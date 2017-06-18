Россияне правительству не верят и хорошего от него не ждут. Трудно выйти из тени Вывести самозанятых граждан из тени пока не удается. За три месяца с момента введения нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой нормой, по данным ФНС, воспользовались лишь 40 человек - 27 граждан России и 13 иностранцев. Двухлетние налоговые каникулы для сиделок, репетиторов, домработниц по-прежнему остаются в силе, но воспользоваться этой льготой мало желающих. В Москве с населением в 12 миллионов человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному - на репетиторство и услуги няни. Напомним, в ноябре 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин заявил, что граждан, работающих на себя, нужно освободить от налогов на два года, дав им возможность легализовать свою деятельность. Минюст разработал документ, в котором определил самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такие граждане приравниваются к предпринимателям, которые приобретают единый патент и не имеют права иметь наемных работников. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил установить минимальную стоимость патента в 10 тысяч рублей за год, а также определить 45 видов деятельности самозанятых граждан. Встав на учет в налоговых органах, такие лица смогут не платить никаких налогов до конца 2018 года. После этого они должны определиться со своим статусом либо прекратить свою деятельность. Цель предлагаемых новаций, считают в минюсте, - не обложение самозанятых платежами и налогами, а выведение из тени как можно большего числа физлиц этой категории в целях защиты их прав. Налоговые льготы рапространяются пока только на несколько профессий: на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. "Некоторые виды деятельности вообще не подпадут под легализацию, например, торговля, - считает заместитель исполнительного директора "ОПОРЫ России" Иван Ефременков. - Говорят, что в тени находятся 15-20 миллионов человек, при таких критериях большинство так и останутся вне правового поля". Видимо, разделяя такие опасения, минюст предлагает включить в сферу самостоятельной деятельности информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержку. Право расширить перечень профессий для самозанятых граждан предоставлено местным властям. Каждый десятый трудоспособный гражданин России относит себя к категории самозанятых Тем не менее репетиторы, няни, домработницы не спешат зарегистрироваться в налоговых органах. Они не чувствуют в этом особой необходимости: налоги и так не платят, налоговые каникулы им не нужны. Не нужны им и бумаги из ФНС - их никто не требует, нанимая сиделку к больному или уборщицу. Единственное исключение - выезд няни с семьей и ребенком за границу (справка из ФНС необходима при оформлении визы на сопровождающего помощника). Сейчас, с наступлением лета, начнется сезонный спад безработицы, обеспеченный занятостью населения на своих огородах и садовых участках. Доля россиян, в поисках источников дохода делающих ставку на работу в личном подсобном хозяйстве, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в мае 2016 года приближалась к 30 процентам. Но сняв урожай со своих шести соток, безработные граждане найдут себе до следующего лета другой источник дохода - ремонт квартир, уход за больными и прочее. Эксперты объясняют одну из причин снижения уровня официальной безработицы переходом населения на "архаичные формы занятости". По подсчетам, произведенным аналитиками Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), каждый десятый трудоспособный гражданин России не имеет постоянной работы и относит себя к категории самозанятых. Наибольшую долю (19 процентов) таких работников составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 14 процентов не имеют иного дохода. Наиболее популярные формы самозанятости - ремонт (15 процентов), программирование и компьютерная помощь (11), дизайн (10). При этом 94 процента опрошенных, работая на себя, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и, соответственно, не платят налоги. Их среднемесячный доход - 20 882 рубля. "С учетом общего количества россиян в трудоспособном возрасте 10 процентов самозанятых - примерно 8 миллионов человек. Это существенная доля населения, которая преимущественно находится в тени, - заключают аналитики НАФИ. - И эта цифра явно занижена, так как не каждый опрошенный готов декларировать неформальный статус своей занятости". Выступая недавно с отчетом на заседании правительства, министр труда и социальной защиты отметил, что "в 2016 г. выявлено 2 430 782 человека (в 2015 г. - 2 266 000 человек), находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них легализовано 2 285 383 работника (в 2015 г. - 2 022 000 человек)". Экономисты Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников (оба руководят Центром трудовых исследований НИУ ВШЭ), однако ставят под сомнение сам этот термин - "легализация" - применительно к самозанятым гражданам: "Неформальная деятельность не может быть "легализована", поскольку она не является запрещенной. По-видимому, чиновники считают нелегальным все, с чего не уплачены налоги и социальные взносы. Впрочем, это отчасти вопрос терминологии, но он чреват последствиями: не окажутся ли в какой-то момент у нашей власти "нелегальные няньки и сиделки" уголовными преступниками?" Теневая занятость, неподотчетная официальной статистике, не хочет выходить из тени Средний уровень безработицы, по данным Росстата, сейчас достигает 5,4 процента. Эксперты отмечают несоответствие между значительным числом уволенных и низким ростом безработицы. Они объясняют это постепенным перетеканием людей в теневую занятость, неподотчетную официальной статистике. Эта занятость не хочет выходить из тени. rg. *** Не жилец без государства Домработниц, репетиторов и нянь могут ждать репрессии. Провалившийся опыт легализации работ, скрытых от государства, дает основания ожидать более репрессивных мер от правительства в будущем: бюджету очень нужен этот дополнительный доход. «Новая газета» разбиралась в том, как устроена неформальная занятость в России и к чему может привести стремление государства ее искоренить. Как их считают По данным Росстата, в неформальном секторе трудится 15 млн человек, в Минтруде говорят о «теневой» занятости 12 млн человек, сенатор Сергей Рябухин насчитал до 22 млн человек, а вице-премьер Ольга Голодец несколько лет назад говорила о 40 млн россиян. Методология Росстата наиболее прозрачна, но она имеет одно существенное ограничение: полученные цифры описывают не столько неформальную занятость, сколько некорпоративный сектор экономики. Под определение Росстата попадают формально занятые, которые платят налоги: зарегистрированные ИП и их сотрудники, фермеры, нотариусы, адвокаты, лица, находящиеся в найме у физлиц (личные водители), и т.д. Но большая часть — это те, кто работает по устной договоренности и не декларирует свои доходы. Самозанятые, которым в последнее время уделяют особенно много внимания, — это люди, работающие в неформальном секторе не по найму. Их, по оценкам Росстата, около 4 млн человек, из которых 3,5 млн — это оформленные ИП, говорит Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. «К оставшимся 500 тысячам человек относятся самозанятые, которые оказывают услуги населению: это гувернантки, няни, репетиторы, уборщицы», — объясняет эксперт. Эта группа самозанятых до сих пор не имеет определенного юридического статуса. Единственная легальная возможность на постоянной основе работать вне предприятия — регистрация в качестве ИП. Но самозанятым это невыгодно, поскольку статус ИП предполагает дополнительную налоговую нагрузку и выполнение различных норм (обязательный оборот денег через контрольно-кассовую технику и т.д.). Из-за отсутствия подходящих правовых форм деятельность няни или репетитора сегодня формально подпадает под уголовную статью — «незаконное предпринимательство». Чтобы заполнить правовой вакуум, весной депутаты предложили обязать самозанятых каждый год покупать специальный патент. В стоимость патента планируется включить взносы во внебюджетные фонды в размере 5% от годового объема минимального размера оплаты труда (от 12 МРОТ). Место «в тени» Особенность России состоит в том, что здесь неформальная занятость увеличивается быстрее, чем число официальных рабочих мест, даже в периоды экономического роста. А в периоды спада в экономике неформальный сектор предотвращает рост безработицы за счет снижения уровня зарплат, в то время как в других странах люди обычно теряют работу. Неформальный сектор очень неоднороден — здесь есть занятые с разной квалификацией и с разным уровнем доходов. Работающие по найму избегают нищеты, поскольку не могут найти себе место в сжимающемся корпоративном секторе, а самозанятые «в тени» часто чувствуют себя даже лучше, чем оформленные работники. Низкие зарплаты, плохие условия труда, вынужденная неполная занятость — это признаки типичного рабочего места в России вне зависимости от степени легализации. Почва для репрессий Если бы самозанятые знали, что, зарегистрировавшись в налоговой, они получат от государства что-то взамен, то воспользовались бы этой возможностью. Но неспособность государства предложить что-то убедительное бросается в глаза. Главный выигрыш самозанятых от легализации — это пенсия, которую они смогут получить в отдаленном будущем в виде абстрактных пенсионных баллов, не имеющих фиксированной стоимости. Аргумент, что самозанятые должны уплачивать взносы в фонды медицинского и социального страхования, тоже не работает, поскольку многие люди и так предпочитают не пользоваться бюджетной инфраструктурой. Правительству остается «продавать» последний стимул — свободу от проверок контролирующих органов, возможность «спать спокойно». Но получается не очень эффективно. В России социальный контракт между государством и населением нарушен — люди не доверяют властям, не видят смысла в соблюдении правил. Поэтому хотя неформальная занятость и находится вне правового поля, она