЕГРЮЛ, «Заготовителем» владеют два россиянина, а также четыре офшора с Сейшельских островов (Карстат Юнайтед, Битанг Юнайтед, Эммерт Юнайтед и Уэндлер Юнайтед). Законодательство этой республики запрещает публиковать данные о владельцах компаний, поэтому в открытом доступе нет их имён. Зато имена двух российских совладельцев открыты. Это московские бизнесмены Сергей Левашов и Дмитрий Кузовкин. Их имена не особенно известны. Кузовкин владеет ещё магазином по продаже автозапчастей, а бизнес-интересы Левашова раньше концентрировались в Санкт-Петербурге и касались оптовой торговли. Несмотря на то, что Сергей Левашов скончался в 2009 году, он по-прежнему значится как совладелец доли. Официальные доходы у «Заготовителя» весьма скромные — 19 млн рублей за 2015 год. Но в 2010 году выручка компании составила, к примеру, 333 млн рублей. В 2009-м — и вовсе 390 млн. При этом объёмы вывоза мусора мало меняются из года в год: ежегодно «Кучино» принимает до 600 тысяч тонн отходов. Эксперты оценивали, что в среднем по стране утилизация тонны мусора обходится в тысячу рублей. Если верить цифре в 600 тысяч тонн, ежегодно поступающих на свалку, то люди, утилизирующие этот мусор, могли заработать на нём до 60 млн рублей в год. Это только официально. Сколько на самом деле в «Кучино» приезжает мусоровозов и сколько денег может проходить мимо официальной кассы, не знает никто. Президенту пришлось заняться отходами В километре от полигона стоят жилые дома, а деревня Фенино — в 200 метрах. Запах, грязь и общая неблагополучная экологическая обстановка — постоянные спутники проживающих в этих домах людей. Люди годами жаловались на такое соседство прокурорам, Роспотребнадзору и Росприроднадзору, но им, по их словам, приходили простые отписки чиновников. Дело сдвинулось с мёртвой точки, только когда жители района в прямом эфире пожаловались президенту. — Эта свалка — самая большая в Московской области. На теле полигона постоянные возгорания, постоянно происходит выброс газов. И мы всем этим дышим, — рассказала Владимиру Путину в ходе прямой линии местная жительница Елена Михайленко. — Рвота, тошнота постоянно. Это невыносимо. Президент в ответ заявил, что свалки — болезненный вопрос, и пообещал проработать его совместно с руководством Московской области. Одновременно он заметил другую проблему. — Ведь кто-то принял решение строить здесь дома, рядом с этой свалкой, которая складывалась 50 лет, — заявил Путин. — Тоже надо вспомнить, наверное, «добрым словом», в кавычках, тех людей, которые принимали решение о строительстве в этом месте. Сразу после прямой линии с президентом подмосковный Следственный комитет выступил с неожиданным заявлением. Оказывается, сотрудники управления уже начали доследственную проверку того, на каких основаниях выдавали разрешение на строительство жилых домов. Выяснилось, что все они незаконные. — Должностные лица администрации Балашихи вопреки действующему законодательству, в нарушение законных прав и интересов граждан выдали разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, — заявила пресс-служба СК по МО. Как сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, дома близ полигона построила в 2015 году группа компаний «Мортон». Что говорят эксперты Экологи, опрошенные Лайфом, утверждают, что полигон «Кучино» — бомба замедленного действия. С этой свалки, на которой находятся вредные отходы, в атмосферу и почву попадают отравляющие вещества и химикаты, угрожающие здоровью людей. По данным экспертов, это цинк, ртуть, аммиак, свинец и фенол, который в десятки раз превышает допустимые нормы. — Лимит «Кучино» исчерпался ещё лет десять назад, но алчные бизнесмены никак не могут остановиться, — рассказали Лайфу в экологической организации «Зелёный патруль». По данным Международной академии экологической реконструкции, всего в Подмосковье обнаружено более 150 несанкционированных свалок. Ежегодное количество мусора на всех полигонах Подмосковья составляет 6 млн тонн отходов, из них 3,5 млн тонн — это отходы Москвы. — Один из самых неблагоприятных районов Подмосковья — это именно Балашиха, — утверждает экс-руководитель Росприроднадзора, экозащитник Олег Митволь. — Свалки в Подмосковье, в том числе в Балашихе, это же настоящая золотая жила, приносящая своим хозяевам миллиарды рублей ежегодно. По его словам, ежегодно из Москвы на полигоны Подмосковья вывозится 11 миллионов тонн мусора. — По документам свалки способны принять только 3 миллиона. А 8 вывозят «вчёрную», за наличные, расплачиваясь с мусорными королями подобно тем, что владеют балашихинским полигоном, — говорит Митволь. — А сколько их, этих отходов, необходимо из-за их опасности утилизировать на специальных полигонах, которых на территории Подмосковья нет! Всю эту гадость, содержащую цинк, ртуть, аммиак, свинец и фенол, который в десятки раз превышает допустимые нормы, везут на обычные свалки, в том числе и в Балашиху. И жильцы построенных рядом со свалкой домов вдыхают ежедневно эти яды, а результат — хронические заболевания у детей и взрослых. По словам Олега Митволя, экологические вахты постоянно выявляют на некоторых свалках в Ногинском и Подольском районах радиоактивные отходы. Несколько лет назад эксперты оценивали рынок сбора мусора в России примерно в €1,5 млрд. По данным «Зелёных», компании, занимающиеся вывозом мусора, получают с каждого россиянина по 500 рублей в месяц. — Если посчитать, то с жителей города с населением в 100 тысяч человек коммерсанты имеют 15 миллионов рублей в месяц. — считает Митволь. "Лайф" .