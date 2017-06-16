Атомный пиар, тупой и беспощадный. Не "Гербалайф". Даже. СМУЗИ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ Идиотизм крепчает и нарастает с пугающими силой и скоростью, граждане. Видимо, дела у российской экономики настолько плохи, что в самом ближайшем будущем переход от хлеба и зрелищ к воспоминаниям очевидцев о том и другом накроют полностью и бывший Красноярск-26. Если вы не любитель хорового пения или вам просто медведь (в хорошем смысле слова) наступил на ухо, песни на площади Ленина можно не горланить, так и быть. Но поработать на чужой холодильник всё-таки придётся. Ведь вы же не хотите оставаться на обочине прогресса, я надеюсь? Тогда в бой! Идём по ссылочке и – упс – что же мы видим на очередном ватокотательном ресурсе ГК «Росатом»? Блестящий образец выбора без выбора, и к тому же традиционно исполненный на олбанском языке. Надо полагать, именно по явной привязанности к данному наречию отечественные рептилоиды безошибочно и узнают себя во всемирной сети. Будучи в душе убеждённым сторонником граммар-наци, «Уран-Батор» не смог сдержаться и красненьким дополнил картину. Как бы оценку выставил, да. Дальше совсем просто. Заходим на страничку девушки, которая предлагает жителям бывшего Соцгорода превратиться, на выбор, либо в экологический, либо в экономический рай, и совершенно предсказуемо обнаруживаем там виды родной до боли Пендосовщины и прочие признаки сладенькой жизни креативной современной молодёжи, успешно совмещающей публичные припадки ура-патриотизма со вполне здоровым личным аппетитом. «А вы держитесь там», ага. ***