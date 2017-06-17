Судьба Юлиуса Штрайхера никого на грустные мысли не наводит? Сами себе режиссеры Если событие не показали по ТВ, это уже не значит, что его не было. Андрей Малахов завел свой канал на YouTube. Вчитаемся в эту новость: едва ли не самый популярный телеведущий самых рейтинговых шоу, пять раз в неделю выходящий в эфир на главном телеканале страны, завел и свой канал в интернете! Чтобы что? Чтобы в свободное от основной работы время еще немножко вышивать? Чтобы иметь возможность обсуждать на неподцензурной площадке то, что его по-настоящему волнует? Приглашать к себе людей, которым в федеральный эфир путь заказан? Для прикола? А вот это самое интересное. Кого мы увидели в дебютном выпуске «Горячего интервью» на персональном малаховском канале? Ба! Знакомые всё лица! Скандально известный актер Алексей Панин, сидя на лавочке вместе с новоявленным видеоблогером, оправдывается в связи с появившимся в Сети роликом, где он дефилирует по улице в женских трусах-стрингах, демонстрируя на камеру то, что в женском белье не умещается. Интервью обильно прослоено фрагментами из классических советских фильмов в духе ранних «Намедни» — «Невиноватая я, он сам пришел», «Счастье — это когда тебя понимают», «Батюшки, что деется-то». Может быть, Алексей Панин по кличке Кинолог наконец-то отлучен от большого эфира как персона, оскорбляющая чувства целомудренных телезрителей? Может быть, у него нет иного шанса быть увиденным и услышанным публикой, кроме как у Малахова на его интернет-канале? Да как же нет! Не далее как в минувшую субботу программа «Ты не поверишь» на НТВ уделила львиную долю своего эфира эпатажной выходке Панина. А буквально в тот же день, когда в Сети появилось «Горячее интервью» Малахова с Паниным, он же, этот герой-любовник, был удостоен специального эфира в ток-шоу «Пусть говорят» у того же Малахова, и его дефиле в женском белье, а также прочие подробности похабной личной жизни вновь увидела вся страна. Так ради чего телеведущий завел свой канал на YouTube? Не ради же славы, которой у него хоть ложкой ешь? Все очень просто: чтобы быть в тренде, чтобы не отставать от моды и новых веяний, чтобы, наконец, увеличить свою аудиторию категории 45+ (даже очень «плюс»), по-домашнему называющую его Андрюшенькой, за счет более молодых и продвинутых пользователей Сети, которые чем дальше, тем больше телевизор игнорируют, отдавая предпочтение новым сетевым кумирам, выбирающим иные темы для обсуждения и иной, доступный и понятный им язык. И это означает, что Малахов держит нос по ветру, понимая, что время традиционного ТВ стремительно иссякает и надо соответствовать вызовам новой медиареальности — вот только пока не знает КАК. А вот другой любимец пенсионеров, Андрей Караулов, в конце прошлого года лишившийся регулярного эфира на Пятом канале (он, правда, и существенно постарше Малахова будет), страдает и по старинке обращается с челобитной «не к Начальнику, а другу» Владимиру Владимировичу с криком о помощи. Два его письма, адресованные президенту, ЦУР (Центр управления расследованиями) недавно распространил в Сети: «Сижу без эфиров. Не понимаю, за что наказан. Помогите, Владимир Владимирович, без Вас — никак. Когда вернусь в эфир, об этом пожалеют только враги». Дабы «не Начальник, а друг» точно уяснил, кто для Караулова «враги», этот телегуру напоминает о своих заслугах перед Отечеством: «Беспомощность нашей идеологии перед Навальным меня ошеломила. Это ничтожество на глазах превращается в символ… непонятно чего. Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один?» И, похоже, невдомек страдальцу, что чем ожесточеннее он боролся с Навальным в своем «Моменте истины», морально устаревшем еще в прошлом веке, тем больше объект его «борений» приобретал сторонников. Федеральные СМИ, неповоротливые, одноклеточные, своей топорной тупой пропагандой словно специально множат протестные настроения и помогают лидерам оппозиции приобретать новых сторонников — что называется, «от противного». Демонстративно не заметив протестные выступления в разных городах России 12 июня, на следующий день штатные пропагандисты начали высказываться, а уж лучше бы молчали. В ток-шоу «Первая студия» на Первом канале ведущий Артем Шейнин, покрывая позором западные СМИ, предоставившие первые полосы под шокирующие фотографии с Тверской, глумливо вопрошал: «А что такого случилось в России, что на первых полосах публиковались эти материалы?» «Это новость, — робко пискнул американец Майкл Бом, — новость, касающаяся кандидата в президенты России». «Ах, это новость? Куда он кандидат? У него 7 лет условно». Владимир Соловьев пошел дальше Шейнина и в эфире своей утренней радиопрограммы «Прямой контакт» на «Вестях