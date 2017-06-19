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Железногорск
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Битва мемасиков Печатать E-mail
Воскресенье, 18 Июнь 2017

Наш вклад в Красноярскую агломерацию можно оценивать по-разному.

БИТВА МЕМАСИКОВ

Вклад Нашгорода в красноярскую агломерацию: это смотря как считать.

Прочитавши в интернетах креативный пресс-релиз под заголовком «Молодежная организация ГХК преподает детям серьезные науки с помощью мемов», ваш корреспондент распечатал новый мешок попкорна и, в ожидании обязательного развития сюжета, отыскал уютный тенёчек под развесистой клюквой на берегу озера Море. Долго ждать не пришлось, разумеется. Мне только тоже название инновации активно не нравится, сразу признаюсь. Может, нам совместный конкурс объявить? Как положено, с грантами и призами, с телесюжетами и поездками на зарубежные конференции…

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«Красноярец разработал новый символ города. По словам автора, самые страшные явления для красноярцев это радиация, медведи и клещи. Объединив три этих элемента, автор получил клещмедя. Своей разработкой он поделился на развлекательном портале «Пикабу». «Клещмедь появился как и человек-паук. Когда радиактивный клещ укусил медведя. Где-то под Железногорском. Ну вы помните герб Железногорска. Как раз в процессе разрыва этого самого атома, его и покусали», - пишет автор. Новый символ Красноярска изрядно повеселил пользователей интернета. В комментариях люди предлагали автору заняться разработкой символов и для других городов, а также поменять название клещмедя на более звучное» (отсюда).

 
 
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