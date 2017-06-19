У соратника Анатолия Чубайса нашли имущества на 3 млрд рублей. На зависть Чубайсу У семьи топ-менеджера «Роснано» Андрея Горького нашли 30 квартир, гаражей и домов в элитных жилых комплексах Москвы с общей стоимостью в 3 млрд рублей. Пока управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков обживается в столичном СИЗО «Лефортово», следователи «подбивают» его активы. Бывшего топ-менеджера обвиняют в афере на 738 млн рублей с деньгами корпорации. Хотя он свою вину и не признаёт, но, судя по всему, эти деньги не прошли мимо него: уже понятно, что у семьи Горьковых есть 30 квартир, гаражей и домов в элитных жилых комплексах Москвы, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд рублей. Документы говорят, что топ-менеджер «Роснано» уже давно почувствовал неладное, поэтому стал переоформлять квартиры на свою дочь, брата, родителей-пенсионеров и офшоры. Если следователи подтвердят, что всё это куплено на деньги от афер, активы будут конфискованы. Басманный райсуд Москвы отправил Андрея Горькова под арест на ближайшие два месяца. Бывшего топ-менеджера «Роснано» обвиняют в злоупотреблении полномочиями, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из «Роснано» 740 миллионов рублей в КБ «Смоленский банк», фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а «Роснано» лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения. Он, в свою очередь, переписал активы на офшор, после чего подался в бега. Сейчас его усиленно ищут. В списке этих активов — восьмиэтажное офисное здание в центре Москвы, в Звонарском переулке. Выполненное из красного кирпича, с витражными окнами и вензелем на фасаде, оно оценивается в 600 млн рублей. Сейчас оно спрятано среди плотной городской застройки — с улицы его просто так не увидишь. Офшору отошли и два дачных участка в сельском потребительском обществе «Северное». Это общество расположено в деревне Беляниново, близ подмосковных Мытищ. Общая их площадь — 22 сотки, а цена — порядка 70 млн. Андрей Горьков не забыл и о своих родителях. У них также есть свои «скромные» уголки в Москве. Так, на 70-летнего Владимира Горькова оформлена квартира в элитном клубном доме «Кленовый дом» на Пречистенской набережной в районе Остоженки, которую справедливо называют «Золотой милей». Это четырёхэтажный дом авторской архитектуры, в котором всего 20 квартир площадью от 204,1 до 529,1 кв. м с высотой потолков 3,6–4,74 м. Стоимость квартир — от 80 млн до 800 млн рублей. Во всех квартирах предусмотрен зимний сад площадью 30 кв. м, а из окон открываются живописные виды на Москву-реку, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя. У Горькова-старшего здесь относительно скромное жилище площадью 291 кв. м и гараж. Их стоимость оценивается в 350 млн рублей. Наконец, в знаменитом ЖК «Алые паруса» родственнику топ-менеджера принадлежит квартира площадью 203 квадрата и стоимостью 70 млн рублей. Впрочем, семье управленца не чуждо и скромное обаяние спальных районов. У Горькова-старшего есть две квартиры на Симферопольском бульваре в типичной панельной многоэтажке. Их общая площадь — 110 квадратов, а купить две квартиры в этом доме можно примерно за 30 миллионов. В точно таком же спальном районе, но на другом конце Москвы — в районе Марфино, — у Горькова нежилое помещение площадью 136 квадратов. Оно на первом этаже и, вероятно, сдаётся в аренду. Если его продавать, можно выручить 42 млн. А в районе Останкино у семьи шикарная квартира с подземным гаражом стоимостью 38 млн рублей. Расположена она в новенькой башне ЖК «Седьмое небо». Там же Горькову-старшему принадлежит нежилое помещение площадью 361 кв. м и стоимостью 200 млн рублей. Владимир Горьков, вероятно, получает доход и от коммерческой недвижимости. В его владении — почти весь четвёртый этаж бизнес-центра «Велка плаза» на Добрынинской в самом центре столицы. У него там шесть офисов общей стоимостью около 500 млн рублей. Инженерно-технические системы бизнес-центра соответствуют всем современным стандартам категории «В+». Аренда типового офиса в 130 кв. м обходится в среднем в 280 тыс. рублей в месяц. В марте 2017 года на пенсионера также переписали часть нежилого помещения по адресу: Балаклавский проспект, вл. 28А, стр. 1, стоимостью около 2 млн рублей. Осенью 2013 года на Горькова-старшего были оформлены дома и земельные участки в Новой Москве: один дом в селе Красная Пахра на улице Нагорной, а также четыре дома с участками в деревне Варварино на улице Береговой. Общая стоимость домов и земель оценивается в 100 млн рублей. Мать Андрея Горькова — 66-летняя Татьяна Геннадьевна также может похвастаться собственной недвижимостью. Например, на неё зарегистрирована четырёхкомнатная квартира в современном жилом комплексе «Волынский» на улице Староволынской. ЖК расположен в экологически благополучном районе Москвы, рядом с долиной реки Сетуни и Волынским лесом. Эти места всегда высоко