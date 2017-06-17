Дикарю интернет действительно не нужен. И даже опасен. Google оказалась для студентов привлекательнее "Газпрома" В ходе подготовки рейтинга исследователи компании Universum опросили 23 тыс. российских студентов в 97 вузах страны. Средний возраст респондентов составил 21,4 года, среди них было 35% мужчин и 65% женщин. Google оказалась самым привлекательным работодателем для тех студентов, которые изучают IT и гуманитарные науки. Кроме того, американская корпорация вырвалась в лидеры по популярности среди учащихся на экономических специальностях. Примечательно, что в 2016 году студентов-экономистов больше интересовала компания "Газпром". Ныне транснациональная энергетическая корпорация остаётся самым привлекательным работодателем только для тех, кто изучает естественные науки. Компания "Яндекс" также набирает популярность среди студентов, особенно среди тех, кто учится на экономических и медицинских специальностях. Как отмечают авторы исследования, в целом учащиеся стали обращать больше внимания на интернет-компании и "ценить инновационность": за год количество респондентов, назвавших это качество приоритетным, выросло с 18% до 23%. Вместе с тем средний размер ожидаемой зарплаты за год заметно снизился. Респонденты-мужчины указывали вознаграждение в размере 61 тыс. руб., что на 4 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году. У опрошенных женщин ожидания сократились на 1,5 тыс. руб. — до 52,2 тыс. руб. life.ru . *** Официальная позиция РАЭК по регулированию онлайн-мессенджеров 24 мая 2017 года в Государственную думу РФ внесен законопроект о регулировании деятельности сервисов мгновенных сообщений в интернете. Законопроект основан на аналогичном проекте, предлагавшемся Медиа-Коммуникационный Союзом (организация, объединяющая крупнейших вещателей и операторов связи) в 2016 году о регулировании деятельности ОТТ-провайдеров. Отраслевая оценка законодательной инициативы По мнению экспертов РАЭК, текущая уже принятая законодательная база позволяет реализовать 100% задач которые ставят перед собой авторы законопроекта. В частности, отдельная (дополнительная) идентификация пользователей мессенджеров не требуется ввиду того, что в соответствии с текущим законодательством все операторы мессенджеров уже являются Организаторами Распространения Информации (ОРИ) в сети интернет, включая иностранных, и обязаны в течение 3 (трех) лет хранить информацию о соединениях и фактах переданных сообщений содержащих IP адрес. В то же время операторы связи обязаны хранить в течение трех лет факты передачи данных и заключать договора на услуги связи по предъявлению документов удостоверяющих личность гражданина РФ. Таким образом, данная конструкция позволяет используя уже хранимые данные о фактах соединений со стороны ОРИ и используя данные о заключенных договорах оператора связи однозначно установить паспортные данные абонента. Предлагаемый способ идентификации абонентов в мессенджерах подразумевает обязательное наличие у гражданина договора с оператором связи, что автоматически поражает в праве на пользование мессенджерами лиц, у которых такие договора отсутствуют (в том числе несовершеннолетних граждан, иностранных граждан и граждан стран ЕАЭС). В законопроекте содержится определение организатора распространения информации в сети «Интернет», предоставляющего возможность обмена электронными сообщениями в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»: «Информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными, сообщениями – информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин, которая предназначена и (или) используется для технологически неразрывно связанного с услугами связи обмена сообщениями исключительно между пользователями этой информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя (получателей) электронного сообщения и не предусматриваются размещение пользователями общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передача электронных сообщений неопределенному кругу лиц». По мнению экспертов РАЭК данная формулировка является довольно расплывчатой. Из нее можно сделать вывод, что к данному типу организатора распространения информации можно отнести как мессенджеры, так и многие другие сервисы и программы (например, любой сайт в сети Интернет, обладающий возможностью личной переписки пользователей, в том числе с администрацией ресурса, почтовый сервис и т.п.), включая собственные сервисы операторов связи. Таким образом, под действие норм Законопроекта подает большая часть российской интернет-отрасли. В законопроекте предлагается механизм идентификации пользователей на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. При этом авторы законопроекта не учитывают, что в России более 20 тысяч операторов связи, а под определение сервисов мгновенных сообщений, как указано выше, подпадает огромное количество ресурсов сети Интернет. Заключение такого количества договоров является неподъемным и для большинства операторов связи, и для интернет-компаний. В законопроекте не проработан механизм работы идентификации абонента в публичных местах доступа (школах и прочих местах, где отсутствуют данные конкретного абонента, находящегося в данный момент за абонентским устройством). Законопроект создает почву для недобросовестных действий со стороны операторов связи с которыми операторы мессенджеров будут обязаны заключать договора для идентификации абонентов. Этот же факт ставит российские компании исполняющие законы в неравное конкурентное положение по сравнению с иностранными. Обязанность оператора предотвращать распространение в частной переписке между пользователями информации запрещенной к распространению в Российской федерации прямо обязывает операторов мессенджеров вести перлюстрацию переписки, что конфликтует с пунктом 2 статьи 23 Конституции РФ, т.