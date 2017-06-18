Наш обокластер напрочь выносит мозг разнообразным экспертам. В области ЗЯТЦ будет совершен революционный прорыв Замкнутый ядерный топливный цикл, работу над которым ведут российские ученые, позволит избавиться от ядерных отходов, а также решить проблему ядерного топлива, повторно используя элементы отработанного… Другим не менее важным вопросом для атомной энергетики сегодня является обеспечение нераспространения ядерного оружия в мире. Для этой цели был создан Международный центр по обогащению урана (МЦОУ), который гарантирует поставки ядерного топлива в любую страну, избавляя ее от необходимости собственных ядерных разработок. Корреспондент «Евразия.Эксперт» встретился с генеральным директором МЦОУ Глебом Ефремовым, чтобы поговорить о ядерном бизнесе и стоящей за ним большой политике, угрозах распространения, а также узнать, стоит ли ждать реванша атомной энергетики после событий на АЭС Фукусима-1, и сможет ли «зеленая» энергетика заменить мирный атом. - Глеб Вячеславович, расскажите, пожалуйста, какова основная задача Международного центра по обогащению урана? - На сегодняшний день Международный центр по обогащению урана – это организация с участием нескольких иностранных акционеров: Казахстана, Украины и Армении. В этом году мы отмечаем десятилетие нашей компании. Впервые о необходимости создания глобальной сети так называемых международных центров по предоставлению услуг в области ядерно-топливного цикла было объявлено на саммите ЕврАзЭс президентом России Владимиром Путиным в феврале 2006 г. Российская инициатива была поддержана правительством Республики Казахстан, и в сентябре 2007 г. компания «Международный центр по обогащению урана» была зарегистрирована как юридическое лицо. Сегодня МЦОУ управляет гарантийным запасом низкообогащенного урана – неприкосновенным запасом, который хранится на площадке нашего центра в городе Ангарске под надзором МАГАТЭ. Цель гарантийного запаса – обеспечить поставку хранящегося в нем материала МАГАТЭ для дальнейшей его передачи стране-члену МАГАТЭ, оказавшейся в ситуации политического форс-мажора, когда ей отказано в поставках ядерного топлива по коммерческим или техническим причинам. - С 2011 г. цена на уран постоянно падает. В конце 2016 г. она достигла наименьшего значения за этот период – менее $18 за фунт закиси-окиси урана. Как МЦОУ удается сохранять доходность и оптимизировать затраты? От чего приходится отказываться? - Вы правы, текущие котировки показывают ниспадающие тенденции, уже на протяжении нескольких лет цены продолжают снижаться. Безусловно, мы реагируем на это. Цена на уран – это около 40% в общей составляющей цены на топливо для атомных станций. Помимо него в цене на ядерное топливо цена конверсии и обогащения урана, стоимость фабрикации ТВС. Снижение котировок на эти переделы было не столь значительным. А МЦОУ – это преимущественно предоставление услуг по обогащению урана. Поэтому цены на услуги по обогащению хотя и снизились, но не так значительно. Однако МЦОУ – член единой команды Госкорпорации «Росатом». Сегодня в отрасли внедрена общая программа оптимизации расходов, которой предусмотрено их снижение, как минимум, на 10%. Задача не просто сократить затраты по управленческим, командировочным расходам, затратам на рекламу. Задача научиться применять новые практики, которые при снижении затрат не влияют на качество предоставления нами услуг. В нашей организации это работает очень успешно. По текущим показателям наших расходов в сравнении с предыдущими периодами налицо существенная экономия. Мы недавно пересмотрели нашу организационно-штатную структуру, что позволило снизить долю сторонних услуг. Оптимизировали наши офисные площади, главным образом, на площадке в Ангарске – там многократное сокращение расходов. Также хотел бы добавить, что уже на протяжении нескольких лет МЦОУ работает в рамках системы менеджмента качества. Оптимизация и улучшение внутренних процессов – это один из путей оптимизации расходов, поскольку мы работаем более эффективно, поставленные задачи реализуем в более сжатые сроки. Но в таких условиях надо стараться не только экономить, а зарабатывать больше. Тогда доходность будет сохраняться на должном уровне. Мы всегда следим за тем, чтобы наши планы были актуализированы в соответствии с тенденциями рынка. - Ожидается ли какое-то изменение цены на уран? - Я думаю, что да. Вопрос – в какую сторону? Дело в том, что цена на любой продукт определяется соотношением спроса на