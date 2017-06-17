|Нанонайские мальчики
|Пятница, 16 Июнь 2017
|
Посмертно-историческому ХХIХ съезду КПСС посвящается.
Первый секретарь Красноярского обкома КПРФ Петр Медведев встретился с партактивом в Железногорске
14 июня 2017 года в городе Железногорске Красноярского края состоялась встреча городского актива партии КПРФ и Комсомольцев с депутатом Законодательного собрания Красноярского края, первым секретарем Красноярского краевого отделения КПРФ, делегатом XVII Съезда КПРФ, Петром Петровичем Медведевым.
По традиции в начале были вручены комсомольские билеты. Благодарственные грамоты, отличившимся комсомольцам вручил первый секретарь Железногорского комсомола, депутат городского Совета депутатов, Иван Владимирович Мартынов. Открыв встречу на приятной ноте, Петр Петрович доложил собравшимся о прошедшем съезде, дал оценку текущему положению дел в стране и мире, обрисовал поставленные перед Партией задачи. Также была выставлена оценка работы Краевого Комитета и местных отделений КПРФ. "Партия КПРФ является единственной оппозиционной партией, поскольку, в России есть только две партии - это КПРФ и остальные партии, которые являются проводниками воли "Единой России"", - заявил Петр Петрович.
После обширного и информативного доклада депутат Законодательного Собрания ответил на вопросы слушателей. Железногорцы подняли такие важные вопросы, как ремонт памятника и площади Ленина, тарифы на тепло, празднование 100-летия Великой Октябрьской Революции, о будущем Партии, об организации пропагандистской деятельности, о помощи землякам, пострадавшим от пожаров, и многие другие. На все заданные вопросы были даны компетентные развернутые ответы, был принят план совместного их решения. Комсомольцы оценили высокое мастерство докладчика, его осведомленность о проблемах нашего города, видение путей их решения и решительность в отстаивании интересов Железногорска.
Раздаточный материал по краткой истории вопроса в Красноярске-26:
Что один Медведев, что другой - какая разница?
***
Ни ни день не стихают классовые бои. Запятых не жалеть!!!
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами