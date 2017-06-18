Новейшая история Красноярска-26. Яркий июнь 2007-го. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК На любые деньги можно спорить: ни один из сотни железных горцев не сможет* припомнить, чем жил Нашгород в июне 2007 года. 37 выпускников отказались от тестирования в форме ЕГЭ по математике. Четверо решили сдавать экзамен в прежней форме. Двое к аттестации не допущены. ОАО «Красноярский хлеб» не прочь развивать производство в Железногорске. Туда планируется трудоустроить сорок человек с бывшего хлебозавода. Проспект Курчатова и улицу Свердлова на полтора месяца закрыли для проезда. МП «КБУ» будет там полностью менять асфальт. 51 заявка подана на получение материнского капитала по случаю рождения второго или третьего ребенка. Совет депутатов досрочно прекратил депутатские полномочия Василия Жидкова, т.к. суд признал его недееспособным. Мандат «Единой России» передан Валерию Ануфриеву, гендиректору ООО «Красремстрой». Около 12 кг наркотиков изъяли за прошлый год сотрудники ГНК. 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Новую улицу в микрорайоне №5 решено назвать именем первого начальника Управления строительства п/я № 9, генерала Михаила Царевского. 671 выпускник покидает в этом году школы Красноярска-26. В краевой прокуратуре бывший мэр Андрей Катаргин завершил чтение своего уголовного дела. В пос. Первомайский началось строительство «социальной» пятиэтажки на 60 квартир. В трех загородных лагерях за лето должны отдохнуть 2.160 детей. Стоимость путёвки – 10.800 рублей, но родители-бюджетники платят лишь 10 процентов. В четырнадцать «лимонов» обойдётся муниципалитету летняя оздоровительная кампания. Почётному гражданину и бывшему главному архитектору Красноярска-26 Леониду Кузнецову исполнилось 80 лет. Одно казино и пять игровых залов должны быть закрыты в Красноярске-26 с июля, рапортует милиция. 342 железногорца обратились в больницу после укусов клещей с начала сезона. В краевой администрации п/у полномочного представителя губернатора Вадима Медведева прошло совещание по внесению изменений в Закон о ЗАТО. «Основные пункты -­ положение о назначении Глав, закрепление 20-­процентной надбавки к окладу для работающих на закрытых территориях и утверждение нормы, согласно которой дефицит бюджетов ЗАТО покрывается за счет средств федерального бюджета». Гранты фонда молодёжных социальных проектов награды получили 25 участников. Итого – 665 т.р. Ещё 370 тысяч городская казна отстегнёт лучшим проектам форума молодежных инициатив «Бумеранг». В районе старого «карасятника» найден скелетированный труп мужчины. В тот же день возле «Вихря» в Енисее выловлен 58-летний рыбак, пропавший ещё в мае. Через два дня в ручье Сайлык прохожий обнаружил покойника. Урожайная неделька… Попытки Горно-химического комбината отвоевать свою землю у ООО «Ермак» успехом не увенчались. Оказывается, ещё в 2006 году земля под автостоянкой у «Арктики» была оформлена в собственность. 132 млн рублей долгов по квартплате насчитало МП «ГЖКУ» железным горцам. Для посещения места гибели почётного гражданина ЗАТО в Пакистан отправляется экспедиция красноярских альпинистов, в которую включена вдова Петра Кузнецова. Из местной казны ей пообещали матпомощь в 150 тысяч. Со спортивного состязания кротовская девочка Дарья Лобанова передаёт: «Нашей команде так и не удалось изменить счёт на табло». Даже тут не везёт, эх… Если верить налоговикам, около 30.000 жителей ЗАТО имеют те или иные задолженности перед бюджетом России. В Сером доме прошли публичные слушания по строительству башни сотовой связи в полукилометре от д/с «Сибирская сказка». Водитель реанимационной машины ЦМСЧ-51 помог медикам донести до квартиры носилки – а его автомобиль за это время лишился рации. Типа, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным? Дети первого и второго года жизни из малоимущих семей будут обеспечены дополнительным питанием за счет средств городского бюджета. Итого – на семьсот тысяч с копейками. Депутат Госдумы Зубов вступился за гнобимое властями ОАО «УК «Северный воздушный мост»: «Сейчас на него ой как раскатали губы, буржуины в первую очередь! Готовы заплатить в местную казну все эти деньги, и за это забрать весь этот проект! Немцы хотят, американцы. …надцать миллионов – разве это великая сумма для бизнеса?» 11.145 пациентов пролечено в городской больнице с начала года. Краевая прокуратура отменила постановление горУВД об отказе в возбуждении уголовного дела по долгам двух фирм Александра Бривкальна , потребовав дополнительной проверки. Тренер ДЮСШ Вячеслав Патюков назначен директором МП «КОСС», Некий браконьер сцепился на Додоновской протоке с негодяями, которые украли его сети. Бедолагу «облили газом, избили деревянными дубинами», и он, спасая свою жизнь, прыгнул в воду. 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Но ведь так и живёт по сей день этот специалист… Продолжение следует. * Я так смело делаю это заявление потому, что сам, оказывается, в московской больничке о бренности жизни тогда философствовал. И там меня друзья-нпошники настигли)))