него и предложением рынка. В настоящее время рынок урана сильно «перегрет». Перегретость рынка связана, прежде всего, со сформированными запасами, сделанными трейдерами на их понимании низких цен, в то время как эти цены в момент формирования запасов еще не достигли своего «дна». Однако понимая уровень себестоимости добычи природного урана, тенденций стремительного роста численности мирового населения, как следствие – двукратного увеличения энергопотребления в мире каждые 20 лет, уверен, спрос на ядерную энергетику будет расти, что неминуемо приведет и к росту цен на уран. - Китай овладел технологией по обогащению урана. Как это повлияет на деятельность МЦОУ и мировой рынок атомной энергетики? - Китай в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия от 1967 г. является ядерной державой. Развитие технологий обогащения урана – это естественная тенденция для страны, обладающей не только технологиями ядерного топливного цикла, но и ядерным оружием. То, что в Китае появились новые технологии и мощности по обогащению урана, нужно оценивать с точки зрения того, как появление этих мощностей повлияет на общий баланс мировых мощностей обогащения урана. Очевидно, что объем продукции, производимый Китаем, повысит и без того острую конкуренцию на рынке продукции и услуг ядерного топливного цикла. Китай на сегодня является наиболее динамично развивающейся страной в области строительства новых АЭС, поэтому данный прирост, в первую очередь, нацелен на внутренний рынок. Однако очевидно, что с целью завоевания большей доли на мировом рынке Китай выйдет с этой продукцией на экспорт, тем самым повысит свою конкурентоспособность не только в области производства продукции и услуг ЯТЦ, но также и в области реакторостроения. Безусловно, нам придется серьезно конкурировать с этим поставщиком в обозримом будущем, влияние на мировой рынок атомной энергетики события в Китае будет заключаться именно в этом. - В городе Железногорске Красноярского края планировалось создать научный кластер в плане обращения с облученным топливом . Расскажите, пожалуйста, как идет работа по данному направлению? - Я могу оценивать то, как идет работа в научном кластере исключительно субъективно. Я думаю, что работа идет хорошо. Сегодня точками активного экономического роста являются именно такие центры инновационного развития, где происходит создание единого производственного, научного, образовательного комплекса различных отраслей промышленности. Этот кластер в городе Железногорске не исключение, он объединил в себе предприятия атомной и космической отраслей . Кластер был создан в непростое время, в августе 2011 г., сразу после событий на АЭС Фукусима. Безусловно, в тех условиях заложенная стратегия развития кластера должна была претерпеть изменения. Судя по данным за 2016 г., в кластере идет развитие, цифры говорят о том, что решения и последовавшие за этим практические шаги по продвижению проекта были правильные. Налицо развитие региона. Объем НИОКР, который выполняется предприятиями, ведущими деятельность в рамках кластера, достиг десятков миллиардов рублей. Уровень жизни, социальной инфраструктуры, средней заработной платы в регионе неуклонно растут . Конкурс в Сибирский Федеральный Университет, являющийся участником кластера, вырос. Молодые специалисты после окончания ВУЗа остаются жить в регионе. Это и есть свидетельства того, что работа идет в правильном направлении. Что касается вопроса обращения с облученным ядерным топливом, то для атомной энергетики это одна из важнейших задач. Сегодня в мире атомная энергетика работает с так называемым отложенным решением по обращению с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). Отложенное решение – это долговременное хранение ОЯТ. Проект, которым занимается в том числе кластер в Железногорске – это замыкание ядерного цикла, вовлечение продуктов, получаемых в результате переработки ОЯТ обратно в ядерный топливный цикл, разработка МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах с натриевым носителем БН-800, чтобы начать воплощать в жизнь исследования в области замыкания ядерного топливного цикла и создания так называемой вечной атомной станции с образованием минимального количества отходов. Второй проект, который сейчас реализуется в российской атомной энергетике, это проект «Прорыв». Целью проекта является создание демонстрационной установки – реактора «Брест» на Сибирском химическом комбинате. Это тоже один из элементов создания энергетики замкнутого ядерного цикла – технологии, которая позволяет облученное ядерное топливо