FM» назвал всех протестующих накануне «мажористыми придурками, детьми коррупционеров, хунвейбинами, мелкими вонючими гадкими клопами, подонками, мразью и двумя процентами дерьма». Чем вызвал волну возмущения в Сети и даже сбор подписей под петицией, призывающей судить ведущего за оскорбление большой части общества. И не только сторонников Навального, но и просто зрителей и слушателей государственного СМИ, позволяющего себе транслировать речи трамвайного хама, утратившего последние представления о границах допустимого в общедоступном эфире. Впрочем, не Соловьев и ему подобные «делают погоду» среди молодой аудитории. И недавняя аксиома, что если событие не показали по телевизору, значит, его и не было, стремительно утрачивает смысл. Все желающие могли смотреть и прямые трансляции с протестных мероприятий на разных каналах все в той же Сети, и их обсуждение по горячим следам: на каналах «Навальный live», «Открытая Россия», «Настоящее время». Оперативно и профессионально работали телеканалы «Дождь» и РБК, чья аудитория хоть и несопоставима по охвату с аудиторией федеральных каналов, зато качественная и целевая. Новые медиа — сами себе режиссеры, продюсеры, редакторы. Их ролики набирают порой миллионы просмотров, и этим воспользовался даже всесильный олигарх Алишер Усманов, который мог бы для ответов Навальному задействовать любое государственное СМИ, но предпочел интернет-аудиторию, игнорирующую традиционный ящик. И не прогадал, обретя невиданную прежде «славу». Правда, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, 67% россиян не смотрят ролики блогеров на популярных YouTube-каналах, а 27% вообще не знают слова «блогер». Не беда. Рано или поздно и посмотрят, и узнают. У них дети есть. Просветят. novayagazeta. *** Дорогой Лени Рифеншталь В номинации «лучшая фраза» на минувшей неделе победителем стал президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который объяснил, наконец, что у Европы свои ценности, а мы, то есть Кавказ, Россия и славяне в целом, никогда не будем европейцами. «У нас из европейского только евроремонт», — сообщил глава Ингушетии. Поскольку Юнус-Бек Баматгиреевич уже 10-й год руководит самым бедным, по данным статистики, самым дотационным субъектом федерации с самым большим уровнем безработицы, его словам можно доверять. Хотя эту точку зрения в России разделяют не все. Особенно ярко это разделение проявилось в День России 12 июня 2017. Те, кто смотрел в этот день государственный телевизор и государственные СМИ, видели ту Россию, о которой говорил Евкуров. Те, кто смотрел «Дождь», слушал «Эхо Москвы», читал сайт «Новой газеты», Znak.com, увидели совершенно другую страну. В России, которая никогда не будет Европой, в телевизоре весь день, во всех новостях Путин говорил о патриотизме, единстве народа и все время кого-то награждал. В сводках МВД, которые нарастающим итогом сообщали о числе россиян, принявших участие в праздновании Дня России, звучали тревожные ноты. Судя по темпам роста, можно было ожидать, что число празднующих превысит число россиян. Но все обошлось. В Москве, например, МВД решило остановиться на цифре 3,5 миллиона. Видимо, в МВД справедливо полагают, что каждый москвич, вышедший 12.06.2017 на улицу, сделал это чтобы отметить День России. Хотя ведь праздновать можно и дома, так что МВД еще и занизило уровень патриотизма… Наиболее наглядно и убедительно выглядела Россия, которая «не Европа», в освещении главного государственного агентства РИА «Новости». Там Дню России была посвящена длиннющая колонка с массой фотографий, на которых праздник изображался во всей красе. И в этой колонке среди фотографий в хронологическом порядке были размещены все поздравления глав иностранных государств российскому народу и лично Путину с Днем России. Привожу полный список поздравивших в порядке поступления на сайте РИА «Новости»: президент Ирана Хасан Роухани, президент Молдовы Игорь Додон, президент Белоруссии Лукашенко, президент Армении Серж Саргсян, глава КНДР Ким Чен Ын, глава «ЛДНР» Игорь Плотницкий, глава «ДНР» Александр Захарченко, глава «ПМР» Вадим Красносельский. Несколько странно выглядели на этом фоне поздравления президента Австрии Александра Ван дер Беллена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Еще более странным, если не сказать вызывающим, было отсутствие поздравления от лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также руководителей ИГИЛ, Аль-Каиды и других единомышленников и сторонников Путина, которые, как и он, и путинский назначенец Евкуров, демонстративно не разделяют европейских ценностей. О митингах протеста по официальному телевизору не говорили ничего, видимо, чтобы не портить праздничное настроение. Хотя многие российские горожане, кто выходил в этот день на улицу, эти акции могли