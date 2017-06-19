Григорий Явлинский разогнал отделение партии в Ёбурге. В Екатеринбурге не поделили «Яблоко» Свердловское отделение партии распалось из-за конфликта вокруг Евгения Ройзмана. Конференция «Яблока» в Екатеринбурге, на которой партия должна была выдвинуть своего кандидата в губернаторы Свердловской области, была сорвана главой местного отделения. Юрий Переверзев утром 17 июня отказался от участия в конференции и вышел из партии — за ним ушли еще 10 делегатов. По версии федерального руководства партии, это произошло из-за возможного давления со стороны властей, для которых Ройзман - нежеланный кандидат. Вышедшие из партии «яблочники» накануне действительно жаловались на давление, но утверждали, что исходит оно совсем не от действующего губернатора Куйвашова или Кремля. По их версии, федеральное бюро настаивало на выдвижении Ройзмана, но местное отделение не поддерживало беспартийного мэра Екатеринбурга и собиралось проголосовать за выдвижение другого кандидата. Теперь решение по Ройзман примут в Москве, а свердловское отделение будет формировать свое руководство заново. «Новая» поговорила с участниками скандала. ... Утром 17 июня стало известно, что конференция свердловского отделения «Яблока» не состоится: из 21-го делегата 10 вышли из партии во главе с председателем, бывшим мэром Первоуральска Юрием Переверзевым. Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, прибывший в Екатеринбург в то же утро, объявил, что Переверзев поддался на давление из администрации губернатора, полномочия всего руководства отделения будут приостановлены, а выдвижение Евгения Ройзмана в губернаторы состоится в понедельник в Москве. При этом выяснилось, что у регионального отделения был свой фаворит: свердловские «яблочники» на конференции собирались поддержать члена партии, бизнесмена Сергея Тюрикова. По словам пресс-секретаря Явлинского, его кандидатуру тоже рассмотрят на заседании бюро в понедельник. «Ситуация сложилась довольно странная, — рассказывает сам Тюриков. — Утром мы вместе с Максимом Петлиным (бывший глава свердловского «Яблока») встречали Григория Алексеевича в аэропорту с четкой уверенностью, что у нас произойдет голосование, я имею в виду, либо за меня, либо за Ройзмана. Но по пути в гостиницу я получил смс от Перервезева, что он выходит из партии, поскольку ему не предоставлен выбор. Переверзев и группа близких к нему людей хотели выдвинуть меня, но кто-то ему запретил, хотя я о таком не знаю. Мы приехали [в гостиницу], а там из 21 делегатов осталось только трое». Пресс-секретарь Григория Явлинского Игорь Яковлев уверен, что причина демарша Переверзева — давление со стороны и.о. губернатора Евгения Куйвашева, который также собирается на выборы. «Мы не знаем, какое именно давление, но оно было уже долго, — сказал Яковлев «Новой». — Мы надеялись, что Переверзев устоит, но он не устоял». По словам Яковлева, информация о давлении на Переверзева приходила «по разным каналам» — сам он в Москву не жаловался. «Судьба свердловского отделения будет решаться на бюро, которое пройдет в понедельник. Скорее всего, полномочия руководящих органов региональный совет будет приостановлена, будет объявлена перерегистрация, после чего будут объявлены новые выборы. Массового исхода из партии нет, большинство членов на конференции присутствовало», — добавил Яковлев. Евгений Ройзман на вопрос, не было ли у него конфликта с лидером регионального отделения партии, от которой он планирует выдвигаться в губернаторы, ответил: «Какой конфликт? Я не знаю, как он выглядит. Переверзев был там случайным человеком, он в свое время перебежал из КПРФ. Он свою цену обозначил, он ее получил — это мое предположение», — заявил политик в комментарии «Новой». Версию о том, что Евгений Ройзман находится не в очень хорошем контакте с местными партийцами, подтверждает и Сергей Тюриков: «Кто-то с ним сталкивался, общался, я с ним не общался практически. А в Москве нужно, чтобы фамилия была известная». Юрий Переверзев утром 16 июня разместил на своей странице в Фейсбуке видеообращение, в котором рассказал, что слагает полномочия председателя и выходит из партии из-за несогласия с федеральным руководством. Он заявил, что за несколько дней до конференции Москва поставила свердловскому отделению ультиматум: либо на конференции будет выдвинут Ройзман, либо отделение распустят. Обвинения в подкупе он отвергает. «Я с представителями областной власти не контактировал. Конечно, нужно сейчас что-то говорить. Если б я вышел из партии один, это было бы одно дело. Вышло достаточно большое количество членов, и продолжает выходить, это будет несколько десятков человек. Их возмутил такой подход, потому что Москва бесцеремонно диктует свои условия», — сказал Переверзев «Новой». «На нас постоянно давили, говорили: если вы не выберете нужного кандидата, вы распустим региональное отделение. А зачем тогда вообще нужно региональное отделение? — возмущается Переверзев. — У нас давно уже был кандидат Тюриков, мы хотели согласовать его с Москвой, и что плохого, если было бы два кандидата на голосовании в партии? Почему нельзя устроить альтернативное голосование? Сейчас выясняется, что Тюрикова они все-таки будут выдвигать на федеральном уровне. Почему только сейчас дошло?» По мнению Переверзева, торг с федеральным руководством партии шел до последнего момента, и именно поэтому Тюриков «был приглашен в аэропорт, чтобы переговорить с Явлинским». Ройзмана Переверзев не считает сильным кандидатом и утверждает, что большая часть свердловского отделения на съезде проголосовала бы за Тюрикова: «Я считаю, что это неудачный кандидат. У Москвы вообще неправильное восприятие популярности этой фигуры. Москва оперирует данными 4 летней давности, сейчас у него уже не та популярность. Кроме того, Ройзман не нацелен на победу: он уже объявил, что не пройдет муниципальный фильтр. Зачем тогда на всю страну это все устраивать?» — недоумевает Переверзев. Признаки конфликта действительно обозначились накануне конференции. 