вновь вернуть в ядерный цикл, а не положить его на склад и думать, что мы будем с ним делать через столетия. - На Ваш взгляд, что ждет атомную энергетику в будущем? Возможен ли отказ от нее и переход к альтернативным источникам энергии? - В результате аварии на АЭС Фукусима не произошло катастрофы такого масштаба, какая была в Чернобыле, хотя реактор был старее, и срок его эксплуатации намного больше. Это говорит о том, что при разумном подходе к атомной энергетике можно достичь определенной безопасности. Но все же событие в Японии вызвало череду отказов в мире от использования атома. География отказов от атомной энергетики – это в основном страны Европы, что неспроста. На мой взгляд, инцидент на Фукусиме был подхвачен и «подогрет» лоббистскими интересами тех, кто продвигает технологии и продукцию, прежде всего в области углеводородов – нефти и газа. Европа является крупнейшим потребителем газа в мире. И в этой связи неспроста отказы от ядерной энергетики прежде всего произошли там, и было это под воздействием крупнейших нефтяных и газовых поставщиков – США, а также стран Персидского залива, которые были заинтересованы продвигать свои коммерческие интересы в этом регионе. Поскольку Фукусима имела место как событие, она все же потребовала сделать определенные выводы. Один из вопросов, который мы продолжаем сегодня обсуждать – может быть все же не надо строить АЭС там, где присутствует высокая сейсмическая активность, проходят тектонические разломы, характеризующийся ежедневными подземными толчками? Может следует именно там рассматривать перспективы развития энергетики на основе возобновляемых источников? Казалось бы, очевиден вывод о разумности использования в этих случаях альтернативных, возобновляемых источников энергии. Однако вывод этот может оказаться неверным, поскольку с учетом темпов роста населения в мире, темпов индустриализации и роста промышленности, одни только возобновляемые источники энергии будут не в состоянии обеспечить спрос на электроэнергию в будущем. Это проблема касается и Японии как индустриально высокоразвитого государства с третьей экономикой в мире. А раз так, то внедрение возобновляемых источников при отказе от атома не остановит углеводородную энергетику. Она будет параллельно существовать. Поэтому мы продолжим сталкиваться с техногенными катастрофами, вызванными использованием углеводородов: разливы мазута и нефти, взрывы газопроводов. Есть также гипотеза, что выкачивая нефть и газ из Земли, мы нарушаем ее геологическое строение, что приводит к климатическим катастрофам. Могу привести еще несколько аргументов, почему невозможно решить все вопросы генерации энергии с помощью возобновляемых источников энергии. Рассмотрим, например, производство электричества за счет энергии солнца. В разговорах о солнечной энергетике не утихают споры о вредности и дороговизне производств солнечных батарей. Доказано, что эти производства наносят колоссальный экологический вред природе. В итоге на деле оказывается, что солнечная энергия и не такая дешевая, и отнюдь не безопасная. Любые станции, использующие энергию природы (солнце, ветер) для производства электричества требуют больших территорий под строительство, а с этим тоже сложности и в густонаселенной Европе, и в Азии. Казалось бы, можно было использовать пустынные территории Арабских Эмиратов под размещение станций, работающих на солнечных батареях. Но они там абсолютно непригодные, потому что мелкодисперсная песчаная пыль покрывает все вокруг и сводит на нет возможность использования солнечных батарей. Чтобы они там работали, надо нанять целую армию людей, которые бы ходили с тряпочками и их постоянно протирали. Знаю, что под проекты развития ветровой генерации в России была проведена оценка территорий, где можно было бы поставить ветряки с учетом их максимальной эффективности. Как выяснилось, это районы крайнего Севера, побережья Карского моря и моря Лаптевых. Генерировать электроэнергию там и передавать ее на материк – это нонсенс, поскольку производить электроэнергию нужно в том месте, где мы ее потребляем. Сегодня распределение населения – уже дело состоявшееся. Например, невозможно перевезти Москву на берег моря Лаптевых и обставить ее в новом месте ветряками. Поэтому при выборе вида генерации надо ориентироваться на то, что является одновременно экономически эффективным, абсолютно безопасным и разумным. И в этой связи в ряде случаев атомная энергетика не имеет альтернативы. Мне кажется, что отказ от нее носит временный характер. Более того, с учетом развивающихся технологий в области замыкания ядерного топливного цикла будет совершен революционный прорыв, который повысит безопасность атомных станций, сократит количество ядерных отходов, повысит экономическую эффективность данного вида генерации энергии. Поэтому атомная энергетика еще возьмет реванш! eurasia.expert . От «Уран-Батора»: Уровень современных экспертов вы сумели оценить, я надеюсь. Но на всякий случай вот вам кратенькая летопись сияющих достижений железногорского инновационного ядерно-космического кластера за последние года полтора. Для читателей из-за пределов колючки обязательно нужно отметить, что ни одно из заявленных производств сегодня так и не работает. 