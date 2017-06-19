Пёстрая лента новостей бывшего Соцгорода. И ПУСТЬ КРИЗИС ПОДОЖДЁТ! В заколючинских школах поставят банкоматы. То есть, терминалы. На днях Серый дом посетили «представители банка Юлия Ярошенко и компании в области информационных технологий Дмитрий Вилков». Они предложили г-ну Чебурашкину проект пластиковой карты учащегося. Тот немедленно увидел в ней кучу плюсов. К примеру: «Наши дети будут в безопасности, у них никто не сможет отобрать деньги, выданные родителями на обед». «Уран-Батор» может лишь порадоваться тому, что руководительница местного отделения «Альфа-банка» не переехала таки в Ханты-Мансийск , а Дмитрий Вячеславович Вилков, один из авторов системы платных парковок в краевом центре, не слишком задержался на посту исполнительного директора «КРИТБИ». Ну, и «решетнёвскую фирму» в лице главного инноватора Юрия Вячеславовича В. также позвольте поздравить. Чисто за компанию. ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ Стендовая стрельба процветает на ГХК. Это вам не городки. По поводу соревнований в дисциплине «Спортинг-компакт» пресс-служба комбината настаивает: «Внутренние «перестрелки» полезны для боевой готовности сил охраны предприятия и для популяризации этого редкого олимпийского вида спорта» ( отсюда ). Куда уж больше-то, ёлки-палки? Пиндосовские летающие тарелки и так Нашгород за тридевять земель обходят. Скучно даже. ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ – БУДЬ ИМ Гендиректор АО «ИСС» переживал совершенно напрасно. Тринадцатого июня наш любимый Совет депутатов единогласно присвоил звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» Николаю Тестоедову. Соответствующие знаки различия будут ему вручены на Дне города, а мы отметим лишь трогательное выступление по данному поводу депутата Шаранова, который поведал коллегам, что Николай Алексеевич очень нервничали, оказывается, ибо не были до конца уверены в любви народной. Надо бы опросик запустить, между прочим. ПОДСИЖИВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ «Ветра хватило на всех», но никто не утонул, кажется. Открытый чемпионат и первенство города по парусному спорту вышли не столь обширными по географии участников (из-за пересечения графиков соревнований, поясняют чиновники. «Мы сохранили мастерскую – спасибо Администрации и Управлению физической культуры и спорта», - говорит зампредседателя федерации Виктор Коскин». Ура-ура. Не пресс-релиз, а готовый диагноз по Альцгеймеру. НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ В первом микрорайоне открыли новую площадку ГТО. Снова. Речь идёт вот об этом мероприятии возле ТК «Тель». «Площадку построили специалисты МАУ «КОСС» на средства краевого гранта (около миллиона рублей) плюс городское софинасирование». Если вдруг вам покажется, что «Уран-Батор» рассказывал вам о ней прошлом году, то загадка сия объясняется просто: «Площадку начали активно обживать ещё до официального открытия». Отличная идея, ребята. В следующий раз давайте торжественно откроем городское озеро. Чё они просто так плавают. БОЛЬШЕ ХОРОШИХ КУЛЕШЕЙ Довыборы в Совдеп по 9 округу назначены на десятое сентября. Жителям Ленинградского можно то ли посочувствовать, то ли позавидовать. Райская жизнь началась у них после того, как лидер местной организации ЛДПР избран был прошлой осенью в краевое Законодательное Собрание. Но поскольку мандат Алексея Кулеша остался ничейным, свято место требуется заполнить. Желающих до фига, следовательно, в информационном навозе тоже нехватки ощутить не придётся этим летом. ЮСТАС – АЛЕКСУ Три дня на ГХК тренировались радисты пяти предприятий отрасли. Представители Краснокаменска, Ангарска, Северска, Зеленогорска и Железногорска демонстрировали в полевых условиях навыки работы в УКВ и КВ-диапазонах «в особый период», что в переводе на пролетарский означает войну, насколько я понимаю. «Такие проверки проходят ежегодно», оказывается. Надо бы их со стрельбой по тарелочкам совместить. А то некоторые считают, понимаешь, что нас тут одной ракетой всех