15 июня Сергей Тюриков написал на своей странице в Фейсбуке: «Звонок из Федерального совета РОДП «Яблоко»: «Сергей Александрович, почему Вы изъявили желание участвовать в выборах Губернатора СО? Это нарушает интересы партии — у нас есть кандидат!» Товарищи демократы-однопартийцы, что за интересы такие у партии в одном единственном кандидате? Дайте людям (членам бюро) проголосовать!» В разговоре с «Новой» он подтвердил свои амбиции: »Я изъявил свое желание выдвигаться в губернаторы, Москва, конечно, отреагировала очень неожиданно, они сказали: у нас свой кандидат. Сказали, что я нарушаю интересы партии, и мне не стоит выдвигаться. До последнего момента они мою кандидатуру вообще не рассматривали, пока мы не провели в срочном порядке 15 числа региональное бюро, поскольку мы поняли, что Москва хочет утвердить списки на голосование без моей фамилии». Тем не менее, накануне конференции категорического запрета на его выдвижение не было, говорит Тюриков, но Переверзев фактически перечеркнул его шансы, поскольку теперь все будет решать Москва. «10 человек, которые покинули конференцию, проголосовали бы за меня. А в Москве, конечно, Ройзмана больше знают, и шансов у него больше. Поэтому этот демарш непонятно, кому принесет больше пользы», — сетует Тюриков. Что касается кандидатуры Ройзмана, то Тюриков считает, что федеральная популярность мэра Екатеринбурга имеет и обратную сторону: политику, скорее всего, не дадут пройти муниципальный фильтр. Чтобы выдвинуться на выборы губернатора Свердловской области, нужно собрать 126 подписей местных депутатов. Евгений Ройзман говорит, что уже сейчас видит: пройти муниципальный фильтр ему не дадут. «126 подписей уже физически не собрать. Они (администрация области — «Новая») собрали всех глав городов, им была разнарядка собрать все думы, отобрать все подписи. Да, меня выдвигают позднее, подписей уже нет. Это не называется «опередили» — это фальсификация выборов. Но я в любом случае сделаю все, что можно, дойду до конца, до Конституционного суда, потому что это незаконно, это неконституционный закон», — сказал мэр Екатеринбурга «Новой». Игорь Яковлев подтвердил «Новой», что кандидатура Тюрикова для голосования на конференции согласована не была, и выдвинуться в субботу на выборы он бы не смог. При этом обсуждать кандидатуру Тюрикова в партии не отказываются, и такое обсуждение в понедельник состоится в Москве. Обсуждал ли Явлинский этот вопрос с Тюриковым по пути из аэропорта на конференцию, Яковлев ответить не смог, поскольку, по его словам, ехал в другой машине и не присутствовал при разговоре. На вопрос, кто более популярен у свердловских «яблочников» и имел бы большие шансы при открытом голосовании на конференции, пресс-секретарь также затруднился ответить. novayagazeta. *** Лидер «Яблока» Григорий Явлинский прокомментировал Znak.com скандал, который произошел в Екатеринбурге. Господин Явлинский рассказал, что выдвижение Ройзмана кандидатом в губернаторы состоится в любом случае. По его словам, это произойдет послезавтра, 19 июня, через решение федерального бюро «Яблока». Также Явлинский заявил, что бюро партии примет решение о прекращении полномочий регионального отделения «Яблока» и по уставу самостоятельно примет решение о выдвижении кандидата в губернаторы Свердловской области. По мнению лидера партии, тот факт, что против Евгения Ройзмана используют подобные методы, говорит, что этого кандидата всерьез опасаются. «Мы планировали это сделать сегодня на конференции реготделения в Екатеринбурге, но, в связи с тем что председатель [реготделения Юрий Переверзев] вышел из „Яблока“ и заявил о выходе делегатов, мы это сделаем в Москве. Такое бывает. Предполагаю, что на него (на Переверзева. — Znak.com) было оказано давление в форме шантажа или подкупа. В любом случае факт остается фактом — сегодня кворума нет, проводить конференцию невозможно», — сказал Явлинский. Отдельно Григорий Явлинский отметил, что Ройзман не давал обязательств поддержать его на президентских выборах. «А мы его об этом не просили. Президентские выборы мы с Ройзманом будем обсуждать после губернаторских», — пояснил он. Сам Евгений Ройзман заявил: «То, что такое (демарш на региональной конференции. — Znak.com) может произойти, мы знали с самого начала. Но мне приятно, что Явлинский подтвердил свою репутацию и держит слово». Ройзман, напомним, изначально договаривался о выдвижении в губернаторы именно с Григорием Явлинским. Согласно законодательству, для участия в выборах кандидаты в губернаторы должны собирать подписи для преодоления муниципального фильтра. В Свердловской области речь идет о 126 подписях муниципальных депутатов (всего их около 1500). Накануне появилась информация о том, что большинство подписей уже распределены между выдвинутыми шестью кандидатами в губернаторы. Тем не менее, по словам Ройзмана, он намерен попытаться собрать необходимое количество подписей. «У меня есть сторонники, которые готовы поддержать меня», — сказал Ройзман, не исключив обращения в Конституционный суд РФ, чтобы не допустить фальсификации процесса. Свердловский «яблочник» Сергей Тюриков на сегодняшнем собрании также заявил, что будет претендовать на выдвижение в губернаторы. Ранее он направил соответствующее заявление в бюро партии. znak.