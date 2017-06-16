Российскому бизнесу в эпоху кризиса и санкций тоже нелегко. Насколько новые санкции США опасны для России? Сенат США накануне проголосовал за расширение санкций. 97 сенаторов высказались за ужесточение антироссийских санкций, и лишь два голоса – против. Новый законопроект предполагает введение запрета с российскими компаниями, находящимися под санкциями, на сделки с предоставлением финансирования и иные деловые отношения с участием нового долга свыше 14 дней. Сейчас американским юридическим и физическим лицам запрещено выделять российским банкам кредиты на срок, превышающий 90 дней, но другие транзакции разрешены. В документе также предлагается ограничить 30 днями срок предоставления кредита для финансирования российской энергетической отрасли. Новые санкции будут наложены на лиц, связанных с нарушениями прав человека, причастных к снабжению оружием режима Башара Асада, причастных к "злонамеренной киберактивности от имени правительства России", причастных к "коррупционной приватизации государственных активов", а также тех, кто ведет бизнес с российскими разведывательными и оборонными компаниями. Согласно законопроекту разрешаются новые санкции в ключевых секторах российской экономики, включая горнодобывающий, судоходный и железнодорожный, а также металлургию. Запрещается предоставление, вывоз или реэкспорт американскими лицами товаров, услуг (за исключением финансовых услуг) или технологий в поддержку глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, которые "имеют потенциал для добычи нефти" и "в которых участвуют российские энергетические компании". Владимир Путин, отвечая на вопрос о санкциях и контрсанкциях, предложил окунуться в исторический экскурс. Политику сдерживания России Запад практиковал всегда, даже в дореволюционное время. Поэтому не стоит им удивляться и сейчас. Тем не менее будет создана отдельная комиссия, которая в течение 180 дней будет рассматривать последствия введения таких ограничений, а после даст свои рекомендации. Эти рекомендации, видимо, будут напрямую зависеть от происходящего во внешней политике, но банкам выгодно не замечать эти риски. Эти полгода дадут возможность их крупным клиентам, кто сейчас находится на российском рынке, спокойной зафиксировать прибыль и выйти. Прежде всего речь идет о рынке ОФЗ, а его можно приравнять к carry trade с рублем. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг 1,7 трлн руб., их доля выросла до 30,1%. Отдельно стоит отметить, что в этот раз ущерб от санкций могут почувствовать на себе все банки, кто обслуживает компании, попавшие в санкционные списки. В 2014-2015 г., когда Россия столкнулась с первой волной ограничений, основной удар пришелся на мелкие и средние частные банки. Теперь же даже крупнейшим банкам с госучастием будет сложнее привлекать краткосрочное фондирование, а от этого зависит их возможность кредитования государственных корпораций. Также стоит ожидать дальнейшего усиления контроля за платежами российских компаний. Речь идет не только о российских банках или иностранных, работающих в стране. Давление вполне может быть направлено на другие расчетные центры, в том числе в Азии. В результате расчеты, которые уже сейчас трудно проводить в Европе, будут осложнены даже в Гонконге, Сингапуре, Дубае и т.д. Отдельно необходимо выделить серьезный удар по финансированию в виде сокращения максимальных сроков кредитов с 90 дней до 14. Это сильно осложнит возможность привлечения краткосрочного фондирования, то есть Банк России вынужден будет увеличивать финансирование некоторых банков. В дальнейшем вырастут ставки для реального сектора, так как сократится объем межбанковского кредитования. НЕФТЬ, ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС Запрет на поставку технологий для российского нефтяного сектора в сегменте шельфового бурения был изначально, поэтому пока не очень понятно, о каких именно технологиях идет речь. Скорее всего, действующие запреты будут расширены на вообще все технологии, в том числе связанные с аэрокосмической отраслью, авиацией и другими высокотехнологичными производствами. Но "список" этих технологий мы увидим только через несколько месяцев. Еще одним любопытным пунктом новых санкций является упоминание лиц, причастных к "коррупционной приватизации государственных активов". Очевидно, что сюда можно будет включить все компании, которые чем-либо не устраивают американских лоббистов. Но еще более интересно это выглядит в свете новой информации о деофшоризации, которая, как ранее сообщали СМИ, привела к "оттоку" олигархов из России. Если уже сейчас капитал выгодно выводить за рубеж, а сами богатые люди предпочитают терять статус налоговых резидентов, что позволяет не платить налоги в РФ и не отчитываться о доходах, то теперь эта тенденция ускорится. Более того, в России в скором времени будет запрещено офшорным компаниям участвовать в приватизации. Соответствующий документ был принят нижней палатой парламента во втором чтении в четверг. То есть необходимо будет не только вывести капитал за рубеж, но и легализовать его для США и, вероятно, ЕС. Это позволит защитить свои инвестиции в Россию, так как они будут "прозрачны" для американских регуляторов и соответствовать российскому законодательству. vestifinance.ru . *** Мимо кассы Налоговики пытаются облегчить себе жизнь за счет индивидуальных предпринимателей. К 1 июля 2017 года большинство предпринимателей обязаны купить новые кассовые аппараты для своих торговых точек. Стоимость одной такой кассы — от 30 до 50 тысяч рублей. Фискальный накопитель, который требуется менять раз в 13 месяцев, стоит от 5 до 13 тысяч. Что происходит? Оказывается, налоговая решила перейти на новую систему получения данных об обороте торговой точки. Прежде эти данные добывались налоговиками вручную, а теперь благодаря новым кассам вся информация будет передаваться онлайн-режиме. Такая система уже проверена и используется в торговле алкоголем. Эти изменения в ФЗ-54 не очень волнуют большие компании, но для малого бизнеса 30–50 тысяч рублей на каждую торговую точку — большие деньги. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сейчас в России зарегистрировано почти 6 млн предприятий микро- и малого бизнеса. Это — 14 миллионов рабочих мест. Евгения Громова, совладельца сети Fix cafe, кассовые перемены затронули напрямую. У Евгения двойное гражданство — российское и израильское. На вопрос, почему он решил открыть кафе именно в России, Громов отвечает: «Мне казалось, да и сейчас так кажется, что здесь гораздо проще начинать. У меня много знакомых предпринимателей в Европе и в Израиле. Судя по их рассказам, там все сложнее с оформлением документов и прочими бюрократическими формальностями». Как выяснилось, открыть бизнес в России — действительно легко, а вот чтобы удержаться на плаву, нужно искать компромиссы и идти навстречу различным требованиям налоговиков. «Переход на новые фискальные аппараты — отличная инициатива, — говорит Евгений. — Она действительно облегчит жизнь и властям, и нам. Эта система уже отлично работает у торговцев алкоголем, так что особых вопросов к ней нет. Но я искренне не понимаю одного: почему за ее внедрение должен платить я, если оно, это внедрение, полностью в интересах налоговой? Безусловно, мы можем найти деньги на замену касс в каждом из трех наших кафе. Но, во-первых, на мой взгляд, то, что я должен платить из своего кармана, чтобы сделать работу государства проще, — несправедливо, а во-вторых, эти траты всерьез ударят по нашему бюджету. Более того, этот закон вынудит половину Москвы работать вчерную». «Поймите, это очень обидно, — возмущается Громов, — когда ты открываешь бизнес в коммерческих, но одновременно и общественных целях, а тебе ставят палки в колеса те, кто, наоборот, должен всячески помогать. Мы сделали очень недорогое кафе, у нас все, от чашки кофе до салата «Цезарь», стоит 60 рублей. В каждом из наших заведений есть wi-fi, люди могут сидеть и работать. Но я не очень понимаю, как нам существовать, если выходят такие законы. И всерьез задумываешься, стоит ли заниматься предпринимательством здесь». «Новая газета» спросила председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, отразятся ли изменения в ФЗ-54 на ценах продуктов. Господин Макаров ответил, что этот вопрос будет рассмотрен нижней палатой парламента осенью 2017 года. Госдума рассмотрит также законопроект о налоговых вычетах, которые компенсируют бизнесу деньги, потраченные на новые кассовые аппараты. Компенсацию получат те, кто раньше не был обязан использовать контрольно-кассовую технику. То есть государственных денег не стоит ждать ресторанам, кафе, магазинам, парикмахерским, кинотеатрам, медицинским центрам и аптекам. novayagazeta. *** Ленинский районный суд Уфы удовлетворил требования прокурора республики признать незаконными несколько программ по выплатам менеджменту "Башнефти". Компании запретили проводить ряд выплат на сумму около 2,7 миллиарда рублей. По решению суда были признаны незаконными программы о досрочной мотивации работников на 2015-2019 годы, и о дополнительном ежегодном вознаграждении президента компании на 2015-2017 годы. В исковом заявлении республиканской прокуратуры отмечается, что выплаты, предусмотренные данными программами, являются необоснованными и носят "произвольный характер". Как заявил истец, это свидетельствуют о "дискриминации одних работников перед другими". В иске прокурора отмечается также, что бывшее руководство "Башнефти" использовало полномочия по принятию локальных нормативных актов по трудовым вопросам в целях получения личной материальной выгоды. "Согласно исковому заявлению, при реализации условий о досрочном прекращении действия Программ, предусмотренные ими безусловные выплаты имеют характер "золотых парашютов". И соответствующие нормы были включены в условия программ с целью обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату «золотых парашютов» топ-менеджерам компаний с государственным участием", - говорится в иске. newizv. *** СКР сообщает о задержании в Москве управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. "Андрей Горьков задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж", - сказала она. "По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 годы вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства Общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей", - сообщила представитель СКР. stringer-news.com .