накроет. ЕЩЁ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПОТЕРПЕТЬ Программу развития «решетнёвской фирмы» похвалили в Москве. И не просто в Москве, а в ГК «РОСКОСМОС», где список важнейших дел Николая Тестоедова на период с 2016 (?) по 2025 годы признан был «лучшим в отрасли программным документом, регулирующим инновационную деятельность». С гордостью подчёркиваем: переход на пятый технологический уклад в АО «ИСС» произойдёт на десять лет раньше, чем по России в целом. А там и шестой не за горами! СЛЁЗЫ САМУРАЯ Школы Железногорска подхватили и с честью несут, куда велено. «В рамках городского проекта по благоустройству «Цветущий Железногорск» на территории школы №93 в Первомайском появился сад камней. Зону отдыха в японском стиле сделали преподаватели образовательного учреждения совместно с учениками». Это – сад камней, запомните, пожалуйста, и не путайте ни с чем похожим: БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про Нашгород не забывают. Концентрация финансирования градообразующих китов на резидентах промпарка вызывает зубовный скрежет врагов наших, и не только. На 19 июня в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы намечено рассмотрение жалобы ООО «Центр спецодежды Красноярск» на нарушение АО «ИСС» порядка оценки заявок на поставку защитной обуви. А ещё через пару дней с аналогичной жалобой на Дмитрия Матроницкого выступит в УФАС ООО «Торговый дом «Крезол» (открытый запрос предложений в электронной форме на поставку химических реактивов, технической химии, кислот). РИСКОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В рамках проекта «Павлик Морозов жив!» аборигенов ждал «Труд». Точно не знаю, разрешено ли в России отмечать т.н. Международный дню йоги, но на всякий случай замечу, что «Уран-Батор» ничего общего с этой бесчеловечной и русофобской затеей иметь не желает. Поэтому мы настоятельно просим компетентные органы проверить, кто именно в Сером доме санкционировал т.н. открытое занятие всякими там медитациями и йогами 18 июня на стадионе «Труд» закрытого города. А то мало ли. СУРОВАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В академии МЧС организовали трансляцию «прямой линии» Путина. Благодаря достижениям отечественных науки и техники, весь личный состав вуза смог услышать самые актуальные и волнующие население России вопросы и ответы первого лица страны. Просмотр был организован в большом актовом зале. Судя по фотографиям, до конца испытание высидели практически все. Тяжело в учении – легко в бою! К тому же это вам не сомнительная ёга какая-то, а чисто русская народная забава. И ещё тувинская. ЛЮДИ В БЕЛОМ, ЛЮДИ В БЕДНОМ В праздники о грустном говорить не принято. И мы не будем. Поздравляя подчинённых с Днём медицинского работника, главврач Клинической больницы №51 напомнил им, где они работают и почему зарплата Александра Ломакина и Сергея Шаранова превышает триста тысяч в месяц: «Здоровье главное богатство». Монетизация позитива – дело нехитрое, но получается не у всех почему-то. Впрочем, к нашим это явно не относится . МАСТЕР-КЛАСС ХОРОШЕГО АППЕТИТА Муниципальная газета приглашает лузеров потусоваться. Трубы трубят, барабаны, соответственно, бьют: «По многочисленным просьбам трудящихся совместно с КРОО «Ассоциация развития гражданского общества», Молодежным центром и лицеем «Гармония» мы решили организовать небольшой (пока!) проект по продвижению в массы нашего опыта в журналистике и в социальных сетях. Научим писать классные тексты /…/ и наградим участников мастерских небольшими презентами». Кровь из глаз. Просто потоки крови. Девятый вал кровищи. ГОРОД – ДЕРЕВНЕ. С РЕСПЕКТОМ Территориальные профсоюзы с честью встретили День России. Переходя от слов к делу, ТПО выделило средства на закупку комплекта развивающих игр для группы дневного пребывания детей дошкольного возраста при школе села Большой Балчуг. В комплект входят конструктор, интерактивная азбука, наборы для лепки и для изучения букв и цифр, пазлы и прочие настольные игры. На звук барабанов из окрестных лесов сбежалась также неорганизованная массовка, судя по прилагающимся фото. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 15 и умерло 17 человек.