ценились за свои уникальные природные условия, поэтому раньше здесь располагалась ближняя дача Сталина. Территория ЖК имеет мощёные дорожки для прогулок, беседки для отдыха, игровые площадки. Она украшена цветниками, небольшими водоёмами и фонтанами, ландшафтными горками. Квартира Горьковой в 22-этажном доме стоит 70 млн рублей. В тихом Казарменном переулке Горькова владеет квартирой площадью 106 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Дом на Покровском бульваре» класса Deluxe. Он находится в самом центре старой Москвы — в районе Чистых прудов, рядом с Покровским бульваром и Милютинским парком. Фасады здания выполнены в классическом стиле и потому гармонируют с соседними особняками, памятниками архитектуры. Стены отделаны природным камнем, декорированы колоннами, коваными решётками, витражным остеклением. В ЖК всего 207 квартир площадью от 97 до 411 кв. м с потолками высотой 3,15 метра. Верхние этажи занимают видовые квартиры с террасами и просторные пентхаусы площадью до 800 кв. м. Из панорамных окон открываются виды на исторический центр Москвы, Кремль, высотное здание МИД. Чтобы было куда ставить машины, Горьковы купили здесь два машино-места. Общая стоимость активов оценивается в 60 млн рублей. Есть у Горьковой и недвижимость попроще. Например, в Новой Москве в микрорайоне «Град московский» на улице Радужная, 11, ей принадлежит двухкомнатная квартира в новостройке. Её метраж — 60 квадратов, стоимость — около 10 млн. Квартиры в этом микрорайоне обычно покупают вовсе не те, кто собирается там жить, а инвесторы. В районе Фили-Давыдково, на улице Ивана Франко, мать топ-менеджера владеет симпатичной двушкой в кирпичной многоэтажке. Её площадь — 82 квадрата, цена превышает 20 млн рублей. На престижном Рублёвском шоссе у неё есть нежилое помещение стоимостью около 30 млн рублей. У матери Андрея Горькова также есть квартира на юго-западе столицы в ЖК «Азовский-2». Это полукруглая новостройка на улице Азовской. Жилой комплекс имеет подземную и гостевую парковку. Территория новостройки благоустроена и огорожена. В шаговой доступности — Битцевский парк, спортивно-оздоровительный комплекс, школа, торгово-развлекательные объекты. Горьковой здесь принадлежит две квартиры площадью 103 и 250 квадратов. Их стоимость оценивается в 20 и 60 млн рублей соответственно. На этом список недвижимости матери топ-менеджера «Роснано» не заканчивается. Татьяне Горьковой, помимо прочего, принадлежит квартира в спальном районе Куркино. Её апартаменты площадью 106 квадратных метров расположились в элитной девятиэтажке на улице Соколово-Мещерской. Цена этой квартиры, по самым скромным подсчётам, превышает 25 млн рублей. Кроме того, в Новой Москве за ней числится дачный дом с участком площадью 500 квадратов и гараж. Их стоимость оценивается в 70 млн рублей. Дом Горьковой находится близ села Михайловского, где на берегу Пахры расположилась старинная подмосковная усадьба графа Кречетникова. «Лайф» . *** Защита обжаловала арест топ-менеджера «Роснано» «Защитой подана апелляционная жалоба на постановление районного суда, в которой мы просим Мосгорсуд отменить его и избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — сказал адвокат Сергей Дрозда. Как отмечается в жалобе, районный суд совершенно бездоказательно указал, что Горьков, находясь на свободе, может предпринять попытки скрыться от следствия и суда. «Судом было проигнорировано то, что Горьков еще в 2015 году давал объяснения по этим же обстоятельствам в Генпрокуратуре, в 2016 году допрашивался в Следственном комитете, и достоверно зная, что с марта 2017 года в СК проводится доследственная проверка, он многократно выезжал в командировки за границу и возвращался в Россию», — пояснил адвокат. Дрозда напомнил, что в день задержания Горьков должен был вылетать в Китай в служебную командировку, которая была заранее запланирована совместно с другими работниками «Роснано». «Соответствующие документы были предоставлены защитой суду, но суд согласился с голословным утверждением следствия, что факт приобретения билета является доказательством намерения скрыться», — заключил адвокат. В свою очередь другой адвокат Горькова Антон Голышев отметил, что в жалобе защита особенно обращает внимание Мосгорсуда на отсутствие ущерба по данному уголовному делу. «Суд (Басманный) не дал оценку тому факту, что вмененный обвиняемому ущерб на сумму 738 млн рублей в действительности Роснано причинен не был, поскольку еще до отзыва у банка «Смоленский» лицензии Роснано получило от банка полное возмещение иными активами на аналогичную сумму. При этом сделки между Роснано и банком в судебном порядке недействительными не признаны», — сказал адвокат. Голышев не исключил обжалование защитой постановления следователя о возбуждении уголовного дела против Горькова. «При таких обстоятельствах не только арест Горькова незаконен, но и само возбуждение уголовного дела, поскольку без ущерба отсутствует и состав преступления», — резюмировал защитник. «ИА ТАСС» .