20.10.2015 «Наша задача сегодня – сделать все возможное, чтобы условия для размещения наукоемких производств в железногорском Промпарке были самыми привлекательными по сравнению с другими подобными площадками в России», - заявил на совещании по вопросам развития Промпарка Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. О ходе работ по вводу в эксплуатацию объектов и размещении резидентов главе региона рассказали заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев и исполнительный директор КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» Дмитрий Вилков. На сегодняшний день все 6 объектов первого пускового комплекса площадью в 10,3 тысячи квадратных метров сданы в эксплуатацию. Сейчас отрабатывается временная схема по обеспечению электропитания и подаче тепла. В конце годе с запуском подстанции «Город» планируется осуществить переход на постоянные схемы электро- и теплоснабжения, с выделением мощностей, достаточных для размещения резидентов. Параллельно с этим ведутся работы по оформлению объектов Промпарка в краевую собственность. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры по определению эксплуатирующей организации объектов комплекса. Размещение первых компаний, реализующих проекты в области разработки и внедрения новых технологий и продуктов, планируется завершить до конца 2015 года, сообщила Наталья Рязанцева. Губернатор отметил значение запуска Промышленного парка для Железногорска: «Он может стать отправной точкой для развития города, – сказал глава региона. – Это и инвестиции, и рабочие места. Промпарк – это в том числе сигнал, что Железногорск на карте Красноярского края – особый кластер продуцирования новых идей и технологий». 24rus.ru . 29.01.2016 В эти минуты в подмосковном Сколково проходит конференция по вопросам поддержки и развития моногородов под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова. Железногорск представляет Глава города Вадим Медведев. Мероприятие направлено на проведение проектной работы по подготовке предложений по содействию социально-экономическому развитию моногородов, выстраиванию прямого диалога федеральной власти и экспертного сообщества с главами моногородов по ключевым направлениям развития. - В Железногорске мы пробуем работать, с одной стороны, традиционно – административно-отраслевым способом, с другой, по отдельным проектам, объединенным в программы развития инновационного ядерно-космического железногорского кластера, - прокомментировал Вадим Медведев. - Это непростой путь. Но шаг за шагом будут нарастать результаты совместных усилий по долгосрочному развитию нашего любимого города. Такими проектами стали развитие инфраструктуры Железногорска – дорожной сети, схемы теплоснабжения, очистка озера и ремонт дамбы, строительство жилья, развитие образовательной системы города, Промпарка, больничного городка и парка отдыха. 24rus.ru . 30.03.2016 Предприятие госкорпорации "Росатом" Горно-химический комбинат представило в Москве на международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" проект получения высокообогащенного изотопа никель-63 для источников питания, которые могут использоваться в труднодоступных районах, в том числе в Арктике. Проект выполняется в рамках создания инновационного кластера ядерно-космических технологий в Железногорске. Ранее сообщалось, что первый прототип источника питания на высокообогащенном никеле-63 появится к 2017 году. ria. 22.04.2016 Глава региона Виктор Толоконский отметил, что Красноярский край имеет большой промышленный потенциал. Напомним, летом прошлого года в Железногорске завершилось строительство первого пускового комплекса промышленного парка, создаваемого в рамках кластера ядерно-космических инновационных технологий. В конце 2015 года железногорский промпарк принял первых резидентов. 24rus.ru . «Поплавский, - тихо прогнусил вошедший, - надеюсь, уже все понятно? Поплавский кивнул головой».