к. для реализации этого пункта необходимо ограничить право тайны переписки неограниченного круга лиц (отсутствует субъект для судебного решения). Вместе с тем, текущие тенденции технологического развития мессенджеров включающие в себя P2P (передача данных напрямую между клиентами), end to end шифрование (технология не позволяющая оператору мессенджера расшифровать переписку абонентов) и другие не позволяют операторам мессенджеров выполнять возлагаемые на них законопроектом обязательства по перлюстрации переписки пользователей. Исходя из российской и международной практики, законодательное ограничение массовых рассылок пользователям представляется чрезвычайно неэффективной мерой, никак не ограничивающей недобросовестных игроков рынка (в т.ч. рассылающих сообщения с использованием ботнетов). Кроме того, необходимо понимать, что в современном мессенджере отправка сообщения требует предварительного добавления пользователя в «список контактов», что делает затруднительным массовое распространение информации без желания получателя, и существуют инструменты для жалобы на массовые рассылки и блокировки нежелательных контактов. Позиция РАЭК в отношении данной законодательной инициативы По итогам анализа текста законопроекта экспертами и аналитиками нашей Ассоциации, РАЭК заявляет о невозможности отраслевой поддержки данного законопроекта в его текущей редакции. Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Законопроект, проанализированный аналитиками РАЭК, серьезно ограничивает указанные конституционные права, т.к. явно ограничивает какую-либо конфиденциальность в общении между пользователями в сети «Интернет». При этом каких-либо обоснований таких серьезных ограничений не приводится. Более того, регулирование, предлагаемое Законопроектом, идет вразрез с развитием регулирования в области прав и свобод человека, которое происходит в мире. Так, в 2015 году совет по правам человека Организации объединённых наций представил отчет заседания, посвященного анонимности и шифрованию в сети «Интернет» . В данном отчете было указано, что возможность анонимного использования сети «Интернет» и использование шифрования личных данных являются самостоятельными правами человека. В отчете ООН ответил, что ограничение указанных прав для борьбы с меньшинством нарушает права гораздо большего числа законопослушных граждан, что является недопустимым. Законопроект предлагает один тип идентификации, который реализуется путем заключения договора с оператором связи. Как указал Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 26.11.2012 г. № 28-П, Положения ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, рассматриваемое во взаимосвязи с ее статьями 8, 17, 34 и 35, содержит требования, согласно которым все возможные ограничения федеральным законом прав юридических лиц, свободы предпринимательской деятельности. В результате принятия данного законопроекта, интернет-компаниям и операторам связи необходимо будет заключить сотни тысяч, если не миллионы договоров об идентификации, при этом отечественные компании будут поставлены в неравное положение по сравнению с иностранными компаниями. Более того, данная норма ставит в неравное положение организаторов распространения информации, т.к. не обязывает операторов связи заключать с ними договор при том, что незаключение такого договора означает для организатора распространения информации невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных законом. Таким образом, появляется реальная возможность ставить любого организатора распространения информации вне закона, что также не соответствует Конституции Российской Федерации (с учетом позиций Конституционного суда Российской Федерации, изложенных, например, постановлении от 26.11.2012 г. № 28-П, указанном выше). raec.ru . *** "Сегодня в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации. Это и экстремистский контент, и реклама наркотических средств, информация, угрожающая здоровью детей, и даже детская порнография. Все это только подчеркивает необходимость законодательно предусмотреть возможность пресечения противоправной информации", — сказал Мукабенова на пленарном заседании Госдумы. "Закон может стать еще одним механизмом дополнительной защиты от распространения детской порнографии именно через мессенджеры", — отметила она. ria. *** Госдума единогласно приняла в первом чтении поправки в закон «О защите прав потребителей», который разработал и внес в нижнюю палату парламента Роспотребнадзор. Согласно текущей версии законопроекта под регулирование попадают в первую очередь интернет-агрегаторы формата «Яндекс.