вполне легитимна — в глазах общества она не является запретной или преступной. Апеллировать к налоговой дисциплине в такой ситуации бессмысленно: в исследовании самозанятых компании ResearchMe 39% респондентов заявили, что ничего не ждут от государства и не собираются делать отчисления в бюджет, еще 29% — что самостоятельно заботятся о своем социальном обеспечении и поэтому не считают уплату налогов категорически обязательной для себя. Идея продавать самозанятым годовой патент тоже выглядит не очень продуманной. Значительная часть людей в неформальном секторе занимается эпизодической подработкой в качестве вторичной занятости — например, в периоды финансовых трудностей. Зачем им покупать длительный патент и показываться налоговым органам, которые в этом случае смогут в любой момент обложить их дополнительным налогом? «Предположим, вы учитель в школе или медсестра в больнице. И в свободное от работы время вы оказываете дополнительные платные услуги населению. Поймать вас не могут — работодатель платит за вас взносы и налоги, у вас есть трудовая книжка», — говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. При этом попытки легализации самозанятых преследуют исключительно фискальные мотивы. Никто не думает о производительности труда, структуре занятости или социальной защите, уверены эксперты. «По нашим расчетам, если бы 15 млн россиян, работающих «в тени», имели среднюю зарплату, то дополнительные взносы составили бы более 1,5 трлн рублей в год. Понятно, что эта сумма манит, но она техническая и основана на допущении, что эти люди имеют регулярные доходы. В жизни так не бывает», — объясняет Сафонов. Вполне вероятно, что налоговые каникулы — это лишь пробный шар перед началом более жесткого давления на самозанятое население. В мировой практике есть два эффективных инструмента для борьбы с теневыми доходами, считает Сафонов. Во-первых, отмена срока давности по правонарушениям в сфере уклонения от уплаты налогов, которая делает сокрытие доходов более рискованным для граждан. Во-вторых, элемент презумпции виновности гражданина в отношениях с налоговыми органами. «Итальянская налоговая полиция в рамках своего функционала может задать вопрос, откуда у вас деньги на машину или дом? Если есть подозрение, что вы недоплатили налоги, она выписывает вам штраф. Если вы не согласны, то можете оспорить это решение, предъявив доказательства», — говорит эксперт. Перенимать такие практики в российских условиях крайне опасно — вместо легализации рабочих мест можно получить неограниченное пространство для «перегибов» и коррупции. Но пока что движение идет именно в этом направлении. «Сейчас ФНС создает базу данных наших расходов. С этим связано внедрение онлайн-терминалов в кассовые аппараты, которые позволяют учитывать каждую покупку и отправлять данные в налоговую», — объясняет Сафонов. Сейчас эти трансакции не привязаны к конкретному человеку, но встроить в систему механизмы идентификации несложно. Через пару лет ФНС может получить базу, в которой будет отражаться каждая ваша покупка, и тогда прятать доходы станет гораздо сложнее. Это лишь одна из возможных репрессивных мер, к которой может прибавиться «налог на тунеядство» и другие изобретения властей, желающих извлечь как можно больше денег из неформального сектора. В какой степени государству удастся выполнить свои фискальные задачи — вопрос открытый. Но сильно пошатнуть баланс на рынке труда будет проще простого. novayagazeta. *** Правительство Тувы дополнило федеральный перечень самозанятых предпринимателей, которые могут не платить налоги, еще восемью категориями фрилансеров, как их называют в народе. Сегодня Глава республики Шолбан Кара-оол подписал и направил в парламент проект закона, устанавливающий виды коммерческой деятельности, свободные от налогообложения. К ним отнесены такие работы, как выпас скота, стрижка овец, пошив и ремонт одежды, текущий ремонт жилья, изготовление фотографий, организация и проведение обрядов (свадеб, юбилеев), услуги гидов и экскурсоводов, тренеров по фитнесу и бодифитнесу. При этом, говорится в проекте, налоговая льгота распространяется на тех фрилансеров, которые выполнят 2 условия. Первое – не привлекать наемных работников. Второе – уведомить налоговую службу о своем занятии, т.е. легализоваться. Если эти правила соблюдены, то налоговый кодекс освобождает такого предпринимателя от налога на доходы физических лиц и налоговых взносов на 2 года - до конца 2018. По истечении этого срока он должен либо продолжить деятельность в статусе официально зарегистрированного ИП, либо, если не пожелает этого сделать, прекратить ею заниматься. В противном случае все тот же налоговый кодекс будет квалифицировать работу фрилансера как незаконное предпринимательство, за которое грозит штраф от 500 до 2 тысяч рублей. По информации Минтруда Тувы, численность неформального сектора в республике сегодня насчитывает более 30 тысяч человек. Тем не менее, как сообщили в налоговых органах, на начало июня уведомления о своей самозанятости прислали только двое. gov.tuva.ru .