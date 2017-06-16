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Четверг, 15 Июнь 2017

Перешутить профессиональных клоунов невозможно. Я сдаюсь.

WELCOME TO THE MACHINE

Мысленно воспарил я сегодня над информационными просторами ЗАТО Железногорск, и душа моя не то, чтобы уязвлена увиденным стала, но как-то привычно оживилась.

Помните, несколько дней назад «Уран-Батор» позволил себе несколько слов насчёт зубодробительной реформы медицины в закрытых городах? Двенадцатого числа было это. И вот сегодня… нет-нет, ваш корреспондент не настолько пострадал от мании величия, чтобы решить, будто всё происходящее железно увязано с нашими заметками. Просто совпало так, компрене ву? Но очень уж удачно совпало. Лучше и придумать было нельзя.

Дух времени!

«В Железногорск с рабочим визитом приехал заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Максим Забелин. 14 июня в городской администрации с его участием Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев провёл совещание о мерах по повышению качества медицинского обслуживания жителей ЗАТО Железногорск.

Вопросы городского здравоохранения обсуждались с участием представителей госкорпорации «Росатом», градообразующих предприятий, профсоюзов, руководства Клинической больницы №51.

- Проблемы есть. Но для меня пока итогов совещания нет. Почему? Потому что задача - познакомиться с фактами, с ситуацией всех десяти городов Росатома и всех городов-спутников атомной станции, - подытожила совещание заместитель директора департамента кадровой политики - начальник отдела вознаграждения и социальной работы госкорпорации «Росатом» Мария Калинина. В течение июля, по словам представителя Росатома, будут систематизированы данные, полученные от жителей, работников Клинической больницы, территориальных профсоюзов, по зарплате, оборудованию и обслуживанию населения.

- Далее будем распределять все эти проблемы таким образом – какие-то вещи мы можем решить силами «Росатома», ФМБА России, Администраций ЗАТО, где-то в территориях подключится «Роскосмос», либо другой бизнес. Некоторые вопросы мы будем рассматривать на уровне субъектов, - пояснила Мария Калинина. - В Железногорске ситуация, в сравнении с другими территориями, немного выгоднее. Проблемы есть, но чуть менее острые. Также мы планируем доложить о ситуации еще раз правительству, президенту страны.

По мнению главного врача Клинической больницы № 51 Александра Ломакина, первоочередные проблемы – это устаревшее оборудование,  привлечение молодых кадров. Среди работников КБ №51 36% - это работающие пенсионеры и только 11% работников в возрасте до 30 лет.

- Проблемы в целом общие для всей системы здравоохранения, но некоторые особенности имеет каждая территория, - сказал Александр Ломакин. - Есть понимание, что эти вопросы нужно решать, и есть понимание, что эти вопросы обязаны решать представители этих структур, поскольку они представляют систему, для которой город создавался и где функционирует медицина Федерального агентства. Поэтому встреча полезная, нужная, необходимая и результаты будут» (отсюда).

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Есть понимание, понятно вам? Нужно решать, ясно? Вы-то, небось, думали, что третий год подряд наши вожди просто геморрой себе расчёсывают, а они всё это время Знакомятся С Факера… ох, простите: С Фактами, что-то там Систематизируют и даже Привлекают К Решению Проблемы Некие Бизнесы. Ну, и параллельно до дорогого Владимира Владимировича систематически достучаться ручками и ножками пытаются. Не верите? Зря. В сентябре прошлого года, к примеру, вам ведь уже докладывали русским языком:

«Росатом и фонд обязательного медицинского страхования разработают меры поддержки медицинских учреждений закрытых городов. Такую информацию озвучили на семинаре для лидеров профсоюзных организаций города. Там как раз обсуждали вопросы здравоохранения. Профсоюзы передали руководству КБ–51 пожелания от железногорцев. К примеру, только от работников космической фирмы было около 40 вопросов.

Два года назад КБ – 51 перешла на так называемое одноканальное финансирование системы обязательного медицинского страхования. Ежегодно клинической больнице утверждают объемы медпомощи в системе ОМС – это 65% средств в бюджете учреждения, и госзадание – деньги на это предусматривает федеральный бюджет. Каждый год железногорские медики фиксируют около миллиона обращений. И это в условиях снижения финансирования и острой нехватке кадров.

АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН, главный врач КБ-51 ФМБА России: «Самая острая ситуация акушерство, анестезиология, детская хирургия, онкология. Это наиболее острые вопросы, которые не позволяют организовать более доступную медицинскую помощь для населения города».

По информации генерального директора ГХК Петра Гаврилова, вопросы повышения качества медицинского обслуживания населения в закрытых городах обсуждали и на заседании общественного совета госкорпорации Росатом. Туда же пригласили руководителя ФМБА России Владимира Уйбу. Ему озвучили итоги опроса жителей всех десяти ЗАТО системы Росатом. Люди считают, что качество и доступность медицинской помощи в них НИЖЕ СРЕДНЕГО. Там же было принято решение подумать, как поддержать медучреждения закрытых городов.

ПЕТР ГАВРИЛОВ: «Внести в правительство российской федерации предложение о создании в системе федерального фонда ОМС отдельной статьи по финансированию федеральных медицинских организаций на территории ЗАТО. Срок – до 24.08.16 года. То есть решение уже состоялось».

К тому же летом решался вопрос о главном враче КБ-51. Подписание нового контракта с Александром Ломакиным на три года, расценивается как определенный карт-бланш. Чтобы оправдать ожидания железногорцев по повышению качества медицинской помощи, глава предложил руководству клинической больницы посмотреть на все новым взглядом и поставить новые задачи.

ВАДИМ МЕДВЕДЕВ: «Предлагаю руководству и коллективу поставить перед собой на предстоящие 3 года задачу: мы вторые в крае по масштабам. Но мы должны быть первой клиникой по качеству медпомощи».

Шестнадцать плюс три будет девятнадцать. Я не понял, чего ради раньше времени суетиться-то начали? Выборы позади. Демография прекрасная. В бывшей медсанчасти активно осваивают интернет. Зарплату руководства можно смело именовать завидной даже по меркам работников ИСС и ГХК. Столичные коммивояжёры недостатка в командировочных тоже не испытывают, если судить по непрерывному их потоку в Нашгороде. Всё отлично. Какие проблемы? Какое устаревшее оборудование? Откуда, сто чертей и карт-бланш вам в зубы???

 
 
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создана городская контора материально-технического снабжения

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