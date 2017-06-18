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Зимой и летом одним цветом
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Суббота, 17 Июнь 2017
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Новые Железногорские Загадки Для Больших И Маленьких.
По поводу "Цветущего Железногорска" и средней зарплаты сорок тыщ пару слов позвольте добавить. Буквально три года назад у бомжей было своё собственное время для инспекции мусорных хранилищ - утром, когда работяги с улиц уже исчезли, а тунеядцы на променад ещё не вышли. Сегодня их можно встретить у зелёненьких инновационных баков практически весь день. И это не удивительно. Ровно с того дня, когда женщины в магазинах начали экономить на целлофановых пакетах...
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