наблюдать, а несколько сотен тысяч в них участвовали. Один из немногих сотрудников государственных СМИ, кто уделил акциям протеста большое внимание, был Владимир Соловьев. В эфире «Вестей FM» Соловьев проанализировал антикоррупционные митинги и дал по ним свою экспертную оценку. Вот она: «Полиция совершенно правильно разобралась с этими упырями!», «Было два процента дерьма!», «Все они пошли против народа!», «Если бы не полиция, народ бы их просто разорвал, этих навальнят!», «Они – абсолютные ублюдки!», «Я не понимаю, зачем вообще с ними цацкались!», «Сажать их надо! Сажать и сажать!», «98% россиян против них!», «По харе им надо было всем надавать, по харе!», «Голодранцы!», «Клопы, которых надо давить!» С экспертной оценкой, которую Владимир Рудольфович дал действиям полиции в отношении участников протеста, в целом согласились те члены Совета по правам человека при президенте РФ, мнения которых были опубликованы. Например, член СПЧ Игорь Борисов признал действия полиции корректными. Причем, по его словам, сами участники протеста совершенно не возражали против того, что их волокли в автозаки, а, возможно, даже радовались подобной удаче. Единственный, кто высказывал по поводу действий полиции некоторые замечания был, по словам члена СПЧ Борисова, некий юноша, который в процессе волочения в автозак потерял ботинок и требовал вернуть своей обуви утраченную парность. Видимо, по мнению президентского правозащитника Борисова, все остальные участники акции, которых избивали дубинками, были вполне удовлетворены таким обращением. Особенно довольна была, наверное, политик Юлия Галямина, которая, получив от полицейского удар кулаком в лицо, была отправлена в больницу с сотрясением мозга. «ДАН ПРИКАЗ: ЕМУ НА ЗАПАД, ЕЙ В ДРУГУЮ СТОРОНУ…» Если акцию протеста российский официоз практически не заметил, то другое неприятное событие освещалось весьма подробно и всесторонне комментировалось. Речь, конечно, о безвизовом режиме въезда в Европу, который для граждан Украины открылся с 11.06.2017 года. Андрей Кондрашов в «Вестях недели» приложил максимум усилий, чтобы объяснить, почему гражданам Украины станет хуже от самой возможности поехать в Европу, а уж тем, кто туда поедет, вообще не позавидуешь. С этой целью Андрей Кондрашов сделал следующее. Во-первых, показал видео драки в польском общественном транспорте между гражданами Польши и Украины. Это видео периодически крутят в российском телевизоре, по-моему, уже года три как минимум. Очевидно, других, более свежих наглядных свидетельств неприязни поляков к украинцам найти не удалось, поэтому приходится крутить это старье. Во-вторых, Кондрашов вытащил в эфир какого-то «эксперта», который обильно сыпал цифрами, с помощью которых пытался доказать, что в Украине мало кто может себе позволить выехать в Европу. Правда, когда в следующем сюжете показали огромные очереди с украинской стороны на польской границе и ведущий тревожно спросил, кто же останется в Украине, если все уедут, стало непонятно в чем же главная беда безвиза: в том, что им никто не сможет воспользоваться, или в том, что им воспользуются все и Украина опустеет? НТВ для комментария безвиза пустило в эфир главного эксперта по Украине, бывшего премьер-министра этой страны, Николая Азарова, сбежавшего из Украины и живущего в России, который пояснил, что безвизовый режим для Украины – «это рваные трусы, потому что нет денег, чтобы нормальные купить». Будем надеяться, что в России Азаров за свое вранье об Украине получает достаточно, чтобы купить себе нормальные трусы. Но самым большим числом комментариев в российском официозе удостоилось выступление президента Украины Порошенко, который, говоря о безвизовом режиме процитировал стихи Лермонтова и Пушкина, в том числе лермонтовские строки: «Прощай, немытая Россия». Для посрамления украинского президента российский телевизор пригласил некоего Михаила Лермонтова, члена общественной палаты, который предложил Порошенко «смотреться в зеркало». Оппонирование в стиле «сам дурак» не заслуживало бы особого внимания, если бы члена общественной палаты Лермонтова не представляли в одном случае как потомка великого поэта, а на другом канале как главу рода Лермонтовых. В обоих случаях мы имеем дело с новым словом в лермонтоведении, поскольку до сих пор великий поэт считался «вечным юношей и холостяком», не имевшим детей, а родоначальником дворянской фамилии Лермонтов до сих пор считался поручик польской армии Джордж Лермонт, который в годы Смуты был взят в плен и перешел на службу русскому царю. Впрочем, во всем, что касается Украины, российский телевизор демонстрирует удивительную легкость мыслей. Например, когда речь зашла о национализации Приватбанка, ведущий итоговой программы на главном государственном телеканале «Россия 1» доверительно сообщил россиянам и всему свету, что Порошенко получил за это мероприятие откат от Коломойского. Заявив об этом преступлении украинского президента, Андрей Кондрашев вполголоса добавил, что документально подтвердить этот факт он не может. В этой ситуации следует поблагодарить Кондрашева, что он не обвинил Порошенко в развязывании Второй мировой войны. Ведь по этому факту у российских СМИ тоже, скорее всего, нет доказательств. ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТКИ В первые годы путинского президентства на Западе был очень популярен вопрос: «Ху из мистер Путин?» Среди мировых лидеров находились энтузиасты, которые заглядывали в глаза подполковнику КГБ и потом сообщали всему миру сенсацию, что обнаружили там душу. После Мюнхенской речи Путина, а особенно после аннексии Крыма и агрессии против Украины вопрос о наличии души у президента России был снят с мировой повестки дня, опыты практического путиноведения вышли из моды и, пожалуй, стали неприличными. Но тут вдруг две звезды западных медиа, Мегин Келли и Оливер Стоун, вновь обратились к этой персоне, которой уже давно пора в музей восковых фигур, и опять попытались разглядеть некие душевные глубины в российском диктаторе. Журналистка NBC, Мегин Келли, которая вела Петербургский международный экономический форум, решила заодно взять у Путина интервью и сделать из него информационную бомбу на своем канале. Эту продукцию американской журналистки можно показывать студентам журфаков и на ее примере разбирать, как не надо делать интервью. Мегин Келли пришла на разговор с профессиональным демагогом и провокатором, вооружившись одним листочком заранее заготовленных вопросов, не имея ни малейшего представления о российских реалиях и весьма смутные представления о собеседнике. Главным для Келли был вопрос о том, влияла ли Россия на выборы президента США или нет. Доказательств этого вмешательства в американской прессе вагон и маленькая тележка. Вместо того чтобы предъявить Путину хоть одно из них, Келли просто предложила Путину сознаться во вмешательстве во внутренние дела США. Ответ Путина состоял из пяти разных позиций. Во-первых, мы не влияли. Во-вторых, США сами влияют на ход выборов в других странах, а каждое действие рождает противодействие. В-третьих, у вас такая выборная система, что победителем может стать тот, кто набрал меньшее число голосов, так что смените свою систему, а потом жалуйтесь. В-четвертых, «нам нет смысла вмешиваться», поскольку у вас «президенты приходят и уходят, а линия не меняется». И в-пятых, у вас спецслужбы убивают президентов, так что, может, это они и вмешались, а на нас сваливают. Такой ворох внутренне противоречивой чуши мог стать подарком для журналиста. Путин отвечал в стиле бородатого анекдота про то, что «во-первых, я ваш кувшин не брал, во-вторых, я его вам давно вернул, а в-третьих, он с самого начала был с трещиной». Келли, вместо того, чтобы аккуратно, с доброй улыбкой размазать Путина по столу, показав миру «ху из мистер Путин», если кто-то в этом мире этого еще не понял, тупо следует по пунктам своей методички. Еще более беспомощно Келли выглядит, задавая вопросы о преследовании журналистов и оппозиции в России. И в качестве анонсов к своему интервью, американская журналистка рассыпается в комплиментах Путину, рассказывая о своих задушевных разговорах с ним за пределами интервью, о том, как они тепло делились друг с другом рассказами о своих детях. После такого идиотизма очень хочется попросить кого-нибудь из советских политзеков, например, Сергея Ковалева или Александра Подрабинека провести цикл лекций для американских журналистов, чтобы они поняли, что такое чекистский опер, как в КГБ вербуют и превращают интеллигентов, что своих, что западных, в полезных идиотов. Что же касается четырехсерийного фильма Оливера Стоуна, то в российском телевизоре он появится только в конце недели. Общая тональность фильма весьма комплиментарна для Путина, показывает его как великого человека, большого труженика, неустанно работающего на благо своей страны. Возможно, для западных журналистов, привыкших к пресной политкорректности своих политиков, фигура восточного диктатора кажется привлекательной и не лишенной обаяния. Но мне почему-то на память приходит судьба Лени Рифеншталь, которая после своего «Триумфа воли» и прочих фильмов, восхваляющих Гитлера, трижды попадала под процедуру денацификации. После крушения Третьего рейха она написала покаянное: «Я никогда не отрицала, что попала под влияние личности Гитлера. Но то, что я слишком поздно распознала в нем демоническое, несомненно, является виной или ослеплением». Демонического в бывшем гебэшном опере немного, но после того, как он предстанет перед международным судом за свои преступления, многим на Западе станет стыдно. ej.ru .