Маркет» или «Товары.Mail.Ru» — фактически торговые «витрины» различных магазинов. Но неоднозначность формулировок документа в части того, кого касается регулирование (сейчас в документе используется только «агрегатор товаров и услуг»), вызывала его двоякую трактовку. Как рассказал РБК представитель пресс-службы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, уже прописанные в законопроекте объекты регулирования позволяют применять его нормы к сервисам по заказу такси и гостиниц. Кроме того, во втором чтении законопроекта к товарным агрегаторам также могут быть отнесены сервисы, которые предоставляют доступ к услугам строителей, мастеров по ремонту, швей. rbc. *** Депутат Андрей Луговой на заседании Госдумы заявил, что соцсеть Facebook до сих пор не локализовала хранение персональных данных россиян на территории России, тем самым нарушая требования российского законодательства. «Мы приняли несколько лет назад закон, которым обязали все соцсети иметь серверы с персональными данными наших граждан на территории РФ. Facebook этого не выполнил», - приводит его слова RNS . Он заявил, что в России «боятся трогать Facebook» и призвал этим вопросом заняться. Также он отметил, что именно социальными сетями должны заниматься в стране, а не мессенджерами. vz. *** «Средневековым бредом» назвал законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире радио «Комсомольская правда» . Депутаты предложили запретить использование в России «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к интернет-сайтам», доступ к которым ограничен на территории нашей страны. Авторы инициативы считают, что использование таких сервисов открывает доступ к ресурсам, где «вербуют террористов или рекламируют наркотики». По словам Мариничева, такой законопроект помешает развитию российской экономики и информационного общества в нашей стране. «Либо это просто страх перед собственным народом, либо вред собственному народу, либо какое-то коллективное помешательство. Поставленные президентом задачи по развитию информационного общества такого рода законопроектами вообще ставятся под сомнение. У кого-то будет полный доступ к информационным ресурсам, а у большей части населения он будет фактически заблокирован. Ну это средневековый бред, это паранойя! Все провоцирует политическую нестабильность внутри страны, потому что информация — это основа жизни сегодня. В нашем государстве это просто недопустимые вещи, потому что это вредит технологическому прогрессу, вредит развитию технологий, это формирует абсолютно четкий, устойчивый тренд на „утечку мозгов“ за рубеж. Скорее, все-таки это игра в одни ворота, против собственного населения, против собственного гражданского общества». Между тем, осуществить предложение депутатов на практике почти невозможно. Об этом в интервью нашей радиостанции заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. К тому же, запрет анонимайзеров не решит проблему, потому что технология блокировки сайтов, которую использует Роскомнадзор, в принципе неэффективна, пояснил эксперт. «Запретить VPN как класс программ практически в России невозможно. Это невозможно сделать в Китае, где намного более серьезно относятся к этим вопросам и более тоталитарно подходят к регулированию в интернете. Запрет VPN означает неработоспособность огромного числа сервисов. Я приведу такой пример: Роскомнадзор, который создал блокировки, сегодня не контролирует их. С одной стороны, есть очень простой способ, как обходить эти блокировки; с другой стороны, у легальных сервисов и сайтов появляется огромное количество проблем, когда их вносят в список заблокированных, потому что Роскомнадзор не реализует технологию правильно: они не понимают, что они делают. Примерно тот же уровень понимания у депутатов, которые предлагают запретить VPN как класс. На бумаге мы можем это сделать, но это доставит очень много проблем всем операторам связи, пользователям. И главное, это нанесет экономический ущерб России как стране. Делать это ни в коем случае нельзя. VPN пользуются не только террористы и люди, замышляющие плохое, нет. VPN пользуется огромное количество организаций и частных лиц, которые хотят обезопасить свои данные и сделать интернет более спокойным и безопасным местом. Фактически сегодня мы говорим о том, что государство в лице чиновников и депутатов, не разбираясь в том, что это такое, пытается решить мифические проблемы. Именно мифические, потому что реальной проблемы в этом нет никакой. И изначальный подход Роскомнадзора с блокировками — он неправильный, потому что у них нет технических средств для таких блокировок. Им надо изучить зарубежный опыт, который существует. Изучив этот опыт, создав регламент работы для операторов, они смогут говорить о том, что вот „мы все попробовали, это не работает, и нам нужны другие средства“. Сегодня они не изучили даже тысячную долю возможностей, которые есть, для того чтобы это реализовать правильно». Также авторы инициативы предлагают возложить на операторов поисковых систем в интернете «обязанность прекращать на территории России выдачу ссылок на заблокированные в России информационные ресурсы». business-gazeta.ru . *** 19 июня на первом заседании Совета блогеров в Госдуме обсудят регулирование интернета, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на инициатора мероприятия, депутата от ЛДПР Василия Власова. На первое заседание Совета блогеров приглашены Валентин Петухов, известный как блогер Wylsacom, который делает обзоры на технические новинки; главный редактор Sports.ru., видеоблогер Юрий Дудь, Макс «+100500» Николай Соболев, Мария Вэй, Катя Клэп, Саша Спилберг и другие. Кроме того, по словам Власова, на мероприятие приглашены также автомобильные блогеры, блогеры, которые «снимают обзоры на современные кинематографические картины». С ними обсудят «взаимодействие с автомобильными критиками и с Минкультуры», говорит Власов. По его словам, в мероприятии примет участие глава ЛДПР Владимир Жириновский. Предложение создать при Госдуме совет популярных блогеров было высказано в конце мая. До этого нижняя палата парламента проявила свое взаимодействие с представителями интернет-сообщества в том, что пригласила выступить на парламентских слушаниях популярного видеоблогера Сашу Спилберг (Александра Балковская, дочь известного бизнесмена). Девушка рассказала депутатам, как вести страницы в соцсетях, и осудила участников митингов против тех, «кто носит желтые кроссовки». znak.