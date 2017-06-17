Экономика приказов не слушается. Даже губернаторских. ХОРОШИЕ ПЛОХИЕ НОВОСТИ Настоящую динамику сегодня демонстрируют только те процессы, где чиновники рискуют личной задницей. Да и то… Виктор Толоконский: Мы, безусловно, исполним все свои обязательства по программе «Жилье для российской семьи» Накануне в администрации Красноярского края прошло совещание о ходе реализации на территории региона программы «Жилье для российской семьи». Открывая совещание, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил: «Сегодня мы должны определить уровень исполнения этапов программы, узкие места и механизмы активизации реализации квартир в уже построенных по программе домах. Меня смущает то, что население не активно включается в эту программу. Что, цена 35 тысяч за квадратный метр уже не конкурентная? В чем мы можем активизировать наши усилия? Необходимо проработать лучшие ипотечные программы с банками, провести переговоры с госкорпорациями, включить их потребности в обеспечении сотрудников жильем в эту программу, подработать арендные механизмы». Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Николай Глушков доложил губернатору о существующих в процессе реализации программы технических проблемах. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов выразил обеспокоенность неразвитой дорожной инфраструктурой в районах застройки, что негативно влияет на покупательский спрос населения. Руководитель Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов доложил губернатору о ходе переговоров с «Норильским никелем» по программе переселения норильчан и активизации продаж в десятом микрорайоне Солонцы-2. Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев предложил расширить возможности для вступления в программу иным категориям граждан. Тогда, по мнению главы, произойдет значительная активизация продаж. Подводя итоги совещания, губернатор подчеркнул: «Мы снимем все ограничения с категорий участников, привлечем жителей других регионов Сибири – из Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей. Пусть приезжают к нам и здесь работают. Где еще есть такие условия – высокооплачиваемая работа, жилье по 35 тысяч рублей за квадрат, уютный и ухоженный Железногорск – нигде. Наша задача, безусловно, выполнить все свои обязательства по программе «Жилье для российской семьи», как перед жителями, которые вступили в нее, так и перед подрядчиками строительства». Информационная справка о ходе реализации программы «Жилье для российской семьи»: Для участия в программе отобраны земельные участки, застройщики, проекты жилищного строительства: - г. Красноярск, «Нанжуль - Солнечный» (застройщик ООО «УСК «СИБИРЯК») – 66,8 тыс. м2 (с учетом дополнительного соглашения – 114 тыс. м2), 17-этажные многоквартирные дома, панель; - г. Красноярск, «Солонцы-2», X мкр (застройщик Красноярский краевой фонд жилищного строительства) - 310 тыс. м2, 9-этажные многоквартирные дома, монолитно-кирпичные, 1 дом 97 серии; - «Новалэнд» (застройщик ООО ФСК «Монолитинвест») – 62,7 тыс. м2, 4-этажные многоквартирные дома; - ЗАТО г. Железногорск (застройщик Красноярский краевой фонд жилищного строительства) - 23 тыс. м2, 10-этажный многоквартирный дом, панель; - г. Минусинск (застройщик Красноярский краевой фонд жилищного строительства) 64 тыс. м2, 9-этажные многоквартирные дома, монолитно-кирпичные. Строительные работы ведутся по всем проектам, кроме г. Минусинска. По состоянию на 01.06.2017 в сводный список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы, включено 3 958 граждан. 24rus.ru . Как видите, дорогие товарищи, от догадок и предположений мы одним мощным спуртом переместились в сектор фактов. А там главный: означенная программа в её нынешнем виде не нужна и не выполнима. Приглашение олигархов из Энска затариться экономичной квартиркой в Красноярске-26 говорит само за себя. Приплыли, дальше плыть неку… Ой, это я погорячился. Есть куда! Депутат Алексей Кулеш принес железногорцам три новости: две хорошие и одну плохую Накануне депутаты Законодательного Собрания Алексей Кулеш и Егор Бондаренко посетили ЗАТО г.Железногорск с рабочим визитом, в рамках которого осмотрели площадки строительства двух десятиэтажных домов, расположенных по адресу Ленинградский, 26. Возведение объектов осуществляется по программе «Жилье для российской семьи». По итогам осмотра объекта вице-спикер Алексей Кулеш выразил уверенность в том, что дом будет достроен – это первая хорошая новость. «С моей точки зрения определенность все-таки есть – дом достроят. Этот проект имиджевый для власти. Ни в коем случае нельзя допустить не то что его не завершения, но и отставания. Произошло то, что произошло: один из подрядчиков допустил вот такую вольность, не осознав, что произойдет в нашем информационном сообществе. Новость о прекращении работ распространилась в СМИ в течение двух дней. Действительно, работы подрядчик прекратил, но через две недели он возвращается, и будет возводить этот дом», - сказал Кулеш. Кроме того, вице-спикер подчеркнул, что все работы проводятся в соответствии с планами, и отставания от графиков нет – это вторая хорошая новость. «Дом, скорее всего, будет сдан в срок, в декабре 2017 года. Я как председатель комитета по строительству и ЖКХ предложу министерству представить нам обновленный и уточненный график выполнения работ, по который мы сможем отслеживать. График будет представлен на сайте агентства «ИЖК» и каждый из дольщиков сможет проверить, какие работы должны выполняться и посмотреть выполняются ли они в реальности. Я думаю, что общественный и депутатский контроль возымел свое действие, и мы сможем довести начатое дело до конца», - отметил он. При этом Алексей Кулеш обратил внимание на существующую на сегодняшний день проблему с продажей квартир в строящихся домах. «А плохая новость состоит в том, что участники программы не торопятся выкупать квартиры. Это, в общем-то, нормально: люди, которые не хотят рисковать, планируют раскупать квартиры в конце», - отметил Кулеш. Но есть другой риск для людей – риск «выпасть» из программы вообще. В краевой администрации «НИА-Красноярск» сообщили, что вхождение и участие в данной программе предусматривает определенный финансовый начальный взнос, после которого человек считается участником программы. Во-вторых, Железногорск в ближайшее время выкупит часть квартир для собственных муниципальных нужд, для реализации программ переселения и иных социальных программ. Также ожидается, что категории граждан участвующие в программе «Жилье для российской семьи будут дополнены целым рядом новых субъектов, что существенно активизирует продажи на фактически достроенном объекте. 24rus.ru . Кулеша с некоторых пор не раздражают даже капремонты. В былые времена такой механизм продаж назывался «Хватай мешки, вокзал отходит». Якобы социальное жильё планируется продавать всем желающим, так как бедные слои населения потянуть его не могут. Отличный ход, что тут скажешь. Вместо того, чтобы срочно свернуть лавочку и возложить протори на тех идиотов, что затеяли весь этот ахренизм, мы будем бормотать хором заклинания про имиджевый проект и государственный контроль, хотя уже сейчас очевидно, что на мундирчик в плановом порядке посажено ещё одно жирное пятно, а контроля за проектом вообще нету никакого. Позвонила сейчас редакторша «СГ-26» и подсказала разгадку тезиса про «подрядчик возвращается». Красноярскую фирму «Культбытстрой» якобы просто нагнули на губернаторском уровне и заставили загнать рабочих и технику обратно на строительную площадку на Ленинградском проспекте. Не долги Сергея Сергеева погасили, нет. И местная администрация свои семьдесят семь «лимонов» на покупку муниципального жилья не вбросила срочно в выкипевший финансовый котёл. Ха, зачем бы? Геннадия Семенякова вызвали на ковёр и указали, надо думать, что пустить по миру его предприятие можно буквально за пять минут. И тот подумал, что прямо сегодня утонуть не готов. А что будет завтра, завтра и увидим, типа. «В Минусинске до сих пор не началось строительство домов по программе «Жилье для российской семьи». Об этом стало известно на совещании, посвященном ее реализации, которое проходило в правительстве Красноярского края. Изначально в столице юга края по этой программе должно было быть построено семь девятиэтажных домов на 900 квартир эконом-класса. Однако с момента утверждения проекта в 2016 году и по сей день на выделенном участке ничего не происходит. – Это связано с низким спросом на это жилье среди жителей Минусинска,– говорят в Красноярском краевом фонде жилищного строительства, который в этом проекте выступает в качестве застройщика. Дело в том, поясняют строители, что дома эти строятся по долевой схеме, а количество поданных заявок (по состоянию на июнь 2016 года их было 134 — прим. ред.) и подписанных договоров не позволяет полностью покрыть расходы на строительство. Поэтому сейчас стоит большой вопрос в целесообразности реализации самого проекта, – говорят в Красжилфонде, – а учитывая, что в этом году программа «Жилье для российской семьи» заканчивается, вполне возможно, что строительство и не начнется. Подобная ситуация (в плане низкого спроса на социальное жилье) складывается и в других территориях реализации программы. На сегодня заявленные объемы строительства по этой программе составляют примерно 10 000 квартир, – говорит депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, – при этом заявлений подано всего около 3 000, а договоров заключено лишь 1 000. Это говорит о том, что разработчики проекта не просчитали все аспекты и нюансы ситуации. Hапомним, что на прошлой неделе было остановлено строительство дома по проспекту Ленинградский в Железногорске, который также возводится по программе «Жилье для российской семьи» ( отсюда ).